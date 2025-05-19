ኢን Goldberg የቴሌቪዥን ዜናዎች ላይ ተመልካች የሲፍርፓንክዎች መካከል አንዱ ነበር - እና አይደለም, የ Julian Assange እንደ ትልቅ የግል ጥያቄዎች ውስጥ አይደለም. በ 1973 በካናዳ ውስጥ ተመሠረተ, የሙዚቃ ችሎታ ላይ የመጀመሪያው ጊዜ በሙዚቃ ልምድ ላይ ተመሠረተ ነበር, በዓለም አቀፍ የሙዚቃ ኦምፓይድ ውስጥ የአትክልት, ደብዳቤ, እና ብራንድ ሜዲሎች አግኝቷል. በዩኒቨርሲቲው በቫትርሎው ላይ ይጀምራል, የሙዚቃ እና የኮምፒዩተር ሳይንስ ዲግሪ ለማግኘት, ከዚያም የኮምፒዩተር ኮምፒዩተር በኮምፒዩተር ኮምፒዩተር በኮምፒዩተር Berkeley ውስጥ የሙዚቃ ልምድ ላይ
Goldberg didn’t just stay in academia. He helped build teams and technology at Radialpoint, a Canadian company focused on privacy; took sabbaticals at top universities in Europe, and eventually became a professor at the University of Waterlooከሁለቱም ዓመታት ውስጥ, ከሁለቱም ታዋቂ ግምገማዎች አግኝቷል, እና የኮንሰርሽን ጥንካሬ ጥንካሬ, በይነገጽ መልዕክቶች, እና የግል ደህንነት ስርዓቶች ላይ በርካታ ጽሑፎች ይሰጣል - ሁልጊዜ የእኛን ውሂብ እና የምስክር ወረቀት ደህንነት ለመጠበቅ.
ስለ ቪዲዮ ዜና, ይህም በ 1995 ውስጥ በጣም ታዋቂ የድር መተግበሪያ ጋር አንድ ነገር ነበር.
Netscape vs. Cypherpunks ግምገማዎች
ዛሬ, Netscape ስም ለእኛ ትንሽ ነው, እና, ምናልባት, የ Millennials እና Generation Z ሰራተኞችም በእርግጥ ይህን አግኝቷል. ነገር ግን, ይህ በ 1994 እና 1997 መካከል ዋናው የድር መተግበሪያ እንደ Google Chrome ውስጥ ነበር. ከዚያም አሁን ለእኛ ይበልጥ ታዋቂ ነው: Firefox.And Ian Goldberg, along with David Wagner, broke its security in 1995, in a few hours. That was quite a big deal back then.
ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ነው.
እያንዳንዱ ሰው ከባድ ነበር, እንዲሁም የቴሌቪዥን ቻይናዎች እና ዋና የቴሌቪዥን ብራንድዎችም ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ነበር.
የ Off-the-record መልዕክቶች
የእርስዎ በጣም ታዋቂ ሁኔታ ቢሆንም, Goldberg ደግሞ Netscape በላይ በጣም ተስማሚ ነበር.One of his most important works is the cryptographic protocol Off-the-record messaging (OTR), designed to provide confidentiality and authentication for instant messaging conversations.ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድዎን ከባድ
የ OTR ልዩ ነው, ይህም አንድ የዲጂታል ትዕዛዞች መውሰድ አይችልም, ይህም እንዴት እንደሚጠቀሙ የሚችል ነው. ይህ "የወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ
የኦሪጂናል አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም.The Signal Protocol, used in Signal, WhatsApp, Google Messages, and even Facebook Messenger’s “Secret Conversations,” builds from OTR.ይህ በ 2004 በ Goldberg እና Nikita Borisov የተለጠፈው ነው, እና በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ነፃ እና ውጭ ሶፍትዌር እንደ ይገኛል.
የ Censorship
Goldberg በተጨማሪም የመስመር ላይ ግምገማዎችን ለመርዳት ስርዓቶች ለመፍጠር ነው. የእርሱ ሥራ የቴክኒካዊ እና የቴክኒካዊ ቅርጸት ከዚህን ችግሮችን ይጠቀማል - መሣሪያዎችን ለመፍጠር ፣ እንዲሁም ግምገማዎች እና ግምገማዎችን ለመርዳት ተሞክሮዎችን ይጠቀማል.
ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድBy tagging encrypted traffic in a way that’s invisible to censors but recognizable to participating Internet Service Providers (ISPs), it silently reroutes users to censored contentየፕላስቲክ ግምገማዎች ለስላሳ ግምገማዎች እና ለስላሳ ግምገማዎች ለስላሳ ግምገማዎች ይጠቀማሉ.
ሌላ ታዋቂ ፕሮጀክት Goldberg ጋር የተገነባው ነው
Goldberg ልምድ የቴክኒክ ኢንቨስትመንት, ጨዋታ የቴክኒካዊ ልምድ, እና የንግድ ሞዴል - ሁሉም ሰው ማንኛውም የቴክኒካዊ መስፈርቶች ማንኛውም ሁኔታ መረጃን ለመግዛት እና ማውረድ ችሎታን ለማሻሻል የሚፈልጉት ነው.
ተጨማሪ ሶፍትዌር
Goldberg ከሁለት ዓመታት በላይ የመስመር ላይ ደህንነት ለመጠበቅ መሣሪያዎችን ለመፍጠር ይሰጣል, በተለይም ተጠቃሚዎች በይነገጽ ለመጠበቅ እና መቆጣጠሪያ ወይም ግምገማዎችን ለመጠበቅ ይረዳል. የእርስዎ ምርምር ቡድን በይነገጽ መረብዎችን ለማሻሻል ያቀርባል, እነርሱን በፍጥነት እና ተጨማሪ ማሻሻል ለማሻሻል ያካትታል. ለምሳሌ, እነርሱ ተጠቃሚዎች በይነገጽ ወይም በይነገጽ ማነጋገር ሊሆን ይችላል ስርዓቶች ላይ ይሰራል.Goldberg was also once the chairman of the Tor Project’s board, showing his deep involvement in the development of privacy-preserving Internet infrastructure.
በተጨማሪም የተሻሻለው
አንድ አስደናቂ ገጽታ: ለ Ethereum ለመፍጠር ታዋቂ መሆን በፊት,
መሣሪያዎች ለ የግል እና ነጻነት
ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ የግልነት እና የ autonomy መሣሪያዎች ይፈልጋሉ.
መተግበሪያበ Acyclic Graph
እርስዎ የዲጂታል መኪናዎችን ማሸግ ይችላሉ, መረጃን ደህንነቱ የተጠበቀ መግቢያ ይችላሉ, የ Smart Contracts መፍጠር ይችላሉ, የተመሠረተ ቶኪን መጀመር ይችላሉ, ወሲባዊነት ማረጋገጫ ይችላሉ - ሁሉም ቁጥጥር ማውረድ አይችልም. የግል ደንበኞች, Obyte አቅርቦት ያቀርባል.
ከ Cypherpunks Write Code ተከታታይ ተጨማሪ ያንብቡ:
- Tim May እና Crypto-anarchism
- Wei Dai እና B-Money
- Nick Szabo እና የ Smart Contracts
- አዲሱ Back & Hashcash
- Eric Hughes እና Remailer
- Saint Jude & Community Memory (እንዴት ጂ.ኤስ.ኤስ.)
- የ Julian Assange እና የ Wikileaks
- Hal Finney እና RPOW
- John Gilmore እና EFF
- Satoshi Nakamoto እና Bitcoin
- Gregory Maxwell እና Bitcoin ኮር
- በ David Chaum & Ecash
- ቪናይ Gupta & Mattereum
- Jim Bell & Assassination ፖሊሲ
- ፒተር ቶድ እና Bitcoin Core
- አማርኛ & Remailers
- Eva Galperin ለ Stalkerware
- Suelette DREYFUS & Free Speech ግምገማዎች
- JOHN CALLAS & የግል መሣሪያዎች
- Bruce Schneier ለ Blockchains
የ Vector Image በ Garry Killian /
የ Ian Goldberg ፎቶ