E-ticarət platformalarının modernizasiyası: Oracle ATG-dən Cloud-Native arkitekturaya

Oracle ATG Commerce uzun illərdir böyük şirkətlər üçün rekord platforması olmuşdur; e-ticarət praktikalarını inkişaf etdirmək və genişləndirən yüzlerce şirkət üçün zaman test edilmiş bir iş atı. Bu, şübhəsiz ki, sağlam idi. Amma e-ticarət oyunu dəyişdi, və artıq, həddi, agility və ölçülürlük oyunun adıdır. Monolitin varisləri Oracle ATG-yə nə qədər çox işlə bağlı olduğunu anlamak üçün, bu günün digital ticarət iklimində şirkətlərin müştərilərlə necə əlaqələyəcəyini gözləmək faydalıdır. Bu gün, müştərilər kimi, cihazlar və kanallar arasında qısa bir deneyim gözləyirik, və bu deneyim sürətli olacağını gözləyirik. yeni funksiyalar, davamlı kişiselleştirmə və ya ödəmə fleksibilitesi ilə yenilik edən organizasiyaların hər zaman yenilik etməsini gözləyirik. One of the most difficult aspects to work with legacy platforms like ATG are that they are monolithic. What this means is that every aspect of the functionality is entwined into one block of code. Əgər bir şeyi dəyişmək istəyirsənsə, çoxlu renkli mozaikdə bir parça dəyişmək, bunların hamısını test etmək və hər şeyin işlədiyini ümid etmək lazımdır. Yeni funksiyaları yeniləmək və ya yerləşdirmək gecikmələr, problemlər və artan qiymətlər ilə böyük bir iş kimi görünür. ATG üçün yolun sonu Oracle ATG has reached the end of its product lifecycle. Support has dwindled, updates are no longer flowing, and security patches are becoming a thing of the past. Companies sticking with ATG are essentially running a system that’s frozen in time, while the rest of the tech world races ahead. This is not a comfortable place to be when your competitors are rolling out new features in weeks and you’re still stuck writing change request documents. Cloud-Native Geldiyevin yaradılması Now we have entered the age of cloud-native, microservices e-commerce platforms. New platforms are built from ground-up to give you flexibility and scalability. Onlar bulud üçün optimize edilmişdir və daha da önemlisi, yalnız ehtiyacınız olduğu kimi ehtiyacınız olan şeylər üçün ödənirsiniz, bu da marketinqə sürət verməyə imkan verir.Bu ekosistemdə e-ticarət sisteminizin hər bir hissəsi bağımsız olaraq geliştirilə bilər və proqram gereksinimlərinə görə ölçülə bilər. Yeni versiyadan istifadə etmək istəyirsiniz? Yeni versiyadan istifadə etmək istəmirsiniz. Mikroservisiya və ticarət Bu modern arhitekturun xüsusiyyətlərindən biri başsız ticarət konseptidir.Sübhəsiz ki, front-end deneyimi – müştərilərinizin gördükləri – arxa sistemlərindən – sipariş işləməsi, inventar yönetimi, promosyon motoru və s. – ayrıdır. Front-end bir web sitəsi, mobil app və ya smart cihazlar üçün istifadəçi interfeysidir; bunların hamısı aynı ölçülə bilər back-end istifadə edə bilər. Modernizasiya yolu As we see more and more companies embracing platforms like commercetools, with their rapid adoption and on-boarding, companies are seeing it easier to transition from their existing monolith legacy systems. Xatırladaq ki, bu, bir neçə ildir ki, bu problemin həllində deyil, bu problemin həllində deyil. Siz bütün digital ticarət ekosisteminizin necə işlədiyini düşünürsünüz.Ama mükafatlar təəccüblüdir.Şirkətlər daha sürətli ticarət vaxtını, daha yaxşı performansını və toplam mülkiyyət maliyyəsini azaldır. Niyə migrant olmaq lazımdır Understanding the core domains of your e-commerce solution is a key aspect of the migration process. Domains such as catalog management, pricing, promotions, customer data, etc. must be mapped and understood in terms of their dependencies. Bir dəfə bu parçaların bir-birinə necə işlədiyini yaxşı hiss edirsinizsə, onları bir-birindən modern ekvivalentlərlə dəyişdirməyə başlayabilirsiniz.Bu proses sıklıkla strangler şablonu kimi bir neçə şablonu istifadə edir: var olan sistemin modernləşdirilməsinə qədər bir-birinə bina. Flexibility in Execution Bu prosesdə fleksibillik çox vacibdir. Hər bir biznes ayrıdır və hər birinin öz ehtiyacı vardır. Əvvəllər bir neçə gündən çox işləmək və ya mübahisə etmək üçün ehtiyacı olan performans problemləri bir neçə saat ərzində düzəldilə bilər, yeni monitorinq və izləmə imkanlarını istifadə edər. Inovasiyanın açılışı The ability to innovate is perhaps the most exciting aspect of modern day e-commerce architecture. Teams are no longer stuck with the limitations of a monolithic systems, they can use new technology, integrate with advanced services, and create completely new experiences that were simply not possible before based on previous constraints. Yeni deneyimler AI-yə dayanan rekomandasiyalar, danışıq ticarəti və real-time promosyonlar kimi xüsusiyyətlər formasında ola bilər. Biznes imperativləri Əvvəlki xəbərDigital ticarət praktikalarını dəyişdirmək üçün doğru plan, doğru alətlər və açıqlıqla silahlandırmaq üçün yol açıqdır.Digital ticarət praktikalarını dəyişdirə bilərlər. Modernizing an e-commerce platform is not simply an exercise in technology. It is a business necessity. It is about getting your business ready to flourish in a fast-paced digital environment, where customers expect more and change happens quickly. The journey may be difficult, but the destination is worth it.