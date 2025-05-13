DoubleUp: የ GambleFi አዲስ አጠቃቀም

San Jose, Costa Rica, May 13th, 2025/Chainwire/--
በ "GambleFi" ሞዴል ያካትታል, በ DeFi አውታረ መዋቅር በኩል የፈጠራ ልምድ እና የፈጠራ ልምድ መተግበሪያዎች በመተግበሪያ በመተግበሪያ በመተግበሪያ በመተግበሪያ በመተግበሪያ በመተግበሪያ በመተግበሪያ.
በ HealthyDegen የተመሰረተ, የ Web3 ንድፍ እና የ Mysten Labs ንድፍ ተመሠረተ, DoubleUp ለወደፊቱ, ለወደፊቱ የተመሠረተ ነው. ንድፍ ቀላል ነው: አንድ እውነተኛ ካዚኖን አስደናቂነት ወደ ውጭ የዓለም ውስጥ ያውቃል, እንዲሁም ተጠቃሚዎች ብቻ ለወደፊቱ ብቻ አይደለም, ነገር ግን በከፍተኛ ደረጃ ላይ, gamified ኢንዱስትሪ ውስጥ ተመሠረተ ነው. ከ 1 ቀን ጀምሮ, DoubleUp ማህበራዊነት, የተፈጥሮነት, እና crypto አጠቃቀም በጉዳሚው ማዕከል ላይ ያውቃል.
የ DoubleUp የቁማር ኩባንያው እንደ Coinflip, ሩሌት, እና የቁማር, በከፍተኛ ክፍያዎች ሩሌት እና ሚሊዮን ዶላር ሩሌት እንደ የክሊኒካዊ ጨዋታዎች ከ, የቁማር ኩባንያው በስፋት የተለያዩ ጨዋታዎችን ያቀርባል. ነገር ግን በ DoubleUp ላይ የተወሰነ ነገር ግን ካዚኖ ብቻ አይችሉም, ነገር ግን ተጫዋቾች እና DeFi ተጫዋቾች ያቀርባል.
DoubleUp አንድ ማህበረሰብ-መደበኛ መድረክ እንደ ይሰራል, አንድ ግምገማ ስርዓት ያካትታል, ተጫዋቾች ከባድ ካዚኖ ጨዋታ በላይ ያካትታል. የፕላስቲክ አጠቃቀም እንደ ባህሪያት ያካትታል raffles, lotteries, referral programmes, እና leaderboard-based incentives, ተጠቃሚዎች የፈጠራ ተጫዋቾች በኩል ግምገማዎች ማግኘት ይችላሉ.
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DoubleUp's DeFi ክፍሎች, Unihouse, ከጫወት ጋር የተያያዙ ውፅዓት ሜካኒካል ይሰጣል, ይህም በስፋት የፕላስቲክ ጋር ተኳሃኝ ነው. መደበኛ የጫወት ወይም liquidity farming ፕሮቶኮች ተለዋዋጭ, Unihouse ተጠቃሚዎች የተመሠረተ ቶኪን ማከማቻ እና የፕላስቲክ ውፅዓት እና የቤት መስመር ውጤቶች ጋር የተያዙ ውፅዓት ያቀርባል.
ይህ ሞዴል የፕላስቲክ የጫወት እንቅስቃሴ ወደ የቶኪን ተጫዋቾች የሚመሠረተ ውጤታማነት ሊሆን ይችላል, የኃይል ተጫዋቾች እና የፓስቲክ ተጫዋቾች መካከል ተለዋዋዋጭ ዲኒክኒክ ሊሆን ይችላል. ይህ መተግበሪያ በተጨማሪም ሌሎች ፕሮቶኮች ውስጥ የተመሠረተ የጫወት ተግባራዊነት ማቅረብ አይችልም የቶኪን መጠቀም ይቻላል.
እና አሁን, በ DoubleUp ላይ ተስማሚውን ጊዜ - የ $UP የ Stealth Token መጀመር.
በ 2025 የ DoubleUp የ $UP ቶኮን በከፍተኛ ዋጋ (FDV) በ 40 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ ገበያ ላይ በቀጥታ ተውቷል. ከባድ ሻጋታ አይችሉም. ከባድ ሻጋታ አይችሉም. በ 24 ሰዓታት ውስጥ የ GambleFi የኃይል ብቻ ነው. ከባድ ሻጋታ እና የሽያጭ ሁለቱም በ $53 ሚሊዮን ዶላር በ FDV ላይ ይቆጠራል. የመጀመሪያው ደንበኞች የተመሠረተ ናቸው, እና የ DoubleUp አዲስ ክፍል በግልጽ ይጀምራል.
የ $UP ቶኮን በ DoubleUp ኢኮስቴክኖስ ውስጥ በርካታ ጫማዎችን ይሰጣል, በ Unihouse ውስጥ የቁማር ቲኬቶች ለመግዛት, የ gameplay ግምገማዎች ማከማቻ እና የቁማር ማከማቻዎች ለማሻሻል ጨምሮ.
DoubleUp ከ 4 ሚሊዮን ዶላር በ 40 ሚሊዮን ዶላር ግምገማዎች ላይ በ Seed financing round ውስጥ አግኝቷል. በ Karatage, ከ Mysten Labs, Selini Capital, EBlock Capital, Comma3 Ventures, Alpha DAO, እና Auros ጋር ተመሠረተ ነው. እነዚህ ተመሠረተ ሰዎች የንግድ ካፒታል, Blockchain ቴክኖሎጂ, እና የመስመር ላይ ጨዋታ ኢንዱስትሪዎች ላይ ያለውን ልምድ ክልል ያካትታሉ. የገንዘብ መዋቅር ልማት, ተጨማሪ የጫወት ምርቶች መጀመር, እና ዓለም አቀፍ ልማት እርዳታዎች ይሰጣል.
DoubleUp የፕሮግራም አቅርቦት አጠቃቀም ያካትታል, የፕሮግራም አቅርቦት, የፕሮግራም አቅርቦት, የፕሮግራም አቅርቦት, የፕሮግራም አቅርቦት, የፕሮግራም አቅርቦት, የፕሮግራም አቅርቦት, የፕሮግራም አቅርቦት, የፕሮግራም አቅርቦት, የፕሮግራም አቅርቦት እና የፕሮግራም አቅርቦት.
የፕሮፕላስቲክ ማንኛውም አስፈላጊ Know Your Customer (KYC) መስፈርቶች ይጠቀማል, ተጠቃሚዎች የአገልግሎት እና ግምገማ ስርዓቶች ወደ ውጭ መግዛት ይሰጣል. በቅርብ ጊዜ ልማት ጋር, DoubleUp በ Blockchain-based gaming experience ጋር decentralized የገንዘብ መሣሪያዎችን ያካትታል የ GambleFi የፕሮፕላስቲክ ክፍል ውስጥ ይሰራል.
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ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging Program" ውስጥ በ Chainwire የተለጠፈው ግምገማው ነው.
ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging" ውስጥ በ "Chainwire" የተለጠፈው የፕሬስ ማረጋገጫ ነው.