How To Stop Writing Untestable Code

Hackernoon supports freeCodeCamp.org
Visit *top* learning resource freecodecamp.orgpromoted
A software development and fintech consulting company that empowers technology innovation.
I would like to admit that a “Good code” and “Unit-testable code” are not always equivalent terms.
<code class="hljs reasonml" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;">public <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">class</span> CertificateManager
{
public void <span class="hljs-constructor" style="box-sizing: inherit;">CreateCertificate(CertificateDto <span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">certificateDto</span>)</span>
{<span class="hljs-operator" style="box-sizing: inherit;">
...
</span>var certificate = <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">new</span> <span class="hljs-constructor" style="box-sizing: inherit;">Certificate(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">certificateDto</span>.Name, <span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">certificateDto</span>.Url, <span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">certificateDto</span>.Content)</span>;
certificate.<span class="hljs-constructor" style="box-sizing: inherit;">Upload()</span>;
}
}</code>
<code class="hljs reasonml" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;">public <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">class</span> CertificateManager
{
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">private</span> CertificateCreator _certificateCreator;
public <span class="hljs-constructor" style="box-sizing: inherit;">CertificateManager(CertificateCreator <span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">certificateCreator</span>)</span>
{
_certificateCreator = certificateCreator;
}
public void <span class="hljs-constructor" style="box-sizing: inherit;">CreateCertificate(CertificateDto <span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">certificateDto</span>)</span>
{<span class="hljs-operator" style="box-sizing: inherit;">
...
</span>var certificate = _certificateCreator.<span class="hljs-constructor" style="box-sizing: inherit;">Create(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">certificateDto</span>.Name, <span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">certificateDto</span>.Url, <span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">certificateDto</span>.Content)</span>;
сertificate.<span class="hljs-constructor" style="box-sizing: inherit;">Upload()</span>;
}
}</code>
<code class="hljs angelscript" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">class</span> <span class="hljs-symbol" style="box-sizing: inherit; color: rgb(163, 190, 140);">CertificateManager</span>
{
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-built_in" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">void</span> CreateCertificate(Certificate certificate)
{
...
certificate.Upload();
}
}</code>
<code class="hljs reasonml" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;">public <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">class</span> CertificateManagerpublic <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">class</span> CertificateManager
{
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">private</span> CertificateUploader _certificateUploader;
public <span class="hljs-constructor" style="box-sizing: inherit;">CertificateManager(CertificateUploader <span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">certificateUploader</span>)</span>
{
_certificateUploader = certificateUploader;
}
public void <span class="hljs-constructor" style="box-sizing: inherit;">CreateCertificate(CertificateDto <span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">certificateDto</span>)</span>
{<span class="hljs-operator" style="box-sizing: inherit;">
...
</span>var certificate = <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">new</span> <span class="hljs-constructor" style="box-sizing: inherit;">Certificate(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">certificateDto</span>.Name, <span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">certificateDto</span>.Url, <span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">certificateDto</span>.Content)</span>;
_certificateUploader.<span class="hljs-constructor" style="box-sizing: inherit;">Upload(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">certificate</span>)</span>;
}
}</code>
<code class="hljs jboss-cli" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;">certificateUploader.Verify<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">(<span class="hljs-attr" style="box-sizing: inherit;">x</span> => x. Upload(
It.Is<Certificate>
(<span class="hljs-attr" style="box-sizing: inherit;">arg</span> =>
arg.<span class="hljs-attr" style="box-sizing: inherit;">Name</span> == certificateDto.Name
&& arg.<span class="hljs-attr" style="box-sizing: inherit;">Url</span> == certificateDto.Url
&& arg.<span class="hljs-attr" style="box-sizing: inherit;">Content</span> == certificateDto.Content
)</span>
), Times.Once);</code>
<code class="hljs reasonml" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;">certificateUploader.<span class="hljs-constructor" style="box-sizing: inherit;">Verify(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">x</span> => <span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">x</span>. Upload(It.IsAny<Certificate>)</span>, Times.Once);</code>
<code class="hljs lasso" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-literal" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">void</span> ProcessCertificate(Certificate certificate)
{
<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">...</span>
<span class="hljs-built_in" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">var</span> ownerName = certificate.Owner.Name;
<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">...</span>
}</code>
<code class="hljs cpp" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">ProcessCertificate</span><span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">(Certificate certificate, <span class="hljs-built_in" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">string</span> ownerName)</span>
</span>{
...
}</code>
<code class="hljs css" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;">_<span class="hljs-selector-tag" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">certificateManager</span><span class="hljs-selector-class" style="box-sizing: inherit; color: rgb(191, 97, 106);">.ProcessCertificate</span>(<span class="hljs-selector-tag" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">certificate</span>, <span class="hljs-selector-tag" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">certificate</span><span class="hljs-selector-class" style="box-sizing: inherit; color: rgb(191, 97, 106);">.Owner</span><span class="hljs-selector-class" style="box-sizing: inherit; color: rgb(191, 97, 106);">.Name</span>);</code>
<code class="hljs angelscript" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">class</span> <span class="hljs-symbol" style="box-sizing: inherit; color: rgb(163, 190, 140);">Certificate</span>
{
...
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> virtual <span class="hljs-built_in" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">string</span> OwnerName => <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">this</span>.Owner.Name;
...
}</code>
<code class="hljs cpp" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-class" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">class</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">Certificate</span>
{</span>
...
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">virtual</span> <span class="hljs-built_in" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">string</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">GetOwnerName</span><span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">()</span>
</span>{
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">return</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">this</span>.Owner.Name;
}
...
}</code>
<code class="hljs lasso" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-literal" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">void</span> ProcessCertificate(Certificate certificate)
{
<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">...</span>
<span class="hljs-built_in" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">var</span> ownerName = certificate.OwnerName;
<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">...</span>
}</code>
<code class="hljs lasso" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-literal" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">void</span> ProcessCertificate(Certificate certificate)
{
<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">...</span>
<span class="hljs-built_in" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">var</span> ownerName = certificate.GetOwnerName();
<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">...</span>
}</code>
<code class="hljs cs" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">static</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">class</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">StaticLegacy</span>
{
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">static</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">StaticDo</span>(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);"></span>)</span>
{
...
}
}
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">interface</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">ILegacyAdapter</span>
{
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">Do</span>(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);"></span>)</span>;
}
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">class</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">LegacyAdapter</span> : <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">ILegacyAdapter</span>
{
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">Do</span>(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);"></span>)</span>
{
StaticLegacy.StaticDo();
}
}</code>
<code class="hljs lasso" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> class SomeClass: ISomeClass
{
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">private</span> IHelper _helper;
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> SomeClass(IHelper helper)
{
_helper = helper;
}
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-literal" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">void</span> Do1()
{
<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">...</span>
_helper.<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">Do</span>();
<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">...</span>
}
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-literal" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">void</span> Do2()
{
<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">...</span>
_helper.<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">Do</span>();
<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">...</span>
}
}</code>
<code class="hljs cs" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">interface</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">ISomeClass</span>
{
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">Do1</span>(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);"></span>)</span>;
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">Do2</span>(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);"></span>)</span>;
}
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">class</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">SomeClass</span>: <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">ISomeClass</span>
{
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">virtual</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">Do1</span>(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);"></span>)</span>
{
...
PrivateDo();
...
}
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">virtual</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">Do2</span>(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);"></span>)</span>
{
...
PrivateDo();
...
}
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">virtual</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">PrivateDo</span>(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);"></span>)</span>
{
...
}
}</code>
<code class="hljs haxe" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">var</span> someClass = <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">new</span> <span class="hljs-type" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">SomeClass</span>();
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">var</span> obj = <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">new</span> <span class="hljs-type" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">PrivateObject</span>(someClass);
obj.Invoke(<span class="hljs-string" style="box-sizing: inherit; color: rgb(163, 190, 140);">"PrivateDo"</span>);</code>
<code class="hljs lasso" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> class SomeClass: ISomeClass
{
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">private</span> IHelper _helper;
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> SomeClass(IHelper helper)
{
_helper = helper;
}
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-literal" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">void</span> Do1()
{
<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">...</span>
_helper.<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">Do</span>();
<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">...</span>
}
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-literal" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">void</span> Do2()
{
<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">...</span>
_helper.<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">Do</span>();
<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">...</span>
}
}</code>
<code class="hljs cpp" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-class" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">class</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">SomeClass</span>:</span> ISomeClass
{
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">private</span> <span class="hljs-built_in" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">string</span> _privateString1;
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">private</span> <span class="hljs-built_in" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">string</span> _privateString2;
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">Do1</span><span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">()</span>
</span>{
...
PrivateDo();
...
}
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">Do2</span><span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">()</span>
</span>{
...
PrivateDo();
...
}
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">private</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">PrivateDo</span><span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">()</span>
</span>{
...
privateString1 = <span class="hljs-string" style="box-sizing: inherit; color: rgb(163, 190, 140);">"qwe"</span>;
privateString2 = <span class="hljs-string" style="box-sizing: inherit; color: rgb(163, 190, 140);">"asd"</span>;
}
}</code>
<code class="hljs cs" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">class</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">SomeClass</span>: <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">ISomeClass</span>
{
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">private</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">string</span> _privateString1;
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">private</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">string</span> _privateString2;
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">private</span> IHelper _helper;
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">SomeClass</span>(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">IHelper helper</span>)</span>
{
_helper = helper;
}
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">Do1</span>(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);"></span>)</span>
{
...
PrivateDo();
...
}
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">Do2</span>(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);"></span>)</span>
{
...
PrivateDo();
...
}
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">private</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">PrivateDo</span>(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);"></span>)</span>
{
...
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">var</span> result = _helper.Do();
privateString1 = result.String1;
privateString1 = result.String2;
}
}</code>
<code class="hljs cpp" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-class" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">class</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">SomeClass</span>
{</span>
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">virtual</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">Do1</span><span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">()</span>
</span>{
...
}
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">virtual</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">Do2</span><span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">()</span>
</span>{
...
}
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">Do3</span><span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">()</span>
</span>{
...
}
}</code>
<code class="hljs cs" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">class</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">SomeClass</span>
{
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">SomeClass</span>(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">params</span></span>)</span>
{
...
}
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">Init</span>(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);"></span>)</span>
{
...
}
}</code>
<code class="hljs angelscript" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">class</span> <span class="hljs-symbol" style="box-sizing: inherit; color: rgb(163, 190, 140);">SomeClass</span>
{
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> SomeClass(calculatedParams)
{
...
}
}
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">interface</span> <span class="hljs-symbol" style="box-sizing: inherit; color: rgb(163, 190, 140);">ISomeClassCreator</span>
{
SomeClass Create(params);
}
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">class</span> <span class="hljs-symbol" style="box-sizing: inherit; color: rgb(163, 190, 140);">SomeClassCreator: <span class="hljs-symbol" style="box-sizing: inherit; color: rgb(163, 190, 140);">ISomeClassCreator</span></span>
{
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> SomeClass Create(params)
{
...
}
}</code>
<code class="hljs cs" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">class</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">SomeClass</span>
{
<span class="hljs-function" style="box-sizing: inherit;"><span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">public</span> <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: inherit; color: rgb(143, 161, 179);">Do</span>(<span class="hljs-params" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);"></span>)</span>
{
...
<span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">var</span> mySetting = ConfigurationManager.AppSettings[<span class="hljs-string" style="box-sizing: inherit; color: rgb(163, 190, 140);">"MySetting"</span>]
...
}
}</code>
<code class="hljs routeros" style="box-sizing: inherit; font-family: monospace, monospace; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; background-color: rgb(43, 48, 59); color: rgb(192, 197, 206); padding: 30px;">public class SomeClass
{
private<span class="hljs-built_in" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);"> Settings </span>_settings;
public SomeClass(Settings setting)
{
_<span class="hljs-built_in" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);"> settings </span>= setting;
}
public void <span class="hljs-keyword" style="box-sizing: inherit; color: rgb(180, 142, 173);">Do</span>()
{
<span class="hljs-built_in" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">..</span>.
var mySetting = settings.MySetting;
<span class="hljs-built_in" style="box-sizing: inherit; color: rgb(208, 135, 112);">..</span>.
}
}</code>