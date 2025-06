Tracy Jin, MEXC: Waarom Universiteite die rugsteen van Web3 se toekoms is

Soos die blockchain-bedryf volwasse word, is die kritieke vraag nie meer net oor decentralisering of innovasie nie, dit gaan oorVolhoubaarheidMEXC Ventures, die beleggings- en inkubasiearm van die toonaangevende beurs MEXC, beantwoord daardie uitdaging metIgniteX, 'n inisiatief wat ontwerp is om die volgende generasie Web3 bouers in staat te stel.





Ons het gepraat metTracy Jin'n belangrike figuur by MEXC, om dieper te duik in waaromuniversitiesdieearly-stage developerseninterdisciplinary talentis noodsaaklik vir die langtermyn sukses van Web3 en hoe MEXC homself op die kruising van onderwys, belegging en innovasie posisieer.

Wat het MEXC Ventures geïnspireer om die IgniteX-inisiatief te begin?

Die IgniteX-inisiatief is geïnspireer deur MEXC se globale strategie om die volhoubare groei van die blockchain-ekosisteem te bevorder. In sy kern ondersteun hierdie program beide huidige en toekomstige Web3-bouers, veral jong, opkomende talente wat die volgende golf van innovasie in die Web3-ruimte vorm. Ons erken dat baie vroeë-stage projekte en ontwikkelaars dikwels die visie het om innoverende tegnologieë tot lewe te bring, maar die hulpbronne, mentorskap en infrastruktuur ontbreek om na die nodige skaal te bou. IgniteX is ons manier om hierdie kloof te help.

Hoe is IgniteX in ooreenstemming met MEXC se breër strategiese doelwitte en posisie binne die globale Web3 ekosisteem?

By MEXC erken baie ons as een van die top globale uitwisselings - maar dit is net een deel van die storie. agter die handelsplatform is 'n groeiende ekosisteem van opvoedkundige inisiatiewe, navorsingsprogramme en beleggingsgeleenthede.





IgniteX is onderdeel van ons groter korporatiewe sosiale verantwoordelikheid pogings. sy missie is om 'n omgewing te bevorder waar nuwe idees kan wortel en bloei, verseker dat Web3 bly 'n dinamiese, innoverende en mededingende ruimte.Met onderwys, mentorskap en direkte ondersteuning, ons streef na die volgende generasie van ontwikkelaars, bouers en leiers.





Hierdie jaar beplan ons om meer inisiatiewe uit te voer om vroeë-faseprojekte te ondersteun, massa-aanvulling te bevorder en beleggingsgeleenthede oor die blockchain-ekosisteem uit te brei.

Wat definieer MEXC Ventures as "Web3 talent", en watter eienskappe of vaardighede soek jy in potensiële kandidate?

Die inisiatief is gerig op die Web3 talente wat tegniese vermoëns kombineer, soos kundigheid in slim kontrakontwikkeling, blockchain protokolontwerp, kriptografie en gedecentraliseerde argitekture, met 'n impak en innoverende eerste gedagtes.





Ons verwelkom ook passievolle individue wat dalk nog nie die tegniese agtergrond het nie, maar wil graag bydra tot die Web3-revolusie.Door middel van opvoedkundige vennootskappe, beurse en tegniese gebeure, sal MEXC help om die kennis- en vaardighede te breek om die aantal gekwalifiseerde Web3-bouers regoor die wêreld te verhoog.

Watter rol sien jy universiteite en akademiese instellings speel in die langtermyn sukses van Web3?

Universiteite en akademiese instellings sal absoluut noodsaaklik wees vir die langtermyn sukses van Web3.





Dit is nog so 'n jong en ontwikkelende ruimte, en om regtig volwassen te word, benodig dit 'n konstante vloei van nuwe talente - mense wat nie bang is om bestaande modelle in twyfel te stel of heeltemal nuwe modelle te bou nie.





Terselfdertyd help universiteite om die vaardighede wat nodig is in blockchain, kriptografie, gedecentraliseerde stelsels en daarbuite te formaliseer en te professionaliser.

Watter tipe projekte is ideale kandidate vir die IgniteX-lancepad - bevorder jy infrastruktuur, DeFi, AI of ander sektore?

IgniteX is sektor-inklusief, maar ons plaas strategiese nadruk op projekte wat 'n missie het om blockchain-infrastruktuur, stablecoins, AI-geïntegreerde blockchain-oplossings en fintech-instrumente te bevorder. MEXC Ventures soek hoofsaaklik idees wat wêreldwyd kan skaal, tegnologiegrense kan dryf en gedecentraliseerde finansiering en gebruikerstoegang kan verbeter.

Hoe sal MEXC Ventures die sukses van IgniteX oor sy vyfjarige kursus meet?

Dit is die aantal en kaliber van projekte wat gestart is, die aantal talente wat ondersteun en suksesvol in die aktiewe Web3-ontwikkeling ingeskakel is, die aantal suksesvolle gebeure wat georganiseer is en akademiese instellingspartnerschappen wat gemaak is.

Wat is die volgende vir MEXC Ventures buite IgniteX?

Ons sal voortgaan om prioriteit te gee aan innovasies en tegnologieë wat ons gebruikerservaring sal verbeter, globale insluiting en strategiese markpenetrasie sal bevorder. MEXC belê swaar in volgende generasie handelstegnologie om bestaande infrastruktuur en aanbiedings te verbeter. Ons verwag ook om ons globale bereik uit te brei, veral in die CIS-streek, Afrika, Latyns-Amerika en Suidoos-Asië, en ander gebiede waar ons blockchain tegnologie kan gebruik om werklike probleme op te los.





Moenie vergeet om die storie te hou en te deel nie!

Vested Interest Disclosure: Hierdie skrywer is 'n onafhanklike bydraer publiseer via ons besigheid blogging program. HackerNoon het die verslag gekyk vir gehalte, maar die eise hierin behoort aan die skrywer. #DYO

Vested Interest Disclosure: Hierdie skrywer is 'n onafhanklike bydraer publiseer via ons besigheid blogging program. HackerNoon het die verslag gekyk vir gehalte, maar die eise hierin behoort aan die skrywer. #DYO