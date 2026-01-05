11 أفضل شركات تطوير التطبيقات المحمولة الموصى بها للشركات في الولايات المتحدة في عام 2026

وتؤثر الشركات التي ترغب في البقاء تنافسية في الولايات المتحدة على تطبيقات الهواتف المحمولة على تجربة العملاء، وتسهيل العمليات الداخلية وتشكيل خطوط عمل جديدة.إن المنظمات المصنعة في الولايات المتحدة تحت الضغوط المتزايدة في عام 2026: يجب أن تكون أسرع وأكثر اتصالًا مع نظام المفتاح، وخدمة، وتطورًا مع التكنولوجيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والاتصالات الضوئية. لا ينبغي للشركات أن تقتصر على كوديست؛ فهي بحاجة إلى إظهار التفكير الاستراتيجي، والعمل عبر منصة، والتاريخ لتسوية مشاكل الشركة الحقيقية. في هذه المقالة، نشير إلى أفضل 11 شركات تطوير التطبيقات المحمولة في الولايات المتحدة التي تتميز بتركيزها المؤسسي والخبرة التقنية والخبرة في تقديم التطبيقات المستدامة المستقبلية. دعونا نلقي نظرة سريعة على تلك. أفضل 11 شركة تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة يجب النظر فيها في عام 2026 تحتاج الشركات المصنعة في الولايات المتحدة اليوم إلى تطبيقات محمولة تعمل أكثر من فعالية، ويجب أن تنمو وتتكامل مع الأنظمة الحالية وتقديم تجربة مستمرة للمستخدمين. إبداعات مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة، أصبحت الشركة عالمياً عالمياً عالمياً في مجال التكنولوجيا مع قوة أكثر من 1600 عالمياً من المطورين ذوي الخبرة في الولايات المتحدة و في جميع أنحاء العالم، وتتطلع الشركة إلى تطوير تطبيقات محمولة ومتنوعة الأداء على أجهزة iOS، Android، وشركات متعددة المنصات، وتشمل العملاء المؤسسيين Adidas، Pizza Hut، Domino's، IKEA و KFC. إبداعات خلال السنوات الماضية من وجودها، استخدمت Appinventiv تطوير التطبيقات المحمولة عن طريق دمج التكنولوجيات المتقدمة مثل IoT، blockchain، AI، metaverse، AR / VR، والذكاء الاصطناعي، مما يتيح للعملاء إبداعاتهم للتسويق والتواصل مع الاتجاهات في السوق. وقد تم تعيين التزام الشركة بالجودة والابتكار مع العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك رائد في الهندسة المنتجات الذكية والتركيز الرقمي من قبل The Economic Times، وجائزة CIO Klub Partner Preferred Award في التحول الرقمي، وجائزة Clutch Global Spring Award 2024. تتوافق Appinventiv مع الخبرة التقنية العميقة، والخبرة في مجال الصناعة، والتوجه المستمر إلى العملاء لتقديم الحلول المحمولة التي هي آمنة وموثوقة ومستعدة للمستقبل. شركة تطوير التطبيقات المحمولة أنظمة EPAM ويعتبر EPAM Systems نموذجًا رائدًا في مجال تطوير التطبيقات المحمولة للشركات في الولايات المتحدة، مع تقليدًا قويًا في تصميم البرمجيات والهندسة المنتجة، ويقوم EPAM بتطوير التطبيقات المحمولة التي يتم دمجها بشكل وثيق مع منصات المؤسسات، ومحطات البيانات، والمنظمات البيئية. يعمل فريقهم على نطاق واسع وفقًا للمعايير الحديثة، وممارسات DevOps، والهيكلات الأصلية في الهواتف الذكية، مما يجعلها مناسبة بشكل أفضل لمؤسسات تطوير أنظمة قديمة أو تطوير المنتجات الرقمية المعقدة.الشركات الأمريكية التي تتطلب التطبيقات المحمولة للعمل كجزء من تحول الرقمي الكامل وليس كمنتج منفصل ترغب في اختيار EPAM. المعرفة Cognizant هي مزيج من فريق تطوير تكنولوجيا المعلومات والهواتف المحمولة في مكتبها في الولايات المتحدة.إنها تنشئ التطبيقات التي تتصل عادة مع أنظمة الأعمال، والتي مهمة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة مع البرمجيات المناسبة. إنهم يقومون بتطوير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي فقط عندما يتم تحسين تجربة المستخدم أو تثبيت المهام التقليدية. Infosys وقد تم إنشاؤ التطبيقات لعدد من القطاعات في الولايات المتحدة حيث لا تكون الائتمان والقدرة على التحكم في الأداء والسلامة خيارًا.الإدارة الذاتية والبرمجيات والتحليلات المتوقعة غالبا ما تتكامل مع الوظائف المحمولة، مما يتيح للمستخدمين التفاعلات الذكية. وتستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع، بدءاً من الاستراتيجية، والتحول إلى التصميم، ثم التكرار بسرعة.الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة تستفيد من هذه العملية الهيكلية، والتي تمنح التطبيقات مستدامة مع توفير ميزات جديدة في الوقت المناسب. العبقري تعمل Toptal بطريقة مختلفة. بدلاً من فريقين كبيرين في المنزل، فإنهم يتصلون بشركات في الولايات المتحدة مع المطورين والمصممين المحمولين. سيكون هذا النموذج مناسباً للشركات التي تحتاج إلى خبرة إضافية في فترة قصيرة من الزمن، ويمكنها إكمال الموظفين المحليين أو العمل على الجانب المتخصص من المشروع. مزاياها هي مرونة وسريعة ، وهي مفيدة بشكل خاص في مشروع صارم أو أي مشروع مع التخصصات التقنية غير القياسية. التركيز يعتبر Accenture تطبيقات الهواتف المحمولة جزءا من صورة رقمية أوسع. ويمكن لعملائها في الولايات المتحدة التركيز على التخطيط والتصميم والتكامل قبل البناء على اختلاف كبير في التطبيقات المعقدة التي تتضمن وحدات الأعمال المختلفة أو المواقع. IBM وتشمل IBM تطوير التطبيقات المحمولة بطريقة متكاملة ومتكاملة للمؤسسات المصنعة في منطقة الولايات المتحدة، وتشمل نهج تطويرها في كثير من الأحيان توصيل التطبيقات إلى منصات أخرى مثل IBM Cloud، وخدمات Watson AI، أو أي أنظمة الشركات الأخرى الحالية. إن الأمن والمرونة والقدرة على الاستخدام والقدرة على التشغيل مهمة بشكل خاص في التطبيقات التي تتعامل مع المعلومات ذات الصلة، والشركات تستفيد من نهجًا متكاملًا، حيث يتم التوازن بين الابتكار مع الهندسة المبتكرة والتحقق من الاختبار. Deloitte تعتبر Deloitte واحدة من "المجموعة الرابعة الكبيرة" التي بدأت منذ عام 1845، وتجمع الاستراتيجية مع خبراتها التقنية، وتقوم خبراءها في الولايات المتحدة بتصميم تطبيقات محمولة لتلبية احتياجات المستخدمين النهائيين وتلبية أهداف الشركة بشكل عام. وتستخدم حلول الهاتف المحمول في كثير من الأحيان جنبا إلى جنب مع التحليلات، والتكامل في الشبكة، أو تكنولوجيا التحكم في عمليات العمل داخل الشركة. Capgemini يضم Capgemini تصميمًا متكاملًا ومركزًا على المستخدم، ويخلق خبراءهم تطبيقات تتوافق مع الأجهزة، عادة ما تكون متصلة بالخدمات الضوئية أو ميزات الذكاء الاصطناعي. Capgemini لديها فريقين يقعان في مكاتب الولايات المتحدة الذين يمكنهم التعامل مع القضايا التقنية الصغيرة، وهو فائدة للشركات. تم تصميم التطبيقات لتخصيصها، ويمكن إدراج الميزات الجديدة أو التوسع دون تحديد التطبيق الجديد. SAP تتعامل SAP مع التطبيقات ذات الصلة بالأنظمة المؤسسية، والتي تعمل كإضافة طبيعية إلى العمليات التجارية الحالية في الوقت الذي تضمن أمن ومواكبة البيانات والإنجازات العالية. تضمن استراتيجية SAP أن تدفقات العمل المحمولة تعتمد على واقع المؤسسة، مما يجعل التطبيقات موثوقة وسهلة التكامل مع العمليات الحالية. ويبيرو وتطوير Wipro تطبيقات هاتفية آمنة وفعالة في مختلف الصناعات الأمريكية، بما في ذلك المصارف والرعاية الصحية والمبيعات، وتتطلع تطبيقاتها إلى التكامل مع أنظمة الشركات، مما يتيح للمؤسسات زيادة في الكفاءة دون فقدان السيطرة على العمليات. يمكن للشركات استخدام Wipro لتنفيذ عملية تطوير التطبيقات المحمولة في نهاية المطاف ، مع النظر في الأمان والتوسع والعمليات المستمرة. في حديقة تطبيقات الهواتف المحمولة هي محور استراتيجية الشركات اليوم، وليس مجرد مصطلحات، ولكن أدوات العمل، قنوات التعاون مع العملاء ومراكز البيانات. في الولايات المتحدة، يمكن أن تجعل أو تقسيم النجاح التجاري الخاص بك. هذه الشركات في هذه المدونة تتنوع في جميع أنحاء المكتب: بعضهم يخصصون في التصميم و UX، والآخرين يتعاملون مع تدمير الخلفية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، أو نموذج ذوي المهارات مرنة. قائمة أفضل شركات تطوير التطبيقات يتم تحديد الطريقة المناسبة من خلال المتطلبات التقنية والمجالات التجارية والهدفات على المدى الطويل، مع الشركاء المناسبين، ويمكنك إنشاء تطبيقات لشركتك التي ستبقى وتتطور وحتى تساعد على تشغيل العمليات بشكل أكثر فعالية. تم توزيع هذه القصة كجزء من إصدار Sanya Kapoor تحت برنامج HackerNoon Business Blogging.