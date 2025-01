Heroku ukan dramaturgo ukat Chrome Navegador ukan yant’awipa: Qalltirinakatakix mä guia

Nayax nayratpachaw unidad pruebas ukanakax t’ijt’aski (ukat pasaski) uñch’ukiñax walpun gustitu. Jupanakax jank’akiw sarapxi, ukat yant’äwinakat pasañax sapa mayni chimpunakajax kunjamtix lurañapäki ukhamarjam sarnaqapxi sasaw qhanancht’itu. Ukjamarusti, walja kutiw navegador ukatakix tukuyat tukuykama yant’äwinak nayrar uchañatakix ch’am tukuwayta kunatix qillqañas apnaqañas wali ch’amamp k’achat k’achatänwa.





Wali askiwa, herramientas ukax tukuyat tukuykamaw navegador ukan yant’añatakix juk’amp suma ukat juk’amp jank’akiw maranakanx jilxattawayi. Ukat mä jan p’iqin navegador ukan utt’ayatapampix, navegador ukan yant’äwinakap CI ukan chikanchataw apnaqasispa.





Jichhakiw aka Heroku blog tuqin qillqt’atax jikxatasiwaytxa, ukax Heroku CI ukan jan p’iqin Chrome ukamp yant’äwinak navegador ukan automatizacionapatw arsu. Heroku ukax mä buildpack ukampiw utji, ukax Chrome jan p’iqin utjki ukaruw uskt’i, ukax CI pipeline ukan yant’awinakamatakiw jawst’asispa.





Blog post ukan uñacht’äwipax mä React app ukawa, Puppeteer ukat Jest ukanakamp yant’ata. Ukax mä jach’a qalltawiwa ... ukampis ¿Puppeteer ukat sipans Playwright uka apnaqañax kamachasmasa? ¿Ukham lurasispati?





Nayajj yatjjatañwa amtawayta. Kunjamtix jikxataski — jïsa, jumax Playwright ukampiw uk lurasma! Ukhama, nayax katjawayta kuna lurawinakas wakisispa Playwright yant’awinak lurañatakix jan p’iqin Chrome navegador Heroku CI ukan apnaqata. Aka post ukanx, wakicht’atäñatakix kunayman thakhinak uñacht’ayapxäma.

Mä Jank’a Aru Automatización de Navegador ukan tukuyat tukuykama yant’añataki

Tukuyat tukuykama yant’awinakax kunjams chiqpachan apnaqirinakax app ukamp mä navegador ukan mayacht’asipxi ukx katjapxi, phuqhat irnaqäw thakhinak chiqanchañataki. Playwright ukax aka lurawix wali ch’amamp luratawa Chrome, Firefox ukat Safari ukan yant’awinakampi. Chiqans, mä phuqhat pizarra de pruebas de navegador CI ukan apnaqañax wali jach’awa, ukatwa jan p’iqin modux yanapt’i.





Heroku ukan Chrome for Testing buildpack ukax Chrome ukar Heroku app ukar uñt’ayi, ukhamat Playwright yant’äwinakam Heroku CI ukan chiqpachan k’achacht’at wakicht’äwimp apnaqañapataki.

Yant’añataki Aplicación ukar uñt’ayaña

Kunjamakitix nayax jichhakiw aka yant’askäyäta, GitHub repo ukaruw fork lurawayta ukax qalltanx Heroku blog post ukan referenciatänwa . Aplicación ukax mä simple React app ukawa, mä enlace, mä texto entrada ukat mä botón de envío ukampi. Kimsa yantʼanakaw utjäna:





Uñakipt’aña link ukax irnaqaski ukat chiqa chiqar kutt’ayaraki. Qillqata uñakipañaxa suma uñacht’ayiwa apnaqiriru mantañapataki. Formulario uñt’ayañaxa panka uñacht’ayata qillqatanakaxa machaqar tukuyi janicha ukxa chiqapa uñjaña.





Mä suma sapuru. Jichhax, Puppeteer ukat Jest ukanak apnaqañat sipanx Playwright uka apnaqañatakix código mayjt’ayañakiw wakisïna. Oh, ukat nayax npm ukat sipans pnpm uka apnaqañ munaraktwa. Akax mä link ukawa nayan forked GitHub repo ukataki .

Código ukar mayjt’ayaña Playwright ukar apnaqañataki

Nayax kuna lurawinakas codigo ukar mayjt’ayañatakix lurawayta ukanak uñakipt’añäni. Nayax forked repo ukampiw qalltawayta, heroku-examples repo ukampiw kikipa.

Ukax pnpm ukampiw apnaqasi

Nayax npm ukat sipanx pnpm uka apnaqañ munta. (Preferencia personal.) Ukhamajj kuntï nayraqat lurawaykta ukajj akawa:

~/project$ corepack enable pnpm ~/project$ corepack use pnpm@latest Installing [email protected] in the project… … Progress: resolved 1444, reused 1441, downloaded 2, added 1444, done … Done in 14.4s ~/project$ rm package-lock.json ~/project$ pnpm install # just to show everything's good Lockfile is up to date, resolution step is skipped Already up to date Done in 1.3s

Uka Proyecto ukarux Drama qillqir yapxatañamawa

Ukxarusti, Puppeteer ukat Jest ukanak apsuwaytxa, ukatx Playwright uksaruw yapxatta.

~/project$ pnpm remove \ babel-jest jest jest-puppeteer @testing-library/jest-dom ~/project$ $ pnpm create playwright Getting started with writing end-to-end tests with Playwright: Initializing project in '.' ✔ Do you want to use TypeScript or JavaScript? · JavaScript ✔ Where to put your end-to-end tests? · tests ✔ Add a GitHub Actions workflow? (y/N) · false ✔ Install Playwright browsers (can be done manually via 'pnpm exec playwright install')? (Y/n) · false ✔ Install Playwright operating system dependencies (requires sudo / root - can be done manually via 'sudo pnpm exec playwright install-deps')? (y/N) · false Installing Playwright Test (pnpm add --save-dev @playwright/test)… … Installing Types (pnpm add --save-dev @types/node)… … Done in 2.7s Writing playwright.config.js. Writing tests/example.spec.js. Writing tests-examples/demo-todo-app.spec.js. Writing package.json.





Ukhamarakiw Jest configuración uksanx package.json ukanx apsuwaytxa.

Playwright ukarux Chromium Only uka apnaqañatakiw wakicht’añama

Playwright yant’awinakax Chrome, Firefox ukat Safari ukanakanw apnaqasispa. Kunjamakitix Chrome ukar uñt’ayawaytwa, ukat yaqha navegadores ukanakax projects ukan sección ukan apsuwaytwa, ukax generado playwright.config.js archivo ukankiwa:

/* Configure projects for major browsers */ projects: [ { name: 'chromium', use: { ...devices['Desktop Chrome'] }, }, // { // name: 'firefox', // use: { ...devices['Desktop Firefox'] }, // }, // // { // name: 'webkit', // use: { ...devices['Desktop Safari'] }, // }, ], …

Código de prueba de títeres ukax Código de prueba de dramaturgo ukampiw mayjt’ayaña

Nayrïr chimpux Puppeteer yant’äw qillqatanïnwa src/tests/puppeteer.test.js . Nayax uka qillqat tests/playwright.spec.js ukar apkatawaytwa. Ukatxa, Playwright ukan jach’a tantachäwinakap apnaqañatakiw yant’äw machaqar tukuyta, ukax wali q’umaw mapa uñacht’ayi. Machaq yant’äw qillqatax akham uñtasitänwa:

const ROOT_URL = 'http://localhost:8080'; const { test, expect } = require('@playwright/test'); const inputSelector = 'input[name="name"]'; const submitButtonSelector = 'button[type="submit"]'; const greetingSelector = 'h5#greeting'; const name = 'John Doe'; test.beforeEach(async ({ page }) => { await page.goto(ROOT_URL); }); test.describe('Playwright link', () => { test('should navigate to Playwright documentation page', async ({ page }) => { await page.click('a[href="https://playwright.dev/"]'); await expect(page.title()).resolves.toMatch('| Playwright'); }); }); test.describe('Text input', () => { test('should display the entered text in the text input', async ({ page }) => { await page.fill(inputSelector, name); // Verify the input value const inputValue = await page.inputValue(inputSelector); expect(inputValue).toBe(name); }); }); test.describe('Form submission', () => { test('should display the "Hello, X" message after form submission', async ({ page }) => { const expectedGreeting = `Hello, ${name}.`; await page.fill(inputSelector, name); await page.click(submitButtonSelector); await page.waitForSelector(greetingSelector); const greetingText = await page.textContent(greetingSelector); expect(greetingText).toBe(expectedGreeting); }); });

start-server-and-test apsuña , Playwright ukan webServer uka lanti apnaqaña

React app ukar yant’añatakix nayraqatx mä sapa proceso ukanw ( http://localhost:8080 ukan) muyuntañaw wakisïna, ukatx yant’äwinakax apnaqañjamawa. Ukhamäspawa, Puppeteer jan ukax Playwright uka apnaqasa. Puppeteer ukampixa, Heroku uñacht’awix start-server-and-test paquete apnaqatayna.





Ukampirus Playwright ukarux app ukar muyuntañapatakiw wakicht’asma janïr yant’äwinak lurañ qalltkasa. ¡Akax wali askiwa!





Nayax proyecto ukanx start-server-and-test ukx apsuwaytwa.

~/project$ pnpm remove start-server-and-test





playwright.config.js ukanx, webServer uksanx akham uñt’ayasiñatakiw mayjt’ayawayta:

/* Run your local dev server before starting the tests */ webServer: { command: 'pnpm start', url: 'http://127.0.0.1:8080', reuseExistingServer: !process.env.CI, },





Ukatxa, test:ci qillqatax package.json nayrïr qillqatat apsuwaytwa. Ukhamakipansti, yant’äw guionax akham uñt’ayatawa:

"scripts": { … "test": "playwright test --project=chromium --reporter list" },

Nayan Local Machine Ukan Playwright Browser ukar uñt’ayaña

Playwright ukax qhipa binarios de navegador ukanakaw yant’äwinakapatak apnaqañatakix uñstayi. Ukhama, local maquinajanx Playwright ukax Chromium uka versión ukar uñstayañatakiw munasïna.

~/project$ pnpm playwright install chromium Downloading Chromium 130.0.6723.31 (playwright build v1140) from https://playwright.azureedge.net/builds/chromium/1140/chromium-linux.zip 164.5 MiB [====================] 100%





Qhanacht’awi: Heroku ukan Chrome for Testing buildpack ukax yant’añatak apnaqañ navegador ukar uñt’ayi. Jiwasan CI ukax utt’ayañäni ukhamat Playwright ukax uka navegador uka apnaqañapataki, jan ukax pacha ukat yänakax jupan instalación ukar apst’asiñapataki.

Yant’awinak Local ukan t’ijt’ayaña

Ukham sasinjja, taqe kunas wakichtʼatäjjänwa. Uka cheqan yantʼanak yantʼañ horasäjjänwa.

~/project$ pnpm test > playwright test --project=chromium --reporter list Running 3 tests using 3 workers ✓ 1 [chromium] > playwright.spec.js:21:3 > Text input > should display the entered text in the text input (911ms) ✘ 2 [chromium] > playwright.spec.js:14:3 > Playwright link > should navigate to Playwright documentation page (5.2s) ✓ 3 [chromium] > playwright.spec.js:31:3 > Form submission > should display the "Hello, X" message after form submission (959ms) ... - waiting for locator('a[href="https://playwright.dev/"]') 13 | test.describe('Playwright link', () => { 14 | test('should navigate to Playwright documentation page', async ({ page }) => { > 15 | await page.click('a[href="https://playwright.dev/"]'); | ^ 16 | await expect(page.title()).resolves.toMatch('| Playwright'); 17 | }); 18 | });





Saram! Ukax chiqawa. Nayax yant’äwix mayjt’ayawaytwa, app ukan enlace ukax Puppeteer ukan documentación ukar puriyañat sipans Playwright ukan documentación ukar irpañ suyt’añataki. Nayax src/App.js ukar 19 chiqan machaqar tukuyañaw wakisïna:

<Link href="https://playwright.dev/" rel="noopener"> Playwright Documentation </Link>





Jichhax, yant’äwinak wasitat t’ijtayañ pachaw purinxäna...

~/project$ pnpm test > playwright test --project=chromium --reporter list Running 3 tests using 3 workers ✓ 1 [chromium] > playwright.spec.js:21:3 > Text input > should display the entered text in the text input (1.1s) ✓ 2 [chromium] > playwright.spec.js:14:3 > Playwright link > should navigate to Playwright documentation page (1.1s) ✓ 3 [chromium] > playwright.spec.js:31:3 > Form submission > should display the "Hello, X" message after form submission (1.1s) 3 passed (5.7s)

¡Yant’anakax pasawayxänwa! Ukxarusti, Heroku CI ukar mantañ pachaw purinxäna.

Heroku ukar uñt’ayaña CI Pipeline apnaqañataki

Nayax Heroku blog post ukan yatichäwinakap arkta, app ukax Heroku CI pipeline ukan utt’ayañataki.

Mä Heroku Pipeline luraña

Heroku ukanx mä machaq pipeline lurawayta ukatx forked GitHub repo ukaruw uñt’ayawayta.









Ukxarusti, escenificación ukarux app ukar yapxatawayta.









Ukatxa, Yant’awinakaruw sarawayta ukatx Enable Heroku CI ukx ch’iqt’awayta.









Tukuyañatakix, app.json qillqat mayjt’ayawayta yant’äw qillqat apsuñataki kunatix npm test:ci jawsañatakiw utt’ayata. Nayax nayratpach test:ci script ukax package.json qillqatat apsuwaytxa. package.json ukan test script ukax jichhax apnaqañatakïnwa, ukatx Heroku CI ukax uka script ukarux nayraqat thaqhañapawa.





Nayan app.json qillqatax, ukax Chrome for Testing buildpack uka apnaqañax wali askiwa, ukax akham uñt’ayatawa:

{ "environments": { "test": { "buildpacks": [ { "url": "heroku-community/chrome-for-testing" }, { "url": "heroku/nodejs" } ] } } }

Qallta Yant’awi T’ijtäwi

Nayax GitHub ukar código ukar ch’amanchawayta, ukat ukax Heroku CI ukan yant’äw lurañ qalltawayi.













Yantʼäw tʼijuñajj janiw phoqaskänti, ukampis janiw llakisiyätti. Nayax yattwa mä juk’a Configuración de Playwright lurañax utjani.





Yant’äw registro ukan allsusinx akham jikxatawayta:





Error: browserType.launch: Executable doesn't exist at /app/.cache/ms-playwright/chromium-1140/chrome-linux/chrome





Playwright jupax Chrome ukan navegador ukan instanciap thaqhaskäna. Nayax playwright install chromium kamachimpiw instalañjama, CI yant’äw wakicht’äwijan chikanchasiñapataki. Ukampis ukax taqpach amtaruw atipt’aspa, Chrome for Testing buildpack ukax utjañapataki. Chrome ukax nayratpach uñstayatawa; Uk sum uñachtʼayañakiw wakisïna.





Heroku ukan yant’äw wakicht’äw registro ukar uñakipt’asax aka chimpunak jikxatawayta:

Installed Chrome dependencies for heroku-24 Adding executables to PATH /app/.chrome-for-testing/chrome-linux64/chrome /app/.chrome-for-testing/chromedriver-linux64/chromedriver Installed Chrome for Testing STABLE version 130.0.6723.91





Ukhama, navegador ukax apnaqañ munkta ukax /app/.chrome-for-testing/chrome-linux64/chrome ukankiwa. Nayax Playwright ukaruw ukan thaqhañapatak munasispa.

Playwright ukar yanapt’aña Instalat Chrome Navegador ukar jikxatañataki

Qhanacht’awi: Jumatix aka chiqan nitty-gritty detalles ukanakat jan munasksta ukhax aka t’aqaruw jaytasma ukatx mäkiw app.json phuqhat uñakipt’asma. Ukax kuntix wakiski uk churañamawa, Playwright ukamp Heroku CI ukan sartañataki.





Playwright ukan qillqatanakapanx jikxatawayta, mä variable de medio ambiente ukar uñt’ayañamawa, ukax Playwright ukarux yatiyarakiw mä uñt’at uñt’ayawix taqi instalaciones de navegador ukanakatakix apnaqatawa . Uka env variable ukax PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH satawa. Ukanwa qalltañ amtawayta.





app.json ukanx mä env variable ukham uñt’ayawayta:

{ "environments": { "test": { "env": { "PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH": "/app/.chrome-for-testing" }, ...





Nayax GitHub ukar código ukar ch’amanchawayta, CI ukan yant’äwinakajax kunas pasani uk uñjañataki.





Kunjamtï suykayätanjja, mayampiw jan waltʼayasïna. Ukampirus, registro pantjasiwix akham uñacht’ayi:

Error: browserType.launch: Executable doesn't exist at /app/.chrome-for-testing/chromium-1140/chrome-linux/chrome





Ukaw wali jakʼachasiñatak yanaptʼitäna. Nayajj akham lurañ amtawayta:





Kawkhantix Playwright ukax Chrome ukan navegador ukan utjañap suyki ukatakix wakiskir carpetas ukanakaw lurasi. Ukajj akham mä kamachikïspawa:

mkdir -p "$PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH/chromium-1140/chrome-linux"





Aka carpeta ukanx mä simlink lurañaw Chrome binario ukar uñacht’ayañataki, ukax Heroku buildpack ukan utt’ayatawa. Ukajj akham uñtasitäspawa:

ln -s \ $PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH/chrome-linux64/chrome \ $PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH/chromium-1140/chrome-linux/chrome





Ukampis ukajj jutïrin yanaptʼaspati janicha uka toqetwa llakisiyäta. Qhipharux Playwright ukax machaq versión Chromium uka apnaqañapawa, ukatx janiw mä carpeta chromium-1140 ukar uñtasitäxaspänti. ¿Kunjamatsa Drama qillqirix kawkhans uñch’ukispa uk amuyt’iristxa?





Ukapachaw nayax jikxatawayta mä navegador instalación dry run lurañjama.

~/project$ pnpm playwright install chromium --dry-run browser: chromium version 130.0.6723.31 Install location: /home/alvin/.cache/ms-playwright/chromium-1140 Download url: https://playwright.azureedge.net/builds/chromium/1140/chromium-linux.zip Download fallback 1: https://playwright-akamai.azureedge.net/builds/chromium/1140/chromium-linux.zip Download fallback 2: https://playwright-verizon.azureedge.net/builds/chromium/1140/chromium-linux.zip





Uka “Instalar ubicación” línea ukax wali wakiskiriwa. Ukat, PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH uñt’ayañäni ukhaxa, akax kuntix uñjsna ukawa:

~/project$ PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH=/app/.chrome-for-testing \ pnpm playwright install chromium --dry-run browser: chromium version 130.0.6723.31 Install location: /app/.chrome-for-testing/chromium-1140 ...





Ukaw nayajj munta. Mä juk’a awk magiampiw akham lurawayta:

~/project$ CHROMIUM_PATH=$( \ PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH=/app/.chrome-for-testing \ pnpm playwright install --dry-run chromium \ | awk '/Install location/ {print $3}' ) ~/project$ echo $CHROMIUM_PATH /app/.chrome-for-testing/chromium-1140





Taqi ukanak amuyt’asax, mä test-setup script app.json ukar yapxatañakiw wakisïna. Kunatix PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH ukax env ukan utt’ayatawa, script ukax mä juk’a sapurukïspawa. Akax qhipa app.json qillqataxänwa:

{ "environments": { "test": { "env": { "PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH": "/app/.chrome-for-testing" }, "buildpacks": [ { "url": "heroku-community/chrome-for-testing" }, { "url": "heroku/nodejs" } ], "scripts": { "test-setup": "CHROMIUM_PATH=$(pnpm playwright install --dry-run chromium | awk '/Install location/ {print $3}'); mkdir -p \"$CHROMIUM_PATH/chrome-linux\"; ln -s $PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH/chrome-lin ux64/chrome $CHROMIUM_PATH/chrome-linux/chrome" } } } }





Mä juk’a pachax kuntix test-setup luraski ukanak uñakipt’añäni:





PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH ukat cuentas , playwright install -- dry-run with awk saphi carpeta uñt’añataki kawkhantix Playwright ukax Chrome uñakipirir thaqhani. Ukax CHROMIUM_PATH uka mayjt’ayir chimpunakjam uñt’ayatawa.

Mä machaq carpeta (ukat kuna wakiskir awki carpetas) CHROMIUM_PATH/chrome-linux ukar luraña, ukax chiqpach carpeta ukawa kawkhantix Playwright ukax chrome binario ukar thaqhani.

Uka carpeta ukan mä símbolo uñstayi Chrome ukan Heroku buildpack ukan instalación ukar uñacht’ayañataki ( /app/.chrome-for-testing/chrome-linux64/chrome ).

Yant’awinak Mayamp t’ijt’ayaña

Nayan machaq app.json qillqatajampixa, Playwright ukax Chrome ukan instalación ukax buildpack ukan apnaqañapawa. Mä kutimpiw yantʼanak tʼijtʼañ horasäjjäna.













Kusapana!





test-setup script ukax kunjamtix suyapkän ukhamarjamaw t’ijtäna.









Drama qillqirix binario chrome ukar mantañ atipxatayna ukat yant’awinak apnaqañ atipxatayna, ukax pasawayiwa.









Tukuyawi

Nayan web ukan aplicacionanakajatak tukuyat tukuykam yant’awinakax juk’amp ch’amäxiwa, ukatwa juk’amp nayrar sartayañax utji. Aka qhipa urunakanx ukax Playwright ukar juk’amp apnaqañaw sañ munaraki. Ukax flexible ukat rápido ukhamawa. Ukat jichhax lurawinak lurawayta (nayataki ukhamarak jumataki !) Chrome for Testing buildpack ukamp Heroku CI ukan sartayañataki, ukatx mä kutimpiw suites de prueba de automatización de navegador ukar lurañ qalltasma.





Aka thakhi saräwitak código ukax GitHub ukan imañ utajan utji .





¡Kusisiña codificación ukampi!