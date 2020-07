How to Validate User Login Data in Ruby on Rails

@ usagi-bonilla Eduardo Bonilla Cáceres Full Stack Developer in never ending training

When building applications we try to make sure the data our users are submitting is reliable and useful.

Ensuring valid data is sent before saving any changes to the database is called validation.

Traditionally, HTML5 provides instant validation trough input: type and required tags.

Rails use Active Record Validations to ensure the information in the database is consistent and adds an extra security layer to our deployed

projects.

While there are a variety of options available within Rails guides , a couple of quick configurations to validate the most common user input can go a long way.

In this quick guide, we will validate a table with name, email, and

password: fields used when a user’s login feature is required

Let’s get started by creating a new Rails App (or open your existing project) with default database configuration.

$ rails new rails-sample

The next step is to create a sample table with basic required cells for a user’s login.

$ rails generate scaffold User name:string email:string password:string

don’t forget to create and migrate your database.

$ rails db:create $ rails db:migrate

you should have this on app/model/user.rb:

class User < ApplicationRecord end

and your database schema (./bd/schema.rb) should be this.

create_table “users”, force: :cascade do |t| t.string “name” t.string “email” t.string “password” t.datetime “created_at”, precision: 6 , null: false t.datetime “updated_at”, precision: 6 , null: false end

now we can start adding the essential validations

Presence

We use the presence validator whenever we need the input to exist. In this example we need all our fields to be present in order to validate the entry:

class User < ApplicationRecord validates :name , presence: true validates :email , presence: true validates :password , presence: true end

now, let’s use rails console sandbox to be sure our validators are working:

$ rails console --sandbox > user1 = User.create( email: "email1" , password: "sample1" ) => #<User id: nil, name: nil, email: "email1", password: [FILTERED], created_at: nil, updated_at: nil> > user1.valid? => false

we created user1 without any name thus, valid? = false, let's try again

> user = User.create( name: "user1" , email: "email1" , password: "sample1" ) => #<User id: 1, name: "user1", email: "email1", password: [FILTERED], created_at: "2020-07-08 17:06:32", updated_at: "2020-07-08 17:06:32"> > user.valid? => true

¡Much better!.

Length

we use the length validator to a 255 maximum to avoid any database overflowing.

class User < ApplicationRecord validates :name , presence: true , length: { minimum: 3 , maximum: 25 } validates :email , presence: true , length: { minimum: 10 , maximum: 255 } validates :password , presence: true , length: { minimum: 6 , maximum: 255 } end

Regex format

for email validation, we use regular expression format like this one:

/ \A [ \w + \- .]+@[a-z \d \- ]+( \. [a-z \d \- ]+)* \. [a-z]+ \z /i

We update our model using this regular expression and format: validator

class User < ApplicationRecord VALID_EMAIL_REGEX = /\A[\w+\-.]+@[a-z\d\-]+(\.[a-z\d\-]+)*\.[a-z]+\z/i .freeze validates :name , presence: true , length: { minimum: 3 , maximum: 25 } validates :password , presence: true , length: { minimum: 6 , maximum: 255 } validates :email , presence: true , length: { minimum: 10 , maximum: 255 }, format: { with: VALID_EMAIL_REGEX } end

Uniqueness

We can add a uniqueness validation to avoid any email duplicates disabling case sensitivity:

class User < ApplicationRecord VALID_EMAIL_REGEX = /\A[\w+\-.]+@[a-z\d\-]+(\.[a-z\d\-]+)*\.[a-z]+\z/i .freeze validates :name , presence: true , length: { minimum: 3 , maximum: 25 } validates :password , presence: true , length: { minimum: 6 , maximum: 255 } validates :email , presence: true , length: { minimum: 10 , maximum: 255 }, format: { with: VALID_EMAIL_REGEX }, uniqueness: { case_sensitive: false } end

and finally we run rails console to ensure our validations are in order

$ rails console --sandbox > user = User.create( name: "user1" , email: "email@email.com" , password: "password" ) => #<User id: 1, name: "user1", email: "email@email.com", password: [FILTERED], created_at: "2020-07-08 17:26:29", updated_at: "2020-07-08 17:26:29"> > user.valid? => true

this essential validation process will add an extra filter to ensure data liability in any Rails app.

you can add as many validations as you see fit, check Ruby guides for the complete documentation.

Tags