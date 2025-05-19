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ኢን Goldberg, የ Cypherpunk Who hacked Netscape for fun

Obyte6m2025/05/19
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

Ian Goldberg የኮምፒውተር ሳይንሳዊ እና የግል ጓደኛ ነው. በ 1995 ውስጥ በ Netscape ደህንነትን በቂ ሰዓታት ውስጥ ይሸፍናል. በጣም አስፈላጊ ሥራ የ Off-the-record (OTR) ደህንነት ፕሮቶኮች ነው.
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ኢን Goldberg የቴሌቪዥን ዜናዎች ላይ ተመልካች የሲፍርፓንክዎች መካከል አንዱ ነበር - እና አይደለም, የ Julian Assange እንደ ትልቅ የግል ጥያቄዎች ውስጥ አይደለም. በ 1973 በካናዳ ውስጥ ተመሠረተ, የሙዚቃ ችሎታ ላይ የመጀመሪያው ጊዜ በሙዚቃ ልምድ ላይ ተመሠረተ ነበር, በዓለም አቀፍ የሙዚቃ ኦምፓይድ ውስጥ የአትክልት, ደብዳቤ, እና ብራንድ ሜዲሎች አግኝቷል. በዩኒቨርሲቲው በቫትርሎው ላይ ይጀምራል, የሙዚቃ እና የኮምፒዩተር ሳይንስ ዲግሪ ለማግኘት, ከዚያም የኮምፒዩተር ኮምፒዩተር በኮምፒዩተር ኮምፒዩተር በኮምፒዩተር Berkeley ውስጥ የሙዚቃ ልምድ ላይ

Goldberg didn’t just stay in academia. He helped build teams and technology at Radialpoint, a Canadian company focused on privacy; took sabbaticals at top universities in Europe, and eventually became a professor at the University of Waterlooከሁለቱም ዓመታት ውስጥ, ከሁለቱም ታዋቂ ግምገማዎች አግኝቷል, እና የኮንሰርሽን ጥንካሬ ጥንካሬ, በይነገጽ መልዕክቶች, እና የግል ደህንነት ስርዓቶች ላይ በርካታ ጽሑፎች ይሰጣል - ሁልጊዜ የእኛን ውሂብ እና የምስክር ወረቀት ደህንነት ለመጠበቅ.

ስለ ቪዲዮ ዜና, ይህም በ 1995 ውስጥ በጣም ታዋቂ የድር መተግበሪያ ጋር አንድ ነገር ነበር.

Netscape vs. Cypherpunks ግምገማዎች

ዛሬ, Netscape ስም ለእኛ ትንሽ ነው, እና, ምናልባት, የ Millennials እና Generation Z ሰራተኞችም በእርግጥ ይህን አግኝቷል. ነገር ግን, ይህ በ 1994 እና 1997 መካከል ዋናው የድር መተግበሪያ እንደ Google Chrome ውስጥ ነበር. ከዚያም አሁን ለእኛ ይበልጥ ታዋቂ ነው: Firefox.And Ian Goldberg, along with David Wagner, broke its security in 1995, in a few hours. That was quite a big deal back then.


Old Netscape browser logo

ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ነው.Cypherpunk መለያዎችበ Netscape አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም

Cypherpunk መለያዎች

እያንዳንዱ ሰው ከባድ ነበር, እንዲሁም የቴሌቪዥን ቻይናዎች እና ዋና የቴሌቪዥን ብራንድዎችም ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ነበር.በይነገጽ, Goldberg ታይቷል, ይህ ትልቁ ስህተት በኮርፖሬሽናል, የኮርፖሬሽናል, የኮርፖሬሽናል ኮድ ነበር, እና የኮርፖሬሽናል ኮድ (open-source) ሁልጊዜ የተሻለ ነው ፡፡ ከሁለት ዓመታት በኋላ, Netscape በ Internet Explorer ላይ ያለውን ጓደኛውን አግኝቷል ጊዜ, እነርሱ በ Mozilla Foundation ተመሠረተ እና Firefox ለመፍጠር የኮርፖሬሽናል ተመሠረተ ፡፡

በይነገጽ

የ Off-the-record መልዕክቶች

የእርስዎ በጣም ታዋቂ ሁኔታ ቢሆንም, Goldberg ደግሞ Netscape በላይ በጣም ተስማሚ ነበር.One of his most important works is the cryptographic protocol Off-the-record messaging (OTR), designed to provide confidentiality and authentication for instant messaging conversations.ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድ

የ OTR ልዩ ነው, ይህም አንድ የዲጂታል ትዕዛዞች መውሰድ አይችልም, ይህም እንዴት እንደሚጠቀሙ የሚችል ነው. ይህ "የወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ

የኦሪጂናል አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም.The Signal Protocol, used in Signal, WhatsApp, Google Messages, and even Facebook Messenger’s “Secret Conversations,” builds from OTR.ይህ በ 2004 በ Goldberg እና Nikita Borisov የተለጠፈው ነው, እና በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ነፃ እና ውጭ ሶፍትዌር እንደ ይገኛል.የእርስዎን የድር ጣቢያ.

የእርስዎን የድር ጣቢያ

የ Censorship

Goldberg በተጨማሪም የመስመር ላይ ግምገማዎችን ለመርዳት ስርዓቶች ለመፍጠር ነው. የእርሱ ሥራ የቴክኒካዊ እና የቴክኒካዊ ቅርጸት ከዚህን ችግሮችን ይጠቀማል - መሣሪያዎችን ለመፍጠር ፣ እንዲሁም ግምገማዎች እና ግምገማዎችን ለመርዳት ተሞክሮዎችን ይጠቀማል.ቴሌቪዥንከሌሎች ጋር የተመሰረተ, ይህም አሁን አንድ ክፍል ነውአጠቃቀም Networking.

ቴሌቪዥንአጠቃቀም Networking

ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድBy tagging encrypted traffic in a way that’s invisible to censors but recognizable to participating Internet Service Providers (ISPs), it silently reroutes users to censored contentየፕላስቲክ ግምገማዎች ለስላሳ ግምገማዎች እና ለስላሳ ግምገማዎች ለስላሳ ግምገማዎች ይጠቀማሉ.

Telex Clients Working Sample

ሌላ ታዋቂ ፕሮጀክት Goldberg ጋር የተገነባው ነውአረንጓዴበ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia" በ "Lavinia"

አረንጓዴ

Goldberg ልምድ የቴክኒክ ኢንቨስትመንት, ጨዋታ የቴክኒካዊ ልምድ, እና የንግድ ሞዴል - ሁሉም ሰው ማንኛውም የቴክኒካዊ መስፈርቶች ማንኛውም ሁኔታ መረጃን ለመግዛት እና ማውረድ ችሎታን ለማሻሻል የሚፈልጉት ነው.

ተጨማሪ ሶፍትዌር

Goldberg ከሁለት ዓመታት በላይ የመስመር ላይ ደህንነት ለመጠበቅ መሣሪያዎችን ለመፍጠር ይሰጣል, በተለይም ተጠቃሚዎች በይነገጽ ለመጠበቅ እና መቆጣጠሪያ ወይም ግምገማዎችን ለመጠበቅ ይረዳል. የእርስዎ ምርምር ቡድን በይነገጽ መረብዎችን ለማሻሻል ያቀርባል, እነርሱን በፍጥነት እና ተጨማሪ ማሻሻል ለማሻሻል ያካትታል. ለምሳሌ, እነርሱ ተጠቃሚዎች በይነገጽ ወይም በይነገጽ ማነጋገር ሊሆን ይችላል ስርዓቶች ላይ ይሰራል.Goldberg was also once the chairman of the Tor Project’s board, showing his deep involvement in the development of privacy-preserving Internet infrastructure.


በተጨማሪም የተሻሻለውይህ የግል መረጃ ማውረድ (PIR) ስርዓቶች ያካትታል, ይህም ሰዎች የግል መረጃ ማውረድ (Privacy Information Retrieval, PIR) ስርዓቶች ላይ ይሰራል, እነርሱም የግል መረጃ ማውረድ (Privacy Information Retrieval, PIR) ስርዓቶች ላይ ይሰራል, እነርሱም የግል መረጃ ማውረድ (Privacy Information Retrieval, PIR) ስርዓቶች ያካትታል. የግል መረጃ ማውረድ (Private Information Retrieval, PIR) ስርዓቶች በአጠቃላይ የግል መረጃ ማውረድ (Private Information Retrieval) ስርዓቶች ላይ ይሰራል.

በተጨማሪም የተሻሻለው

አንድ አስደናቂ ገጽታ: ለ Ethereum ለመፍጠር ታዋቂ መሆን በፊት,ቪታሊክ Buterinይህ አገናኝ Goldberg በይነገጽ መሣሪያዎችን ለመፍጠር ብቻ አይደለም, ነገር ግን በይነገጽ እና በይነገጽ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ መተግበሪያዎች የቅርብ ጥራት የፈጠራዎች ለማስተዋወቅ ነው.

ቪታሊክ Buterin

መሣሪያዎች ለ የግል እና ነጻነት

ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ የግልነት እና የ autonomy መሣሪያዎች ይፈልጋሉ.አስተያየት“በአንድ ሰው ከሌሎች የኮምፒውተርዎች ላይ መዳረሻ ያደርጋቸዋል. የእኔ መተግበሪያው ከሌሎች ከሌሎች የኮምፒውተርዎች ላይ መዳረሻ ያደርጋቸዋል. የእኔ መተግበሪያው ከሌሎች ከሌሎች የኮምፒውተርዎች ላይ መዳረሻ ያደርጋቸዋል. የኮምፒውተር ከሌሎች የኮምፒውተር ላይ መዳረሻ ያደርጋቸዋል.”Centralized parties are no longer trustworthy enough, and decentralization offers a strong alternative for Internet users around the world.

አስተያየት

መተግበሪያየፕሮጀክቶች እና የፕሮጀክቶች እና የፕሮጀክቶች እና የፕሮጀክቶች እና የፕሮጀክቶች እና የፕሮጀክቶች እና የፕሮጀክቶች እና የፕሮጀክቶች እና የፕሮጀክቶች እና የፕሮጀክቶች እና የፕሮጀክቶች እና የፕሮጀክቶች (በ Acyclic Graphይህ, Obyte ከሌሎች ስርዓቶች ጋር ከሌሎች ስርዓቶች በላይ decentralized እና ጥንካሬ-መቋቋም ያደርጋል.

መተግበሪያበ Acyclic Graph

እርስዎ የዲጂታል መኪናዎችን ማሸግ ይችላሉ, መረጃን ደህንነቱ የተጠበቀ መግቢያ ይችላሉ, የ Smart Contracts መፍጠር ይችላሉ, የተመሠረተ ቶኪን መጀመር ይችላሉ, ወሲባዊነት ማረጋገጫ ይችላሉ - ሁሉም ቁጥጥር ማውረድ አይችልም. የግል ደንበኞች, Obyte አቅርቦት ያቀርባል.ጥቁርይህ የዲጂታል ዓለም ውስጥ ነጻነት እና ደህንነት የሚፈልጉ ሰዎች ለኃይል ኢኮስቴክኖሎጂ ነው, በ Goldberg ስሜት እና cypherpunk ግምገማዎች ጋር ተመሳሳይ ነው.

ጥቁር


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