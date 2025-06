Edgen запускае «AI Super App», дэмакратызаваючы інтэлігенцыю крыптарынгу інстытуцыйнага класа

Hong Kong, Hong Kong, May 14th, 2025/Chainwire/-- Эдэн Сярод версій гульняў онлайн call of duty можна знайсці мноства займальных і дасціпных сюжэтаў, а апошняй навінкай, выпушчанай у канцы восені гэтага года, стала гульня Call of Duty: Ghost.





Падтрымліваючыся Framework Ventures, North Island Ventures, Portal Ventures, Hivemind Capital Partners і Moonrock Capital, Edgen прадстаўляе новую разведкавую рамку для навагу на рынках: вечна наяўны, модульны рухавік размовы для трэйдераў, здольны аналізаваць жывыя рынкі, выконваць сігналы, перш чым яны тэндэнцыі, і дазволіць пераканаванне там, дзе раней быў хаос.





«Мы пабудавалі Edgen, каб дапамагчы маркетолагам прымаць разумнейшыя рашэнні, хутка. Ён збірае ўмовы з усяго рынку і ад кожнага, вучыць ад іх і дае ім перавагу. Рынкі рухаюцца хутка. Edgen дапамагае людзям рухацца хутка і разумней. Калі інфармацыя ёсць усюды, тое, што найбольш важнае, як хутка вы можаце пераўтвараць яго ў пераканаванне. Гэта тое, што Edgen разблокуе», — сказаў Шон Таа, сузаўдар Edgen.

Інфраструктура розумных грошай

«Калі б Bloomberg Terminal былі вынайдзены сёння для пакалення, вырашанага на Discord, DeFi і ChatGPT, гэта было б выглядаць як Edgen», — дадаў Шон.

З інструментаў да сеткі: Edgen як калектыўная кагніцыя

Edgen прапануе карыстальнікам чатыры асноўныя інтэрфейсы: пошук у рэальным часе, Радар імпульсу, crowd-sourced Insight feeds, і дынамічны crowdsourced інтэлектуальны пласт, вядомы як "Aura".





Кожны пошукавы запыт, кожны апублікаваны выклік і кожны адказ пацверджае сістэму.Такім чынам, Edgen паводзіцца не як платформа, а як распрацаваны навучальны мозг, які навучаецца не інжынерамі, а найбольш наладжанымі розумамі на рынку.





Гэтая архітэктура ўключае Cognitive Layer (выпрацаванне запытаў і маршрутаванне інструментаў з EDGM), Agentic Layer (модулярныя агенты для TA, макро, на ланцугу і сацыяльных сігнальных тлумачэнняў), і запланаваны Execution Layer, які будзе дазваляць AI-генераваны ўведзенне, каб перакласці прама ў выкананьне гандлю або смарт-контрактаў узаемадзеянне.





Edgen Search дае вам мгновенны TLDR яго прыкладання, недаўніх купіў смарт-паветкі, і хто пра гэта размаўляе на Twitter, усё ў адным клікцы", - сказаў Шон.

«Aura: A Crowdsourced Intelligence Layer for the Intelligence Economy»

Унікальнае для Edgen з'яўляецца яго механізм стимуляцыі.





"Рэгінальная гонка зброі ў крипто-трэджэнні не для блокпрайсу. Гэта для інфармацыйнай асіметрыі, увагі, синтезу і хуткасці рашэнняў.Edgen - гэта, як мы даем індывідуальным ліцэрам без рэплікацыі інстытуцыйнага багажу", - працягваў Шон.

Платформа, створаная для разумнейшага будучыні

Гэта пра дэмакратызацыю інструментаў інстытуцыйнага ўзроўню і адкрыццё іх для кожнага з уладальнікаў лічбавых сродкаў да крытычных цікавасцяў, даючы вашым удзельнікам шлях думаць, дзейнічаць і эвалюваць, як розумныя грошы.

Пра Эдгена

Вебсайт : https://www.edgen.tech/

X / Twitter: https://x.com/EdgenTech

Медыцынскія контакты: [email protected]

[email protected]

Контакт

PR менеджэр

Келвін Yeo

Сцяг Everest Ventures Group

Гэтая гісторыя была распаўсюджана ў якасці выпуску Chainwire ў рамках HackerNoon's Business Blogging Program.

Гэтая гісторыя была распаўсюджана ў якасці выпуску Chainwire ў рамках HackerNoon's Business Blogging Program. тут