Müəllimlərinizlə bağlı araşdırma aparın

Bu ilin sonunadək "Wake-Up Call for Developers" Sizin missiyanız yalnız ChatGPT və ya Claude istifadə etməyi öyrənmək deyil – bu sistemlərin yaradıcısı olmaq, yalnız onu istifadə etməkdən başqa bir sonraki Perplexity yaratmaqdır.

Sizin missiyanız yalnız ChatGPT və ya Claude istifadə etməyi öyrənmək deyil – bu sistemlərin yaradıcısı olmaq, yalnız onu istifadə etməkdən başqa bir sonraki Perplexity yaratmaqdır.





Open Source xəritədə:https://github.com/aifa-agi/aifa-deep-researcer-starter/

1. What You'll Master by Reading This Article

Bu yazı, özünüzü “Deep Research” funksiyasına bənzəyərək, özünüzü “Deep Research” funksiyasına bənzəyir.

Technical ArchitectureNext.js 15, OpenAI və exa.ai ilə rekursif arama sistemi necə dizayn olunur

Mental ModelsNiyə dərin araşdırma linear proses deyil, ağac strukturudur – və bu, AI araşdırmasının hər şeyi necə dəyişdirir?

Practical SolutionsƏməliyyatlar: Konkurentlərinizin replikə edə bilmədiyi həqiqətən özəl içərini yaratmaq üçün içərisindəki vektor bilmə bazalarına daxil olmaq

Performance OptimizationServer resurslarını və istifadəçi deneyimini uzun müddətli AI operasiyaları sırasında bankı kırmadan necə yönetmək

Production-Ready Code: Bu gün istifadə edə biləcəyiniz modern tech stack ilə konkret TypeScript implementasiyaları

Bu yazının sonuna qədər, hər hansı bir ürəyə endirilə bilər ki, özəl SaaS-i özəlləşdirmək üçün necə yaradılacağını açıq bir anlayışla biləcəksiniz - sizə həqiqətən yeniləmək çətindir.

1.1. The Technology Stack That Powers Intelligence

İnformasiya agentimiz üçün modern bir tech-stack istifadə edirik ki, bu yalnız bir tech-demo deyil – bu real dünya ölçüsü və güvenilirliyi üçün yaradılmışdır.

1.1.1. Frontend and Framework

React 19- Daha yaxşı performansla və kompleks AI interaksiyalarını düzgün başa düşən yeni simultan rendering funksiyaları ilə ən yeni versiyası

Next.js 15- App Router ilə tam funksiyalı React Framework, paralel və interceptor yolları (kompleks AI iş prosesləri üçün mükəmməl)

TypeScript 5- Kompleks AI sistemləri qurmaq üçün kod güvenliyini və üstün geliştiricilərin deneyimi üçün dərin yazma

1.1.2. AI and Integrations

OpenAI SDK (v4.96.2)- GPT-4 və digər OpenAI modelləri ilə bütünlüklə bağlanma üçün resmi SDK

AI SDK (v4.1.45)- Çeşitli AI sağlayıcılarla işləmək üçün universaldır, model dəyişdirmək üçün fleksibillik verir

Exa.js (v1.4.10)- Konteksti anlayan semantik arama üçün xüsusi AI yönəldilmiş arama motoru

1.1.3. UI and Styling

Tailwind CSS 4- İnşaatın keyfiyyətini itirmədən sürətli inkişaf üçün faydalı ilk CSS çerçevəsi

Radix UIBütün cihazlarda işləyə biləcək qasırğalar yaratmaq üçün başsız komponentlər

Lucide ReactModerna icon library with consistent design language (Modern ikon kütləvi, konsistent dizayn dili)

shadcn/ui- Radix UI və Tailwind CSS-də qurulan komponent sistemi profesyonel interfeislər üçün

1.1.4. Forms and Validation

React Hook Form- Formların işləməsi üçün yüksək performanslı kütləvi, AI interfeisinizi yavaşlatmır

ZodTypeScript-first validation şeması statik yazma ilə ki, hatalar üretilmədən əvvəl qalıb.

Hookform Resolvers“Zod” və “React Hook Form” arasındakı qısa integrasiya

1.1.5. Content Processing

React Markdown“Markdown content rendering with component support for rich AI-generated reports” (Markdown içerik göstəricisi, rəngli AI-yaratılmış raportlar üçün komponent dəstəyi)

date-fns- Tarix işləmək üçün modern kütüphə AI araşdırma zaman çizgilərində

Why This Stack Matters

Bu texnologiya sistemlərihigh performancevətype safetyvəscalabilityBurada hər bir seçim intensifdir - Next.js 15'in kompleks AI iş proseslərini idarə edən paralel yollarından Exa.js'ə qədər, derin araşdırma imkanları olan semantik arama imkanlarını təmin edir.

The result?Rekursiv AI araşdırmalarının kompüter kompleksliyini başa düşə bilər, lakin modern aplikasiyaların ehtiyacı olan istifadəçi deneyimi standartlarını təmin edə bilər.

Hazırda bu elementlərin bir-birinə necə yerləşdiriləcəyini görmək üçün hazırsınız?

İT revolusiyası gəlməyib – buradadır. və bu, geliştiricilər topluluğunda böyük bir ayrılıq yaradır.Bir tərəfdə AI-yi produktiviteti artırmaq üçün başqa bir alət kimi görənlər var, funksiyaları yazmaq və kod düzəltmək üçün ChatGPT-yi istifadə edənlər.the real opportunity isn't in using AI—it's in building it.

Çoğu geliştiricilər ChatGPT-yi daha effektiv şəkildə istifadə etməyə çalışırlarsa, daha kiçik bir qrup Perplexity, Claude və özəlləşdirilmiş AI agentləri kimi sistemlərin arxitektriyini idarə edir.

The harsh realityVVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu.

Bu yazıda “Perplexity”in “Deep Research” funksiyasına bənzər, özünüzü AI-yə dayandırılan dərin araşdırma agentini qurmaq üçün tam bir arkitektonik blueprint verir.

What you'll master by the end:

Recursive search architecture: How to design systems that think in trees, not lines (Rəssamlı arxa arkitekturası: ağaclarda düşünən sistemləri necə dizayn etmək

AI-first data pipelines: External web search with internal knowledge bases (İ.İ.-first data pipelines): İnternal web search ilə intern knowledge bases (İ.İ.-first data pipelines) birləşdirilməsi

Agent orkestrasiyası: Öz çıxartmalarını qiymətləndirmək, iterasiya etmək və yaxşılaşdırmaq üçün AI sistemləri yaratmaq

Ümumi düşüncələr: Uzun sürətli AI operasiyaları üçün server resursları, timeoutlar və istifadəçi deneyimleri idarə etmək

Bu, sizin üçün hər hansı bir alət, hər hansı bir istifadə məsələsi və hər hansı bir ölçü üçün AI sistemlərini dizayn etməyə imkan verəcək arkitektonik düşüncənin təchiz edilməsidir.

İnternetdə effektiv navigasiya üçün "giriş köməyi köməyi"ni nə üçün tradicional LLM-lərə ehtiyacı var?

2. Introduction: Life After ChatGPT Changed Everything

ChatGPT və digər böyük dil modelləri (LLM) informasiya ilə əlaqə saxladığımızı fundamentally revolutionized etdi.models only know the world up to their training cutoff date, and they hallucinate with alarming confidence.

2.1. The Problem: Band-Aid Web Search in Modern LLMs

ChatGPT, Claude və digər modellərin arxasındakı komandalar bu problemə yerləşdirilmiş web araması ilə cavab verməyə çalışdılar.Bu teoriya ilə çox yaxşı görünür, lakin daha da derinləşdirə bilərsiniz ki, bu, istehsal aplikasiyaları üçün faydalı olmayacaq:

Surface-Level Search: Sistemi bir və ya iki arama soruşur, ilk birkaç nəticəni çəkir və bir gündə bunu adlandırır.

Zero Follow-ThroughƏgər ilk baxış bütünlüklə nəticələr verməsə, sistem izah soruşmaz və ya alternativ açıları araşdırmaz.

Garbage Data QualityTradisional arama motorları reklamlar, navigasiya elementləri və faydalı olmayan içkiləri ilə qarışdırılmış HTML saytları qaytarır.

Context Isolation: Sistemi yerləşdirilən xəbərlərinizlə, korporativ dokumentlarınızla və ya domain-specifiki bilgi bazaları ilə bağlayamazsınız.

2.2. The Gold Standard: Perplexity's Deep Research Revolution

“Perplexity” bizə “search-LLM” integrasiyasının necə işlədiyini göstərən ilk şirkət idi.

AI-Optimized Search Engines“Google”da “API” çağrılarının əvəzində, AI-nin istifadə üçün hazırlanmış təmiz, strukturlu içkiləri qaytarmaq üçün xüsusi axtarış sistemlərini istifadə edirlər.

Iterative Investigation ProcessSistem başlanğıcları analiz edir, yeni soruşmalar formalaşır və bütünlüklü bir görüntü yaratana qədər aradan qaldırır.

Deep Research ModeBu, bir neçə dəqiqə ərzində işləyə biləcək, temalara rekursiyaya bürünə biləcək və onlardan xəbər toplayacaq bir AI agentdir.

This is exactly the kind of system we're going to build together.

2.3. Why This Matters for Every Developer

Artıq iki gündən sonra biz 2013-cü il mövsümü üçün hazırlanmış ilk maşını görəcəyik – yanvarın 28-də axşam Lotus komandası E21-i [...]

İnternetdən real vaxtda araşdırma

Public data ilə özəl bilgi bazalarını birləşdirin

Standart LLM-dən əldə etmək mümkün olmayan təkcə bir baxış yaratın

Konkret biznesin və sektorun xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılması

2.4. What You'll Walk Away With

Mənim hədəfim sizin üçün kopyalaşmaq üçün kod vermək deyil (bunun çoxunu alacaqsınız).

“Dünyanın arxasınca filosofiya”

Özünüzü özü üçün arxeoloji imkanlar yaratın

Sistemə modern yığma (Next.js 15, OpenAI, exa.ai) istifadə edin

Çözümü hər hansı bir varlıqdan istifadə etmək

İstehsal və sistemin optimalizasiyası

Bu yazının sonuna qədər, özünüzü "Perplexity" yaratmaq üçün tam bir arkitektonik blueprint və istehsal hazır kod nümunələri alacaqsınız - ürəyinizin gizli silahı ola bilər AI agentidir.

2.5. For the Impatient: Skip to the Code

Konceptləri əvvəllər əldə edən və doğrudan implementasiyaya dalmaq istəyənlər üçün, burada inşa etdiyimiz açıq-aşkar çözümdür:https://github.com/aifa-agi/aifa-deep-researcer-starter

Mən özüm üçün çox söz və az substans verə bilən yazıları dayandıramıram.Repo'yu klonlayın və onu bu vaxt geliştirmə modunda çalışdıra bilərsiniz.

Pro tip: Vercel-in özəlləşdirilməsi üçün vaxt limitləri (403 hata) çatacaq, lakin localhost-da qəlbinizin içərisindəki jurnalları tamamilə eksperimentə və öyrənə bilərsiniz.

İnternetdə effektiv navigasiya üçün LLM-lərin niyə "guide dog"ya ehtiyacı olduğunu anlayaraq başlayalım.

3. Why LLMs Need a "Guide Dog": The Critical Role of External Search Systems

Burada bir çox programcıların ucuz yolda öyrəndiyi çətin bir həqiqət var:Large Language Models cannot independently access current information from the internetBu, bir bug deyil – bu, AI-nin istifadə üçün hazırlanmış xüsusi arxa sistemləri ilə bütünlüklə daxil olmaq üçün sofistike bir çözümə ehtiyacı olan fundamentaldır.

3.1. Why Traditional Search Engines Are AI Poison

“Google”, “Bing” və digər tradicional arama motorları internetdə səyahət edən insanlar üçün yaradılmışdır, data işləyən maşınlar üçün deyil.

Reklam blokları və içerik ekstraksiyasını qarışdıran navigasiya qarışıqlığı

İlginç içeriklər (komentarlar, sidebars, footers, cookie bannerlar)

Kompleks analizə ehtiyacı olan və sıklıqla başarısız olmayan strukturlu məlumatlar

javascript// The traditional approach - a nightmare for AI const htmlResponse = await fetch('https://api.bing.com/search?q=query'); const messyHtml = await htmlResponse.text(); // You get HTML soup with ads, scripts, and digital garbage // Good luck extracting meaningful insights from this mess

Mən görmüşəm ki, komandalar haftaları HTML analizləri qurmaq üçün keçirir, ancaq böyük bir saytın dizaynını yeniləməsinin hər vaxtı bitirirlər.It's not scalable, and it's definitely not reliable.

3.2. Keyword Matching vs. Semantic Understanding: A World of Difference

"Next.js e-ticarət üçün optimizasiyası" kimi bir sorğu "online mağazalarda React proqramlarının performansını artırmaq" haqqında mükəmməl bir makaleyi qaçdıra bilər, lakin semantik olaraq e-ticarət üçün e-ticarət üçün optimizasiyalar eşitməlidirlər.

Bu, kitabları yalnız titrədəki tam sözləri eşidərək, həqiqətdə içərisində olan hər şeyi gözləməkdə olan bir araşdırma köməkçisi olan kimidir.For AI agents doing deep research, this approach is fundamentally broken.

3.3. AI-Native Search Engines: The Game Changer

Exa.ai, Metaphor və Tavily kimi xüsusiyyətli sistemlər, AI-nin istifadə etməməsini təmin edən əsas problemləri həll edir:

Semantika anlayışı

Vektor nümunələri yalnız anahtar kelimələr deyil, anlamları ilə aradan qaldırmaq üçün istifadə edirlər.

Sağlam, strukturlu məlumatlar

Onlar HTML çöpü olmadan əvvəl işlənmiş içərini qaytarırlar.

Kontekstual anlayış

Onlar əvvəlki sorğu və ümumi araşdırma kontekstini anlayırlar, həqiqətən iterativ araşdırma imkan verirlər.

javascript// The AI-native approach - clean and powerful const cleanResults = await exa.search({ query: "Detailed analysis of Next.js performance optimization for high-traffic e-commerce platforms", type: "neural", contents: { text: true, summary: true } }); // You get clean, relevant content ready for AI processing // No parsing, no cleanup, no headaches

3.4. Why This Matters for Production Systems

Sizin giriş verilərinizin kalitəsi doğrudan son araşdırma hasilının keyfiyyətini belirləyir.

Data ReliabilityStructured content without the need for fragile HTML parsing: Structured content without the need for fragile HTML parsing: Structured content without the need for fragile HTML parsing

ScalabilityAutomated, high-volume istifadə üçün dizayn edilmiş stabil API

Cost EfficiencyReduced computing overhead for data processing (Data işləməsi üçün azaldılmış kompüterli overhead)

AccuracyDaha yaxşı qidalanma, daha yaxşı qidalanma nəticələri

javascript// Hybrid search: external + internal sources const [webResults, vectorResults] = await Promise.all([ exa.search(query), vectorStore.similaritySearch(query) ]); const combinedContext = [...webResults, ...vectorResults]; // Now your AI has both current web data AND your proprietary knowledge

3.5. The Bottom Line: Architecture Matters

AI-native arama motorları yalnız bir teknik detal deyil -they're the architectural foundation that makes quality AI research agents possible. Without the right "guide dog," even the most sophisticated LLM will struggle to create deep, accurate analysis of current information.

Bunu belə düşünün: bütün kitabların kodla yazıldığı və yarısının reklam olduğu kütüphərə briliant bir araşdırmaçı göndərməyəcəksiniz.

The solution?Sonrakı bölümdə, recursiv, derin araşdırma mümkün olan spesifik arxeoloji modellərə dalarıq.

4. Think Like a Tree: The Architecture of Recursive Search

“İnsan beyninin yaradıcılığında kompleks məlumatlar hierarqik ağlar kimi strukturlanır.Bir araşdırmaçı yeni bir temayı araşdırdığında, onlar düz yolda gedmirlər – hər yeni araşdırma daha çox sorğu-sual və araşdırma yönündədir.Bu tamamilə bizim deep search AI agent arhitekturamızda tətbiq etmədiyimiz mental modeldir.

4.1. The Fundamental Difference in Approaches

LLM-də tradisional arama sistemləri və yerləşdirilmiş web arama linear şəkildə işləyir: sorğu almaq → arama yapmaq → cavab vermək → qaytarmaq.

Problems with the Linear Approach:

Surface-level results: System stops at the first facts it finds (Sistem ilk faktları tapdıqda durur)

Kontekstidir ki, hər bir arama sorğusu əvvəlkilərdən ayrıdır.

Bağlantıların ekspertizası: Sistem bir temanın farklı aspektləri arasındakı əlaqələri görmür

Random quality: Results depend entirely on the luck of the initial query. - Random quality: Results depend entirely on the luck of the initial query. - Random quality: Results depend entirely on the luck of the initial query.

Bu problemləri insan araşdırmasının doğal prosesini model etmək vasitəsilə ağaç bazarındakı qələbə həll edir.İnsan araşdırmalarının hər biri yeni soruşmalar yarada bilər və bu soruşmalar ayrı-ayrı araşdırma bölmələri olur.

4.2. Anatomy of a Search Tree

Bakının strukturunu konkret bir nümunə ilə araşdırmalıyıq:

textNext.js vs WordPress for AI Projects/ ├── Performance/ │ ├── Source 1 │ ├── Source 2 │ └── Impact of AI Libraries on Next.js Performance/ │ └── Source 7 ├── Development Costs/ │ ├── Source 3 │ └── Source 4 └── SEO and Indexing/ ├── Source 5 └── Source 6

First-level branchesLLM-nin orijinal sorğunun analizinə uyğun olaraq xəlq etdiyi temanın əsas aspektləridir.Mənim nümunəmizdə bunlar performans, xərclər və SEO-dir.Bu subtopiklər istisna olaraq yaradılmır - LLM sorğunun semantika alanını analiz edir və əsas araşdırma yönləri tanımlar.

Tree leavesKonkret informasiyalar (şəkillər, dokumentlar, tədqiqatlar) hər bir sub-çəkiliş üçün rast gəlinir.

Recursive branchesVVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu.

4.3. Practical Advantages of Tree Architecture

Research CompletenessƏsas səhifə » Əsas səhifə » Əsas səhifə » Əsas səhifə » Əsas səhifə » Əsas səhifə » Əsas səhifə

Adaptive Depth: The system automatically determines which directions require deeper investigation. If one branch yields many relevant sources, the system can go deeper. If a direction proves uninformative, the search terminates early.

Contextual ConnectivityHər yeni axtarış sorğusu, artıq tapılan məlumatları gözləyir.Bu, izolasiya ilə bağlı soruşmalardan daha doğru və konkret soruşma imkanına malikdir.

Quality AssessmentHər bir ağac düyməsində, sistem bulunduqları kaynakların əsaslılığını və keyfiyyətini qiymətləndirə bilər, gürültüyü filtrə çəkə bilər və ən qiymətli məlumatlara konsentrasiya edə bilər.

4.4. Managing Tree Parameters

Search DepthBu sistemin nə qədər rekursiyaya düçar olacağını belirləyir.Deyli 1 yalnız daha çox borulmaq olmadan böyük alt-aşkarlar anlamına gelir.Deyli 3-4 həqiqətən ayrıntılı araşdırma üçün imkan verir.

Search Width controls the number of sub-queries at each level. Too much width can lead to superficial investigation of many directions. Optimal width is usually 3-5 main directions per level.

Branching Factor is the average number of child nodes for each tree node. In the context of information search, this corresponds to the number of new sub-queries generated based on each found source.

4.5. Optimization and Problem Prevention

Cycle Prevention: The system must track already investigated directions to avoid infinite recursion loops.

Dynamic PrioritizationDaha çox təəccüblü şagirdlər daha çox dərinliklə araşdırılmalıdır, lakin daha az informasiyalı yönəlmələr daha əvvəl bitirilə bilər.

Parallel InvestigationFarklı ağac ağacları paralel olaraq araşdırılabilir, kifayət qədər hesablanma resursları mövcud olduğunda proses çox sürətləndirilir.

Execution Time and Server TimeoutsXatırladaq ki, bu, daha çox araşdırma aparılır, lakin dərinliyi iki dərəcədən çox olsa da, dərinliyi artırmaq araşdırma kompleksliyini eksponentially artırar.

4.6. The Bottom Line: From Chaos to System

Ağacın arkitekturası məlumat aradan qaldırma prosesini sistematik araşdırmaya çevirir, orada hər bir elementin bütün bilgi strukturunda öz yeri vardır.Bu, AI agentinin deneyimli araşdırmacı kimi çalışmasına imkan verir - yalnız faktları toplamaq deyil, ancaq araşdırılan temanın bütünlüklə anlayışını qurmaq.

The result?Artıq iki gündən sonra biz 2013-cü il mövsümü üçün hazırlanmış ilk maşını görəcəyik – yanvarın 28-də axşam Lotus komandası E21-i [...]

Ready to see how we translate this conceptual framework into production code? Let's explore the technical stack that powers recursive intelligence.

5. The "Search-Evaluate-Deepen" Cycle: Implementing True Recursion

İnternetin rekursif analizi yalnız bir texniki xüsusiyyət deyil – bu, həqiqətən smart AI agentləri yaratmaq üçün əsas ehtiyacdır. Hər hansı bir arama sonuçlarının ilk saytı yalnız məlumat iceberginin qapısını göstərir.

5.1. Data Architecture for Deep Investigation

Ümumilikdə, sistem hər bir rekursiyada bilgi toplayan strukturlu məlumat tipləri ilə işləyir:

typescripttype Learning = { learning: string; followUpQuestions: string[]; }; type SearchResult = { title: string; url: string; content: string; publishedDate: string; }; type Research = { query: string | undefined; queries: string[]; searchResults: SearchResult[]; knowledgeBaseResults: string[]; // Vector database responses learnings: Learning[]; completedQueries: string[]; };

Bu data strukturu hər bir rekursiyya düyməsində bilgi birləşdirir, bütün araşdırma üçün birləşmiş konteksti yaratır - tam olaraq profesiyalı araşdırmaları random fakt toplama ilə ayırır.

5.2. Stage 1: "Search" — Intelligent Query Generation

Bu sistem yalnız bir araşdırma sorğusuna təvəkkül etmir; bunun yerine, LLM Intelligence-i istifadə edərək bir çox əsaslı sorğu yaratır:

typescriptconst generateSearchQueries = async (query: string, breadth: number) => { const { object: { queries }, } = await generateObject({ model: mainModel, prompt: `Generate ${breadth} search queries for the following query: ${query}`, schema: z.object({ queries: z.array(z.string()).min(1).max(10), }), }); return queries; };

Key insight• The breadth VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu.

5.3. Stage 2: "Evaluate" — AI-Driven Result Filtering

Not all found sources are equally valuable. The system uses an AI agent with tools for intelligent evaluation of each result:

typescriptconst searchAndProcess = async (/* parameters */) => { const pendingSearchResults: SearchResult[] = []; const finalSearchResults: SearchResult[] = []; await generateText({ model: mainModel, prompt: `Search the web for information about ${query}, For each item, where possible, collect detailed examples of use cases (news stories) with a detailed description.`, system: "You are a researcher. For each query, search the web and then evaluate if the results are relevant", maxSteps: 10, tools: { searchWeb: tool({ description: "Search the web for information about a given query", parameters: z.object({ query: z.string().min(1) }), async execute({ query }) { const results = await searchWeb(query, breadth, /* other params */); pendingSearchResults.push(...results); return results; }, }), evaluate: tool({ description: "Evaluate the search results", parameters: z.object({}), async execute() { const pendingResult = pendingSearchResults.pop(); if (!pendingResult) return "No search results available for evaluation."; const { object: evaluation } = await generateObject({ model: mainModel, prompt: `Evaluate whether the search results are relevant and will help answer the following query: ${query}. If the page already exists in the existing results, mark it as irrelevant.`, output: "enum", enum: ["relevant", "irrelevant"], }); if (evaluation === "relevant") { finalSearchResults.push(pendingResult); } return evaluation === "irrelevant" ? "Search results are irrelevant. Please search again with a more specific query." : "Search results are relevant. End research for this query."; }, }), }, }); return finalSearchResults; };

Revolutionary approach: Sistemi bir AI agentlə istifadə edir ki, ilk Google-a baxdıqdan sonra vaz keçməyəcək bir araşdırma köməkçisi var.

5.4. Vector Knowledge Base Integration

Hər bir sorğu üçün sistem interneti və öz vektor bilmə bazasını birbaşa aradan qaldırır:

typescriptasync function getKnowledgeItem(query: string, vectorStoreId: string) { const client = new OpenAI({ apiKey: process.env.OPENAI_API_KEY }); const response = await client.responses.create({ model: "gpt-4o-mini", tools: [ { type: "file_search", vector_store_ids: [vectorStoreId], max_num_results: 5, }, ], input: [ { role: "developer", content: `Search the vector store for information. Output format language: ${process.env.NEXT_PUBLIC_APP_HTTP_LANG || "en"}`, }, { role: "user", content: query, }, ], }); return response.output_text; }

5.5. Practical Implementation

Ana araşdırma qarışında, sistem hər iki kaynakı paralel olaraq soruşur:

typescriptfor (const query of queries) { const searchResults = await searchAndProcess(/* web search */); accumulatedResearch.searchResults.push(...searchResults); if (vectorStoreId && vectorStoreId !== "") { const kbResult = await getKnowledgeItem(query, vectorStoreId); accumulatedResearch.knowledgeBaseResults.push(kbResult); } }

5.6. Stage 3: "Deepen" — Generating Follow-Up Questions

Ən güclü xüsusiyyət: sistemin yeni araşdırma yönümlülərinin yaradılması, artıq tapılan məlumatlara dayanır:

typescriptconst generateLearnings = async (query: string, searchResult: SearchResult) => { const { object } = await generateObject({ model: mainModel, prompt: `The user is researching "${query}". The following search result were deemed relevant. Generate a learning and a follow-up question from the following search result: <search_result> ${JSON.stringify(searchResult)} </search_result>`, schema: z.object({ learning: z.string(), followUpQuestions: z.array(z.string()), }), }); return object; };

5.7. Recursive Deepening

Hər bir tapılan kaynak yeni soruşmalar çəkmək üçün analiz edilir ki, bu, bir sonraki baxış seviyesi üçün temel olur:

typescriptfor (const searchResult of searchResults) { const learnings = await generateLearnings(query, searchResult); accumulatedResearch.learnings.push(learnings); accumulatedResearch.completedQueries.push(query); const newQuery = `Overall research goal: ${prompt} Previous search queries: ${accumulatedResearch.completedQueries.join(", ")} Follow-up questions: ${learnings.followUpQuestions.join(", ")}`; await deepResearch( /* search parameters */, newQuery, depth - 1, Math.ceil(breadth / 2), // Reduce width at each level vectorOfThought, accumulatedResearch, vectorStoreId ); }

5.8. Managing Depth and Complexity

The production implementation shows how to manage exponential complexity growth:

typescriptconst deepResearch = async ( /* multiple filtering parameters */, prompt: string, depth: number = 2, breadth: number = 5, vectorOfThought: string[] = [], accumulatedResearch: Research = { query: undefined, queries: [], searchResults: [], knowledgeBaseResults: [], learnings: [], completedQueries: [], }, vectorStoreId: string ): Promise<Research> => { if (depth === 0) { return accumulatedResearch; // Base case for recursion } // Adaptive query formation based on "thought vector" let updatedPrompt = ""; if (vectorOfThought.length === 0) { updatedPrompt = prompt; } else { const vectorOfThoughItem = vectorOfThought[vectorOfThought.length - depth]; updatedPrompt = `${prompt}, focus on these important branches of thought: ${vectorOfThoughItem}`; } // ... rest of implementation };

5.9. Key Optimizations

Width ReductionŞirkət : Math.ceil(breadth / 2) Ümumilikdə, eksponential artım

Thought Vector: vectorOfThought Konkret bölgələrdə araşdırma aparılmalıdır

Context Accumulation: Bütün sonuçlar birləşdirilmiş data strukturunda saxlanır

5.10. The Hybrid Advantage in Practice

Creating Unique ContentXüsusilə, bir neçə ildir ki, bu problemlər həll olunmasa, bir neçə ildir ki, bu problemlər həll olunmasa, bir neçə ildir ki, bu problemlər həll olunmalıdır.

Maintaining Currency: Web informasiyası yenilikli və ya yanlış olsa da, iç bilgi bazası daha yenilikli və verifikasiya olunmuş məlumatlar verə bilər.

6. From Chaos to Order: Generating Expert-Level Reports

Rekursiyiv arama prosesinin bütün düymələri tamamlandıqdan sonra, sistem çoxlu sayda fərqlənmiş informasiya toplayır: web arama sonuçları, vektor bazası məlumatları, yaradılan öyrənmələr və ardınca sorğu.

6.1. Context Accumulation: Building the Complete Picture

Bütün məlumatlar bir-birinə bölünür Research Sonuncu sintez üçün tam kontekst kimi işləyən struktur:

typescripttype Research = { query: string | undefined; // Original query queries: string[]; // All generated search queries searchResults: SearchResult[]; // Web search results knowledgeBaseResults: string[]; // Vector database responses learnings: Learning[]; // Extracted insights completedQueries: string[]; // History of completed queries };

This isn't just data storage- Bu, bütün araşdırma yolunu çəkən geniş bir bilgi grafikidir.Hər bir baxış, hər bir kaynak, hər bir bağlantı sonuncu sintez üçün qorunan.

6.2. The Master Prompt: Where Intelligence Meets Synthesis

Bu sistemin sintez üçün ən güclü OpenAI modeli istifadə edir:

typescriptconst generateReport = async ( research: Research, vectorOfThought: string[], systemPrompt: string ) => { const { text } = await generateText({ model: openai("o3-mini"), // Most powerful model for synthesis system: systemPrompt, prompt: "Use the following structured research data to generate a detailed expert report:



" + JSON.stringify(research, null, 2), }); return text; };

Key insightBiz yalnız AI-ya öhdəlik etmək istəmirik - ona tam bir araşdırma datasetini veririk və onu bir domen ekspertinə bənzəyəcəyini istəyirik.

6.3. Structured Output: Beyond Simple Summaries

Sistemi yalnız bir metin özetini yaratmaqla deyil, strukturlu dokumentlar, başlıqlar, tabellar, pro/con listaları və profesyonel formatlaşdırma ilə yaratır:

typescriptconsole.log("Research completed!"); console.log("Generating report..."); const report = await generateReport(research, vectorOfThought, systemPrompt); console.log("Report generated! Saving to report.md"); fs.writeFileSync("report.md", report); // Save as Markdown

Why Markdown?Bu, AI-yə yaradılan içkilər üçün mükəmməl formatdır – profesiyalı təhlil üçün kifayət qədər strukturaldır, müxtəlif çıxış formatları üçün kifayət qədər fleksibdir və hər bir modern geliştirmə iş prosesində oxumaq mümkündür.

6.4. Quality Control Through System Prompts

İŞİD systemPrompt Konkret ehtiyaclara uyğunlaşdırma və strukturlaşdırma imkanları:

Araşdırmalar və analitik analizlər üçün akademik stil

Şirkət informasiyası və korporativ informasiyalar üçün iş formatı

Digital Solutions xəritədə

Finansal və strateji reportlar üçün investisiya analizi

// Example: Business-focused system prompt const businessSystemPrompt = `You are a senior business analyst creating an executive report. Structure your analysis with:

Executive Sumqayıt Key Fikirlər Marketin nəticələri Tədbirlər Risk qiymətləndirilməsi

Use data-driven insights and provide specific examples from the research.`;

6.5. The Intelligence Multiplier Effect

Here's what makes this approach revolutionaryXatırladaq ki, sistem yalnız məlumatları birləşdirmir – o, fərqli kaynaklar arasındakı əlaqələrdən çıxan anlayışları sintez edir.İnsan araşdırmaçısı bu düymə araşdırmasını davam etdirmək üçün 8-12 saat keçirə bilər.

6.6. Production Considerations

Memory ManagementVVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayıb.

Token OptimizationVVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu.

Quality AssuranceBütün informasiyalar eşitməzdir.Bütün informasiyaların bütünlüklüyü və konsistentliyini qiymətləndirmək üçün qiymətləndirmə mekanizmaları uygulanmasını düşünün.

6.7. Real-World Impact

Time Compression: Human Research → Minutes of AI analizi

Depth EnhancementAI: İnsan mümkün olduğundan daha çox kaynakları işləyir və bağlayır

ConsistencyHər bir layihə eyni standartlara uyğunlaşdırılır

ScalabilityBirləşmiş Ştatlar Birləşmiş Ştatlar Birləşmiş Ştatlar Birləşmiş Ştatlar

7. Conclusion: Building the Future of AI Research

7.1. Key Architectural Principles

Think in Trees, Not LinesDeep search ağ strukturlu məlumat ağlarını araşdırmaqdır, orada hər bir araşdırma yeni sorğu və araşdırma yönü yaradır.

Use AI-Native Tools"Exa.ai" kimi xüsusi arama motorları seçicilik deyil - onlar keyfiyyətli araşdırmalar üçün vacibdir.Onlar normal arama API-lərin sağladığı HTML çöp yerine təmiz verilər.

Apply Recursion for DepthƏsas səhifə » Əsas səhifə » Əsas səhifə » Əsas səhifə » Əsas səhifə » Əsas səhifə » Əsas səhifə

Combine External and Internal SourcesPublic internet data və private organizational knowledge arasındakı sinerji, başqa bir yolla əldə edilə bilmədiyimiz təkmilləşdirilmiş içkilər yaratır.

Use LLMs for Both Analysis and SynthesisİT agentləri alətləri ilə yalnız məlumatları aradan qaldırmaqla deyil, onun əsaslılığını qiymətləndirmək, yeni soruşmalar yaratmaq və struktural raportlar yaratmaq mümkündür.

7.2. Production-Ready Results

Next.js 15, OpenAI və exa.ai ilə bağlı implementasiyalar belə bir sistemin yaradılmasını və istehsal üçün dağıtılmasını göstərir.https://github.com/aifa-agi/aifa-deep-researcer-starterBütün komponentləri təqdim edirik:

Rekursiyva arkitekturası, dərinlik və genişlik yönetimi

İnternetin vektor bazaları ilə işləməsi

Resultate Assessment Tool xəritədə

Ekspert xəbərdarlıq sisteminin yaradılması

7.3. Challenges and Limitations

Server Timeouts: 2 leveldən çox dərinliyi olan araşdırmalar saatlar çəkə bilər və istehsal ortamları üçün xüsusi çözümlər lazımdır.

Exponential Complexity GrowthHər bir dərinlik seviyesi sorğuların sayını geometrik şəkildə artırır, bu da səbirli resurs yönetimini lazımdır.

Source Qualityİndi də AI arama motorları yanlış məlumatları qaytarır, bu da əlavə validasiya və fakt verifikasiyası lazımdır.

7.4. Your Next Steps

Artıq tam bir arkitektur blueprint və real kod nümunələri var.

Start with Minimal Implementation: Prototyping üçün bu yazının baz versiyasını istifadə edin

Explore the Ready SolutionKlonlarhttps://github.com/aifa-agi/aifa-deep-researcer-starterYerli eksperimentlər

Adapt to Your Needs: Bu prinsipləri mevcut məhsullara və iş proseslərinə daxil edin





8. Homework Challenge: Solving the Long-Wait UX Problem

Biz AI agentlərin dərin araşdırma teknik arsitektriyi əhatə etmişik, lakin kritik bir UX problemi qalır: sistemin bir neçə dəqiqə çalışırken istifadəçi boş bir ekran gözlədiyi zaman nə edirsiniz? aifa-deep-researcer-starter tərəfindən real quruluşu göstərdiyinə görə, 2 dərəcədən çox dərinlikli araşdırmalar saatlar keçirə bilər, lakin istifadəçilər yalnız statik yüklə ekranını görürlər.

8.1. The Problem: Server Silence Kills Trust

İşləmələr saniyələr çəkən tipik web aplikasiyalarına bənzəyir ki, dərin araşdırma AI agentləri dəqiqəlik sessizdirə bilərlər.

Hesab edirəm ki, müştərilər sistemin çalışmadığını və ya dondurmadığını bilmirlər.

Kontrolü azaldır: nə qədər gözləyə bilmək mümkün deyil

İstehsal azalır: Uygulamanın çalınmış olduğu və ya istehlakçılığın “yandırılması” kimi görünür

High Bounce Rate: Kullanıcılar nəticələri gözləmədən tabunu kapatır

“Perplexity”, “Claude” və digər modern AI məhsulları bunu interaktiv animatsiya, progressiya göstərici və dinamik ipuçları ilə həll edir.

8.2. The Developer Challenge

VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu.

How do you create engaging UX under these conditions that will retain users and reduce waiting anxiety?

8.3. Discussion Questions

UX Patterns and Visualization:

Serverin “sessiz” olduğu zaman Deep Search proseslərini vizuallaşdırmaq üçün hansı UX modellərini istifadə edərdiniz?

Real server status update olmadan "live" progressiya necə simülə edə bilərsiniz?

Fake progresiya barları istifadə etməlisiniz, yoxsa bu, istifadəçilərin güvənini narahat edir?

Hansı animasiyalar və mikro-interaksiyalar "yaşayan" sistemin hissini yaratmağa kömək edir?

User Communication:

Nəyə görə uzun müddət gözləyə bilirsiniz? - Teksti / illustrasiyaları necə istifadə edirsiniz?

Görüntüləri çox dəyişə bilərlərsə (2 - 60 dəqiqə) göstərmək olarmı?

İşin proses etaplarını necə vizuallaşdırırsınız (“Cərimə sorğuları xəlq etmək...”, “Cərimə resursları analiz etmək...”, “Expert raporu qurmaq...”)?

Bəs hansı metaforlar istifadəçilərin gözləmənin qiymətini anlamasına kömək edir?

Technical Implementation:

Server feedback olmadan hansı optimist UI metodları uygulanır?

Görüşdə istifadəçiləri gözləməkdə kömək edən “bağışlanma” interfeşi necə təsvir edirsiniz?

Web işçilərini (WASM, Web Workers) istifadə edə bilərsinizmi?

Araşdırmalar sırasında istifadəçilər tabunu kapatırsa, necə şirin yıxılma aparırsınız?

8.4. Learning from the Best

Google Search Generative Experience, Bing Copilot, Perplexity Deep Research və digər platformalarda tətbiq olunan araşdırma çözümləri.Neftçi, YouTube və digər platformalar uzun müddətli içkilərin yüklənməsi problemlərini necə həll edə bilər?

9. About the Author and AIFA Project

Kitabın yazarı,Roman Bolşyanov, son publikasiya seriyasında, ambisiyalı open-source projektində implementiyə gətirdiyi alətləri və arkitektonik çözümləri detallandırırAİFA(İnformasiya və İnformasiya İnformasiyası İnformasiya və İnformasiya İnformasiyası)

Əvvəlki versiyada, AIFA təkcə AI-first uygulamaları yaratmaq üçün təəccüblü bir başlanğıcı şablonunu, əgər bu, əvvəllərki web interfeysinin köməkçi vizualizasiyası kimi işlədiyi halda, əvvəllərki interfeysinin ana interaksiya metodu olmaqla, təkcə bir istifadəçi interfeysindən ibarətdir.

Bununla yanaşı, bu, yalnız başlanğıcdır.Projektin uzun müddətli hedefi, AI agentlərinin:

Algoritmaların avtonomlaşdırılması və geliştirilməsi

Öz replikasiya və yeni xüsusi agentlərin yaradılması

Distributed Environments - Distributed environments - Distributed environments - Distributed environments - Distributed environments

İnternet və Blockchain ağlarında autonom işləmə

Bu yazıda çəkilən dərin araşdırma, gələcək AGI agentlərinin yalnız məlumatları araşdırmağa qadir olmayacaq, aynı zamanda qərarlar verə biləcək, məhsullar yaratacaq və real dünyayla əlaqə saxlayacaqları əsas xüsusiyyətlərdən biridir.

Əgər projektin inkişafını gözləmək və ən önəmli AI texnologiya ilə eksperiment etmək istəyirsinizsə, bu barədə məlumat verməkdən çəkinin.AİFA repozitoriyasıHər bir komitə bizi həqiqətən autonomous artificial intelligence yaratmağa yaxınlaşdırır.

Ready to build the future?Kod açıqdır, arkitektura təsəvvür edilir və imkanlar sınırsızdır.Yeni AI-yüklü araşdırmalarınız yalnız bir git klonu uzaqdır.