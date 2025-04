Nee, Crypto is NIE 'n belastingvrye belegging nie (plus ander leuens wat u vertel is)

In Desember, Chainalysis gerapporteer dat 400 miljoen kripto-beursies nou 'n positiewe (nie-nul) balans het. Dit is baie kripto-beleggers wat hulself gelukwens met hul beleggingsbesluite! Maar hier is 'n topwenk vir enigiemand wat beplan om hul belonings te spandeer - elke dollar se wins wat jy uit kripto maak, word net soos enige ander inkomste belas.

Eerste dinge eerste - wat is 'n 'belastingjaar' en wat het dit met my kripto te doen?

'n Belastingjaar is 'n tydperk wat oor 12 maande strek, waarvan die begin en einde nie altyd ooreenstem met die kalenderjaar nie (dws 1 Jan - 31 Des). Die huidige belastingjaar in Nieu-Seeland is tussen 1 April 2024 en 31 Maart 2025 ingesluit. Alle inkomste wat u vanaf 1 April 2024 tot 31 Maart 2025 ontvang het, is aan inkomstebelasting onderhewig. Dit sluit inkomste uit al jou kripto-transaksies in, soos:





Verkoop kripto teen 'n wins. Om een kripto met 'n ander kripto te ruil, teen 'n wins. Om iemand 'n kripto-geskenk te stuur, waar die waarde van daardie kripto-geskenk waardeer het vanaf die punt waarop jy dit gekoop het. Ontvang inkomste in kripto, van 'n besigheid, staking of kripto-mynbou. Spandeer kripto met behulp van 'n kripto kredietkaart.





Nadat u u inkomste uit kripto opgetel het, sal die presiese belasting wat u skuld, afhang van u inkomstebelastinggroep.

Mite #1 - Ek kan onder die radar vlieg, reg?

Kortom: dis ’n groot, vet NEE!





Baie plaaslike belastingowerhede (insluitend die IRD in Nieu-Seeland) het dit duidelik gemaak dat inkomste uit kripto aan inkomstebelasting onderhewig is. Wat meer is, dit is dikwels volledig naspeurbaar deur belastingowerhede. Koinly se Nieu-Seelandse kriptobelastinggids vir 2025 is redelik duidelik oor hierdie feit, en sê dat "Ja, die departement van binnelandse inkomste kan kripto opspoor aangesien dit data van kripto-uitruilings kan aanvra" - en ja, dit sluit internasionale uitruilings in.

Mite #2 - Ok, dien my belasting in - maklik!

Alhoewel dit dalk eenvoudig 'klink', kan dit ingewikkeld wees om te bestuur wanneer jy jou portefeulje aanpas. Byvoorbeeld, jy wil dalk jou Bitcoin tydelik na 'n stabiele munt skuif om 'n mate van markonbestendigheid uit te wag en dan weer terug te koop. Alhoewel jy nie 'uitverkoop' het van kripto nie, word die belastingkaartjie afgesny met enige winste en die vraag word (veral vir hoër inkomste verdieners) of dit die moeite werd is om dips te 'handel' wanneer dit 'n 31-39% belasbare gebeurtenis kan skep.





Reëls en regulasies rondom kripto-winste kan aansienlik van een streek tot 'n ander verskil, daarom is dit noodsaaklik om jouself te vergewis van die relevante wetgewing in jou spesifieke streek om te verseker dat jy daaraan voldoen.





Oor die algemeen is daar 'n paar algemene beginsels wat geld waar jy ook al handel dryf ...





As jy winste uit jou kripto-ondernemings gemaak het, is jy verplig om belasting op daardie winste te betaal.





Aan die ander kant, as jy verliese gely het, kan jy dit dalk verreken teen belasting wat in ander gebiede betaal word, soos LBS op jou salaris.





Mees betroubare beurse sal rekord hou van al jou transaksies vir jou en jy behoort dit maklik in 'n sigblad te kan aflaai om jou winste en verliese vir belastingdoeleindes akkuraat te bereken. Verskillende belastingowerhede aanvaar verskillende metodes om te bereken wat jou kripto-wins kan wees en dit kan nogal ingewikkeld raak as jy verskeie kere gekoop en verkoop het.





Soos met die meeste dinge, kan 'n steek in tyd dikwels nege bespaar en om vooraf professionele hulp met jou kriptobelasting te kry, kan jou dikwels help om te vermy om in warm water met jou belastingowerheid te beland.





Kripto-spesifieke belastingplatforms maak dit vir jou maklik om die belasting wat jy verskuldig is uit al jou kripto-transaksies te bereken deur al jou winste, inkomste en uitgawes te bereken. Op belastingtyd, laai eenvoudig jou belastingverslag vir jou land af, en jy is goed om in te dien!

Mite #3 - Handel klink soos nimmereindigende belastinghoofpyne!

Terwyl die belastingkantoor sy deel van u kripto-winste verwag, is daar scenario's waar u 'n bietjie kan ontspan. Oor die algemeen hoef jy nie inkomstebelasting te betaal op kripto wat jy hou maar nog nie verkoop of verhandel het nie. Dit is ook van toepassing by die aankoop van kripto met behulp van fiat-geldeenheid.





Vir stabiele munte wat aan 'n onderliggende geldeenheid gekoppel is, is daar geen wisselvalligheid of prysskommeling gekoppel aan jou transaksie nie, wat beteken geen belasbare winste of verliese nie.





Net so, as jy bloot aan jou kripto vashou sonder om aktief handel te dryf, ontstaan belastingimplikasies gewoonlik eers sodra jy jou bates verkoop of andersins van die hand sit. (Kan iemand sê HODL vir die oorwinning!) Net so sal die oordrag van Bitcoin tussen jou beursies geen belastingverpligtinge veroorsaak nie.

Die bottom line

Aangesien die kripto-mark aanhou floreer en winste vir baie aanloklik binne bereik is, is dit belangrik om jou belastingverantwoordelikhede te onthou. As u nalaat om u verdienste aan te meld, kan u in ernstige probleme met owerhede beland. Deur die belastingreëls in u streek te verstaan en 'n professionele persoon te raadpleeg wanneer dit nodig is, kan u u handelsondernemings winsgewend en ten volle nakom.