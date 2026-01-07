በ Cloud-Scale Systems ውስጥ: Abhinav Sharma ጋር አንድ አስተያየት

የ Cloud Computing እና የቴክኒክ ኢንጂነሪንግ ልማት የንግድ ልማት እና የቴክኖሎጂ አውታረ መሣሪያዎችን እንዴት ለመፍጠር እና ለመፍጠር በዋናነት ተለዋዋዋጭ ነው. ዘመናዊ የ Cloud አውታረ መሣሪያዎች በጂኦሪጂናል አካባቢዎች ውስጥ ሚሊዮንዎች ተመሳሳይ ተጠቃሚዎችን ለመስጠት ይፈልጋሉ, እንዲሁም የአውታረ መሣሪያዎች እና የ Fortune 500 ኩባንያዎች መስፈርቶች ለማሟላት ደህንነት, አስተማማኝነት እና አፈጻጸም መስፈርቶች ለመጠበቅ. አብዛኞቹ የተሻለ ኢንዱስትሪ መሐንዲሶች ከባድ እና ደህንነት ከ AI እና ማሽን መማር ስርዓቶች ወደ ከባድ መረብ እና ደህንነት ከ ብዙ መዋቅርዎች ላይ ተስማሚነት ያደርጋሉ. እነዚህ ባለሙያዎች የፕሮፕላስቲኮች ለመፍጠር ሚሊዮንዎች የሚጠቀሙ ብቻ የቴክኒካዊ ልምድ ብቻ አይደለም, ነገር ግን ከሁለቱም ወራት ወይም ዓመታት በፊት መጠበቅ ልምድ ለማረጋገጥ ችሎታ ይፈልጋሉ. የፈጠራ የኮምፒዩተር መዋቅር ከኮምፒዩተር መቆጣጠሪያ ስርዓቶች ወደ የኮምፒዩተር መቆጣጠሪያ ስርዓቶች ወደ የኮምፒዩተር መቆጣጠሪያ ስርዓቶች ተመሳሳይ ልምድ ነው የኮምፒዩተር መሐንዲሶች በኮምፒዩተር በ Microsoft Azure ውስጥ ሰባት ዓመት በኋላ በ Docusign ውስጥ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የንግድ የ በዚህ ጓደኝነት, Abhinav በዚህ የተለያዩ ኢንጂነሪንግ ቡድን ውስጥ የጉዞ እና በከፍተኛ ደረጃ የኮምፒውተር እና የቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ ለመፍጠር እና ማሻሻያ ላይ ተስማሚ ሥራን ይመልከቱ. በዓለም አቀፍ የኮምፒውተር ኢንዱስትሪ (Global Cloud Infrastructure) ላይ የመተግበሪያ ጥቅሞች ለመፍጠር “የ Azure Networking ውስጥ የመጀመሪያው ቀናት አስደናቂ ነበር. እንደ አዲስ ደረጃ, በኮምፒውተር ደረጃ ላይ የተሰራ የኮምፒውተር ክፍሎች በጣም ትልቅ ኢኮስቴክኖስ ውስጥ ለመጎብኘት በጣም አስደናቂ ነበር. በኮምፒውተር ዩኒቨርሲቲ በኮምፒውተር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በ 2016 ውስጥ የሙዚቃ ኮምፒውተር ኮምፒውተር ማጠናቀቅ በኋላ የመጀመሪያው ካራፊያን ይሰጣሉ,” Abhinav ይወዳል. በ 2016 ላይ በኮምፒውተር የኮምፒውተር ማጠናቀቅ በኋላ በኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር በኮምፒውተር የኮምፒውተር ኮምፒውተር እና የኮምፒውተር ኮምፒው ይህ ትልቁ የሙከራ እና ማረጋገጫ ተሞክሮ Abhinav በከፍተኛ-የተዋወቂያ ቅርጸት መተግበሪያዎችን ለመፍጠር እና መተግበሪያዎችን ለመፍጠር ተደርጓል, ይህም በከፍተኛ-የተዋወቂያ ድርጅት በከፍተኛ-የተዋወቂያ ቅርጸት, በተለይ በከፍተኛ-የተዋወቂያ ቅርጸት አካባቢዎች ውስጥ ከባድ ቅርጸት ቅርጸት ቅርጸት መውሰድ ይረዳል. እነዚህን ቅርጸቶች መውሰድ በፊት, ቡድን በ Azure ደንበኞች ላይ ተጽዕኖ ሊሆን ይችላል እና በፕላስቲክ ላይ ትክክለኛነት ላይ ትክክለኛነት ለመጠበቅ ይረዳል. "እኔ በጣም አስፈላጊ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ ነበር - በ Networking Stack ውስጥ በከፍተኛ የ Enterprise Grade Search Platform አጠቃቀም በ Azure Networking ውስጥ በኋላ, እና በ 2018 ውስጥ በኤስኤስኤም ላይ የተሻሻለው ፍጥነት በመስመር ላይ, Abhinav ወደ Azure AI Search ተመሠረተ. በ Networking ጋር ተለዋዋጭ, ቡድን በንግድ ደንበኞች የ Such-as-a-Service APIs ማቅረብ ላይ የተመሠረተ ነው. \n \n "እናንተ አንድ ትልቅ ኢ-ኮርፖሬሽን ኩባንያ ከሆነ, የኮርፖሬሽን አንድ አስፈላጊ ችሎታ ነው. እርስዎ የእርስዎን የእርስዎን የኮርፖሬሽን ግምገማዎች እና ቡድንዎችን ለመፍጠር እና ለመጠበቅ ይችላሉ, ወይም እርስዎ ይህ ሥራ ወደ Azure AI Search ማውረድ ይችላሉ. ይህ ዓይነት የኮርፖሬሽን ችሎታ ፍላጎት ኢንዱስትሪዎች እና አጠቃቀም ሁኔታዎች ላይ ፈጣን ይጨምራል. " "እናንተ አንድ ትልቅ ኢ-ኮርፖሬሽን ኩባንያ ከሆነ, የኮርፖሬሽን አንድ አስፈላጊ ችሎታ ነው. እርስዎ የእርስዎን የእርስዎን የኮርፖሬሽን ግምገማዎች እና ቡድንዎችን ለመፍጠር እና ለመጠበቅ ይችላሉ, ወይም እርስዎ ይህ ሥራ ወደ Azure AI Search ማውረድ ይችላሉ. ይህ ዓይነት የኮርፖሬሽን ችሎታ ፍላጎት ኢንዱስትሪዎች እና አጠቃቀም ሁኔታዎች ላይ ፈጣን ይጨምራል. " ከሁለት ዓመት በላይ, Abhinav የፕላስቲክ ስኬት ውስጥ በርካታ ደረጃዎች ላይ ተስማሚ ነበር. አንድ አገልግሎቱ ለማሻሻል በጣም አስፈላጊ በርካታ ዋና ክፍሎች ላይ ተስማሚ ነበር - የቴሌሜቲክ ስርዓቶች, የፕላስቲክ ኢንዱስትሪ, የግል አስተዳደር, የሽያጭ መዋቅር እና በአካባቢው መሣሪያዎች መካከል በርካታ ክፍሎች. እነዚህ ችሎታዎች የፕላስቲክ ልማት የክፍል ተስማሚ ነበር, እና Abhinav እነሱን ለመፍጠር አንድ ዋና ክፍሎችን ተጫዋች ነበር. "የተግበሪያን ከሁለት አካባቢዎች ከ 40 በላይ በዓለም ዙሪያ ከሁለት ሚሊዮን ዶላር የዩናይትድ ስቴትስ የዩናይትድ ስቴትስ የዩናይትድ ስቴትስ የዩናይትድ ስቴት የፕላስቲክ ደህንነት እና ትክክለኛነት ንጥረትን ያካትታል. የፕላስቲክ ደህንነት እና ትክክለኛነት ንጥረትን ያካትታል. የፕላስቲክ ደህንነት ያካትታል. የፕላስቲክ ደህንነት ንጥረትን ያካትታል. የፕላስቲክ ደህንነት ንጥረትን ያካትታል. የፕላስቲክ ደህንነት ንጥረትን ያካትታል. የፕላስቲክ ደህንነት ንጥረትን ያካትታል. የፕላስቲክ ደህንነት ንጥረትን ያካትታል. የፕላስቲክ ደህንነት ንጥረትን ያካትታል. የፕላስቲክ ደህንነት ንጥረትን ያካትታል. የፕላስቲክ ደህንነት ን ተመልከት: የ Azure ልምድ እና የካራሪ ፒቪቶዎች ከ መግቢያዎች “የ Azure እንደ የፕላስቴክኖሎጂ በመጀመሪያ ተመሠረተ ጊዜ ከሁሉም ዓመታት ጀምሮ በጣም አስደናቂ ነበር. በ Azure ውስጥ አንድ ጓደኛ ነበሩ: ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከ 10x የሽያጭ አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም. የ hyperscale workloads አጠቃቀም ከሁለቱም በሁለቱም ጊዜ ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ የእርስዎን አገልግሎቶችን ለማሻሻል መሣሪያዎችን ለመፍጠር እንዴት ነው. እነዚህ መፍትሔዎች አንድ አገልግሎቱ ሕይወት ውስጥ ከሁለቱም ዓመታት አይደለም. በዓለም ላይ በጣም ዝቅተኛ ኩባንያዎች በእርስዎን በዚያ በ Microsoft ውስጥ በኋላ, Abhinav በ Docusign ተመሠረተ, እና በ "Document Intelligence" እና "AI-driven" መፍትሔዎች ዓለም ውስጥ ተመሠረተ. "የተኮርፕላስቲክ ልምድ ብዙ በኋላ, በ "NLP" ስሜት ውስጥ በኮርፕላስቲክ ML ስርዓቶች ጋር ልምድ ለማግኘት ጊዜ ነበር. እኔም በአብዛኛው ጊዜ በ "Document Intelligence" እና "AI" መተግበሪያዎች ጋር መገናኘት እና ቋንቋ ማረጋገጫ, የ Dokuments layout parsing, metadata extraction, chat systems እና information retrieval በመጠቀም የሲምንቲክ ተመሳሳይነት አግኝተዋል. ስለ Abhinav Sharma በአሁኑ ጊዜ Abhinav በ Docusign ውስጥ ባለሙያ ML ኢንጂነር ነው, በ Docusign ወደ Intelligent Agreement Management (IAM) የፕላስቲክ መተግበሪያን ለመቀነስ የ Dokusign-Intelligence ችሎታዎችን ለማሻሻል ላይ ተመሠረተ ነው. በ 2024 ሰኔ ጀምሮ, የፕላስቲክ በ Azure Networking እና Azure AI Search ላይ የኮርኮር ኮምፒዩተሮች እና የፕላስፒዩተሮች መተግበሪያዎችን ያቀርባል. Abhinav በካሊፎኒያ ዩኒቨርሲቲ, Berkeley እና የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የቴክኒክ ዲግሪ አግኝተዋል, እና በ Data Science, Information Retrieval, Machine Learning, Distributed Systems, and Operational Excellence ውስጥ ልዩ ነው. በተጨማሪም በ Manipal University ውስጥ የኮምፒውተር ሳይንስ ዲግሪ አግኝተዋል, በኮምፒውተር ሳይንስ ዘዴዎች እና ፕሮግራም ውስጥ ጠንካራ መዋቅር አግኝተዋል. \n \n ይህ ታሪክ በ HackerNoon's Business Blogging Program ውስጥ በ Sanya Kapoor የተለጠፈው ነው. ይህ ታሪክ በ HackerNoon's Business Blogging Program ውስጥ በ Sanya Kapoor የተለጠፈው ነው. የ HackerNoon የንግድ ጦማር ፕሮግራም