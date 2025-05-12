Stop Looking At Other Resume Guides: This Is The Only One You'll Ever Need

A hiring manager’s no-BS playbook for writing a resume that actually works.

حصلت على ثلاث أغاني في سجلتي الشهر الماضي من رجل، رفيق، و صديق. أريد أن أساعد - أنا أحب المساعدة. ولكن قراءة هذه شعرت كأعمال المنزل. ليس لأنها لم تكن ذكية. ولكن لأن الوثائق شعرت قوية، خافتة، واضحة.





هذا هو ما حدث لي:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





لقد تم تدريبنا على كتابة النصوص المكتوبة مثل الترجمة القانونية: خطية، رسمية، لا تنسى. يقول لنا أن نكتب لـ ATS. إزالة تشكيل. إزالة اللون. جعلها قابلة للتعرف على آلة.





ولكن هنا هو الحقيقة: حتى لو قمت بزيارة ملف ATS الخاص بك، فإنه لا يزال يحتاج إلى أن يأخذني.And I’m rooting for you! I want to see your potential.ولكن إذا كنت، شخصاً ما يهتم به، لا يمكن أن يتحقق من ذلك ... تخيل مدير استئجار بدون مسألة وأكثر من عشرة بطاقات مفتوحة.





إذا لم يكن برنامجك سهلاً أن تقول نعم، فهذا بالفعل ليس.

إذا لم يكن برنامجك سهلاً أن تقول نعم، فهذا بالفعل ليس.

لديك وظيفة واحدة: تحويل الاهتمام إلى الفرصة.

تفكر في ذلك كمنتج واحد مع ثلاثة أجزاء:















لا يتم كتابة أفضل الترجمة فقط ، بل يتم تصميمها وتعديلها وإجراءها.





لا يتم كتابة أفضل الترجمة فقط ، بل يتم تصميمها وتعديلها وإجراءها.

العنصر الأول: التفكير مثل المنتج

لا تظهر حياتك في الماضي، بل هي أداة لتوجيهك إلى المستقبل.





لذلك، يرجى التعامل معها كمنتج.المنتجات لديها المستخدمين، والنتائج، والوصول، والهدف من التحويل.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



لذلك، يمكنك البدء في التعامل مع CV الخاص بك، إجابة هذه:

ما هي الأدوار التي أحاول أن أتركها؟

ما الذي أريد أن أفعله، وليس فقط القائمة؟

ما هي نقاط القوة التي أريد أن أتكلم، حتى في صدمة؟





وإذا كان جوابك على "ماذا تبحثين في المستقبل؟" هو "المال أفضل"، يرجى التوقف.





الفائدة ليست ثقيلة، إنها تأثير ثانوي.

الفائدة ليست ثقيلة، إنها تأثير ثانوي.





أنت تستفيد منالنمولإنشاءشيء جديدمستوى أعلىالقيادةيجب أن يكون إرسالكreflect that ambition,لا تتحمل كل وصف عمل مثل معالجة الشكل بدون عجلات.





احرص على التفكير فيلماذا،منو وما التاليقبل أن تقرأ حتىما كان.

العنصر الثاني: التصميم الذي يجذب الاهتمام

التصميم لا يبدأ مع المصطلحات، يبدأ مع احترام.Respect for the reader’s time- احترام كيفية معالجة المعلومات المرئية للإنسان و احترام حقيقة أن حياتكلا هو الوحيد في الحجر.





هنا ما يهم في الحقيقة:

1 - Layout

استخدم اثنين من القصص. نعم، هذا جيد. سيبقون على قيد الحياة. دعونا نحتفظ بال 2012. سوف يشكرك القارئ الخاص بك.





و هنا هو الخطيئة: وضعexperienceوeducationبعض المديرين العاملين (مثل أنا) يهمهم الخبرة.غريبلا تسألني لماذا، لا أستطيع الحصول على ذلك.بصورة عامةولكن هذا هو الوقت الخاص بك لتجعل هذه الديون القروض الطلابية حساب! وبهذه الطريقة، يمكنك أن تستخدم كلا.

2 - اليقظة

ما تريدين أن أرى أولًا؟ اسمك، عنوانك، شركاتك، تأثيرك؟ جميل. جعلها أكثر صوتًا.





Your name and section headers are non-negotiables.أنا بحاجة إليك، أنا بحاجة إليك.





والرأسمالية ليست مجرد رأسيّة، بل هيstrategicعلى سبيل المثال:

إذا تم تعويضك داخل نفس الشركة، واضغط على الوظائف.

إذا كنت قد عملت في العلامات التجارية الأكثر شعبية (MANG؟ Big 4؟) ، قم بتحديد الشركة.





اختر ما يهمك في قصتك ويسمح لك بالقيام بذلك.

3 - الفراغ

إعطاء مساحة للتنفس. Whitespace ليست مساحة مفقودة، وهذا ما يساعد على الأرض المفقودة. إذا كان حياتك تبدو مثل جدار ضخم من النص، أنا قد خرجت.

4 - المساواة

يجب أن تكون المواسم قريبة من أسماء وظائف. لا أستطيع أن أقول لك كم هذا يزعجني عندما يكون وظيفتك على اليسار، وبعد ذلك، تكون المواسم على الطريق الصحيح! يجب أن تكون الأشياء التي تذهب معا.

5 الألوان

استخدم لونًا واحدًا من الألقاب التي تؤكد أنك أنت...خفيفًا. اسمك، المفاتيح، وربما الشركات.اللون = التوقيت.لا خطر.





لا توجد أداة لتقييم العلامة التجارية، ولكنها إشارة.الرائحة هي واحدة من أسرع الطرق لذكر شيء عنك قبل أن تقرأ كلمة.





يمكنك إضافة شيء ما مثل:

ماروون → آمنة، مألوفة، تفكيرية

اللون الأزرق → موثوق به ، هادئ ، متكامل

Orange → شجاع، خاضع، مبتكر

خضراء → أزهار، متكاملة، محرك مهمة

الشتاء (لا الشتاء البارد) → الإيجابية ، حرارة ، الطاقة العالية

الأحمر → حضور قوي، حاسم، قوي

خضراء / أسود فقط → محفظة ، الكلاسيكية ، تلعب بواسطة القواعد (من المحتمل أن يكون الأمر بالضبط)

تصميم لـ Skim

الناس لا يقرأون حياتهم.إنهم يطبقون.إنها تساعدهم على العثور على الإشارة. لذلك، جعل تلك المواقف شجاعة، جعل التأثير شجاعة، أي شيء لا يمكن ولا ينبغي أن ينسى يجب أن يكون شجاعا.

تصميم قسم Micro-Tips

إذا كنت تريد أن تقرأ حياتك بشكل جيد ، لا تدعني تصحيح هذه.

الكلمات العذبة: إذا كان هناك كلمة وحيدة في الخط التالي، يرجى إصلاحها.

جرائم القصص: اختر مجموعة واحدة من القصص. ارفعها. استخدم تغييرات القصص إذا لزم الأمر. القصص التمهيدية أيضًا جيدة، ولكن يجب أن تذهب معا. أيضًا، لا Comic Sans أو Papyrus!

التخطيط: إذا لم تقتصر ألقابك على التخطيط، فليس من رسالتك.

أسطوانات الفضاء البيضاء: الفجوات الكبيرة تتحرك في الطابق الخلفي من خلال النصوص المنصوص عليها؟ توقف! الترتيب في كل وقت. لا تكتب مقالة مجلة.

إرسال الرسائل: لا تفكر في ذلك!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.هل ترغب في إظهار مهارات UI / UX الخاصة بك ك PM؟ هذا هو الطريقة التي يمكنك القيام بها من الذهاب!

العنصر الثالث: المحتوى الذي يحدث في الواقع

التصميم يجعلك تتوقف، ويجعلك تتوقف، ويجعلك تتذكر، ويجعلك تتذكر.





إليك كيفية كتابة برنامج حقيقي يستحق القراءة:

عدد الصفحات = 1

كمدير استئجار، أنا خارج في 6 ثانية، ربما 10 إذا كنت جميل. لذلك، أي شيء أكثر من صفحة 1 لن تفعل ذلك. وسوف أتخذ ذلك كما، "هؤلاء الأطفال لا يعرفون كيفية تعديل". ما الذي في الحياة الحقيقية سيكون، "هل يمكن لهذا الطفل حتى تقسيم المساحة عند الحاجة؟".لالذلك ، اكتبها.

كل حريق يحتاج إلى وظيفة.

يجب أن يفعل كل ذراع عملًا مختلفًا.أقترح على التكرار نفس القول مع كلمة جديدة.أقرأ كما لو كنت لا تعلم شيئًا، وأعتقد أنك فعلت.

تبدأ مع العمل، وتنتهي مع الأدلة.

•Bad: Led syncs across teams

•Betterتقييمات متكاملة تقييمية تقييمية تقييمية تقييمية تقييمية تقييمية تقييمية تقييمية تقييمية تقييمية تقييمية تقييمية

4 - الإشارة = الإشارة

ما هو أول شيء هو ما أعتقد أنك تملك أكبر قدر من القيمة.لا دفن أداءك الأكثر قوة في منتصف الصفحة.

5 - أخبرني ماذا تفعل الشركة

إذا كان حياتك يقول "جوجل"، جميل. ولكن هل عملت على Gmail؟ يوتيوب؟ صورة الشمس؟





خط واحد من السياق تحت كل شركة يجعل العالم من الفرق.

خط واحد من السياق تحت كل شركة يجعل العالم من الفرق.





أمثلة :

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



إنه يساعدني على فهمالطفلمن العمل الذي عملته،نوعمن فريق كنت في، أو ما إذا كنت قد حلقت المشكلات ذات الصلة مع ما أحتاج إليه.

غير متناقضة، سأقاتل عنك.

لا صور: التناقض حقيقي. ولن يهمك مدى حرارةك. وجهك ليس مؤهلًا. حفظه من الصفحة.

لا مكان للشركة: إذا لم يكن الأمر مهمًا بالنسبة إلى العمل الذي فعلته، فهذا هو مجرد ضياع المساحة.

لا روايات في إدراجك: يجب أن تكون خلاصةك 2-3 خطاً، مجانًا، وليس شخصيًا.

قسم المهارات: الترتيب مع الهدف: الترتيب يأتي دائما. المصممين → القيادة مع أدوات التصميم والتقنيات PMs مع الخلفية الهندسية → القيادة مع المهارات المنتجة.

لا دورة تدريبية: ماذا يعني "4 من 5" في Excel؟ هل يمكنك تشكيل جدول؟ هل تستخدم ماكاو؟ لا يوجد معيار.

لا قائمة الأداة المطاطية. Figma، Excel، Jira... جيدا. ولكن ماذا عنهم؟ إذا قمت بتحديد أداة، أظهر كيف تم استخدامها، أو وضعها في قسم المهارات حيث تتحدث عن تصميم أو تحليل، أو قصص المستخدم!

مكافأة: إذا كنت في وقت مبكر من حياتك المهنية، أو في منتصف الطريق، أو متعاطف مع الاستمرار.

لا تحتاج إلى تاريخ عمل متساوٍ للكتابة صحيحة.

1- إضافة جزء من المشاريع

خاصة إذا كنت في المدرسة أو اتخاذ تغيير.هذا هو الطريقة التي تثبت أهمية.

استخدام مشاكل العالم الحقيقي

إظهار دورك، والتصديق، والتأثير

مكافأة إذا كنت تتصل إلى العمل (البرنامج ، GitHub ، وما إلى ذلك)





Internships countأيضاًSide projectsاقرأ أيضًا. اقرأ أيضًا. لا تدفن عنوانًا. و بالتأكيد لا تضع هذا كالتجربة. أريد أن أضرب لك، وأنا أعتقد ذلك!

2- أظهر أنك تستطيع التعاون

أنت لا تشارك كوجهة رئيسية. أنت تأتي كوجهة رئيسية، APM، أو تصميم 1. و ما أنا تبحث عنه؟ شخص يمكن التعاون، اتخاذ ردود الفعل، ومميزات السفينة. استخدامه كلمات مثل: "تشارك مع فريقين متناقضين ..."، "تشارك مع تصميم للتكرار على الشاشات ..."، "تشارك مع المهندسين لتطوير ميزات MVP ..."، هذا ما يظهر لي أنك مستعد للانتقال. لا أتوقع منك أن تؤدي في اليوم الأول.

التفكير النهائي

إن حياتك ليست مجرد وثيقة، إنها منتج، إنها ليست كل ما فعلته، إنها عن جعل شخص ما يريد أن يعرف المزيد.





وما هو الحقيقة؟

أنت لا تستأجر بسبب الماضي، أنت تستأجر بسبب كيفية جعل شخص ما يعتقد في المستقبل.

أنت لا تستأجر بسبب الماضي، أنت تستأجر بسبب كيفية جعل شخص ما يعتقد في المستقبل.





أفضل الترجمة ليست القائمة، هي المحاضرات، جعل منك الذي يحصل على العودة.