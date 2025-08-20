New Story

How Gen Z Made Crypto Their Second Language?

by
byChristopher Wells@christopherwells

Top Product Advisor | Blockchain & DeFi Expert | Risk Management Specialist | open for collaborations (DM open 24\7)

August 20th, 2025
    featured image - How Gen Z Made Crypto Their Second Language?
      Speed
      Voice
    Christopher Wells

    About Author

    Christopher Wells HackerNoon profile picture
    Christopher Wells@christopherwells

    Top Product Advisor | Blockchain & DeFi Expert | Risk Management Specialist | open for collaborations (DM open 24\7)

    Read my storiesLearn More

    Comments

    avatar

    TOPICS

    web3#cryptocurrency#gen-z-style-innovation#gen-z#gen-z-in-crypto#crypto-adoption#gen-z-crypto-adoption#does-gen-z-love-crypto#why-does-gen-z-love-crypto

    THIS ARTICLE WAS FEATURED IN

    Arweave
    viewblock
    ViewBlock
    TerminalTerminalLiteLite
    Archives
    Threads
    Mas

    Related Stories