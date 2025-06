Hou op om na ander CV-gids te kyk: Dit is die enigste een wat jy ooit nodig sal hê

'N huurbestuurder se no-BS spelboek vir die skryf van 'n CV wat eintlik werk.

Drie CV's het verlede maand in my inkassie geland. Van 'n mantee, 'n neef, en 'n vriend. Ek wou help - ek hou daarvan om te help. Maar om hierdie te lees, het dit soos huiswerk gevoel. Nie omdat hulle nie slim was nie. Maar omdat die dokumente dik, verward en vergeetbaar voel.





Dit is wanneer dit my geraak het:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





Ons is opgelei om CV's soos wettige transkripsie te skryf: lineêre, formele, vergeetbare. Ons word gevra om vir die ATS te skryf. Strip out formatting. Verwyder kleur. Maak dit masjienleesbaar.





Maar hier is die waarheid: selfs as jou CV die ATS-filter passeer, moet dit nog my oorkom.And I’m rooting for you! I want to see your potential.Maar as ek, iemand wat omgee, dit nie kan oorkom nie ... Stel jou voor 'n huurbestuurder met geen konteks en tien meer tabblads oop nie.





As jou CV dit nie maklik maak om ja te sê nie, is dit reeds 'n nee.

Jou CV het een taak: om aandag in geleenthede te verander.

Dink aan dit as 'n produk. Een met drie dele:















Die beste CV's word nie net geskryf nie.Hulle word ontwerp, bewerk en uitgevoer.





Pilar 1: Dink soos 'n produk

Jou CV is nie 'n weerspieëling van jou verlede nie, dit is 'n instrument om jou na jou toekoms te bring.





So behandel dit asseblief soos 'n produk. produkte het gebruikers, resultate, posisie en omskakeling doelwitte.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



So, jy begin om jou CV te hanteer, beantwoord hierdie:

Watter rolle volg ek nou?

Wat wil ek gehuur word om te doen, nie net 'n lys nie?

Watter kragte wil ek skree, selfs in 'n skim?





En as jou antwoord op “wat soek jy volgende?” is “beter betaal”, stop asseblief.





Betaling is nie 'n pitch nie. Dit is 'n newe-effek.

Jy toepasGroeiOm te bouIets Nuwedievlak opdieLeidJou resensie moetreflect that ambition,Moenie elke werkbeskrywing agtervolg soos 'n vormverander sonder 'n spin nie.





Wees duidelik oor dieHoekomdieWieenWat volgendeVoordat jy selfs dieWat was.

Pilar 2: Ontwerp wat aandag kry

Ontwerp begin nie met fonts nie, dit begin met respek.Respect for the reader’s timeRespek vir hoe mense visuele inligting verwerk. en respek vir die feit dat jou CV isHy is nie die enigste in die stapel nie.





Hier is wat regtig belangrik is:

1 Layout

Gebruik twee kolommen. Ja, dit is goed. ATS sal oorleef. Laat ons ophou hou aan 2012. jou leser sal jou bedank.





En hier is 'n truuk: stelexperienceeneducationSommige huurbestuurders (soos ek) is bekommerd oor ervaring.vreemdEk is geobsedeer met opvoeding.Vra my nie hoekom nie.in die algemeenMaar dit is jou tyd om te maak dat die student lening skuld tel! En met hierdie, kan jy beide dien.

2 Hierarchie

Wat wil jy hê ek moet eers sien? Jou naam, jou titel, jou maatskappye, jou impak? Koel. Maak hulle visueel luider. Font grootte. Moedig. Maar stop skreeu alles.





Your name and section headers are non-negotiables.Die ATS het hulle nodig. so doen ek.





En die hiërargie is nie net esteties nie, dit isstrategicByvoorbeeld:

As jy binne dieselfde maatskappy bevorder is, beklemtoon die rolle.

As jy by top-tier handelsmerke gewerk het (MANG? Big 4?), beklemtoon die maatskappy.





Kies wat belangrik is vir jou storie en laat dit lei.

3 Spasie

Gee asemhaling ruimte. Whitespace is nie verspilde ruimte nie, dit is wat help die rus land. As jou CV lyk soos 'n dichte muur van teks, ek is weg. jou afdeling kopstuk raak die lyn, wat die volgende ding raak, ek is ernstig weg.

4 Die nabygeleë

Datums moet naby werk titels wees. Ek kan jou nie vertel hoeveel dit my irriteer wanneer jou werk op die linkerkant is, en dan, die datums is al die pad na die regterkant! dinge wat saam gaan, moet saam wees. Dokumente ontwerp 101.

5 Die kleur

Gebruik een accent kleur wat weerspieël wie jy is...sparingly. jou naam, koppe, en miskien maatskappye.kleur = handtekening.





Jou CV is nie 'n handelsmerk riglyne doc nie, maar dit is 'n teken. kleur is een van die vinnigste maniere om iets te sê oor wie jy is voordat ek 'n woord gelees het.





Jy kan iets soos:

Maroon → Vertrouevol, gegrond, oorweeglik

Blou → betroubaar, kalm, gedetailleerd georiënteer

Oranje → Moedig, kreatief, inisiator

Groen → Vers, aanpasbaar, missie-gedrewe

Geel (nie verligter geel) → Optimisties, warm, hoë energie

Rooi → Assertief, beslissende, sterk teenwoordigheid

Grijs / swart net → Gereserveer, klassieke, speel deur die reëls (wat dalk presies die punt is)

Ontwerp vir die skim

Mense lees nie CV's nie. Hulle scan. Maak dit maklik vir hulle om die signaal te vind. Dus, maak daardie posisies dapper, maak die impak dapper, alles wat nie kan en moet nie gemis word nie, moet dapper wees.

Ontwerp die Micro-Tips afdeling

As jy wil hê jou CV moet goed lees, moenie my dit regmaak nie.

Orphaned woorde: As 'n eensaam woord op die volgende rigting sit, asseblief regmaak dit.

Font misdade: Kies 'n skriffamilie. Stap daarop. Gebruik skrifvariasies indien nodig. Aanvullende skrifte is ook goed, maar hulle moet saam gaan. Ook, geen Comic Sans of Papyrus!

Alignment drift: As jou kogels nie gelyk is nie, is dit ook nie jou boodskap nie.

Rivers of whitespace: Groot gapings loop vertikaal deur regverdigte teks? Stop! Links gelykte op alle tye. Jy skryf nie 'n tydskrifartikel nie.

Letter Spacing: Moenie eers daaraan dink nie!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.Wil jy jou UI / UX vaardighede as 'n PM wys?

Pilar 3: Inhoud wat eintlik iets sê

Ontwerp laat my ophou, inhoud laat my bly, narratief laat my onthou.





Hier is hoe om eintlik 'n resumé wat leeswaardig is, te skryf:

Aantal bladsye = 1

As 'n huurbestuurder, ek is uit in 6 sekondes, miskien 10 as ek vrygewig is. So, iets meer as 1 bladsy sal dit nie maak nie. Ek sal dit neem as, "Dit kind weet nie hoe om te bewerk nie." Wat in die werklike lewe sou wees, "Kan hierdie kind selfs omvat wanneer dit nodig is?"nieEn dan bewerk dit.

Elke kogel het 'n werk nodig.

Elke kogel moet 'n ander werk doen. Stop met die herhaling van dieselfde frase met 'n nuwe werkwoord. Dit lees asof jy uit die dinge om te sê, en ek veronderstel jy het.

Begin met die aksie en eindig met die bewyse.

• dieBad: Led-sync oor teams

• dieBetterLED kruisfunksionele sinchronisasies wat QA-tyd met 40% verkort en lanseer vertragings verminder

4 = die signaal

Wat ook al die eerste is, is wat ek veronderstel dat jy die meeste waardeer.Moenie jou sterkste werk halfpad na die bladsy begrawe nie.

Vertel my wat die maatskappy doen

As jou CV sê "Google," koel.Maar het jy op Gmail gewerk? YouTube? 'n moonshot?





Een lyn van konteks onder elke maatskappy maak 'n wêreld van verskil.

Voorbeelde van:

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



Dit help my om dieKindjievan die werk wat jy gedoen het, dieDie tipevan die span wat jy was, en of jy probleme opgelos het wat relevant is vir wat ek nodig het.

Ononderhandelbare sal ek oor jou veg.

Geen foto's: Bias is werklik. En ek maak nie saak hoe warm jy is nie. jou gesig is nie 'n kwalifikasie nie. Hou dit weg van die bladsy.

Geen maatskappy plekke: Tensy dit belangrik is vir die werk wat jy gedoen het, is dit net verspilde ruimte.

Geen romans in jou inleiding: Jou opsomming moet 2-3 lyn wees, jargonvry en menslik nie. Nie 'n manifesto nie. Nie 'n buzzword salade nie.

Afdeling vaardighede: Bestel met doel: Bestel saak. Altijd. Ontwerpers → lei met ontwerp gereedskap en metodes. PMs met ingenieurswese agtergronde → lei met produk vaardighede.

Geen vaardigheidsringels: Wat beteken "4 van 5" in Excel selfs? dat jy 'n tabel kan vorm? gebruik makro's? Daar is geen standaard nie. Daar is geen betekenis nie. Verwyder dit.

Geen vloeiende gereedskapslistes nie. Figma, Excel, Jira ... okay. Maar wat van hulle? As jy 'n gereedskap lys, wys hoe dit gebruik is, of sit dit in die vaardighede gedeelte waar jy praat oor ontwerp of analitiese, of gebruikersverhale!

Bonus: As jy vroeë loopbaan, mid-pivot, of resume-angst is

Jy hoef nie 'n gestapel werk geskiedenis om 'n groot CV te skryf nie.

Voeg 'n projek afdeling toe

Veral as jy in grad skool is of 'n verskuiwing maak.

Gebruik die werklike wêreld probleme

Toon jou rol, besluite en impak

Bonus as jy skakel na die werk (portfolio, GitHub, ens.)





Internships countOok dieSide projectsNoem hulle wat hulle is. Moenie die titel begrawe nie. En beslis nie dit as 'n ervaring stel nie.

Bewys dat jy kan saamwerk

Jy sluit nie by as 'n VP nie. Jy kom in as 'n PM1, APM, of Designer 1. En wat soek ek? Iemand wat kan saamwerk, neem terugvoer, en skip funksies. Gebruik woorde soos: "Samenwerk met kruisfunksionele span ..." "Samenwerk met ontwerp om te herhaal op draadramme ..." "Werk saam met ingenieurs om MVP funksies te omvat ..." Dit is wat my wys dat jy gereed is om te roll. Ek verwag nie dat jy op dag een lei nie.

finale gedagtes

Jou CV is nie net 'n dokument nie. Dit is 'n produk. Dit gaan nie oor alles wat jy gedoen het nie.





En die waarheid?

Jy word nie aangestel as gevolg van jou verlede nie, jy word aangestel as gevolg van hoe duidelik jy iemand laat glo in jou toekoms.

Die beste CV's is nie lyste nie. Hulle is audisies. Maak van jou die een wat die oproep ontvang.