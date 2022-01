[es6] import, export, default cheatsheet

There are 4 types of exports:

1— Named exports (several per module)

2— Default exports (one per module)

3 — Mixed named & default exports

4— Cyclical Dependencies

1. Name exports

//------ lib.js ------

export const sqrt = Math.sqrt;

export function square(x) {

return x * x;

}

export function diag(x, y) {

return sqrt(square(x) + square(y));

}



//------ main.js ------

import { square, diag } from 'lib';

console.log(square(11)); // 121

console.log(diag(4, 3)); // 5

or

//------ main.js ------

import * as lib from 'lib';

console.log(lib.square(11)); // 121

console.log(lib.diag(4, 3)); // 5

2. Default exports (one per module)

//------ myFunc.js ------

export default function () { ... };



//------ main1.js ------

import myFunc from 'myFunc';

myFunc();

3. Mixed named & default exports

//------ underscore.js ------

export default function (obj) {

...

};

export function each(obj, iterator, context) {

...

}

export { each as forEach };



//------ main.js ------

import _, { each } from 'underscore';

...

4. Cyclical Dependencies

// lib.js

import Main from 'main';

var lib = {message: "This Is A Lib"};

export { lib as Lib };



// main.js

import { Lib } from 'lib';

export default class Main {

// ....

}

Reference

http://2ality.com/2014/09/es6-modules-final.html