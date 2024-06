How to Implement Multi-Group Bar Chart and Interact With Highlighting by Grouping Dimension

😊 I am a developer of VChart, so I will introduce the solution in VChart.

Description

Solution for implementing a multi-group bar chart similar to the following figure:

Expect two groups to differentiate in style through color transparency.

When the mouse hovers over a column block, all blocks of the same color are highlighted in linkage.

Solution

Requires 4 data fields: 3 grouping fields: There are 3 layers of grouping on the x-axis, corresponding to fields xField: ['type', 'type1', 'type2'] ;

1 series field: used to distinguish color series, seriesField: 'color'



Highlight interaction: You can configure the built-in element-highlight-by-group interaction in VChart, specify the interaction highlighting state to be named 'highligh' , so as to add a stroke effect to the column in the graphic style:

interactions:[ { type: 'element-highlight-by-group', highlightState:'highlight' } ], bar:{ state:{ highlight:{ stroke:"black", lineWidth:1, zIndex:100 } } },





Demo Code

You can paste the code in the editor: https://visactor.io/vchart/demo/line-chart/basic-line

const spec = { type: 'bar', height:400, data: [ { values: [ { type: 'Category One', min: 80, color: 'A', type1: 'p', type2: 'T' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'B', type1: 'p', type2: 'T' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'D', type1: 'p', type2: 'T' }, { type: 'Category One', min: 75, color: 'C', type1: 'p', type2: 'T' }, { type: 'Category One', min: 30, color: 'E', type1: 'p', type2: 'T' }, { type: 'Category One', min: 70, color: 'A', type1: 'p', type2: 'T1' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'B', type1: 'p', type2: 'T1' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'D', type1: 'p', type2: 'T1' }, { type: 'Category One', min: 50, color: 'C', type1: 'p', type2: 'T1' }, { type: 'Category One', min: 30, color: 'E', type1: 'p', type2: 'T1' }, { type: 'Category One', min: 70, color: 'A', type1: 'p', type2: 'T2' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'B', type1: 'p', type2: 'T2' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'D', type1: 'p', type2: 'T2' }, { type: 'Category One', min: 50, color: 'C', type1: 'p', type2: 'T2' }, { type: 'Category One', min: 30, color: 'E', type1: 'p', type2: 'T2' }, { type: 'Category One', min: 70, color: 'A', type1: 'p', type2: 'T3' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'B', type1: 'p', type2: 'T3' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'D', type1: 'p', type2: 'T3' }, { type: 'Category One', min: 50, color: 'C', type1: 'p', type2: 'T3' }, { type: 'Category One', min: 30, color: 'E', type1: 'p', type2: 'T3' }, { type: 'Category One', min: 70, color: 'A', type1: 'p', type2: 'T4' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'B', type1: 'p', type2: 'T4' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'D', type1: 'p', type2: 'T4' }, { type: 'Category One', min: 50, color: 'C', type1: 'p', type2: 'T4' }, { type: 'Category One', min: 30, color: 'E', type1: 'p', type2: 'T4' }, { type: 'Category One', min: 80, color: 'A', type1: 'p1', type2: 'T' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'B', type1: 'p1', type2: 'T' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'D', type1: 'p1', type2: 'T' }, { type: 'Category One', min: 75, color: 'C', type1: 'p1', type2: 'T' }, { type: 'Category One', min: 30, color: 'E', type1: 'p1', type2: 'T' }, { type: 'Category One', min: 70, color: 'A', type1: 'p1', type2: 'T1' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'B', type1: 'p1', type2: 'T1' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'D', type1: 'p1', type2: 'T1' }, { type: 'Category One', min: 50, color: 'C', type1: 'p1', type2: 'T1' }, { type: 'Category One', min: 30, color: 'E', type1: 'p1', type2: 'T1' }, { type: 'Category One', min: 70, color: 'A', type1: 'p1', type2: 'T2' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'B', type1: 'p1', type2: 'T2' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'D', type1: 'p1', type2: 'T2' }, { type: 'Category One', min: 50, color: 'C', type1: 'p1', type2: 'T2' }, { type: 'Category One', min: 30, color: 'E', type1: 'p1', type2: 'T2' }, { type: 'Category One', min: 70, color: 'A', type1: 'p1', type2: 'T3' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'B', type1: 'p1', type2: 'T3' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'D', type1: 'p1', type2: 'T3' }, { type: 'Category One', min: 50, color: 'C', type1: 'p1', type2: 'T3' }, { type: 'Category One', min: 30, color: 'E', type1: 'p1', type2: 'T3' }, { type: 'Category One', min: 70, color: 'A', type1: 'p1', type2: 'T4' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'B', type1: 'p1', type2: 'T4' }, { type: 'Category One', min: 40, color: 'D', type1: 'p1', type2: 'T4' }, { type: 'Category One', min: 50, color: 'C', type1: 'p1', type2: 'T4' }, { type: 'Category One', min: 30, color: 'E', type1: 'p1', type2: 'T4' }, { type: 'Category Two', min: 76, color: 'A', type1: 'p', type2: 'T' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'B', type1: 'p', type2: 'T' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'D', type1: 'p', type2: 'T' }, { type: 'Category Two', min: 65, color: 'C', type1: 'p', type2: 'T' }, { type: 'Category Two', min: 30, color: 'E', type1: 'p', type2: 'T' }, { type: 'Category Two', min: 70, color: 'A', type1: 'p', type2: 'T1' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'B', type1: 'p', type2: 'T1' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'D', type1: 'p', type2: 'T1' }, { type: 'Category Two', min: 50, color: 'C', type1: 'p', type2: 'T1' }, { type: 'Category Two', min: 30, color: 'E', type1: 'p', type2: 'T1' }, { type: 'Category Two', min: 70, color: 'A', type1: 'p', type2: 'T2' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'B', type1: 'p', type2: 'T2' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'D', type1: 'p', type2: 'T2' }, { type: 'Category Two', min: 50, color: 'C', type1: 'p', type2: 'T2' }, { type: 'Category Two', min: 30, color: 'E', type1: 'p', type2: 'T2' }, { type: 'Category Two', min: 70, color: 'A', type1: 'p', type2: 'T3' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'B', type1: 'p', type2: 'T3' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'D', type1: 'p', type2: 'T3' }, { type: 'Category Two', min: 50, color: 'C', type1: 'p', type2: 'T3' }, { type: 'Category Two', min: 30, color: 'E', type1: 'p', type2: 'T3' }, { type: 'Category Two', min: 70, color: 'A', type1: 'p', type2: 'T4' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'B', type1: 'p', type2: 'T4' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'D', type1: 'p', type2: 'T4' }, { type: 'Category Two', min: 50, color: 'C', type1: 'p', type2: 'T4' }, { type: 'Category Two', min: 30, color: 'E', type1: 'p', type2: 'T4' }, { type: 'Category Two', min: 80, color: 'A', type1: 'p1', type2: 'T' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'B', type1: 'p1', type2: 'T' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'D', type1: 'p1', type2: 'T' }, { type: 'Category Two', min: 75, color: 'C', type1: 'p1', type2: 'T' }, { type: 'Category Two', min: 30, color: 'E', type1: 'p1', type2: 'T' }, { type: 'Category Two', min: 70, color: 'A', type1: 'p1', type2: 'T1' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'B', type1: 'p1', type2: 'T1' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'D', type1: 'p1', type2: 'T1' }, { type: 'Category Two', min: 50, color: 'C', type1: 'p1', type2: 'T1' }, { type: 'Category Two', min: 30, color: 'E', type1: 'p1', type2: 'T1' }, { type: 'Category Two', min: 70, color: 'A', type1: 'p1', type2: 'T2' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'B', type1: 'p1', type2: 'T2' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'D', type1: 'p1', type2: 'T2' }, { type: 'Category Two', min: 50, color: 'C', type1: 'p1', type2: 'T2' }, { type: 'Category Two', min: 30, color: 'E', type1: 'p1', type2: 'T2' }, { type: 'Category Two', min: 70, color: 'A', type1: 'p1', type2: 'T3' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'B', type1: 'p1', type2: 'T3' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'D', type1: 'p1', type2: 'T3' }, { type: 'Category Two', min: 50, color: 'C', type1: 'p1', type2: 'T3' }, { type: 'Category Two', min: 30, color: 'E', type1: 'p1', type2: 'T3' }, { type: 'Category Two', min: 70, color: 'A', type1: 'p1', type2: 'T4' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'B', type1: 'p1', type2: 'T4' }, { type: 'Category Two', min: 40, color: 'D', type1: 'p1', type2: 'T4' }, { type: 'Category Two', min: 50, color: 'C', type1: 'p1', type2: 'T4' }, { type: 'Category Two', min: 30, color: 'E', type1: 'p1', type2: 'T4' }, ] } ], interactions:[ { type: 'element-highlight-by-group', highlightState:'highlight' } ], bar:{ style:{ fillOpacity:(data) => data.type1 === 'p' ? 1: 0.5 }, state:{ highlight:{ stroke:"black", lineWidth:1, zIndex:100 } } }, xField: ['type', 'type1', 'type2'], yField: 'min', seriesField: 'color', axes: [ { orient:"left", label:{ visible: false}, grid:{ style:{ lineDash:[4,4], stroke:'#dddddd'} } }, { orient:"bottom", paddingInner:[0.1,0.05,0.5] } ], tooltip:{ visible:false } }; const vchart = new VChart(spec, { dom: CONTAINER_ID }); vchart.renderSync(); // Just for the convenience of console debugging, DO NOT COPY! window['vchart'] = vchart;