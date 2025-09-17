BetFury SBC Summit Lisbon 2025-də: Affiliate Growth in Focus

Curaçao, Curaçao, 17 September, 2025/Chainwire/--BetFury iGaming kalendarının əsas toplantılarından biri olan SBC Summit Lisbon 2025-in sahəsinə girir. 16-18 sentyabr tarixində, platforma markalı gücünü göstərəcək, bağlı əlaqələri genişləndirəcək və global genişləmə planlarını açıqlayacaq. BetFury SBC Summitdə iştirak edib SBC Summit-də 25 000-dən çox delegat, bunlardan 6 000-dən çox əlaqəli şirkət – iGaming-in ən böyük əlaqəli ekspertlərin konsentrasiyası toplanır. “BetFury” üçün bu, yalnız görünürlük deyil, Affiliate Programını doğru auditoriyaya təqdim etmək üçün strateji bir şansdır. “Face-to-face” toplantıları, “Dedicated Networking Zones” və “Affiliate-focused” sessiyaları “Lisbon”u yeni partnerliklər qurmaq və var olanları gücləndirmək üçün idealdır. “BetFury” “Affiliate” liderləri ilə görüşüb “BetFury” “Affiliate Zone”un ortasında yerləşdirilmiş böyük bir standla Summitə gəlir. “BetFury” “Affiliate Zone”un ortasında yerləşdirilmiş böyük LED ekranları, şirin bir içki və evdə ən yaxşı kafeyi birləşdirir – lakin əsas missiyası stildən uzaqlaşır. Burada, BetFury qrupu ortaqları və ortaqları özəlləşdirilmiş işbirliklərini oxumaq, bir çox GEO-ların genişlənməsi və global Affiliate Programını genişləndirmək üçün təbrik edir. Daha çox təəccüblənmək üçün, şagirdlər də var: \n \n \n “Affiliate Lottery” – “Affiliates” üçün ekskluziv təkliflər və kişiselleştirilmiş təkliflər ilə doldurulmuş markalı bir drum. “Merch Kits” – “Merch Kits” – “Merch Kits” – “Merch Kits” – “Merch Kits” – “Merch Kits” – “Merch Kits” – “Merch Kits” – “Merch Kits” – “Merch Kits” – “Merch Kits” – “Merch Kits” – “Merch Kits” – “Merch Kits” – “Merch Kits” – “Merch Kits” – “Merch Kits” Bundan başqa, SBC Summit Lisbonda iştirakçıların BetFury komandası ilə C-level direktorları ilə tanış olma şansı var. \n \n Şirkətin CEO-su Mike qeyd edib ki, “Bizim burada fokusımız var olan ortaqlıqları gücləndirmək və BetFury-nin global büyüməsini formalaşdırmaq üçün yeni işbirliklər qurmaqdır. Şirkətin CEO-su Mike qeyd edib ki, “Bizim burada fokusımız var olan ortaqlıqları gücləndirmək və BetFury-nin global büyüməsini formalaşdırmaq üçün yeni işbirliklər qurmaqdır. BetFury Affiliates üçün SBC Offerləri İŞİD Əvvəlki məqaləİlçəkimlər: “İlçəkimlər ilk iki ayda 50 faiz RevShare və aylıq NGR-yə dayanan dinamik modeldir” BetFury Affiliate Programı BetFury Affiliate Programı BetFury yalnız SBC Lisbon 2025-ci il tarixində bağlı şirkətlər üçün xüsusi təkliflər təqdim edəcək: \n \n \n \n \n Sub-Affiliate RevShare: ilk 3 ayda %10-ə qədər (5-10% sonra, NGR bazasında); CPA Bonus: 6 ay ərzində 3000 dollar NGR təşkil edən hər referral üçün 300 dollar; İstirahət bonusu: ilk istisna olmaqla 10% daha çox ($300-ə çatıb); Regional CPA Booster: Kanada, Şili, Kolumbiya, Braziliya və Meksikadan gələn ilk 50 dönüşüm üçün +10% CPA ödəniləcək. BetFury Affiliate Programının əsas xüsusiyyətləri \n \n \n \n \n \n \n Crypto & fiat bir çözümdə – Latin Amerikadan Asiya və Avropaya maksimum yaxınlıq; Kompleks lokalizasiya, interfeislər və ödəmə metodları daxildir; Fleksibil filial ehtimalları (RevShare, CPA, hibrid modellər və trafik satın alması); Qazaxıstanın Qazaxıstana getməməsi; Hər bir şirkət üçün özəlləşdirilmiş və özəlləşdirilmiş proqramlar; İspaniyada betfury.cl-də göstərilən uğurla istifadə edilmişdir. Təsadüfi.cl Bu ekskluziv mükafatlar və açıq-aydın üstünlüklər, BetFury-nin işbirliyini daha faydalı və təhvilli etmək üçün bağlılığını göstərirlər. Konklusiya və planlar BetFury yeni GEO-lara genişləndirmək və SBC Lisbon 2025-ci ildən sonra filial programını daha da yüksəltmək planlaşdırır. BetFury haqqında Xatırladaq ki, “Bitcoin” “Bitcoin” və “Bitcoin”, “Bitcoin” və “Bitcoin”, “Bitcoin” və “Bitcoin”, “Bitcoin”, “Bitcoin” və “Bitcoin”, “Bitcoin” və “Bitcoin”, “Bitcoin”, “Bitcoin” və “Bitcoin”, “Bitcoin” və “Bitcoin”, “Bitcoin” və “Bitcoin”, “Bitcoin” və “Bitcoin”, “Bitcoin” və “Bitcoin”, “Bitcoin” və “Bitcoin”, “Bitcoin” və “Bitcoin”, “Bitcoin” və “Bitcoin”, “Bitcoin” və “Bitcoin”, “Bitcoin” və “Bitcoin”, “Bitcoin” və “Bitcoin” Tədbirlər.com Tədbirlər.com Xatırladaq ki, bu barədə “Times” xəbər verir ki, bu barədə “Times” xəbər verir ki, bu barədə “Times” məlumat yayıb. Sürətli yeniliklər ilə, BetFury uzun müddətli büyüməyə və topluluğun güvəndirilməsinə bağlı açıq və önəmli bir markadır. İstehsal PR direktoru Alisa Preston haqqında Bəlkə Əsas səhifə » betfury.com \n \n Bu xəbər HackerNoon'un Business Blogging Programı (Business Blogging Program) altında Cybernewswire tərəfindən bir xəbərdarlıq olaraq yayımlandı. Bu xəbər HackerNoon'un Business Blogging Programı (Business Blogging Program) altında Cybernewswire tərəfindən bir xəbərdarlıq olaraq yayımlandı. Programı Programı