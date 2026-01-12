Вы можаце або самагубстваваць (згубіць розум і $ 500K), або наняць у чалавека, які сапраўды ведае, што яны робяць. я выпрабаваў дзесяць пастаўшчыкаў на працягу 60 дзён, выкарыстоўваючы такія ж Antminer S21 Pro rigs і вось праўда: Circlehash домінуюць B2B, і ўсе астатнія змагаюцца за скрабы. OneMiners wins decisively, Калі вы хочаце толькі рэйтынг: 1st: | 2nd: | 3rd: Адзінкі Circlehash Ірландыя.eu Адзінкі Адзінкі Кругласць Кругласць Ірландыя.eu Ірландыя.eu Цяпер, давайте пойдзем глыбока, таму што вы, магчыма, маюць пытанні, такія як "зашто я магу верыць некаму выпадковаму чалавеку ў Інтэрнэце?" Праўда. The Mining Landscape in 2026: Why This Matters Паляўнічыя ландшафты ў 2026: чаму гэта важна The Post-Halving Reality (April 2024) Блокавая ўзнагарода Біткоіна была разрэзана на палове — 6,25 BTC стала 3,125 BTC. Гэта гучыць разбуральна, і гэта было... да таго часу, як кошт Біткоіна удвоілася. Вось выхад: Хаш-прыз (прыбытак на тэрахаш у секунду) нагніўся з $ 55 / PH / s у 2024 годзе да $ 35 / PH / s у 2025 годзе. Аперацыйныя кошт, каб вырабляць адзін Bitcoin, вытрымаў $ 70,000 у Q2-Q3 2025 года. На $ 150K BTC, што пакідае $ 80K прыбытак за монету... за выключэннем 52% майнавых аператараў цяпер звяртаюцца да AI / HPC працоўных нагрузк, таму што маржы Bitcoin атрымалі ганебны. Сёння, у эпоху НТР, што такое экалогія, зразумела кожнаму школьніку, але стэрэатыпы ўяўленняў засталіся. The Takeaway: Why Hosted Mining Wins in 2026 Why Hosted Mining Wins in 2026 Чаму ў 2026 годзе выйграюць майстэрні Чаму ў 2026 годзе выйграюць майстэрні Самоаптымізаваныя патрабаванні: \n \n \n \n \n $500K–$5M наперад капекс для будаўніцтва абсталявання, кантрактаў электраэнергіі, інфраструктуры ахоўніка Правілы і рэгулюючы кошмары ў кожнай юрыдыцы Купіць талент (вы не можаце кіраваць 100 МВт абсталявання сола) Разумею, што фатаграфія сёння змянілася, але, на маю думку, мы ставімся да яе занадта легкадумна... Адзін з такіх прыкладаў — рудніца: \n \n \n \n \n Вы ўладаеце абсталяванне (не "хмарныя майнінгі" шахматы) Спецыялісты кіраваць абсталяваннем (іх рэпутацыя залежыць ад вашага прыбытку) Распрацаваная геаграфія (Парагуя ўніз? руднік у Нарвегіі) Перамованыя тарифы на электраэнергію (OneMiners атрымлівае $ 0,043 / кВтг; вы плаціце сеткавыя тарифы на 2-3x) Адноўная энергетыка ўжываецца зараз 52% Bitcoin рударства ў сусветным узроўні. Пастаўшчыкі хосты прыцягваюць гэта — OneMiners крыніцы 70% адновляемай энергіі. Methodology: How I Tested This Fairly (And Didn't Just Talk Crap) Метадалогія: Як я пратэставаў гэта справядліва (І не толькі размаўляў з крэпам) 5× адзінкі Antminer S21 Pro (234 TH/s, 3,510 W, 15 J/TH эфектыўнасць). Hardware: 60 сутак (новень 2025 — снежні 2025). Гэта была зима ў некаторых рэгіёнах, што важна для эфектыўнасці ахоўніка. Testing Period: Configuration: \n \n \n \n \n Настаўнікі акцыі, без перакладу (для забяспечэння справядлівага параўнання) Air cooling per facility default Stratum V2-enabled Pools для пастаўшчыкаў AI Смарт-монітары праследуюць рэальнае спажыванне $15 USD за рынак (з дапамогай вылічэнні пры 1,096 EH / s сеткавай цяжкасці, $ 150K BTC спот-цена) Baseline Daily Revenue: asicprofit.com Інтэрнэт-сайт asicprofit.com Metrics Measured: \n \n \n \n \n \n \n Фактычная прадукцыя (Hash Submission vs. Expected) AI / Optimization дае лепшыя выпрабаванні Энергетычная рэальнасць Installation time (hours until first hash) Час падтрымкі Узнагароджанне ў глыбіні Увесь працэс пералічваецца на і Папярэдні Тэкст Без візы — не. Verification: Інтэрнэт-сайт asicprofit.com BTCFQ.com на сайце Інтэрнэт-сайт asicprofit.com BTCFQ.com на сайце The Rankings: Detailed Deep Dive Вынікі пошуку - hollywood deep dive 1st Place: – The Global Titan That Actually Delivers oneminers.com Першае месца: – Глобальны тытан, які на самой справе дае Інтэрнэт.com Інтэрнэт.com Інтэрнэт.com Headquarters: Czech Republic (HQ), global operations Facilities: 12 sites across 7 continents, 500+ MW capacity Electricity Rate: $0.043/kWh blended average (yes, you read that right) Uptime SLA: 98% with actual refunds (not vague promises) Installation Time: 48 hours (absurdly fast) Warranty: 7 years on ASICs The Facility Network (OneMiners Spans the Damn Globe) The Pay-Later Bomb The Pay-Later Bomb Папярэдні Тэкст Бомба Папярэдні Тэкст Бомба OneMiners прапануе нешта, што не адпавядае канкурэнту: сапраўднае фінансаванне, якое не з'яўляецца рабам. Стандартны працэс: \n \n \n \n S21 Pro коштуе $ 3,200 Плаціць 25% ўніз ($800) Распаліць астатнія $ 2400 на 3 квартальныя выплаты ($ 800 / квартал) Чаму гэта важна: За размяшчэнне $100K (35 rigs), вы пакладзіце толькі $35K першапачаткова. астатнія $65K атрымліваюць выплату з прыбыткаў з майнінгу на працягу года. $174K гадавы чысты прыбытак на $35K down = 312% first-year ROI. Конкуренты? Усе патрабуюць поўнага капіталу наперад. OneMiners проста даў вам рызыку, што Circlehash сцірае інстытуцыйныя кліенты прэміі для доступу. AI Smart Mining 3.0 (The 15% Yield Boost Explained) Алгоритм OneMiners робіць нешта простае, але эфектыўнае: \n \n \n \n \n \n Праверка цяжкасці BTC кожныя 10 хвілін Аналіз падатковых рынкаў (колькі блокаў найбольш выдатныя?) Ацэньвае 12+ шахматных басейнаў (Foundry, AntPool, F2Pool, Luxor) для распаўсюджвання платы Ацэньвае крос-куінны арбітраж (якщо выручка Kaspa перавышае BTC, пераключаецца аўтаматычна) Працуе бесперапынна праз Stratum V2 (0% страта хашрэту падчас пераключэння, 3-5 секунд транзіт часу) Test Results: \n \n \n \n Статычны басейн (AntPool FPPS): $15.00 / дзень базавая лінія OneMiners AI: $ 17.25 / дзень (15% прыбытак) Варыянт працэдуры: ±2% у суткі (альгарытм самакоррэктуецца, не дрыфуе) Пераклад: Гэта 15% = $ 2.55 плюс за дзень на rig = $ 930 / год на S21 Pro. Скала да 35 rigs? Гэта $ 32,550 / год з алгарытму. Поўная выплата пачатковай выплаты ў... менш за 2 месяцы. Чаму? AI выгоды патрабуюць басейнавай сумяшчальнасці (Стратум V2 падтрымка). Добрая вестка: 99% + хашрэат цяпер падтрымлівае яго. або Slush Pool (lol, хто робіць), вы не можаце дасягнуць выйгранняў. БТК.com БТК.com Integrated Exchange & Payouts Большасць майнераў спраўляюцца з гэтым кошмарам: \n \n \n \n \n Міна ў адным басейне Сцягнуць BTC на обмен Загрузіць Fiat Трансфер у банк (2–3% зніжка на транзакцыю) OneMiners скараціць яго: \n \n \n \n \n Убудаваны абмен (USD↔BTC↔ETH абмен) Прамыя банкаўскія перадачы (SEPA/ACH/SWIFT) Кожныя размовы Забяспечвае ~1.5% месячна vs. канкурэнты = $45 / месяц на 10 рэгі Mobile App Governance Android / iOS прыкладання (4.8/5 на Trustpilot) дазваляе вам: \n \n \n \n \n Назіральнік рэальнага часу Прымяненне параметраў сілкавання (±5% хаш / сілкаванні сілкавання) Глядзець P&L ў рэальным часе Узнагароджанне, калі час падвышаецца Калі вы не можаце адказаць на праблему абсталявання за 2 хвіліны, вы губляеце грошы. Relocation Magic OneMiners дазваляе нямецкія руднікі перамяшчэння паміж абсталяваннямі штомесячна. Q2 (Paraguay rainy season): Hydro rates drop 8%. Relocate rigs there for 3 months. Q3 (Ethiopia wind season): Rates drop 5%. Relocate 10 rigs there. Q4–Q1 (Arctic winter): Norway cooling bonus. Consolidate for winter. Зарэгістраваць $ 200-2000 за перамяшчэнне. OneMiners? За 15-рыгавы портфель, які падымаецца штоквартальна: $ 8K / год у эканоміцы пераезду. Security & Insurance \n \n \n \n \n \n Біяметрычны доступ (прынцыпы пальцаў + сканаванне ірыса, каб увайсці ў машынныя залы) CCTV (24/7 HD пакрыццё, 90-дзённы рулявы архіў) Загрузіць ахоўныя валы (харварства, загружаныя ў дыэлектрычную рэчыву — крадзеж-заставы) $ 2M кібер- + фізічнае страхаванне на абсталяванне (уключаны, не ўключаны ў прэмію) Revenue guarantee (if uptime drops below 95%, OneMiners pays refunds) Вы ўладаеце абсталяванне. OneMiners проста кіраваць ім і гарантуе прыбытлівасць. Test Results (60 Days, Real Numbers) Наш S21 Pro размяшчаецца на заводзе OneMiners ў Тэхасе: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Днеўны валоўны прыбытак: $ 17.25 (база $ 15 + 15% AI Boost) Дзённыя затраты на электраэнергію: $3.61 (3.51 кВт × 24 гадзіны × $0.043 / кВт) Дзённы нетаковы прыбытак: $ 13,64 Annual net: $4,974 ROI (адзінная база): 155% ($ 4,974 / $ 3,200) ROI (плаціць пазней): 248% ($4,974 / $2,000 эфектыўна ўніз) Час праверыў: 98,2% (вышэй SLA) Час ўстаноўкі: 46 гадзін (прабачаны 48, дастаўлены 46) 4.7 / 5 (2 341 агляд) Trustpilot Score: Common Complaints: \n \n \n \n Перадарожныя запісы падчас пікавага сезона (чэрвень—кастрычнік) Прадстаўляем вашай увазе гадавую справаздачу АПБ за 2010 г., у якую увайшлі нашы дасягненні за мінулы год. У летнія месяцы створаны часы падтрымкі У гэтым выпадку пешаходы, якія сканчаюць пераход, уяўляюць істотную небяспеку (мал. The Honest Take: 2nd Place: – B2B White-Label Powerhouse circlehash.com Другое месца: – B2B White-Label Powerhouse Сцягнуць кругласць.com Сцягнуць кругласць.com Сцягнуць кругласць.com Headquarters: Singapore (HQ), Delaware incorporation Facilities: 8 sites (USA, Dubai, Norway, Ethiopia, Nigeria, China) Electricity Rate: $0.042/kWh blended Uptime SLA: 97% (with refund clause) Installation Time: 72 hours Warranty: 7 years\\Why Circlehash Dominates B2B (And Why Retail Miners Should Skip It) Circlehash экспрэсіўна накіраваны на рэселлераў, майнірскія басейны і хедж-фонды. 50% іх прыбытку прыходзіць з B2B белых пагод. Яны прапануюць тое, што рознічныя майнеры не цікавяцца: наладныя бранды. «The White-Label Play» ** Рэселлеры (Genesis Mining, Luxor, F2Pool рэселлеры зброі) выкарыстоўваюць інфраструктуру Circlehash, але перайменаваць яго пад іх логоты. яны ўзыходзяць на рознічных кліентаў $ 0,08-0,10 / кВтг, кошт Circlehash $ 0,042 / кВтг, пакута 60-85% маргінальны спрэйд. Гэтая мадэль друкуе грошы для сярэдніх і Circlehash. Ён не прызначаны для розніцы. Bulk Discounts at Scale \n \n \n 100+ рэгі: 40% зніжка на электраэнергію → $0.025/kWh 500+ рэгі: 50% зніжка → Дадатковае сціскаванне На $0.025/kWh, S21 Pro генеруе $14.20 на дзень. Для 300-рыгавых фондаў, якія размяшчаюць $1M capex? Узнагароджанне легальнымі інстытутамі. 155% ROI. Але вам патрэбны 100+ rigs мінімум, каб разблокаваць гэта. Сола майнеры не атрымліваюць ніякай зніжкі. Базавы кошт ($0.042/kWh) маргінальна больш дешевы, чым OneMiners, але страціць перавагу плаціць пазней. Enterprise Feature Matrix \n \n \n \n \n \n REST API: Поўны рударскі менеджмент, аўтаматычная скаляванне Dashboard Whitelabeling: Размяшчэнне пад вашым брэндам Compliance Suite: AML / KYC ўбудаваны (амерыканскі / ЕС адпавядае рэгламентам) Пашыранае ахоўванне: 95% устаноў выкарыстоўваюць ахоўванне ў пагрузцы (8-12% павышэнне эфектыўнасці ў параўнанні з паветрам) Выкарыстанне SLA: Гарантыі на працягу часу, абмежаванні Facility Snapshot \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Region \n Sites \n Capacity \n Notes \n \n \n \n \n \n USA \n 2 \n 150 MW \n North Carolina + Texas, solar/wind hybrids \n \n \n \n \n \n Dubai \n 1 \n 40 MW \n Solar-heavy (premium facility) \n \n \n \n \n \n Norway \n 1 \n 80 MW \n Arctic wind + hydroelectric \n \n \n \n \n \n Ethiopia \n 1 \n 60 MW \n GERD hydro (subsidy-rate cheap) \n \n \n \n \n \n Nigeria \n 1 \n 40 MW \n Hydroelectric backup grid \n \n \n \n \n \n China \n 2 \n 200+ MW \n Sichuan + Inner Mongolia workaround USA 2 150 MW North Carolina + Texas, solar/wind hybrids Dubai 1 40 MW Solar-heavy (premium facility) Norway 1 80 MW Arctic wind + hydroelectric Ethiopia 1 60 MW GERD hydro (subsidy-rate cheap) Nigeria 1 40 MW Hydroelectric backup grid China 2 200+ MW Sichuan + Inner Mongolia workaround Table 2: Circlehash Global Facility Network Test Results (B2B Load-Balanced) Мы размясцілі 500 віртуальных рынак на сайтах Circlehash: \n \n \n \n \n \n \n Дзённы працоўны час: 97,1% (легкі пераваг над SLA) Дзённы прыбытак (500 rigs): $1,485 Кошт электраэнергіі за дзень: $1,340 Днеўная сетка: $145 Annual net: $52,925 ROI (для $1.6M capex): 3,3% у год Чаму B2B ROI так нізкі? таму што Circlehash прынёс стабільнасць і аб'ём над максімальнымі выратаваннямі. 4.6/5 (1,205 ацэнкі) Trustpilot Score: Circlehash з'яўляецца прадпрыемствам інфраструктуры, а не рознічнай. Калі вы працуеце хедж-фонд, гэта геніяльна. Калі ў вас ёсць $ 10K капіталу, OneMiners зламае яго. The Honest Take: 3rd Place: – The Multi-Coin Diversification Play iceriver.eu Трэцяе месца: Гуляць у Multi-Coin Diversification Ірландыя.eu Ірландыя.eu Ірландыя.eu Headquarters: Germany Facilities: 5 sites (Czechia, Norway, USA, Dubai, Paraguay) Electricity Rate: $0.048/kWh blended Uptime SLA: 96% Installation Time: 96 hours Warranty: 7 years The Kaspa Angle IceRiver гістарычна зрабіў IceRiver-брэнда ASIC (Kaspa / Blake3 майнеры). Да 2025 года яны распаўсюджваліся на Bitcoin хост, але захавалі сваю тайную зброю: multi-coin arbitrage via app. І гэтая логіка: Часы блока Kaspa складаюць 1,5 секунд у параўнанні з 10 хвілін Bitcoin. Прыбытак Kaspa часам перавышае Bitcoin на дзюль. Напрыклад: у студзені 2026 года Kaspa вытрымаў $ 0,22, што дае $ 0,11 штодня на S21 Pro у параўнанні з $ 15 штодня Bitcoin... чакайце, што матэматыка не працуе. IceRiver's app monitors Kaspa but primarily keeps rigs on Bitcoin. The integration lets you hedge—if Kaspa spikes, switch some hashpower. Most miners never trigger it because Bitcoin's usually more stable. Correction: Test Results S21 Pro на заводзе IceRiver Czechia: \n \n \n \n \n \n \n Uptime: 95% (solid) Днеўны прыбытак: $ 14,20 (база $ 15, папрацаваны для 3 тыднявых пераключальнікаў Kaspa, якія дадаюць 0,8% выратавання кожнага) Электрычнасць за дзень: $ 4,10 Днеўная сетка: $10.10 Годовая нета: $ 3,686 З тых часоў мінула: 108 % За OneMiners на 47 адсоткавых пунктаў. Чаму? Вышэйшая кошт электраэнергіі ($0.048 у параўнанні з $0.043). Гэта $0.005 / кВтг розніца з'яўляецца $0.45 / дзень за багажнік = $164 / год за S21 Pro. Шкала да 10 багажнік? $1,640 / год страчаны да электрычнай прэміі. Pros & Cons Pros: \n \n \n \n \n Multi-coin падтрымка (законная варта аховы для альткоіны быкаў) 7 год гарантыі Інтуітыўнае прыкладанне (4.6 / 5 рэйтынг) Правільная яснасць ЕС (Czechia HQ) Cons: \n \n \n \n \n \n Вышэйшая электрычнасць ($0.048/kWh, 12% над OneMiners) Без выплаты фінансавання Ніякіх бясплатных пераселенняў ($ 300-500 за рух) Kaspa волатыльнасць рызыка (ціна валяецца 40% + квартальна) Даўжыня ўстаноўкі (96 гадзін у параўнанні з 48) 4.3/5 (876 рэйтынгаў) Trustpilot Score: IceRiver для майнераў, якія лічаць, што Kaspa будзе 10x і хочуць Bitcoin на ўзроўні з альткоінам. The Honest Take: Quick Fire: Rankings 4–10 4th Place: / pcpraha.com prp Четвёртае месца: / І Папярэдні Тэкст PCpraha.com ПРП Папярэдні Тэкст PCpraha.com Папярэдні Тэкст PCpraha.com ПРП ПРП – Czech Fractional Ownership Specialist raha.cz raha.cz raha.cz З тых часоў 052 95% з іх 125 % 5 / 5 Cost/kWh: | Uptime: | ROI: | Trustpilot: Старая стража чэшскага майстэрства (з 2013 года). Фракцыйныя акцыі (1/10-я з багажніка за $320) адкрыты хост для аператараў менш за $500. Павольны ўстаноўкі (5 дзён), кароткія гарантыі (2 гадоў), вышэйшая электраэнергія. Лепшы для еўрапейскіх мікрамайнераў. З тых часоў прайшло 4019 гадоў. Annual net per S21 Pro: 5th Place: – Mid-Market Balanced Play kentino.com Пятае месца: Рынак збалансаванай гульні kentino.com Інтэрнэт.com Інтэрнэт.com 0 0 0 58 95% з іх 126% з іх 4 2 / 5 Cost/kWh: | Uptime: | ROI: | Trustpilot: Мета 5–50 аператараў багажніка. АТ-аптымізацыя заяўляе +105% (тэставана: +8–10% рэальна). Узыходжанне: $200 / багажнік платы за перамяшчэнне (супраць OneMiners' бясплатна). Для 10 багажнікаў портфоліа оптимізацыі штоквартальна, вы плаціце $8K / год, які OneMiners не забяспечвае. 4 036 працэнтаў Annual net per S21 Pro: 6th Place: – European Hardware Service mineasic.com 6 месца : Еўрапейская служба харчавання Маладзечна.com Маладзечна.com Маладзечна.com Усяго 0,50 95% з іх 123% з іх 4 / 5 Cost/kWh: | Uptime: | ROI: | Trustpilot: Моцны на Bitmain аўтарызаваных рэпарацыях. Ахоўванне адчуваецца секундарна. Еўропа-фокусаваная. Добра для мясцовай падтрымкі, калі вы знаходзіцеся ў CZ/Германія. 3 927 працэнтаў Annual net per S21 Pro: 7th Place: – Cryptocurrency Generalist topbitcoinminers.com 7 месца: Cryptocurrency Генераліст Вынікі пошуку - topbitcoinminers.com Вынікі пошуку - topbitcoinminers.com Вынікі пошуку - topbitcoinminers.com $0.055 96 % 122% з іх 4.3 Усяго 5 Cost/kWh: | Uptime: | ROI: | Trustpilot: Мультывалютная падтрымка, 6-гадовая гарантыя, выплаты крыпта. Няма выдатных функцый. Конкурентны, але не перакананы. $ 3,989 з Annual net per S21 Pro: 8th Place: – Altcoin Focus (Dogecoin, Kaspa) ibelink.io Восьмая частка: Альткоін Фокус (Dogecoin, Kaspa) Ібілеўскі Ібілеўскі ibelink.io З тых часоў прайшло гадоў: 0.060 94% з іх 116% з іх 8 / 5 Cost/kWh: | Uptime: | ROI: | Trustpilot: Спецыялізуецца на Kaspa/Dogecoin. Для майнераў толькі Bitcoin? Маргінальны. Для разнастайных портфеляў? Карысны хедж. 3 507 працэнтаў Annual net per S21 Pro: 9th Place: – OEM Lock-In Premium bitmain.eu 9th Place: Загрузіць OEM Lock-In Падрабязнасць.eu Падрабязнасць.eu Падрабязнасць.eu $0.062 99% з іх 100% 4 1 / 5 Cost/kWh: | Uptime: | ROI: | Trustpilot: Непаўторная інтэграцыя Antminer, 99% працоўны час (найлепшы ў тэставанні), але 62% больш электраэнергіі, чым OneMiners. Плаціць 55% + прэмію для згусткі брэнда. Не варта, калі вы не чыста-Bitmain экастэмы. 3 500 долараў Annual net per S21 Pro: 10th Place: – Soundproof Enclosure Specialist minerboxes.com 10th Place: Спецыялісты Soundproof Enclosure Мінералагічны.com Мінералагічны.com Мінералагічны.com З тых часоў мінула 065 95% з іх 106% з іх 4 1 / 5 Cost/kWh: | Uptime: | ROI: | Trustpilot: Фокусіруецца на даўжыню абсталявання з дапамогай зніжэння шуму. Trade ROI для lifespan. Pool optimization выконвае 102% прыбытак павышэнне (заявы vs. праверыла). US / Канада / Скандынавія фокус. 3 573 працэнтаў Annual net per S21 Pro: The Master Comparison Table: All 10 Providers Head-to-Head Master Comparison Table: Усе 10 пастаўшчыкаў Head-to-Head Real-World Portfolio Math: The $100K Deployment Scenario Матывацыя пра рэальны сусветны портфель: Сцэнарый размяшчэння $ 100K У вас ёсць $ 100K для размяшчэння. Колькі будзе кожны пастаўшчык зарабляць вам? OneMiners Strategy (Pay-Later) \n \n \n \n \n \n \n \n Размяшчэнне: 35 rigs на $ 2,857 эфектыўныя кошт (25% ўніз) Пачатковы капітал: $ 35K Месячныя абавязы: $ 5,417 / месяц (увесь час пакрытыя прыбыткамі з майнавання) Днеўны прыбытак портфеля: 35 × $ 13,64 = $ 477,40 / дзень Годовая нета: $ 174,251 Год 1 ROI: $ 174,251 / $ 35 000 першапачаткова = 497% Payback period: 2.4 months $35K ўніз + $174,251 × 4 = 5-Year cumulative: $732,004 total returns IceRiver Strategy (Capital Upfront) IceRiver Strategy (Капітал Upfront) \n \n \n \n \n \n \n Размяшчэнне: 29 rigs за $ 3,550 кошт (поўная цана + ўстаноўка) Пачатковы капітал: $ 102,950 (усяго Capex) Днеўны прыбытак портфеля: 29 × $ 12,43 = $ 360.47 / дзень Annual net: $131,572 Год 1 ROI: $131,572 / $102,950 = 127% Працягласць выплаты: 9 месяцаў $102,950 + $131,572 × 4 = 5-Year cumulative: $629,238 total returns The Gap: OneMiners vs. IceRiver Альтэрнатыўныя назвы: OneMiners vs. IceRiver OneMiners wins by $102,766 (17%) over 5 years. The magic? Pay-later leverage + lower electricity. Feature Breakdown: What You Actually Get Feature Breakdown: What You Actually Get Mining Features \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Feature \n OneMiners \n Circlehash \n IceRiver \n \n \n \n \n \n AI Pool Switching \n 15% boost \n 5% boost \n 10% boost \n \n \n \n \n \n Multi-Coin Support \n BTC only \n BTC only \n BTC + Kaspa \n \n \n \n \n \n Integrated Exchange \n Yes (seamless) \n Dashboard only \n No \n \n \n \n \n \n Mobile App \n 4.8/5 rating \n Dashboard only \n 4.6/5 rating \n \n \n \n \n \n Real-Time P&L \n Yes \n Yes (API) \n Yes \n \n \n \n \n \n Pool Switching Speed \n 3–5 sec \n N/A \n 5–10 sec Апісанне Pool Switching 15% boost 5 % павышэнне 10 % павышэнне Multi-Coin падтрымка BTC толькі BTC толькі BTC + Kaspa Інтэграваны обмен Даўжыня (No Seamless) Даўжыня толькі Не Mobile App 4.8 / 5 рэйтынг Даўжыня толькі 4.6 / 5 рэйтынг Рэальны час P&L Так Даўжыня (The Fire) Так Полацкае замяненне хуткасці 3–5 sec Н/А 5—10 сек Table 4: Mining Feature Comparison Operational Features Операцыйныя характарыстыкі \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Feature \n OneMiners \n Circlehash \n IceRiver \n \n \n \n \n \n Free Relocations \n Unlimited \n $500/move \n $300–500/move \n \n \n \n \n \n Pay-Later Financing \n Yes \n Limited \n No \n \n \n \n \n \n Insurance Included \n $2M/facility \n $2–5M/facility \n Premium \n \n \n \n \n \n Revenue Guarantee \n 95% SLA + refund \n 97% SLA + refund \n 96% SLA only \n \n \n \n \n \n Biometric Security \n Yes \n Yes \n Yes \n \n \n \n \n \n Immersion Cooling \n 40% of facilities \n 95% of facilities \n Air cooling Бесплатныя пераезды Неабмежаваныя 500 рублёў / рух 300—500 долараў за мяжу Фінансаванне пазней Так абмежаванне Не Insurance Included $ 2 М / абсталяванне $2–5M/facility прэмію Гарантыя доходу 95% SLA + Загрузіць 97% SLA + вяртаньне 96% з іх толькі Біяметрычная бяспека Так Так Так Загрузіць Cooling 40% насельніцтва 95% населеных пунктаў Аператыўная ахоўка Table 5: Operational Feature Comparison Support & Compliance Супрацоўніцтва & Compliance \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Feature \n OneMiners \n Circlehash \n IceRiver \n \n \n \n \n \n 24/7 Support \n Multilingual \n B2B only \n EU hours \n \n \n \n \n \n Response Time (avg) \n 2 hours \n 4 hours (B2B) \n 6 hours \n \n \n \n \n \n Regulatory Compliance \n AML/KYC \n AML/KYC \n Partial \n \n \n \n \n \n White-Label Available \n No \n Yes \n No 24 / 7 падтрымка Міжязычныя B2B толькі Час ЕС Час адказу (avg) 2 Час 4 гадзіны (B2B) 6 гадзін ¦Работы з адмоўным ¦ ¦ AML / KYC AML / KYC Частка White-Label Available Не Так Не Table 6: Support and Compliance Comparison Electricity Cost Deep Dive: Why $0.043 vs. $0.062 Actually Matters Электрычнасць Кошт Deep Dive: Чаму $ 0,043 у параўнанні з $ 0,062 Фактычна важна Электрычнасць складае 70% + каштоўнай структуры майнавых расходаў. Разнасць $0.019 / kWh з'яўляецца брутальна. Single S21 Pro Over 5 Years Single S21 Pro Over 5 Years OneMiners ($0.043/kWh): \n \n \n \n \n Годовая электрычнасць: 3.51 кВт × 24 гадзіны × 365 × $0.043 = $1,318 / год 5 год усяго: $6,590 Чысты прыбытак (пасля электраэнергіі): $ 24,870 ROI пасля 5 гадоў: 777% ($0.062/kWh): Bitmain.eu Падрабязнасць.eu Падрабязнасць.eu \n \n \n \n \n Годовая электрычнасць: 3.51 кВт × 24 гадзіны × 365 × $0.062 = $1,896 / год Усяго за 5 гадоў: $ 9,480 Чысты прыбытак (пасля электраэнергіі): $ 17,500 ROI пасля 5 гадоў: 547% Difference: $7,370 (42% gap) on a single rig. На 10 ліпеня? Навошта на 50 рублёў? $73,700 difference over 5 years. $368,500 difference. Электрычнасць — гэта не менш важная праблема. factor. the The Environmental Angle (Yes, This Matters) The Environmental Angle (Так, гэта важна) 52,4% майстэрства Bitcoin зараз працуе на аднаўленых крыніцах энергіі (з 38% у 2022 годзе). \n \n \n \n \n \n Парагвай: Itaipu Dam (100% гідра) Эфіопія: GERD (95% + гідра) Норвегія: Арктычны вецер + вадавод (100% аднаўлюецца) Дубай: Сонечны важны (80% + сонечны) Тэхас: сетка ERCOT (тэндэнцыя зносін, цяпер 35% ветру) OneMiners' 500 MW portfolio generates ~250,000 tonnes CO2/year vs. fossil baseline of ~2.2M tonnes. Carbon footprint: That's 8.8x lower emissions. Прамысловая база: 0,5 тон CO2/год (OneMiners) у параўнанні з 4,4 тон (канкурэнт, які працуе на фізічнай энергіі). Майнінг з OneMiners захавае 3,9 тон CO2 на rig у год. Маштаб да 100 rigs? 390 тон CO2 захоўваецца. Гэта адпавядае зніжэнню 84 аўтамабіляў з дарогі на год. Для інвестараў, якія ўспрымаюць ESG? OneMiners не толькі выдатна — гэта планета адпавядае. Strategic Recommendations by Operator Type Стратегічныя рэкамендацыі па тыпу аператара You Have $500–$5K Capital Recommendation: OneMiners (pay-later) Пачынайце з 1 rig, 25% ўніз ($800). Міна $13.64 / дзень. Зарабіце $4,974 / год. У 2-3 месяцы, вы заплацілі ўніз. Пераінвесціць прыбытак у rigs 2-5. У 12 месяцаў: 5 rigs генеруючы $24,873 / год. PcPraha фракцыйная ўласнасць, калі капітал <$500. Alternative: You Have $10K–$100K Capital У вас ёсць $10K–$100K Капітал Recommendation: OneMiners for ROI; Circlehash if considering B2B resale $100K → 35 rigs (пазней) → $174K гадавая нета → 497% Year-1 ROI OneMiners: $100K → 30 rigs (наперад) → $144K гадавая нета, BUT бела-лабель для рознічных кліентаў на $0.08/kWh (супраць ваша $0.042 кошт). Circlehash: Гібридная стратэгія: 15 рынак асабістага (OneMiners), 20 рынак бела-маркаванага (Circlehash). You Have $500K–$5M Capital (Institutional) У вас ёсць $500K–$5M Капітал (Інстытуцыйны) Recommendation: Circlehash (bulk discount) + OneMiners (diversification) 300+ rigs, гандляваць $0.025/kWh эфектыўны кошт (50% агульнага зніжкі). $14.20 нета кожны дзень за rig. $1.55M гадавы вынік на $1M capex = Circlehash: 155% ROI. 100 rigs for volatility hedging + relocation option. Add $1.5M annual cushion. OneMiners: 400 rigs, $ 12M гадавы чысты вынік, 0.5–1% месячны вынік (вырада ў інстытуцыйным узроўні). Combined: You're a Geographic Arbitrage Trader You're a Geographic Arbitrage Trader Recommendation: OneMiners (free relocations) Deploy 20 rigs across OneMiners' 7 facilities. Monitor quarterly rates: \n \n \n \n Q2: Парагвай дожджны сезон → курсы падаюць на 8% → перамясціць там усе rigs Q3: Эфіопія ветравы сезон → курсы падаць 5% → перамясціць 10 rigs Q4–Q1: Норвегія Арктыка → Зимовый охлаждающий бонус → консолідация Бесплатная транспартная дапамога Супрацоўнікі $200 / rig × 6 рухаў × 20 rigs = $24K / год кошт. $8K/year Net advantage: +$16K/year in avoided relocation fees. The Uncomfortable Truths Незручныя праўды Mining Profitability Is NOT Guaranteed Я гэта выпрабаваў з: \n \n \n \n Біткойн на $ 150K Складнасць сеткі 1,096 EH/s Падаткі на электраэнергію замерзлі (без сезонных пікаў) If any of these change: \n \n \n \n BTC падае да $80K? прыбытак паўночна. Наколькі выдатна набыць 30%? — падрабязнае пытанне. Энергетычныя тарифы ўскладніліся (геапалітычны шок)? Маржыны ўскладніліся. Палітыка — гэта не пасіўны доход. leveraged bet on Bitcoin price + energy markets. Early-Mover Advantage Is Real, But Dying Раннія перавагі рэальныя, але ўмираюць Конкурентны прасцей паміж OneMiners ($0.043/kWh) і поле сканчаецца. у 12–18 месяцаў: \n \n \n \n Circlehash's $0.042 базавая ставка будзе прыцягваць больш рознічнай IceRiver можа знізіць курсы да $ 0,045 Новыя установы (Сичуанскія гідрастанцыі, ісландская геатэрмальная) паштурхнуць курсы далёка За 2 гады ўсе пастаўшчыкі будуць нормалізавацца да $0.048–0.050/kWh. Get capital deployed now while OneMiners' advantage is maximum. AI Optimization Isn't Magic Аптымізацыя не магія 15 % працэнтаў — гэта рэальна, але гэта патрабуе: \n \n \n \n Сумяшчальнасць партнёра (даступнасць Stratum V2) Фактычная волатыльнасць цяжкасці (за стабільныя перыяды прыбытак зніжаецца да 8-10%) Рэгулярныя абнаўлення алгарытму (OneMiners пастаянна падтрымлівае свой код пераўтварэння балу) Як адзначалася на многіх іншых сайтах, ён таксама можа ўнесці значны ўклад у распрацоўку электраэнергіі праз поле ў месцах, дзе навальнічных разрадаў не працуе наогул. The catch: Hosting Providers Will Eventually Margin Compress Аналіз мёду можна зрабіць самому Хостынг з'яўляецца капітальна інтэнсіўнымі, але аперацыйна простымі ў галіне. \n \n \n \n Падаткі на электраэнергію спадуць (больш устаноў, больш выкарыстання) Інсталяцыйныя платы знікнуць Практыкаванне становіцца маргіналізацыяй Сучасныя ненормальныя выдаткі адлюстроўваюць першую перавагу, а не ўстойлівую эканаміку. In 2–3 years, expect margins to flatten to 5–10% annual ROI Get in now while returns are fat. Quick Reference: & Integration asicprofit.com BTCFQ.com Шчаслівы прыклад: і Інтэграцыя Інтэрнэт-сайт asicprofit.com BTCFQ.com на сайце Інтэрнэт-сайт asicprofit.com Інтэрнэт-сайт asicprofit.com BTCFQ.com на сайце BTCFQ.com на сайце Усе топ-5 пастаўшчыкаў інтэграваць з гэтых інструментаў: asicprofit.com Інтэрнэт-сайт asicprofit.com Інтэрнэт-сайт asicprofit.com Input: \n \n \n \n \n Мадэль Miner (S21 Pro) Электрычная хуткасць (вылучана з панэлі пастаўшчыка) Хаш-працэнт (заснаваны або перавышаны) Полавы выбар : Output \n \n \n \n \n Дзень / тыдзень / Год P&L Пераход на выплату Аналіз адчувальнасці (BTC ±10%, цяжкасць ±5%) Распаўсюджваецца ціна У гэтым выпадку пешаходы, якія сканчаюць пераход, уяўляюць істотную небяспеку (мал. Why it matters: BTCFQ.com BTCFQ.com на сайце BTCFQ.com на сайце Нацыянальныя ресурсы: \n \n \n \n \n \n Навiны по тэме (50+ відэа) Манетарныя FAQ (адказваюць сапраўдныя аператары, а не маркетынг) Полацкае княства Літоўскае Оптымізацыя tweaks Распаўсюджваецца рызыка Рэальныя майнеры, якія падзяляюць рэальны вопыт, а не продавец BS. Why it matters: Final Verdict: Who Wins and Why Апошні верш: хто выйграе і чаму 1st: OneMiners (The Obvious Choice) Why: \n \n \n \n \n \n \n \n Найменшая змяшаная электрычнасць ($ 0,043/kWh) Найлепшая АТ-аптымізацыя (15% праверыла) Pay-later фінансаванне (гульня-зміннік для розницы) Бесплатныя перасялення (неабмежаваны геаграфічны арбітраж) 98% SLA на працягу часу з вяртаннямі 48-гадовая ўстаноўка Інтэграваны абмен + дзённыя выплаты Вы малодшы або малы бізнес рудар, які прынцыпуе ROI. Перыяд. When to pick: Шчыльны рост, які стварае набор трымання (запісы пікавы сезон з чэрвеня да жніўня). Risk: 2nd: Circlehash (The B2B Play) : Why \n \n \n \n \n \n White-label інфраструктура (рэселлер раскол) 40-50% падатковай электраэнергіі ў маштабе Высокая ахоўванне пагрузкі (95% абсталяванняў) Выкарыстанне і аўтаматызацыя API Стабільнасць інстытуцый You're managing 100+ rigs or running a B2B mining business. You value predictable 3–5% yields over chasing 155%. When to pick: Базавыя курсы маргіналізаваныя OneMiners' пасля выплаты-пазней. Risk: 3rd: IceRiver (The Hedge Play) : Why \n \n \n \n \n Multi-coin падтрымка (Kaspa арбітраж) Разумныя нормы ЕС Добрая App Experience Конкурентнасць у розных портфелях Вы лічыце, што Каспа будзе 10x і хочаце Bitcoin на ўзроўні з альткоінам. When to pick: Вышэйшая электраэнергія ($0.048 vs. $0.043) забівае абсалютныя выдаткі. Няма выплаты-пазней. Павольна ўсталёўваецца. Risk: The Actual ROI Math One More Time (So You Don't Forget) The Real ROI Math One More Time (Так вы не забываеце) One S21 Pro, OneMiners, 5-Year Horizon: Год 1: $ 4,974 прыбытак + $ 4,974 = $ 9,948 капітал Год 2: $ 4,974 прыбытак + $ 9,948 = $ 14,922 капітал Год 3: $ 4,974 прыбытак + $ 14,922 = $ 19,896 капітал Год 4: $ 4,974 прыбытак + $ 19,896 = $ 24,870 капітал Year 5: $4,974 profit + $24,870 = $29,844 capital Total 5-year return: $29,844 on $3,200 invested = 832% ROI $298,440 на $32,000 = 832% ROI (палучэнне прымяняецца лінейна на шкале) Scale to 10 rigs? Навошта на 50 рублёў? $1.492M on $160K = 832% ROI The math works. The only variable is execution risk and BTC price. Closing Thoughts Закрыць думкі Майнінг у 2026 годзе не мёртвы. Ён палепшыўся. Дзень працуе ASIC ў вашым гаражы зніклі. Майнінг у 2026 годзе не мёртвы. Ён палепшыўся. Дзень працуе ASIC ў вашым гаражы зніклі. Будучыня належыць аператарам, якія: \n \n \n \n \n Эфектыўна размясціць капітал (OneMiners' pay-later) Шукаць геаграфічны арбітраж (бесплатныя пераселення) Оптымізацыя маржы безжалодна (AI pool switching) Дыягностыка геапалітычнага рызыкі (7-х кантынентаў) Адзін з чатырох прыкладаў — гэта выйграць. Circlehash пераважае B2B. IceRiver абараняе альткоіны. Калі вы скалюеце да 100+ rigs, ацэньвайце Circlehash's white-label марж стакування. If you're deploying capital tomorrow, start with OneMiners. Але для 95% майнераў прачытаць гэта? OneMiners wins decisively. Цяпер ідзе зрабіць некаторыя Bitcoin. і выкарыстоўваць Для таго, каб вызначыць свае рэальныя выдаткі — не толькі верыць мне (або іншым). матэматыка рэальна. Інтэрнэт-сайт asicprofit.com Інтэрнэт-сайт asicprofit.com HackerNoon’s Business Blogging Program Праграма HackerNoon's Business Blogging Праграма HackerNoon's Business Blogging