الآن التي لديك الاهتمام، هو السياق كل ما تحتاجه: التحدي التالي لتحديد في AI

هذا هو التالي لكتب Transformers الشهيرة تحت عنوان“الاهتمام هو كل ما تحتاجه”.وقد أدت التكنولوجيا المذكورة في هذه المقالة إلى كل اختبار كبير في مجال الذكاء الاصطناعي في السنوات السبع الماضية، كل شيء من ChatGPT إلى نموذج إنتاج الفيديو لـ Google.وواوكل شيء بينهما.

ويركز الكتاب الأصلي على مساعدة الكمبيوترين (معدات الذكاء الاصطناعي) على فهم اللغة بشكل أفضل وتكوينها، ويصف كيف يمكن للكمبيوتر أن يكتشف معنى كلمة عن طريق قراءة كل شيء في وقت واحد واستخدام آلية تسمى "الاهتمام" لتحديد الكلمات المهمة.

على سبيل المثال، في القول »القط الذي سقط على الخرطوم كان متألمًا′′، ويمكن أن يكون النموذج قادراً على ربط الكلمات ”القط» »الفئرانو” و”كانوا جائعينالحصول على معنى من القصة مع تجاهل كل شيء آخر.

إن تنفيذ "الاهتمام" أدى إلى خلق LLM القوية التي لدينا اليوم.

كما أصبحت الناس أكثر استيعابًا لـ LLM وخلقها جزءًا من حياتهم ، فقد اكتشفت أن هناك تحدًا جديدًا لزيادة كفاءة الأدوات والأنماط الذكية.

السياق هو الظروف الجغرافية والمعلومات التي تساعد في تفسير شيء ما.

إنه يهدف إلى كيفية تنفيذ المهام في العمل ، وهو في بعض الأحيان ما يجعل الشائعات مضحكة ، وهذا هو السبب في فوز Google Search ، هذا هو كل شيء.

التحدي الكبير مع النماذج / أدوات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي هو أنه ليس لديهم دائمًا سياقًا أثناء تنفيذ وظائف معينة ، وهذا يؤثر على جودة العمل الذي يقومون به أو الإجابة المفيدة.

معرفة ما يجب النظر إليه، وكيفية التأثير عليه، وعندما لم يعد مفيدًا هو الاختبار الحقيقي للذكاء.

العودة إلى عبارة مثالناالقط الذي سقط على الخرطوم كان متألمًاإذا كنا نعرف كيف تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي الاهتمام، يمكننا الحصول على أكثر من ذلك من خلال توفير هذه المعلومات بشكل فعال.

وسوف أذهب إلى حد قول حتى لو تم تحقيق AGI ، فإنه لا ينطبق إلا إذا كان قادرًا على التعامل مع السياق بشكل جيد.

في الوقت الحالي ، حاولت مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي حل هذا بطرق مختلفة: الذاكرة والمرحلة، RAG (Retrieval Augmented Generation)، التقييم الجيد، MCP، وحتى إنشاء قواعد الهندسة المباشرة.

ومع ذلك، أنا لا أعتقد أن المشكلة قد تم حلها بشكل صحيح حتى الآن لأن الكثير من النهج الحالي يضع ضغطا من السياق على المستخدم.

أنا أرى بعض الطرق التي ستحاول أدوات الذكاء الاصطناعي حل التحدي من وجود مصداقية كافية حول كيفية التفكير في الأشياء:

Constant presence: General-purpose AI models could start to provide ever-present tools similar to the Limitless AI pendant to constantly track places you visit, things you see, conversations you have, reactions you have to things and apply that in answering questions or performing tasks for you. This could also just be the next evolution of smartphones.

Data import: In this approach, AI tools will provide mechanisms for users to import and sync their data from various platforms into their favourite AI tool. You’ll be able to sync your activity on X (things you see, like, post or repost), your work tools (emails, presentations, meeting recordings), your shopping data (items you’ve liked or bought on Amazon, Asos, etc)