Bizə sizdən danışın.

“AccuKnox” sektorun ən kapsamlı “Zero Trust Cloud Native Application Protection Platform” (CNAPP) platformasını təqdim edir.Stanford Araşdırma Enstitüsü (SRI) ilə iş birliyindən doğulan və KubeArmor kimi güclü açıq-aşkar qurğular üzərində yaradılan missiyamız, kod geliştirilmədən bulud sürətinə qədər sazişsiz, sağlam güvenlik təmin etməkdir.Organizasyonların buludda güvənli olaraq yenilik edə bildikləri bir dünyayı düşünürük, bilirik ki, onların proqramları və verilər public buludlar (AWS, Azure, GCP, Oracle), private clouds (OpenShift, VMware, OpenStack), Kubernetes, VMs, bare metal, Edge/IoT, 5G və AI/ML iş yüklərinə genişlənən proaktiv

Bəlkə deyin ki, start-up dünyanı necə dəyişir.

“AccuKnox” bu modern çevrillər üçün organizasiyaların necə qorumağa yönəldiyini fundamentaldıraraq və gücləndirərək dünyanı dəyişir. Biz, bütün aplikasiya ömrünün tamamında (”build to runtime” – “build to runtime”) bütünlüklü görünürlük və proaktiv, “Zero Trust” qorumağı təmin edən bir birləşmiş, AI-yə dayandırılmış bir platformayla bölünmüş təhlükəsizlik alətlərini və reaktif yaklaşımları dəyişdiririk.

- Sizi konkurentdən ayıran nədir?

AccuKnox-ı ayrı qoymaq üçün bir neçə əsas diferenciator:





True Zero Trust Runtime Security: Unlike many solutions that focus primarily on post-attack detection, AccuKnox delivers inline, preventative security powered by technologies like eBPF and Linux Security Modules (LSM) via our open-source engine, KubeArmor. We enforce the least-permissive posture automatically.

Integrated Code-to-Cloud Platform: We uniquely combine Application Security Posture Management (ASPM) with a full-suite CNAPP (CSPM, CWPP, KSPM, KIEM, API Security) in a single pane of glass. This eliminates tool sprawl, reduces friction between security and development teams, and provides holistic visibility.

Comprehensive Workload Support: We protect modern and traditional workloads across virtually any environment: public/private clouds, Kubernetes, VMs, bare metal, and emerging areas like Edge/IoT, 5G, and AI/ML (with ModelKnox).

AI-Powered Security: We leverage GenAI (AskAda co-pilot) to enhance security operations and offer specialized solutions like ModelKnox to secure the entire AI/ML pipeline, including automated red teaming and LLM prompt firewalls.

Open Source Core: Our foundation in KubeArmor (over 1 million downloads) fosters trust, transparency, and community collaboration, ensuring our technology is robust and widely adopted.

Flexible Deployment: We offer SaaS, managed (OEM/MSSP), hybrid, and fully on-premises/air-gapped deployment models to meet diverse customer security and regulatory needs.

- 10 ildir ki, sizin üçün nə demək olar?

“HackerNoon Momentum 10”də tanınan, özellikle “Park Ridge”də böyük start-uplar arasında 4-cü yerini tapan, bütün “AccuKnox” komandası üçün böyük bir onur və validasiyadir. Bu, texniki topluluğun və sektorun gözləyicilərinin missiyamızın və bulud təhlükəsizliyinə gətirdiyimiz yeniliklərin kritik önemini tanıyır.

- Bu komandada nəyi sevirsiniz və niyə bu komandada iştirak edəcəksiniz?

Mən komandamızın ədalətli intellektual qüsursuzluğu və işbirliyi ruhunu sevirəm.Biz kiber təhlükəsizliyi, bulud infrastrukturu, open source və AI/ML ilə bağlı geniş ekspertliyimiz var.İŞİDBu problemin həllində bizim komandamız da var.ən çətinBiz ən çətin aspekt olan “Runtime Security” ilə başladıq və həqiqi müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq inkişaf etdirdik.Innovasiyalar açıq dialoq, meydan oxumaq, müştərilərlə bağlılıq (AppSec+CloudSec Guide-də ayrıntılılaşdığımız kimi) və daha geniş güvenlik topluluğuyla əlaqə saxlamaq üçün KubeArmor ilə açıq-aşkar kökümüzü istifadə edirik.Biz yalnız bir ürək yaratmırıq; bulud güvenlik üçün yeni standart yaratırıq.

Yenə baxanda, sizin start-uplarınızın ən böyük dönüm noktası nə idi?

Kubernetes Runtime təhlükəsizliyi üçün açıq-aşkar KubeArmor motoru ilə böyük sürətləndirmə və validasiya əldə etməliyik. Bu uğur yalnız eBPF/LSM-i istifadə edərək quru Zero Trust, inline önəm metodumuzun validasiyasını təsdiq etmədi; bütün AccuKnox CNAPP platformasını qurduğumuz temel oldu. İlk KubeArmor istifadəçilərini və müştərilərini dinləmək statik təhlükəsizlik (CSPM) və aplikasiya təhlükəsizliyi entegrasiyası (ASPM) ilə daha geniş mübahisələrini ortaya qoydu. Bunları güclü Runtime Core-in ətrafında bütünləşdirərək bu yaxın problemləri həll edə biləcəyimizi bilmək bizim əsas anlayışımız idi. Bu, quruqdan quruğa, quruqdan quraq vaxtına qədər bütüncül bir çözümdən evrimə imkan





Övladın öyrənilməsi qiymətli idi: öncə kritik və kompleks bir problem çox yaxşı çözün, sonra müştərinin ehtiyacını bütünlüklü bir çözümə yönəltsin.

- Bu ilin sonuna qədər oxuduğunuz, başqalarına öyrətdiyiniz bir şey varmı?

2024-ci ilin ən qiymətli leksiyası, şübhəsiz ki,Platform konsolidasiyasıvəProaktiv, Runtime müdafiə“İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İnternet” şirkəti “İvəVVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu.KullanışDaha yaxşı təhlükə vəSağlamlıqModelKnox ilə AI özü) və qısa, automatik Zero Trust təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bütünlükləri genişləndirir.

Öncəki İçerikİnteraktiv işlərinizin önümüzdən necə başlayacağını düşünürsünüz?

“Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”in “Neftçi”nin “Neftçi”nin “Neftçi”in





AccuKnox is poised to stay ahead because:

Biz CNAPP konsolidasiyasını gözləyirdik və birincisindən bütünlüklü platformu qurduq. Zero Trust Runtime Security (KubeArmor) üzərindəki qurğularımız bizə daha sonra Runtime-dən istifadə edən konkurentlərə qarşı böyük bir üstünlük verir. Biz ModelKnox ilə AI/ML təhlükəsizliyində öncü idik, bu gün kritik bir gələcəyin ehtiyacını cavablandırırıq. Platformamız, Edge və 5G infrastrukturu daxildir. Open Source və müştərilərin geri bildirimlərinə dayandırılan davamlı innovasiyaya olan bağlılığımız bizi real dünya ehtiyaclarına və yeni tehditlərə yönəldir.

2025-ci ildə “Momentum 10” inspirasiyasını necə gətirmək istəyirsiniz?

HackerNoon Momentum 10 şirkətinin bir hissəsi olaraq, bu tanıdıqlılıqdan yararlanmaq istəyirik ki, bu sektorun proaktiv, Zero Trust təhlükəsizliyinin önəmini daha da genişləndirək.





Bilgi paylaşmaq: CNAPP və Zero Trust strategiyalarının idarə edilməsi üçün ən yaxşı praktikaları və fikirləri paylaşmaq üçün makalələr, webinarlar və topluluk bağlılığı (HackerNoon kimi platformalarda da) artırın. “Champion Innovation”: “Runtime Security”, “AI Security” (ModelKnox) və “5G Security” kimi sektorlarda liderlik göstərməyə davam etdirmək. Foster Collaboration: Open-source xəritələrimizi (KubeArmor) gücləndirmək və hər kəs üçün daha təhlükəli bir ekosistem yaratmaq üçün daha derin ortaqlıqlar qurmaq. Mövzu ilə liderlik: Organizasyonların bütünlüklü platformamızı qəbul edərək qazandıqları konkret faydaları (efektivlik, risk azaltma, uyğunluq) göstərmək, digərləri yenilikli güvenlik modellərindən uzaqlaşdırmaq üçün ilhamlandırmaq.

- 2025-ci ildə nəyi gözləyirsiniz?

2025-ci ildə “AccuKnox” bir neçə əsas hədəflə bağlıdır:





Platform Enhancement: ASPM, CSPM və CWPP modüllərimiz arasındakı entegrasiyanı və korrelasiyayi daha ziyanlı kontekst və daha sürətli düzəltmək üçün dərinləşdirin. AI Security Leadership: ModelKnox’un imkanlarını böyük ölçüde genişləndirib, AI/ML pipelinlərini və dağılımlarını ortaya çıxan tehditlərə qarşı təhlükəsizləşdirmək üçün əsas çözümdür. Market Expansion: Key vertikal və geografiya çapında müştərilərimizin bazasını genişləndirmək, daha çox organizasiyaların Zero Trust təhlükəsizliyi qəbul etməsinə kömək etmək. Strateji əlaqələr: Ekosistemimizi artırmaq üçün bulud sağlayıcıları, sistem integratörləri və texnologiya ortaqları ilə əlaqələrimizi genişləndirmək və genişləndirmək. Compliance Automation: Daha çox Compliance Frameworks üçün dəstək və daha da automatik göstəricilər toplanması və GRC modülümüzdə bildirmək. Qrupun büyüməsi: KubeArmor topluluğunu xəsarətləndirmək və açıq-aşkar versiyonun qurulmasını davam etdirmək.

2024-ci il bütün yeni texnologiya və geopolitik dəyişmələri ilə çılgın olmuşdur.Bu, start-uplarınızı və bütün sektorunuzu necə etkiləyir?

2024-ci il həqiqətən transformativ idi.





Yeni Teknoloji (GenAI): GenAI-nin patlayışı iki qapılı bir kədər idi. Bu, hücumçular üçün böyük imkanlar yaratdı (AI-yandırılmış hücumlar, AI modellərində yeni qürurluqlar), lakin də müdafiəçilər üçün (AI-yandırılmış tehdit algılama, təhlükəsizlik avtomatikası). AccuKnox üçün bu, ModelKnox ilə AI təhlükəsizliyindəki ilk investisiyalarımızı təsdiq etdi və bizə daha da artırmaq üçün AI-nin qəlbimizdəki CNAPP-ə (AskAda co-pilotumuz kimi) endirilməsini təmin etdi.





Geopolitik: Geopolitik gərginliklər doğrudan kiber müharibəyə, spiyallara və kritik infrastrukturlara qarşı saldırılara çevrilir.Bu, “Zero Trust” kimi güclü, dayanıklı təhlükəsizlik pozularının önəmini artırır.AccuKnox üçün, inline önəm gücümüzün ehtiyacını və həddi aşan sektorlar üçün hava-gaplı ortamlar daxildir.





Adaptasiyamız ModelKnox yol planımızı sürətləndirmək, bazal platformamızın dayanıklılığını gücləndirmək və bu qədər volatil bir peyğəmbərlikdə əsaslı olan “Zero Trust” prinsiplərini təhlil etmək idi.

Biz HackerNoon ilə bağlı fikirlərinizdən istifadə etmək istəyirik.

HackerNoon ilə tanışlığımız çox pozitif olmuşdur. Bu, texnologiya sahibləri, geliştiricilər və start-up heyvanları üçün həmişə anlayışlı içkilər gətirən qiymətli bir platformdur. Biz bu platformun pratik, dərinlikli məqalələr və texnologiya spektrundan danışıqları artırmaq üçün rolunu təbrik edirik. “Yılın start-upları” mükafatı programı, dünya çapında yenilənən şirkətlərə aydınlıq göstərən və bir topluluk hissi yaradan fantastik bir inisiyativdir. HackerNoon tərəfindən sağlanan görünürlük və tanınma üçün təşəkkür edirik.

Bizimlə paylaşmaq istədiyiniz hikmət sözləri varmı?

İnternetin ən böyük problemlərindən biri də, bu problemləri həll etməkdir.İnnovativ və təhlükəli çözümlər ilə müştərilərinizin əsas problemlərini həll etməyə çalışın.Çox vaxt, ən çətin problemlər həll etmək və ən təhlükəli qiymət yaratmaq üçün ən faydalıdır.Visioninizə uyğun, müştərilərinizə qulaq asın, topluluğun gücünü və açıq-aşkarlıq gücünü heç vaxt təəccübləndirməyin.Ağızlı olun, dayanıklı olun və güvənizi yaratmaq üçün – həm texnologiya, həm də əlaqələrinizdə.

HackerNoon-un “Yılın” start-upları 2024-ci ilin start-upları HackerNoon-un start-upları, texnologiya və innovasiyanın ruhunu təbrik edən məşhur topluluğundadır.Bu il üçüncü iterasiyasında prestijli İnternet mükafatı bütün formaların və boyların tech start-uplarını tanıyacaq və təbrik edir.Bu il, 4200+ şəhər, 6 kontinent və 100+ sektorun 150,000-dən çox entiti, ən yaxşı start-up seçmək üçün yarışa iştirak edəcək!Son bir neçə ildə milyonlarca oy verilmişdir və bu gərgin və artan start-uplar haqqında bir çox hikmət yazılmışdır.

“HackerNoon” və “Evergreen Tech Company Newsspage” saytlarında məlumat veriləcək. Daha çox bilmək üçün FAQ-ya baxın.

Hazırladığımız dizaynları buradan təqdim edirik.

