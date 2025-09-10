Kikimora Announces Launch of Kikimora Agent: Accessible AI-Powered Cybersecurity Platform For SME

Sofia, Bulgariya, 10 sentyabr, 2025/CyberNewsWire/-- Kikimora, siber təhlükəsizlik ekspertisi və məhsul geliştiricisi, İT-yə dayandırılan yeni platforma, bizneslər, kişilər və öğrenciler üçün qabiliyyətin idarə edilməsi, qürurluq tespiti və varlıq monitorinqini təmin edir. Kikimora Agent Kikimora Agentləri Kikimora Agent, danışıqlı AI-ni avtomatik güvenlik iş prosesləri ilə birləşdirir, daha çox siber saldırılarla və daha çox təhlükəsizlik becerilərinin kifayətlənməsi ilə üzləşən kiçik və orta məktəblər üçün iş yükünü azaldır. \n \n “Kikimora Agent manuallaşma və yüksək əxlaq gerçəkləri azaldır.Platform istifadəçilərin varlıqları asanlaşdırmaq, zərərsizlik scanlarını sürətləmək və basit çağırışlar ilə uyğunluq xəbərləri yaratmaq üçün imkan verir.Kimora CEO-su Krasimir Kotsev bildirib. “Kikimora Agent manuallaşma və yüksək əxlaq gerçəkləri azaldır.Platform istifadəçilərin varlıqları asanlaşdırmaq, zərərsizlik scanlarını sürətləmək və basit çağırışlar ilə uyğunluq xəbərləri yaratmaq üçün imkan verir.Kimora CEO-su Krasimir Kotsev bildirib. Kərim Kərimov Kikimora Agent, yenilikdə kompleks siber təhlükəsizlik proseslərini asanlaşdırmaq üçün tasarlanmışdır və mübahisə interaksiyaları və canlı inventar yönetimi üçün bölünmüş ekran interfeisinə malikdir. Kullanıcılar təhlükəsizlik aletlərinə erişmək, infrastrukturu idarə etmək, həlaklıqları izləmək və düzəltmə və uyğunluq üçün əməl edilə bilər rekomandasiyalar qəbul etmək üçün doğal dil çağırışları ilə əlaqə saxlayabilirlər. Key segments supported include Attack Surface Management, Vulnerability Management, Asset Management, Endpoint Security, and Security Project Management. \n \n “Kibir təhlükəsizliyi avtomatizasiyası artık lüks deyil – kəskin resursları olan organizasiyalar üçün bir ehtiyacdır”, - Kikimora Agentinin Product Chief Martin Malinov deyib. “Kibir təhlükəsizliyi avtomatizasiyası artık lüks deyil – kəskin resursları olan organizasiyalar üçün bir ehtiyacdır”, - Kikimora Agentinin Product Chief Martin Malinov deyib. “Kikimora Agent” “Qualys Web Application Scanning” və “Wazuh Endpoint Monitoring” kimi bir çox təhlükəsizlik entegrasiyasını birləşdirir və istifadəçilərin verilərinin gizliliyi və uyğunsuzluq gerçəklərinin kontrolünü təmin edir. Kikimora Agent xəritədə aktivlərin listləşdirilməsi və güncellenməsi, zərərsizlik taramağı və izləməsi, düzəltmə əməllərinin göndərilməsi, OWASP checklistlərini soruşmaq və yeni terminallara daxil olmağı təmin edir. Agentin eksperiment-and-estimate vertikali uzun setup döngüləri olmadan sürətli öyrənməyi, scenario analizi və alət migratsiyasına imkan verir. Agent yerel konteksta dayandırılan əməllər yerinə yetirə bilər və düzəltmə əməllərinizi yaxşılaşdırmaq üçün əməl edilə biləcək rekomandasiyalar verə bilər. “My web application...”, “List my current assets...” və ya “Create a plan for NIS2 compliance...” yazılması agentə ayrıntılı məlumatlar və aktualdır. “Kikimora Agent”un amacı operasiyanın kompleksliyini azaldırmaq və daha geniş bir dəstəyə organizasiyalar və bütçələr üçün AI-nin inkişaf etdirdiyi təhlükəsizlik aletlərinə konsolidasiya olunmuş qasırğaları təmin etməkdir. Kişilər Kikimora Agentini istifadə etməyə başlayabilirlər: https://agentic.kikimora.io/ https://agentic.kikimora.io/ Kullanıcılar Get Started Guides, Documentation & Example Prompts-ı təqdim edə bilərlər: https://kikimora.gitbook.io/kikimora-agent-guide-early-access/ https://kikimora.gitbook.io/kikimora-agent-guide-early-access/ About Kikimora Məşhur komanda tərəfindən yaradılmış “Kikimora” bütün Avropadakı şirkətlər üçün siber təhlükəsizlik çözümlərini təmin edir və siber təhlükəsizlik məhsullarının geliştirilməsinə və qabiliyyətli avtomatizasiya sektoruna sahibdir. Soçiç Soçiç Şirkət, kiçik və orta ölçülü komandaların işlərini asanlaşdırmaq üçün praktik, AI-yakıllı alətlər vasitəsilə qabiliyyət və təhlükəsizliyi artırmaqla bağlıdır. İstehsal Şirkət Kərim Kərimov Kimiya Əsas səhifə Marketing@so-cyber.com \n \n Bu xəbər HackerNoon'un Business Blogging Programı (Business Blogging Program) altında Cybernewswire tərəfindən bir xəbərdarlıq olaraq yayımlandı. Bu xəbər HackerNoon'un Business Blogging Programı (Business Blogging Program) altında Cybernewswire tərəfindən bir xəbərdarlıq olaraq yayımlandı. Programı Programı