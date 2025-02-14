HyveDA ሲምባዮቲክ ሜይንኔት ከተጀመረ በኋላ 50 ሚሊዮን ዶላር በቅድመ-ተቀማጭ ያስቀምጣል።

HyveDA ከቀደምት አስተዋጽዖ አበርካቾች በቅድመ-ተቀማጭ የ$50 ሚሊዮን የአቅርቦት ጫፍ ላይ ደርሷል። የተቀማጭ ደረጃው የጀመረው በጥር 28 በሲምባዮቲክ ሜይንኔት መጀመር እና በሁለት ሳምንታት ውስጥ ነው። የተቀማጩ ገንዘብ በፕሬዚዳንት ትራምፕ የታሪፍ ፖሊሲ በተቀሰቀሰ የገበያ ቅናሽ ወቅት ነው።
አስተዋፅዖ አበርካቾች በሁለት ቮልት ዓይነቶች ተሳትፈዋል። አንድ ካዝና የሚተዳደረው በ HyveDA ሲሆን ተጨማሪ ካዝናዎች EtherFi፣ Renzo፣ MEV Capital፣ Re7፣ Steakhouse፣ Gautlet እና P2Pን ጨምሮ አጋሮች ይሰጣሉ። ከተቀማጭ ደረጃ በኋላ ለሚመደቡ እና ወደ ኋለኞቹ ደረጃዎች የሚሸጋገሩ ነጥቦችን ለማግኘት ባለሀብቶች ንብረቶቹን ወደ ማከማቻው አስገብተዋል።
የተቀማጩ ገንዘቦች ለቅጣቶች ወይም ለሥራ አደጋዎች አይጋለጡም. የማስቀመጫ ሂደቱ ፕሮቶኮሉ እንዲሰፋ በሚፈቅድበት ጊዜ ቁጥጥር የሚደረግበት የቦርድ ሂደትን ለመጠበቅ የተዋቀረ ነው። HyveDA በሲምባዮቲኮች እንደገና በማዘጋጀት ሂደት በውክልና የተካተተ ስርዓትን የሚጠቀም አውታረ መረብን ይሰራል። አውታረ መረቡ የውሂብ መገኘትን ለመጠበቅ በአንጓዎች ተሳትፎ ላይ የተመሰረተ ነው.
የተቀማጭ ደረጃው የፕሮቶኮሉን ሂደት ሊጎዳ ይችላል። በገቢያ አለመረጋጋት ወቅት በሂደቱ ውስጥ የተሰማሩ የተሳታፊዎች ቡድን። ከተቀማጭ ደረጃ በኋላ ነጥቦችን ለመመደብ ዘዴው ለወደፊቱ በሥነ-ምህዳር ውስጥ ተሳትፎ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል. ውጤቱ በገበያ ለውጥ ወቅት ገንዘብ ለማሰባሰብ ለሚፈልጉ ፕሮቶኮሎች ዋቢ ሆኖ እንደሚያገለግል ታዛቢዎች ያስተውላሉ።
የዚህ የተቀማጭ ደረጃ ልምድ ተመሳሳይ የገንዘብ ድጋፍ ሂደቶችን ለሚፈልጉ ፕሮቶኮሎች እንደ ማመሳከሪያ ነጥብ ነው። የወደፊት ዝማኔዎች ይህ አካሄድ ከቅድመ-ሙከራ ደረጃ ወደ ቀጣይ የአውታረ መረብ ደረጃዎች ሽግግር እና የፕሮቶኮሉ አጠቃላይ እድገት ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ይወስናሉ።
የመጨረሻ ሀሳቦች
ቅድመ-ተቀማጭ ክስተት ከቀደምት አስተዋፅዖ አበርካቾች የተሰበሰበውን የ50 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ገደብ አስከትሏል። ሂደቱ በተወሰነ ኮፍያ በተቀማጭ ዘዴ ላይ የተመሰረተ እና ብዙ የቮልት አማራጮችን ተጠቅሟል። አስተዋጽዖ አበርካቾች ንብረቶችን ወደ ቤተኛ ካዝና እና በርካታ የአጋር ካዝና አስቀምጠዋል። ዘዴው በውጫዊ የፖሊሲ ለውጦች የገበያ ሁኔታዎች በተጎዱበት ወቅት በብዙ ተሳታፊዎች ላይ መዋጮ እንዲስፋፋ ፈቅዷል።
የተቀማጭ ሂደቱ የገበያ ስሜት በሚቀያየርባቸው ሁኔታዎች ውስጥ የገንዘብ ድጋፍ ዘዴን ለመፈተሽ እድል ሰጥቷል. የውጫዊ ክስተቶች ተጽእኖ ቢኖርም ቀደምት ተሳታፊዎች በሂደቱ ውስጥ ተሰማርተዋል. ተሳትፎን ለመሸለም የነጥብ ስርዓትን መጠቀም ለወደፊት ተሳትፎ ተለዋዋጭን ያስተዋውቃል። ይህ የነጥብ ስርዓት ወደ ተከታይ ደረጃዎች የሚሸጋገር ሲሆን አስተዋፅዖ አበርካቾች ከአውታረ መረቡ ጋር በሚፈጠሩበት ጊዜ እንዴት እንደሚገናኙ ላይ ተጽእኖ ይኖረዋል።
ዝግጅቱ አስቀድሞ በተዘጋጀ ካፕ አማካኝነት ሀብት መሰብሰብን የሚገድብ የገንዘብ ድጋፍ ሂደት ምሳሌ አቅርቧል። ጥቅም ላይ የዋለው ዘዴ በተመሳሳይ የገበያ አካባቢዎች ገንዘብ ለመሰብሰብ ላቀዱ ሌሎች ፕሮቶኮሎች ዋቢ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። ከአንድ ምንጭ ይልቅ መዋጮዎችን በበርካታ ካዝናዎች ላይ የማሰራጨት ምርጫ የተቀማጭ ገንዘቦችን መጠን የሚቀንስ ይመስላል። ይህ አካሄድ አደጋ በአውታረ መረብ ተሳታፊዎች መካከል እንዴት እንደሚሰራጭ ላይ ተጽእኖ ሊኖረው ይችላል።
ታሪኩን ላይክ እና ሼር ማድረግ አይርሱ!
የፍላጎት መግለጫ ፡ ይህ ደራሲ በራሳችን በኩል የሚታተም አስተዋጽዖ አበርካች ነው።