Гэты запуск заснаваны на поспеху Zircuit's Deposit Vaults, якія зараз забяспечваюць больш за $ 950 млн у стабільных коін, ETH і BTC. George Town, Grand Cayman, July 24th, 2025/Chainwire/-- Zircuit Циркуляцыя Новы AI Trading Engine — «Hyperliquid for AI Trading» — разблокуе выяўленне сігналаў у рэальным часе і аўтаматызаваную гандлю ў адным клік на ўсіх ланцугах EVM і Solana. \n \n \n Дэпазітныя валы прадастаўляюць пасіўныя, бяспечныя выдаткі з інстытуцыйнай бяспекай. У якасці прыкладу такіх сетак можна прывесці facebook і vkontakte, дзе любая фізічная асоба можа падаць рэкламную аб'яву. \n \n «У Zircuit наша місія - зрабіць фінансаванне ў ланцугу бяспечней і разумней, - сказаў д-р Марцін Дерка, сузаснавальнік Zircuit. - Гэты новы рухавік аб'ядноўвае разуменне ў рэальным часе ІТ з няпростым выкананнем, усё без пацярпення стандартаў бяспекі, якія нашы карыстальнікі давяраюць». «У Zircuit наша місія - зрабіць фінансаванне ў ланцугу бяспечней і разумней, - сказаў д-р Марцін Дерка, сузаснавальнік Zircuit. - Гэты новы рухавік аб'ядноўвае разуменне ў рэальным часе ІТ з няпростым выкананнем, усё без пацярпення стандартаў бяспекі, якія нашы карыстальнікі давяраюць». Як гэта працуе: \n \n \n \n \n Інфармацыя — гэта вялізнае мноства, а веды нараджаюцца знутры. Пераможцам тады стаў Катар. Інтэрнэт-стратэгіі: ганарыцца з кошачкамі, газам і слайпаж, так што карыстальнікі могуць пачынаць гандляваць адразу. Зарэгістрацыя Zircuit-Grade Security: Кожны кантракт успадкуе той жа бітва-тэставаны стак бяспекі, які абараняе Zircuit's Vaults, уключаючы бяспеку на ўзроўні секвенсара і анты-файшынг тэхналогіі. Распаўсюджваецца timeline: \n \n \n \n Закрытая бета-версія: канца ліпеня 2025 года (толькі для карыстальнікаў сейфа) Публічны запуск: жнівень 2025 з доступом да SDK для будаўнікоў стратэгіі Ecosystem Grants: Q4 2025 з 10M ZRC для падтрымкі супольнасці збудаваных мадэляў AI Варта адзначыць, што ў Call of Duty 4 місіі даюць вельмі шмат бонусаў і ачкоў развіцця, да таго ж, яны досыць цікавыя і незвычайныя - выконваць іх лёгка і нясумна. Для атрымання дадатковай інфармацыі карыстальнікі могуць наведаць і злучацца на X / Twitter . Кіраўнік.com Сцягнуць 2 Кіраўнік.com Сцягнуць 2 За кругласць Сярод версій гульняў онлайн call of duty можна знайсці мноства займальных і дасціпных сюжэтаў, а апошняй навінкай, выпушчанай у канцы восені гэтага года, стала гульня Call of Duty: Ghost. Циркуляцыя Циркуляцыя Контакт Начальнік Communications Джэніфер Чжэн Циркуляцыя Адміністрацыйны сайт: jen@zircuit.com \n \n Гэтая гісторыя была апублікавана ў якасці прэс-рэлізу Chainwire ў рамках HackerNoon's Business Blogging Program. Гэтая гісторыя была апублікавана ў якасці прэс-рэлізу Chainwire пад HackerNoon's Business Blogging . Праграма Праграма