“Beer 2.0”: “Solana”da daha böyük bir şey pişirən “Meme Coin”

Viktoriya, Seychellilər, 20 may 2025/Chainwire/--Beer 2.0-nin öncəki üçün nostaljik bir bıçaqdan daha çox olmasını arzulayır. Bu, meme kültürünün, topluluğun gücünün və həqiqi faydalılığın yeni bir dondurulmasıdır - Solana'da soğuk servis edilmişdir. Beercoin'in viral yüksəlməsinə dayanmaqla (ki, 35-cü dəfə vurmuşdur), bu ikinci iterasiya o anı bir şeyə çevirmək niyyətindədir.

Xatırladaq ki, bir neçə saatdan az bir müddət ərzində 10 000-dən çox insan “Beer 2.0 Pre-Sale”a qarşı hökmünü bildirib.Bu güclü reaksiya tipik “meme coin hype”dən üstün olan gözləyir, bu da “pre-sale” yaklaşımları kimi gözləyir.

“Beer 2.0”un yeni versiyası

Orijinal Beercoin basitliyi və topluluğun eksponential büyüməyə necə kömək edə biləcəyini göstərib.Ancaq Beer 2.0 yalnız yaxşı vibrasiyalar və qazanclar ilə razı deyil.Bu, NFTs, oyun və gələcək DApps içərisində bütünlükləri ilə meme coin modelini dəyişmək niyyətindədir, matçlı istifadə məsələləri masaya gətirməkdədir.Solana üzərində qurularaq, Beer 2.0 şimşəkli tranzaksiyaların və düşük xərclərdən istifadə edir, bu da yüksək frekvensiya ticarət, oyun interaksiyaları və zəncirdə viral anlar üçün idealdır.

“Tokenomics with a Twist”: 888,8 milyard token və bir pre-sale window

Proqram Vision və Tokenomics strukturunda müqayisədə 888,8 milyard token təşkil edir, 20% isə 21 may 2025-ci il saat 7:00 CEST-də başlayaraq 48 saat ərzində satışa çıxarılacaq.

Key allocations: 35% main creator 30% to liquidity 20% to public presale 10% to marketing 4% for advisers and supporters 6% split between two affiliate groups This token distribution underscores the team's focus on both sustainability and community reward, with enough liquidity and incentives to fuel long-term growth.

Əvvəla satışın ilk 30 dəqiqəsi əvvəlki təhdidçiləri mükafatlandırmaq üçün layiqli bonuslar içərisindədir – lakin tam faizlər vaxtla bağlıdır. Tərcümə ilk gəlincə, ilk gəlincədir, bu yüzden zamanlama və hazırlıq fərqlidir. İlginç iştirakçıların: Solana cüzdanını qurmaq lazımdır (t.b. Phantom) Binance və KuCoin kimi böyük bürosları ilə SOL satın alın - Verifikatə edilmiş Presale adresi üçün ilk gəlincə və resmi sosial medianın başlanğıcında Solscan vasitəsilə izləniləcək - 48 saat ərzində adresə SOL göndərin BEER 2.0 tokenləri alma

Kultur dominansına yol göstərici

“Beer 2.0” uzun müddətli viziyanı gözləyir, bu da kultur, real dünya interaksiyası və “Web3” genişləndirilməsini birləşdirmək üçün hazırlanan fəzilətli yayılma ilə təmin edilir.

Phase 1: Setting the Table

İnanırsınız ki, bu yolun başlanğıcı və başlanğıcları başlanğıcdır.

“CoinMarketCap” və “CoinGecko” adlı platformalar əsas rol oynayır – yalnız görünürlük üçün deyil, həm də güven üçün.

Influencer marketinq virallıq göstərir, kripto-native yaratıcıları yaymaq və humor, relatability və yaxınlıq yoluyla yeni sahibləri daxil etmək üçün istifadə edir.

Phase 2: Strengthening Infrastructure

CEX (Centralized Exchanges) lisenziyaları oyununa girir, genişlənmək üçün kritikdir.Dexlər əvvəlki qəbulçilərə kömək edir, CEXlər yeni gələnlər üçün ehtiyacı olan likvidliyi və on-ramp rahatlığı verir.

Online aktivlər sahibləri üçün məxsusluq və eğlencə hissini yaratır və PMA (Positive Mental Attitude) etosu gücləndiririr.

Strateji Web3 ortaqlıqları Beer 2.0-ni digər protokollar və ya NFT projektlərlə bütünlükləri, kollapsları və dəstək aktivasiyalarını genişləndirə bilər.

Phase 3: Real-World Use Cases Meet Culture

Exclusive prizes for holders keep the traction going and reward long-term commitment.

A merch drop helps transform Beer 2.0 from a coin into a cultural symbol, with community members repping the brand IRL.

Real-world $BEER payments in bars are being explored. Because what better utility for a beer-themed token than buying an actual pint?

Phase 4: Global Takeover (With a Side of Chaos)

More listings and expanded adoption campaigns help Beer 2.0 move beyond niche communities into the broader crypto space.

Meme partnerships — collaborations with creators and communities that shape crypto culture — to fuel another wave of social virality.

BEERCOIN Festival, an IRL gathering designed to celebrate the movement and blur the lines between crypto and culture.

“Beyond Tokens: Culture, Camaraderie” və “Brewmobile”

Realizm üçün bir toast: risklər və xatirələr

Pre-sale interes açıq olsa da, proqnoz peyğəmbərliyi qəbul edir:

Volatility: Post-launch prices can swing drastically.

Liquidity: DEX listings (Raydium, Jupiter) come first; CEX listings (Bybit, KuCoin, Gate.io, etc.) are in the pipeline.

Regulation: Like all crypto projects, Beer 2.0 operates in a shifting legal environment.

Execution Risk: Ambitions are high — but execution will determine whether Beer 2.0 becomes more than a meme memory.

Final Sip: How Beer 2.0 Stands Out Beer 2.0 meme coin evrimində yeni bir fazaya işarə edir – o, topluluğun gücünün real-keten interaksiyası ilə qarşılaşdığı bir fazadır.

“Beer 2.0” “Solana” blokçusuna təqdim edilmiş bir memecoindir.Projekt daha əvvəlki meme-tokenlərdən, “$TRUMP” və “Transparent Token Distribution” və “Community-First” inisiyativlərini birləşdirən meme-tokenlərdən istifadə edir.

İstehsal

Mykh Handz Solbeer Limited şirkətləri

