Ninja Deep Research: Die AI-agent wat almal eintlik nou kan begin gebruik

2025 word aangekondig as die jaar van AI-agente deur Die venture kapitaliste dieTegnologie reuseEn selfsTyd tydskrif.





In teenstelling met chatbots, kan AI-agente selfstandig take vir jou voltooi en identifiseer wanneer hulle nodig is.





Stel jou voor dat jy 'n vergadering voorberei.Die ninja’sDiepe navorsing, byvoorbeeld, kan jy dit outomaties versamel jou maatskappy se mededingende nuus en genereer 'n diepgaande verslag oor sleutelinsigte en aktiewe aanbevelings.





Sequoia hoofstadVoorspelIn hierdie jaar kan ons verwag dat ons agente sal sien wat professionele persone op hierdie maniere verhoog - eerder as uitskakel - hulle sien reeds voorbeelde waar agente wat saam met verkoop werk, die prestasie verdrievoudig het in vergelyking met wanneer spanlede nie betrokke was nie.





Die YCGeloofdat agente SaaS sal vervang, net soos SaaS plaaslike sagteware vervang het. Hulle sien die vraag na agente volgens 'n soortgelyke patroon - waar individuele gebruik vir algemene doeleindes, soos chat, meer besighede sal dryf om hulle ook te aanvaar.





Met enige innovasie in sy vroeë stadiums, kan dit dikwels tyd neem vir gebruikers om praktiese, alledaagse voordele te ervaar.

Wat is diep navorsing en hoe werk dit?

In die algemeen skep en uitvoer Deep Research 'n plan om honderde aanlynbronne te soek, te analiseer en te sinteer om 'n vraag te beantwoord.





Daar is slegs 'n handvol opsies op die mark van Ninja, Open AI, Google, Perplexity, Anthropic, en Monica. Elkeen verskil wanneer dit kom by gebruik, betroubaarheid en koste. Sommige cap vrae in verskillende bedrae, wissel tussen $ 20-$ 200 / maand, of neem 30 minute of meer om 'n antwoord terug te gee. ander kan inligting maklik gevind aanlyn mis, het hoë hallusinasies, en is in ooreenstemming met aanhalings - of gee dit nie.





Die manier waarop Ninja die beperkings in die mark aanpak, is deur sy spoed, prestasie en bekostigbaarheid voortdurend te verbeter. Gedryf deur aangepaste, volgende-generasie chips, kan ons Deep Research onbeperkte vrae hanteer, onmiddellike, deskundig-vlak resultate lewer en bied 'n vaste-tarief lidmaatskap by $ 15 / ma. Dit stel ook 'n nuwe standaard in die bedryf met sy superieure vermoëns:





Verfineer of kies uit gekurateerde oproepe: Diepe navorsing help jou om optimale oproepe te skep vir die beste resultate. Die platform bevat 'n oproepversterker wat jou oproepe outomaties versterk deur sleuteldetails toe te voeg en konteks uit te brei.Daarbenewens bied dit 'n gekurateerde keuse van oproepe, aangepas aan gebiede soos akademiese, ontwikkeling, finansies, bemarking, PR / kommunikasie en persoonlike onderwerpe.





Analyseer verskeie web- en lêerbronne: Sodra jy jou oproep ingestel het, skep Deep Research 'n multi-stap plan en duik in honderde bronne oor die internet en lêers, insluitend video- en klankinhoud (bv. YouTube of podcasts).













Validate Insights with Confidence: Deep Research makes it easy to verify information with citations and direct links to sources. The platform also shows its reasoning for every step of its plan, whereas a new study found that other models fail to do so 80% of the time.











Proven to Surpass Leading AI Models: For every request, Deep Research generates code to precisely locate information,significantly improving accuracy and reducing hallucinations. In fact, it outperformed leading models in the field at minimizing hallucinations, achieving 91.2% accuracy on the SimpleQA test—one of the best proxies for assessing hallucination levels.











Hoe miljoene gebruikers gebruik Ninja se diep navorsing

Ons is verbaas oor hoe miljoene mense ons Diepe navorsing Hier is net 'n paar van die vele voorbeelde van sy verskillende gebruik gevalle:





Technical: Analyzes system specifications, external documentation, and industry best practices to recommend solutions for software integration, API development, and security protocol enhancements.

Try it in Ninja: Evaluate the system specifications and external documentation for [insert software/product], and recommend best practices for integrating [insert software/technology].





Marketing: Assesses market trends, competitor strategies, key search terms, and content gaps to inform and optimize campaigns.

Try it in Ninja: Analyze market trends for [insert product/industry], assess competitor strategies, and identify key search terms. Highlight content gaps and suggest improvements to optimize a campaign targeting [insert target audience].





Product: Synthesizes user interviews, surveys, focus groups, and analytics to create reports on customer demographics, behaviors, motivations, and challenges.

Try it in Ninja: Combine insights from user interviews, surveys, and focus groups to create a report on customer [insert characteristics]. Suggest product improvements for [insert product] based on feedback.





Sales: Identifies high-potential leads, prospects' pain points and needs, and competitor solutions and pricing to improve outreach and close more deals.

Try it in Ninja: Analyze the [insert industry/sector], identifying high-potential leads and key company pain points and needs. Assess competitor solutions and pricing, then recommend strategies for initiating outreach to engage prospects for [insert product/service].





Skill Advancement: Improves in specific programming languages, frameworks, or technologies by generating in-depth tutorials, coding exercises, and summaries.

Try it in Ninja: Create a detailed learning path for advancing in [insert programming language/framework/technology]. Provide clear tutorials, practical coding exercises, and concise summaries to reinforce key concepts and skills.





Product Comparison: Compares features, specifications, performance, and pricing to receive hyper-personalized recommendations.

Try it in Ninja: Compare the features, specifications, performance, and pricing of [insert product 1] and [insert product 2]. Provide a recommendation based on [insert specific needs or criteria], such as [insert feature preference or use case].





Traveling: Generate itineraries for destinations, accommodations, attractions, activities, or visa requirements based on timeframe, budget, and preferences.

Try it in Ninja: Suggest the best travel dates for a trip to [insert destination] in [insert month], along with four-star accommodation options within a budget range of [insert price range]. Identify visa requirements for [insert nationality] and provide a list of recommended attractions and activities. The Future of AI Agents: How Ninja's Paving the Way

Tot dusver is daar reeds baie ontwikkelings wat die idee ondersteun dat 2025 die jaar van AI-agente sal wees.





Hierdie maand het Google aangekondig die Agent2Agent (A2A) protokoll, 'n nuwe stelsel wat agente in staat stel om met mekaar te kommunikeer, veilig inligting uit te ruil en aksie oor korporatiewe platforms en dienste te koördineer.





Hoe kan dit profiteer van die gebruik van Deep Research? 'n ontwikkelaar kan dit benut om programme te bou en te optimaliseer met behulp van samewerkende AI-agente. Een agent kan dien as 'n kodering assistent, die analiseer en trek van relevante kode patrone, terwyl 'n ander kan toegang tot Salesforce se API's om kliënt data outomaties te sinchroniseer, rekords te actualiseer, of werkstrome te veroorsaak. 'n Derde agent kan die implementering hersien, die kode vir foute debug en spesifieke regstellings voorstel.





Wat die vraag betref of agente SaaS sal vervang of nie, bly die vraag.Wat ons weet, is dat hulle reeds verander hoe ons toegang tot, leer oor en deel inligting. Die McKinsey , agente kan hoë gehalte inhoud produseer wat oorsig siklus tye verminder met 20 tot 60%. En in teenstelling met vorige golwe van innovasie, jy hoef nie meer te wag of hoë pryse te betaal om die gereedskap te benut wat hulle deur Ninja.