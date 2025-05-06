በአሁኑ ጊዜ ፈጣን ልማት የቴክኖሎጂ ገጽታ ውስጥ, ድርጅቶች የቅርብ ስርዓቶች ለማሻሻል በከፍተኛ ፍጥነት እና የንግድ ውጤታማነት እና የኩባንያ ፍጥነት ለመጠበቅ በከፍተኛ የቴክኖሎጂ አስተዳዳዳሪ Sekar Mylsamy (Sekar Mylsamy) የተመሠረተ ዋና የ API አውታረ መዋቅር እና የቴክኖሎጂ ውሂብ ስርዓቶች በከፍተኛ የቴክኖሎጂ አስተዳዳዳሪ Sekar Mylsamy (Sekar Mylsamy) የተመሠረተ በከፍተኛ የቴክኖሎጂ አስተዳዳሪ Sekar Mylsamy (Sekar Mylsamy) በከፍተኛ የንግድ ፍጥነት ለማሻሻል እና የቴክኖሎጂ አስተዳዳሪ (Systems Modernization) በ
በ Phoenix, Arizona ውስጥ ይገኛል, Sekar Mylsamy ከሁለት ዓመት የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ልምድ በመጠቀም የፕሮጀክት-ክሪጂናል ስርዓቶች በተሳካ ጥራት ለማስተዋወቂያ ለማስተዋወቂያ ያተኮሩ ነው, ይህም በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ አፈጻጸም, ውጤታማነት, እና ስኬታማነት ላይ አዲስ መስፈርቶች ያተኮሩ ነው.
የ SOAP እና የ REST APIs ከሰጣቸው እና ያልተፈቀደ የፕላስቲክዎች ከ ከሰጣቸው የፕላስቲክ ቅርጸት ወደ በይነገጽ የኮምፒውተር አጠቃቀም ላይ የተመሠረተ ቅርጸት ተመሠረተ ነው. ይህ የኮምፒውተር አጠቃቀም የተመሠረተ የፕላስቲክ ቅርጸት ከሰጣቸው የፕላስቲክ ቅርጸት ከሰጣቸው የፕላስቲክ ቅርጸት ከሰጣቸው የፕላስቲክ ቅርጸት ከሰጣቸው የፕላስቲክ ቅርጸት ከሰጣቸው የፕላስቲክ ቅርጸት ከሰጣቸው የፕላስቲክ ቅርጸት ከሰጣቸው የፕላስቲክ ቅርጸት ከ
ውጤቶች የቴክኒካዊ አፈጻጸም መጠነቶች የፕሮጀክት ስኬታማነት ይሰጣሉ ፡፡ የ modernized API Infrastructure በ 70 % ዝቅተኛ ተለዋዋጭነት ያደርጋል ፣ በዋናነት ተለዋዋጭ ጊዜዎችን ለማሻሻል እና በአካባቢው ቡድን እና መጨረሻ ደንበኞች ለሁሉም አጠቃላይ ተጠቃሚ ልምድ ያካትታል ፡፡ እነዚህ የቴክኒካዊ ልምዶች ከሁለቱም, የ initiative በ 50 % ወደ አዲስ ደንበኞች ላይ መጫን ጊዜን ያነሰ እና ኩባንያው በከፍተኛ ውጤታማነት ማሻሻል እና ወደ ገበያ መሄድ ችሎታዎችን ያደርጋል ፡፡ ይህ የሥራ ውጤታማነት ውስጥ በዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ አስፈላጊ የንግድ ፍጥነት ያደርጋል ፡፡
የክፍያ ስርዓቶች በ 24 ሰከንዶች ጀምሮ በ 24 ሰከንዶች ጀምሮ በሽያጭ ቡድን በሽያጭ ውሂብ ላይ በፍጥነት መልስ ይሰጣሉ እና በሽያጭ ስርዓቶች ላይ በሽያጭ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ውሂብ ው
ይህ ፕሮጀክቱ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነ
እነዚህ ተስማሚ ፕሮጀክቶች በከፍተኛ ውጤቶች የ Sekar የቴክኒክ ኢንቨስትመንት እና የንግድ መተግበሪያዎች ጋር ተስማሚ ችሎታ ያተኮረዋል - በይነገጽ ላይ የዩናይትድ ስቴትስ (ኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤስኤ
እነዚህን የፈጠራ መተግበሪያዎች ውስጥ, Sekar በዋናነት የቴክኒክ ባህሪያት እና የንግድ ፍላጎቶች ለማስተካከል የቴክኒክ ባህሪያት ለማስተካከል እና በዋናነት የቴክኒክ ባህሪያት ለማስተካከል እና በዋናነት የቴክኒካዊ ባህሪያት ለማስተካከል እና የቴክኒካዊ ባህሪያት ለማስተካከል በዋናነት የቴክኒክ ባህሪያት ለማስተካከል እና የቴክኒካዊ ባህሪያት ለማስተካከል እና የቴክኒካዊ እና የንግድ ባህሪያት ለማስተካከል በዋናነት የቴክኒካዊ ባህሪያት ለማስተካከል እና የቴክኒካዊ ባህሪያት ለማስተካከል በዋናነት የቴክኒካዊ እና የንግድ ባህሪያት ለማስተካ
እነዚህን ልማት ስኬታማነት በ Sekar ወደ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ አስተዳዳሪ (Senior Engineering Manager) ልምድ ለማሻሻል, ሂደቶች ማሻሻል እና የንግድ ልምድ ለማሻሻል ውጤታማ መፍትሔዎችን ለመስጠት ይቀጥላል. የቴክኒካዊ ልምድ ለማሻሻል እና የቴክኒካዊ ልምድ ለማሻሻል የቴክኒካዊ ልምድ ለማሻሻል እና የቴክኒካዊ ልምድ ለመፍጠር የቴክኒካዊ ልምድ ለመፍጠር የቴክኒካዊ ልምድ ለማሻሻል በባህር ፕሮጀክቶች በላይ ያለውን ውጤታማነት ያረጋግጣል.
በዓለም አቀፍ የኢንዱስትሪዎች በዓለም አቀፍ የኢንዱስትሪዎች ውስጥ ከባድ ስርዓቶች ማሻሻያ ልምድ ጋር ተስማሚ ይሆናል, የ Sekar Mylsamy ልምድ በከፍተኛ የቴክኒካዊ አፈጻጸም ማቅረብ እና ዋና የንግድ መተግበሪያዎች ለማሻሻል እንዴት ሊሆን ይችላል አንድ አስቸጋሪ ምሳሌ ነው.
የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ በቴክኒካዊ ትክክለኛነት እና የቪዛኒካዊ ትራንስፖርት በኩል የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ መኖሪያ ቤት ለመፍጠር ይሆናል. የቴክኒካዊ ትራንስፖርት በቴክኒካዊ ትራንስፖርት እና የቴክኒካዊ ትራንስፖርት በቴክኒካዊ መተግበሪያዎች እና የቴክኒካዊ ትራንስፖርት በመጠቀም የቴክኒካዊ ትራንስፖርት በቴክኒካዊ ትራንስፖርት ለመፍጠር የቴክኒካዊ ትራንስፖርት በቴክኒካዊ ትራንስፖርት በቴክኒካዊ ትራንስፖርት በቴክኒካዊ ትራንስፖርት በቴክኒካዊ ትራንስፖርት በቴክኒካዊ ትራንስፖርት በቴክኒካ
ከባድ ከባድ ከባድ
Sekar Mylsamy በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ መሪነት ውስጥ ልዩ ባለሙያ ነው. በ Phoenix, Arizona ውስጥ የተመሰረተ, Sekar የገንዘብ, የማምረቻ, የተመሠረተ ስርዓቶች እና የሕክምና ጨምሮ በርካታ ኢንዱስትሪዎች ያካትታሉ ከሁለት ኛው ዓመት አጠቃላይ ልምድ ያደርጋል. በጃቫ, Kotlin, እና በርካታ የድር ቴክኖሎጂዎች ውስጥ ከፍተኛ የቴክኒክ ዲግሪ እና ጥልቅ የቴክኒክ ልምድ ጋር, Sekar የቴክኒክ ኢንቨስትመንት እና የንግድ ግምገማዎችን ያካትታል.
የ APIs ዲዛይን, የ microservices መዋቅር እና የኮምፒውተር መተግበሪያ ውስጥ በውስጡ ልዩ ልምድ የቴክኒካዊ መሐንዲሶች ማስተዋወቂያ እና የኮምፒውተር መተግበሪያ መተግበሪያዎችን ለማስተዋወቂያ ጋር የተሟላ ነው. የካርርር የንግድ ዋጋ እና ተጠቃሚ ልምድ ላይ ትክክለኛነት ያካትታሉ, እንዲሁም ስርዓት አፈጻጸም, ስኬታማነት እና የሥራ ውጤታማነት ላይ ታዋቂ ልምድ ለማስተዋወቂያ አቅም ይሰጣል.
ይህ ጽሑፍ በ HackerNoon's Business Blogging Program ውስጥ Echospire Media የተለጠፈው ነው.
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