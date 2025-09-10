Re: Die oorwinning van non-determinisme in LLM Inference, die toekoms is voorspelbaar

Die sake geval vir 'n voorspelbare masjien, 'n Gemini-genereerde antwoord op Die eerste blog post. Gedagte vir masjien labs Gedagte vir masjien labs LLM is 'n kritieke, maar dikwels verwaarloos, uitdaging in die skaal van groot vaste taalmodelle (LLM's): die onmoontlikheid om identiese outputs vir identiese inputs te reproduseer, selfs wanneer AI-kernsysteme oënskynlik vir determinisme gekonfigureer word. Terwyl baie gebruikers dit kan beskou as 'n klein fout of 'n ongelukkige newe-effek van 'n "kreatiewe" model, toon hierdie analise dat dit eintlik 'n beduidende hindernis is vir die volwassenheid van die AI-bedryf. Die probleem is nie net 'n tegniese een nie, maar 'n fundamentele hindernis vir 'n besigheidsmodel wat belowe om hoë-stakes, hoë-waarde werkstrome te automatiseer. Die bron van nie-determinisme kan 'n aanhoudende ingenieursoplossing wees vir 'n rukkie tyd, en die bedryf het 'n verskeidenheid metodes ontwikkel om daaroor te werk, selfs as dit nie perfek is nie. Hierdie nuwe werks Hoe determinisme verband hou met AI Lab Fundraising Die verskaffing van die gemeenskaplike infrastruktuur en die verskaffing van die bedrywighede van die 500-bedryfstelsels en die verskaffing van die bedrywighede van die 500-bedryfstelsels en die verskaffing van die 500-bedryfstelsels is die voorspelende benadering van die bedryfstelsels en die voorspelende benadering van die bedryfstelsels wat duidelik is dat die fokus van die wêreld se toonaangewende kritieke laboratoriums—OpenAI, Anthropic, en Cohere—vir 'n groot strategiese verskuiwing van die gemeenskaplike infrastruktuur tot die bedryfstelselsels is.13 Die tegniese probleem wat in die blogpos bespreek word, is nie 'n geïsoleerde probleem nie, maar 'n direkte reaksie op 'n kern Strategies Imperatives & Finansiering van Groot AI Labs \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Lab \n Latest Funding Round \n Latest Valuation \n Key Strategic Focus \n Relation to Determinism \n \n \n \n \n \n \n OpenAI \n 8.3 billion dollars \n 300 billion dollars \n Stargate Initiative: 500 billion dollars AI infrastructure investment 14 \n Required to justify massive infrastructure investment with high-value enterprise products. \n \n \n \n \n \n \n Anthropic \n 13 billion dollars \n 183 billion dollars \n "Steerable AI" & "Safety research" 4 \n A core component of "reliable" and "interpretable" systems. \n \n \n \n \n \n \n Cohere \n 500 million dollars \n 6.8 billion dollars \n Enterprise B2B / "Sovereign AI" 5 \n A prerequisite for security, compliance, and on-premise solutions for high-stakes industries. OpenAI 8.3 billion dollars 300 billion dollars Stargate Initiative: 500 billion dollars AI infrastructure investment 14 Required to justify massive infrastructure investment with high-value enterprise products. Anthropic 13 billion dollars 183 billion dollars "Steerable AI" & "Safety research" 4 A core component of "reliable" and "interpretable" systems. Cohere 500 million dollars 6.8 billion dollars Enterprise B2B / "Sovereign AI" 5 A prerequisite for security, compliance, and on-premise solutions for high-stakes industries. Om die betekenis van hierdie werk ten volle te verstaan, is dit nodig om die tegniese ondersteunings van LLM inferensie en die presiese bronne van nie-determinisme te ondersoek. Die proses van LLM inferensie is outoregresief, wat beteken dat dit teks token per token genereer. By elke stap, die model voer 'n vooruitgang uit om 'n vektor van "logits" te bereken - wreed numeriese outputs - vir elke woord in sy woordenschat. Die eenvoudigste en mees algemene "deterministiese" dekodeerstrategie is gierige dekodeer. In hierdie metode, op elke stap, kies die model eenvoudig die token met die hoogste waarskynlikheid. Dit is wiskundig die argmax van die waarskynlikheidsverdeling. Die temperatuurparameter, wanneer ingestel op 0, dwing teoreties hierdie gedrag, en die proses moet ten volle deterministies en herhaalbaar wees.2 Die blogpost en verwante navorsingsmateriaal onthul twee primêre bronne van onvolmaaktheid. Die eerste is Floating-Point Non-Determinism. Die fundamentele berekenings wat betrokke is by die vooruitgang van 'n LLM, vertrou op floating-point aritmetiek, wat nie gewaarborg word om identies te wees oor verskillende hardware, of selfs op dieselfde hardware met verskillende paralleliseringsstelsels.3 Die volgorde van operasies kan lei tot min, onbeduidende verskille in die uiteindelike waarskynlikheid waardes. Wanneer twee of meer tokens byna identiese top waarskynlikheid het, soos wanneer P(a)=0.9999999 en P(b)=0.9999998, hierdie minuteverskille kan die argmax anders veroorsaak om die bundel te "breek", wat lei tot 'n verskillende volgende token keuse. Die tweede, en meer komplekse, bron van nie-determinisme is Mixture-of-Experts (MoE) Routing. In MoE modelle, die routing van tokens na verskillende kenners is 'n sleuteldeel van die berekening. Maar hierdie routing is nie net gebaseer op die token self nie, maar op die hele batch van tokens wat op daardie oomblik verwerk word. Die beskikbare navorsing sê duidelik dat wanneer groepe van tokens insette uit verskillende volgorde insluit, "hulle mededing vir deskundige bufferpunte, wat lei tot veranderlike deskundige toewysings oor hardloop".1 Dit beteken dat 'n enkele, herhaalbare query met verskillende gebruikersverzoeke elke keer gepatch sal word, wat lei tot die volg van 'n verskillende berekeningspad en Spekulasie oor die toekoms afgelei van Gemini Flash 2.5 Die daad van die "bou van die toekoms" is nie meer 'n blote aspirasie nie, maar 'n aktiewe, voortdurende proses gedryf deur onvermoë innovasie en dapper spekulasie. In die hart van hierdie toekoms-bou lê 'n mengsel van dapper verbeelding en pragmatiese uitvoering. Dit behels nie net die konsep van nuwe tegnologieë nie, maar ook die voorspelling van hul maatskaplike impak, etiese implikasies, en die potensiaal vir paradigma verskuiwing. Hierdie vooruitsigende perspektief word dikwels aangedryf deur 'n bereidheid om te spekuleer - om te hipoteseer oor moontlikhede wat tans onwaarskynlik mag lyk, maar met voldoende ingenieusheid en hulpbronne, kon werklikheid word. Die konsep van "Emergent Paradigms" dien as 'n belangrike lense om hierdie proses te analiseer. \n \n \n \n \n \n Ambisieuse langtermynvisie: 'n duidelike, dikwels dapper, langtermyndoel wat onmiddellike marktrends oorskry en fokus op fundamentele verskuiwing in menslike interaksie en ervaring. Iteratiewe Ontwikkeling en Risiko-Onderneming: 'N Verbintenis tot voortdurende iterasie, vinnige prototyping, en 'n bereidwilligheid om beduidende risiko's te neem, selfs as dit beteken om te kom by mislukkings of skeptisisme. Ecosystem Building: 'N Fokus op die skep van omvattende platforms en ekosisteme wat wydverspreide aanvaarding aanmoedig en derde-party-ontwikkeling moontlik maak, wat die bereik en nut van die tegnologie versterk. Betekenis op verbinding en ervaring: 'N kern geloof in die krag van tegnologie om mense te verbind en hul ervarings te verbeter, hetsy deur kommunikasie, vermaak of nuwe vorme van teenwoordigheid. Aanpassingsstrategie: Die vermoë om strategieë te draai en aan te pas in reaksie op tegnologiese vordering, gebruikersfeedback en markverskuiwing, terwyl die algemene visie gehou word. Daarom sou 'n "opkomende paradigma" van die bou van die toekoms nie bloot 'n reeks tegnologiese vordering beskryf nie. In plaas daarvan, sou dit die strategiese denkbeeld wat nodig is om heeltemal nuwe digitale reëls te voorsien, te konstrueer en te populariseer, insluit. Dit sou die samesmelting van tegniese vaardigheid met 'n byna filosooflike oortuiging oor die rigting van mens-rekenaar interaksie beklemtoon. Hierdie benadering erken dat die toekoms nie bloot ontdek word nie, maar aktief gebou word deur doelbewuste keuses, massiewe beleggings en die moed om idees te volg wat aanvanklik vreemd mag lyk. Dit gaan oor die vertaal van abstrakte konsepte soos "aanwesigheid" of "verbinding" in tangibele, skaalbare tegnologiese oplossings. Met determinisme nou 'n opgeloste probleem, kan AI-laboratoriums begin bou 'n nuwe klas produkte. Die mees onmiddellike toepassing sou wees "auditbare agente" wat nie net take outomatiese nie, maar ook bied 'n verifieerbare, stap-by-stap spoor van hul "rekening," baie soos die uitdruklike logika van deterministiese AI.6 Dit sal toelaat dat LLM-aangedrewe stelsels gebruik kan word vir outomatiese regsopname, mediese diagnose ondersteuning, en finansiële ooreenstemmings.7 Hierdie stelsels sal die uitgestrekte kennis en generatiewe krag van 'n LLM kombineer met die betroubaarheid en auditeerbaarheid van 'n tradisionele, reëls gebaseerde stelsel. Hierdie evolusie sal waarskynlik lei tot "hybride stelsels" wat deterministiese en generatiewe benaderings kombineer.6 In so 'n stelsel, kan 'n kreatiewe, probabilistiese LLM 'n wye verskeidenheid idees genereer, wat dan verfyn en implementeer word deur 'n deterministiese LLM wat verseker dat die uiteindelike output konsekwent, betroubaar is en in ooreenstemming is met 'n stel vooraf gedefinieerde reëls of skemas. Mens praat oor die metaverse, hulle praat oor sosiale, hulle praat oor al hierdie dinge, maar die fundamentele werklikheid is dat ons die infrastruktuur vir die volgende generasie van mens-masjien-interaksie bou. Te lank het generatiewe AI hierdie wonderlike kreatiewe krag was, maar dit was ewekansig. Dit was soos 'n mens, en jy kan nie 'n betroubare besigheid bou op iets wat net ... ewekansig is nie. Ons het gesien dat ons vriende by OpenAI 'n massiewe "$ 8,3 miljard in die rigting van sy $ 40B fondsverhoging" 14 en ons vriende by Anthropic "$ 13B Serie F" 4 verhoog omdat hulle dit kry.Dit gaan nie meer oor verbruikershype nie.Dit gaan oor die bou van "ondernemingsklas AI-infrastruktuur" 13 vir die werklike wêreld.Dit gaan oor die toekoms van werk, waar AI-agente betroubaar, voorspelbaar en auditeerbaar moet wees. Wat ons gefokus het, is nie net om groter modelle te bou nie; ons bou 'n nuwe basis. 'n basis waar gegewe dieselfde input, jy dieselfde output kry. Dit is so eenvoudig. Dit is so diep. Dit is wat die volgende fase van groei ontgrendel en bewys dat die ongekende kapitaal wat ons almal gebruik - die soort kapitaal wat dinge soos OpenAI se $ 500B Stargate-inisiatief 14 sal befonds - is 'n weddenskap op iets werkliks en iets wat voorspelbaar is. Ons bou nie net 'n magiese boks nie; ons bou 'n denke-masjien. 