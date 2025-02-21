هل تنخرط الصين والولايات المتحدة في سباق نحو نهاية الذكاء الاصطناعي؟

إن السباق بين الصين والولايات المتحدة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بالتفوق التكنولوجي أو إظهار القوة العالمية - بل إنه يهدد الأمن القومي ويشكل خطرًا وجوديًا. تعمل كلتا الدولتين بشكل عدواني على تطوير جيش مدفوع بالذكاء الاصطناعي، مع زيادة القدرات. واليوم، تقترب المنافسة بسرعة مما يخشى الخبراء أن يصبح أزمة عالمية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي .





لقد بات من الواضح تماما أن الذكاء الاصطناعي هو ساحة المعركة في المستقبل. وتدرك كل من الصين والولايات المتحدة أن من يتولى زمام القيادة في مجال الذكاء الاصطناعي لن يهيمن تجاريا فحسب، بل سيحدد أيضا الشروط الجيوسياسية للنظام العالمي في المستقبل.





وسوف يكون الذكاء الاصطناعي المحرك الأساسي للإنتاجية الاقتصادية والنشاط العسكري في العقود المقبلة. والدولة القادرة على أتمتة الصناعات وتحسين سلاسل التوريد وخلق نماذج تكنولوجية جديدة سوف تسيطر على الاقتصاد العالمي.





إن الأسلحة المستقلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والحرب السيبرانية، وجمع المعلومات الاستخباراتية، تعيد تعريف الاستراتيجية العسكرية. والدولة التي تستغل الذكاء الاصطناعي أولاً سوف تحظى بالميزة في الصراعات المستقبلية.





إن قدرة الذكاء الاصطناعي على مراقبة السلوك البشري والتنبؤ به والتأثير عليه تُستخدم بالفعل لتشديد السيطرة على السكان. وكانت الصين رائدة في مجال المراقبة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في حين تعمل الولايات المتحدة على دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات السيبرانية والاستخباراتية على نطاق غير مسبوق.





لقد وضعت الصين الذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجيتها للتنمية الوطنية. ففي عام 2017، أعلنت بكين عن خطة لتصبح زعيمة الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2030، حيث ضخت مليارات الدولارات في الأبحاث، وعززت ريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، ووظفت مجموعات البيانات الضخمة التي تولدها أجهزتها الضخمة للمراقبة.





تتمتع الصين بميزة. فعلى النقيض من الولايات المتحدة، حيث تعتمد صناعة الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير على شركات خاصة، فإن جهود الصين في مجال الذكاء الاصطناعي مدعومة من قِبَل الدولة، مع التمويل المباشر والدعم الاستراتيجي لشركات مثل بايدو، وعلي بابا، وتينسنت، وهواوي.





وبالاعتماد على الجانب المظلم من الذكاء الاصطناعي، نجحت الصين أيضاً في بناء دولة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً في العالم، باستخدام التعرف على الوجه، والشرطة التنبؤية، وتسجيل الائتمان الاجتماعي لإدارة سكانها.





وفي إطار الجهود الرامية إلى ضمان الهيمنة الإقليمية، تعمل الصين على دمج أبحاث الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في التطوير العسكري من خلال استراتيجيتها القائمة على "الاندماج المدني العسكري"، وهو ما يضمن أن تستفيد جيش التحرير الشعبي الصيني بسرعة من الاختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع المدني.





وعلى النقيض من ذلك، فإن أميركا تتخلف عن الركب. فاستراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي تنافسية، ولكنها فوضوية. وكانت الولايات المتحدة تاريخيا الرائدة عالميا في مجال ابتكار الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل جامعاتها ذات المستوى العالمي، وشركات التكنولوجيا الرائدة (جوجل، ومايكروسوفت، وأوبن إيه آي)، وثقافة ريادة الأعمال. ولكن على النقيض من الصين، تواجه الولايات المتحدة تحديات في تنسيق جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي بسبب نظامها الاقتصادي اللامركزي والقيود التنظيمية.





في حين تدير الحكومة الصينية سباق الذكاء الاصطناعي، فإن الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة مدفوع في المقام الأول بشركات التكنولوجيا العملاقة مثل OpenAI وGoogle DeepMind وMeta. وتعطي هذه الشركات الأولوية للتطبيقات التجارية ولكنها عملت بشكل متزايد مع البنتاغون من خلال مشاريع مثل مركز الذكاء الاصطناعي المشترك (JAIC).





لا تزال الولايات المتحدة تكافح البيروقراطية والإشراف الحكومي. وهي تعاني من إعاقة، وتضطر إلى الموازنة بين الابتكار والمخاوف الأخلاقية والأمنية. وعلى النقيض من ذلك، تفرض الصين سياسات الذكاء الاصطناعي من أعلى إلى أسفل.





من المؤكد أن البنتاغون يدرك مدى إلحاح حرب الذكاء الاصطناعي، ولكن عدم الكفاءة البيروقراطية والمناظرات الأخلاقية حول الأسلحة المستقلة أدت إلى إبطاء التقدم مقارنة بالتكامل السريع للصين.





ولهذا السبب، يمكننا أن نتوقع سباق تسلح بالذكاء الاصطناعي دون قواعد.





مع تسارع الصين والولايات المتحدة في تطوير الذكاء الاصطناعي، يتجه العالم إلى عصر خطير حيث قد ينشأ صراع مدعوم بالذكاء الاصطناعي في ظل قلة الرقابة أو التنظيم العالمي.





إن أنظمة الأسلحة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها اتخاذ قرارات قاتلة دون تدخل بشري، تزيد من خطر التصعيد العرضي والحرب خارج نطاق السيطرة البشرية.





إن التكنولوجيا المتطورة باستمرار تُستخدم بشكل متزايد في الهجمات الإلكترونية والتزييف العميق وحرب المعلومات. وتشارك الدولتان في عمليات سرية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالرأي العام وتعطيل الخصوم.





من المؤكد أن الدفع نحو تطوير الذكاء الاصطناعي المتطور بشكل متزايد، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي العام، من شأنه أن يؤدي إلى عواقب غير مقصودة، من عدم الاستقرار الاقتصادي إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل بما يتجاوز الفهم البشري.





ما يسأله الخبراء هو، هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي ؟





إن المسار الحالي غير مستدام. إن غياب القواعد التنظيمية العالمية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتزايدة، من شأنه أن يؤدي إلى صراع كارثي في مجال الذكاء الاصطناعي.





ولكن هناك حلول .





وكما ساعدت معاهدات الأسلحة النووية في منع كارثة الحرب الباردة، يتعين على الصين والولايات المتحدة إبرام اتفاقيات الذكاء الاصطناعي للحد من استخدام الأسلحة المستقلة ومنع سباق التسلح غير المنضبط للذكاء الاصطناعي.





يتعين على المجتمع الدولي أن يعمل معا لوضع مبادئ توجيهية أخلاقية للذكاء الاصطناعي والضغط على الصين لمنع إساءة استخدامه في الحروب والمراقبة وحملات التضليل. وعلى الصعيد العالمي، يتعين على الدول أن تكون على استعداد للاستثمار في أنظمة سلامة الذكاء الاصطناعي لضمان عدم خروجها عن السيطرة.





إن الوقت يمر بسرعة. إن سباق الذكاء الاصطناعي بين الصين والولايات المتحدة يتجه نحو مسار خطير. ويخاطر العالم بالانزلاق إلى عصر من عدم الاستقرار الجيوسياسي الذي يحركه الذكاء الاصطناعي إذا لم يتخذ القادة زمام المبادرة. لقد حان الوقت للتحرك الآن - قبل فوات الأوان.

