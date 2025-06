**Alpharetta, Verenigde State, 5 Mei, 2025/GamingWire/--**Deadzone: Rogue, 'n vinnige roguelite eerste-persoon shooter, is amptelik in Early Access op Steam gestuur en die ontvangs is elektriese. Oorspronklike titel: Rogue Steam beoordelings bly "Very Positief", met lof vir sy strakke gunplay, progressie en intense samewerking.\





https://www.youtube.com/embed/gzip4t7v2Rg

Stel aan boord van 'n afgedwaalde ruimtetuig wat deur rogue AI en biomehaniese vyande oorweldig is, Oorspronklike titel: Rogue kombineer die adrenalien van moderne FPS speletjies met die herspelbaarheid en progressie van 'n roguelite. Spelers veg deur horde van vyande, versamel kragtige toerusting, en word sterker met elke loop die aanpak van missies solo of tot 3 spelers in co-op.





Early Access sluit Zone 1 en 2, wat ure van inhoud oor verskillende sektore van die ruimtetuig bied deur missies. Spelers sal duisende unieke vyandstype, uitdagende baas gevegte, en vinnige vuurgevechten wat die verhaal van die spel vertel en unieke belonings bied.Met 30 + wapens en 'n massiewe biblioteek van items, voorkeure en toevoegings, geen twee loadouts of gamethroughs ooit dieselfde voel nie.

Oorspronklike titel: Rogue vang die essensie van wat roguelites so verslawend maak - vinnige aksie, konstante vordering en betekenisvolle spelerkeuse. Oorspronklike titel: Rogue vir PC sal kom met Zone 3, wat nuwe vyande, wapens en gameplay funksies bevat nadat vroeë toegang eindig.





Deadzone: Rogue is aktief in ontwikkeling vir konsole, met vrylating besonderhede kom binnekort.

Community feedback sal 'n sleutelrol speel in die vorming van die toekoms van die spel en inhoud skepers kan 'n gratis sleutel verklaar deur Hierdie Keymailer link As hulle voldoen aan die vereistes.





Deadzone: Rogue is nou beskikbaar die steam En die Die Epic Games Store Gebruikers kan die Disorders ook, dit is 'n goeie manier om funksie versoekings en terugvoer aan die ontwikkelaars te stuur.

Meer oor Deadzone: Rogue

Oorspronklike titel: Rogue is 'n vinnige roguelite eerste-persoon shooter ontwikkel deur Prophecy Games. Sit aan boord van 'n verwoestende ruimtetuig besmet met biomehaniese bedreigings, die spel kombineer hoë spoed gunplay met diep roguelite progressie. Spelers bou en ontwikkel hul vegstijl met behulp van meer as 30 wapens, elementaire affixes, voorkeure, items en kragtige verhogings.

Gelaat in vroeë toegang op 29 April 2025, Oorspronklike titel: Rogue is reeds ontvang inhoud updates en 'n volledige vrylating van die spel kom baie gou.

Hierdie storie is gepubliseer as 'n persverklaring deur Gamingwire onder HackerNoon se Business Blogging Program.

