بيتي التعليمية: كيف تصل شبكات الائتمان إلى اتفاق

عندما يكون هناك السلطة، فمن السهل أن تأتي إلى اتفاق. يمكن لللاعبين ببساطة أن يلجأ القاضي إلى إلقاء الضوء على بدء اللعبة، ويمكن للبنوك تأكيد النفقات في المعاملات. في الشبكات الائتمانية، ومع ذلك، لا توجد مديري البنوك. قد يعرف بعض اللاعبين بعضهم البعض، ولكن معظمهم لا يعتقدون أنهم يثقون في بعضهم البعض، ولكن لعبة يجب أن تنتهي. هذا هو السبب الرئيسي لتنظيم الوسائط الائتمانية الداخلية، في حين أن من الخارج، قد يبدو أنه لا توجد إجراءات لتنسيق العمليات من اللاعبين، وهناك عناصر التصميم في النظام التي تجلب النظام إلى الفوضى المفاجئة. In reality, there are mechanisms in place that allow the synchronization of many independent, self-organizing computers to act in unison without a central authority. ماذا يعني الاتفاق حقا في الشبكات الائتمانية الاتفاق هو العملية المشتركة التي تستخدمها الشبكة المنقولة لتحديد ما هي المعاملات القابلة للتصديق، وما هي الترتيبات التي تظهر فيها، ويجب على النظام الإجابة على السؤال عن كيفية الاتفاق على أي من نسخة كثيرة من الكتاب المقدس في النظام الموزع هي قانونية ويجب النظر إليها على الفور. : تجربة الفكر التي تشير إلى كيفية الوصول إلى الاتفاق عندما قد يكون بعض المشاركين غير موثوقين أو غير عادلين. مشكلة الجنرالات البيزنطية مشكلة الجنرالات البيزنطية دون اتفاق عام ، يمكن أن يخسر المال ، يمكن أن تستغرق العملات أي عدد من المرات ، والإنسان سيخسر الثقة في الشبكة. بدلاً من ذلك ، يتم تدميرها داخل الكود الذي هو غير قابل للتغيير.إذا قررت المستخدمين اللعب بموجب القواعد ، فسوف يتم تسجيل عملياتهم.إذا قررت تجاوز القواعد ، فسوف يتم تجاهل أعمالهم ويمكنهم إدانتهم.بعد مرور الوقت ، فإنه يخلق تاريخ مشترك الذي يتوافق مع معظم المشاركين ، ليس لأنهم قرروا ذلك ، ولكن لأن البروتوكول يدفعهم إلى هناك. It's important to note that consensus strategies in decentralized platforms have nothing to do with trust in people or companies وبطبيعة الحال ، فإن النظام ليس كاملاً. فهو لا يزال طبيعياً للعديد من الأقراص التي لديها. ما هي النسخة الأخيرة أو الحقيقية من الكتابة؟ الهدف هو تحقيق نفس النتائج في النهاية. إعطاءات مختلفة إعطاءات مختلفة البلوكشين والاتفاقيات المنافسة يستخدم العديد من العملات الرقمية Blockchains، وهي هيكل يتم تخزين المعاملات كعروض تسمى البلوك، وتخزينها بشكل دوري.للتحديد من سيتم إضافة المعاملات إلى البلوك القصير التالي، فإن هذه الأنظمة لديها آليات تنافسية توفر مكافآت وعقوبات للتوصل إلى اتفاق. يتطلب المشاركون هنا تقديم كمية معينة من العمل الحسابي ، والتي ستستغرق بعض الطاقة الكهربائية والزمان (أي أول المستخدم الذي يلجأ إلى حل القفزات اللوجستية من البلوك لديه الحق في الحصول على هذا البلوك المقبول ، بحيث يتم اتباع قواعد محددة. For instance, Proof of Work (PoW) is the method used on and Monero. Bitcoin يختار البروتوكول من يقدم البلوك استناداً إلى هذا الرهان وغيرها من النماذج.إذا كان شخص ما يعمل ضد القواعد، قد يستغرق النظام جزءاً من العملات المغلقة كعقوبة.بدلاً من القوة الحوسبة، فإن تكلفة المشاركة في أنظمة PoS تأتي من الاستثمار في رأس المال. إضراب إضراب على الرغم من الاختلافات، فإن هذه الطرق تشترك في ميزة مشتركة: إنها تعتمد على بعض أنواع المتنافسين (المدافعين أو "المتأكدين") بين الاتفاقية التي يتم إرسالها وإقرارها النهائي. اتفاقية أساسية: طرق مختلفة للتوافق تقييم الصلب البشري ( ) يختلف عن البلوكشين في الهيكل والاتفاق. بدلاً من إجبار جميع المعاملات على خط واحد من البلوكشين، فإنه يسمح للمتداولين المتعددة بتحليل بعضها البعض مباشرة في نفس الوقت. كل المعاملات الجديدة تشير إلى بعضها البعض الأخر، مما يخلق شبكة بدلاً من سلسلة. أيام أيام ** تتألف الاتفاق من اتباع نفس القواعد حول قيمة وتصميم العمليات. يكتسب تسجيل العمليات الاستقرار عندما تتضاعف العمليات في وقت لاحق.** يتم توزيع النشاط في الشبكة بشكل أكثر توزيعاً، وتتم إزالة التخبطات في المساواة من قاعدة واحدة في وقت واحد. لا يحتاج المستخدمون إلى القيام بأي شيء أكثر من الاتفاق لمساعدة في استقرار الترتيب من العمليات السابقة. تطبق هذا النموذج دون منازعين أو "المتأكدين". كل مستخدم يساهم في حماية المجلد، ويحقق التخطيط من خلال النموذج المشترك. (OPs) هي القنوات العامة التي تنشر بشكل دوري المعاملات التي تعمل كخطوة لتنظيم بقية الأشياء، ولكنها ليست لديها أي قوة أخرى. تبادل طلب الموردين تبادل طلب الموردين إن DAGs تفكر بشكل جديد في كيفية تشكيل الاتفاق في المقام الأول.إنها تذكير بأن الاتفاقية هي مساحة التصميم، وليس وصف واحد.