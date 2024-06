Tests d'intrusion et analyse des vulnérabilités

Dans cet article, j'explorerai les domaines de l'analyse des vulnérabilités et des tests d'intrusion, en soulignant les subtiles différences et similitudes entre les différentes étapes et processus impliqués dans chaque étape. J'examinerai également de plus près quelques outils à la fin qui se concentrent sur l'automatisation de la tâche. Pour rendre les choses simples et pédagogiques, je vais détailler les étapes fondamentales d'un pentest et d'une évaluation de vulnérabilité. Commençons!

Qu’est-ce que les tests d’intrusion ?

Tests de pénétration, également connu sous le nom de test d'intrusion , est un processus qui consiste à identifier et à résoudre les failles de sécurité en simulant un pirate informatique amical. Il s'agit d'une approche systématique qui commence par la planification et la collecte d'informations et, selon l'objectif, se termine par la communication des résultats ou par la garantie d'un accès continu. Il s'agit d'une procédure standard qui contribue à renforcer la sécurité de l'environnement numérique d'une organisation. Voici les étapes impliquées :









Planification et reconnaissance

Durant la phase de planification, il est crucial d’obtenir toutes les informations pertinentes sur la cible, y compris des détails sur la technologie qu’elle utilise et ses données en cas d’attaque de phishing. Ces informations jouent un rôle essentiel dans la détermination des outils, des techniques et d'autres détails qui façonneront l'ensemble du processus.





L'étape suivante est une enquête, qui consiste à collecter la plupart des données essentielles. Il existe deux approches fondamentales de la reconnaissance : active et passive. Même si les deux méthodes atteignent le même objectif, la reconnaissance active est plus affirmée et susceptible d’être remarquée. En revanche, la reconnaissance passive collecte des informations indirectement et est plus secrète et difficile à identifier. Chaque méthode a un temps de fonctionnement différent, les méthodes passives étant parfois plus complexes et plus longues, tandis que les méthodes actives sont plus rapides mais moins détaillées.

Balayage

Le processus de numérisation est similaire à la conduite d’une enquête exhaustive. L’objectif principal est d’approfondir la cible et de recueillir des informations précieuses. C’est comme passer au crible une pile désordonnée d’objets pour trouver les joyaux cachés.





Notre objectif est d'obtenir des informations cruciales qui nous permettront de pénétrer dans le système avec un minimum de suspicion. Nous utilisons diverses analyses adaptées à la tâche à accomplir. Par exemple, lorsque nous travaillons avec une application Web, nous recherchons des vulnérabilités telles que le potentiel CSRF et les points de terminaison XSS. Nous examinons les points d'accès, étudions les services exécutés sur les ports et déterminons la présence de pare-feu ou de WAF sur un réseau. Les options disponibles pour la numérisation sont nombreuses et variées.









Exploitation et accès

Une fois qu’un pirate informatique découvre une vulnérabilité pouvant être exploitée, cela ne prend que peu de temps pour lancer une attaque à grande échelle. L'exploitation d'une vulnérabilité implique d'obtenir un accès non autorisé au système d'une victime. Les attaquants doivent être prudents et éviter tout contact direct avec le système cible pour éviter de se faire prendre.



Il existe plusieurs scénarios d'accès illégal, mais les plus courants sont les exécutions de code à distance (RCE) et les portes dérobées. Les vulnérabilités RCE sont des problèmes de base qui permettent des entrées ou des sorties indésirables et parfois une manipulation de la logique du code. Les RCE constituent le type de vulnérabilité le plus dangereux et comportent souvent une prime importante. Les portes dérobées sont de deux types : personnalisées et mal configurées. Les portes dérobées personnalisées consistent à inciter la cible à télécharger un fichier malveillant, tandis que les portes dérobées mal configurées impliquent l'accès à un portail de développeur.

Maintenir l'accès

Discutons plus en détail du concept de préservation de l'accès. Pensez à conserver une clé de sauvegarde dans un emplacement sécurisé au cas où votre clé primaire serait perdue ou si vous deviez faire une pause inattendue. Cet accès de sauvegarde sert non seulement de mesure de précaution, mais vous permet également de naviguer sans effort dans le monde numérique. Avoir accès à tout moment aux informations essentielles est un autre avantage. Par conséquent, conserver l’accès, c’est comme avoir un compagnon fiable avec vous dans votre voyage numérique, garantissant que vous êtes toujours prêt à toute situation qui pourrait survenir.





Dans le cas de la machine de la victime, l'accès de sauvegarde est comme une clé de sauvegarde volée. Le hacker peut facilement accéder à l'espace personnel ou professionnel de la victime quand il le souhaite, sans être détecté s'il joue la sécurité.

Rapport et contrôle

En tant que hacker éthique, la création d’un rapport est cruciale pour votre travail. Dans le rapport, vous devez expliquer chaque étape que vous avez franchie, les problèmes que vous avez découverts, les exploits que vous avez utilisés, les actifs menacés et les résultats que vous avez obtenus. Même si le rapport peut représenter une tâche ardue, les informations qu’il contient sont précieuses. Savoir quels actifs sont à risque peut aider l’entreprise à prioriser la prévention des attaques afin de sécuriser efficacement l’infrastructure.





Cependant, le processus de test d’intrusion n’est pas aussi compliqué qu’il y paraît à première vue. Cela implique principalement de comprendre les implications des tests. Les hackers ont généralement une bonne compréhension de ce concept, mais certains se spécialisent dans des tâches spécifiques au sein du processus.





Qu’est-ce que l’analyse des vulnérabilités ?

Nous allons maintenant discuter analyse des vulnérabilités , un segment du processus de test d'intrusion. Cette phase relève de la phase d'analyse et implique de parcourir une longue liste de problèmes et de mauvaises configurations. Le processus d’évaluation des vulnérabilités vise à analyser un grand nombre de données et à rechercher les exploits d’ingénierie inverse et les bogues à l’origine des vulnérabilités. Les bases de données en ligne telles que exploit-db contiennent des listes d'exploits pour les CVE qui sont souvent mentionnées. Ces bases de données fournissent des informations telles que le code PoC lié à l'exploit et d'autres détails pertinents.





L’évaluation de la vulnérabilité nécessite beaucoup de temps et d’efforts. L’objectif ici est de trouver un exploit, et plus l’exploitation est précise, meilleure est la compréhension de l’information. Par exemple, si vous avez une tâche concernant l'analyse CSP, vous découvrirez peut-être que la stratégie CSP est en place pour protéger l'application Web contre d'éventuelles attaques XSS. Cependant, même si le caractère générique est présent, vous ne pourrez pas l'exploiter sans connaître les points de terminaison vulnérables. S’il n’y a aucun point de terminaison possible ou accessible pour XSS sur le site Web, comment allez-vous l’exploiter ? Dans de tels scénarios, une compréhension plus approfondie de la situation est nécessaire.

Ainsi, l’analyse et l’évaluation des vulnérabilités constituent une tâche cruciale mais chronophage qui nécessite une compréhension approfondie des relations entre les différents éléments d’information.





Outils de tests d'intrusion

Au fil du temps, les outils de tests d’intrusion ont connu une évolution significative qui reflète l’évolution constante du paysage des menaces de cybersécurité. Les premiers outils étaient souvent simples et avaient une gamme d’utilisations restreinte. Cependant, les outils de tests d’intrusion sont devenus des solutions solides et complètes en réponse à la sophistication croissante des cybermenaces. Ces outils donnent aux organisations une compréhension approfondie de leur posture de sécurité en simulant des cyberattaques réelles en plus d'identifier les vulnérabilités.





Des progrès notables ont été réalisés dans les outils d’évaluation de la vulnérabilité. Les technologies de pointe comme l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique sont utilisées par les outils modernes pour améliorer leur capacité à reconnaître et classer les vulnérabilités. Pour maintenir ces outils à jour avec les cybermenaces et vulnérabilités les plus récentes, l’intégration de flux de renseignements sur les menaces est devenue une fonctionnalité standard. De plus, les interfaces utilisateur intuitives ont accru l’accessibilité de ces outils pour un plus large éventail de professionnels de la sécurité.





Les cadres d'exploitation, illustrés par des plateformes largement utilisées comme Metasploit, ont également connu un développement important. Ces frameworks offrent désormais une expérience plus conviviale, permettant aux experts en sécurité d'automatiser efficacement le processus d'exploitation. Les frameworks ont évolué pour prendre en charge un plus large éventail de vulnérabilités et sont devenus des composants essentiels de l'arsenal des testeurs d'intrusion. L’intégration avec des sources de renseignements sur les menaces a encore amélioré la précision et l’efficacité des tentatives d’exploitation.

Automatisation des tests d'intrusion.

L'automatisation des processus de tests d'intrusion a transformé l'efficacité et l'efficience des évaluations de sécurité. L'automatisation accélère les tests, permettant aux entreprises d'effectuer des évaluations de sécurité plus fréquentes et plus approfondies. Les plateformes d'orchestration sont devenues des éléments essentiels, offrant un cadre centralisé pour gérer l'ensemble du cycle de vie des tests d'intrusion. Avec l'aide de ces plateformes, les équipes de sécurité peuvent rationaliser l'utilisation des ressources et réduire les délais d'évaluation en automatisant les tâches répétitives telles que l'analyse des vulnérabilités et l'exécution des exploits.





Un développement notable en matière d’automatisation est la façon dont elle s’intègre aux processus DevOps. Les outils de tests d'intrusion évoluent pour s'intégrer parfaitement aux flux de travail DevOps à mesure que de plus en plus d'entreprises les adoptent pour une livraison continue et plus rapide de logiciels. La sécurité est un élément crucial du cycle de vie du développement logiciel, car l'automatisation garantit l'intégration des tests de sécurité à différentes phases du pipeline de développement.





L'automatisation s'applique également aux environnements cloud, où des instruments sont créés ou modifiés pour évaluer la sécurité de l'infrastructure cloud. Avec la popularité de l’informatique sans serveur, de nouveaux défis sont apparus. Pour fournir des évaluations approfondies de la sécurité des architectures sans serveur, des outils automatisés relèvent ces défis.





En résumé, le développement d’outils de tests d’intrusion et l’intégration de l’automatisation dans les flux de travail représentent une réaction dynamique à la nature changeante du paysage des menaces. Avec

Grâce aux outils de plus en plus avancés et efficaces disponibles, les professionnels de la sécurité peuvent désormais déjouer les cyber-adversaires et améliorer la posture de sécurité globale d'une organisation. Les efforts constants visant à protéger les données sensibles et les actifs numériques dépendront fortement des progrès continus de ces outils à mesure que la technologie évolue.

Développement de flux de travail d'automatisation Pentesting

Plusieurs problèmes doivent être pris en compte lors de la création d'un système d'automatisation basé sur le flux de travail pour les tests d'intrusion. Définir clairement les objectifs et évaluer les procédures actuelles sont les premières étapes pour identifier les domaines prêts à être automatisés. La sélection des bons outils est essentielle, nécessitant un équilibre entre adaptabilité, potentiel d’intégration et choix de personnalisation.





Une étape cruciale du processus consiste à concevoir la séquence de flux de travail, qui nécessite un flux logique de tâches depuis la reconnaissance jusqu'au reporting. Le pipeline de développement et les tests de sécurité sont garantis de fonctionner ensemble de manière transparente lorsque les pratiques DevOps sont intégrées. Par ailleurs, la prise en compte des environnements cloud et hybrides nécessite de s’adapter aux difficultés particulières que présentent ces paramètres.





Des tests réguliers et une surveillance continue sont des éléments essentiels qui nécessitent des mesures proactives pour identifier et neutraliser rapidement les nouvelles menaces. Pour que l’équipe de sécurité comprenne et utilise efficacement le système, une documentation complète du flux de travail automatisé et une formation sont nécessaires.





Imaginez une situation dans laquelle un expert en sécurité est chargé de tester les vulnérabilités d'une application Web. L'objectif est de trouver les faiblesses potentielles de l'infrastructure Web de l'application. Cet exemple se concentre sur l'énumération des applications Web, la première étape du processus de test d'intrusion.





L'étape suivante consiste à utiliser Nmap pour analyser le réseau à la recherche de ports ouverts et de services de serveur Web. Comprendre la surface d’attaque et les points d’entrée potentiels nécessite la connaissance de ces informations. Nmap utilise la sortie de Sublist3r pour diriger une analyse ciblée concentrée sur les sous-domaines trouvés. Après l'analyse du réseau, l'attention se tourne vers l'analyse des applications Web. Des outils tels que Burp Suite sont utilisés pour rechercher des vulnérabilités courantes telles que l'injection SQL et les scripts intersites. La configuration de Burp Suite est basée sur les résultats de l'analyse du réseau, ce qui garantit une évaluation ciblée et efficace.





Le processus comprend l'énumération des répertoires et des fichiers à l'aide de Dirb pour affiner davantage l'analyse. En utilisant les données d'analyse de l'application Web comme guide, cette étape recherche les ressources cachées sur le serveur Web. Les paramètres de Nikto, un programme permettant une analyse de vulnérabilité plus approfondie, sont influencés par les résultats de Dirb. Nikto fournit un rapport complet sur les risques de sécurité possibles en analysant le serveur Web à la recherche de vulnérabilités connues, de mauvaises configurations et de versions logicielles obsolètes.





L'intégration fluide des flux de travail de ces outils démontre à quel point ils sont interconnectés. L'énumération des applications Web est facilitée par un processus rationalisé dans lequel le résultat d'un outil influence la configuration d'un autre. Pour interpréter les résultats, modifier les configurations et repérer les points d'exploitation possibles, l'expérience d'un professionnel de la sécurité est cruciale au succès du flux de travail. Le flux de travail doit être continuellement amélioré pour suivre l'évolution des menaces et préserver la sécurité de l'application Web au fil du temps. La création et la gestion de ces flux de travail nécessitent une attention constante aux détails et une connaissance du paysage de la cybersécurité en évolution rapide.









Mais il est essentiel de reconnaître à quel point ce processus est complexe et difficile. La complexité de la création et de la gestion d’un flux de travail d’automatisation solide augmente à mesure que les entreprises tentent de garder une longueur d’avance sur le paysage en constante évolution des cybermenaces. Les défis inhérents à l'automatisation des tests d'intrusion sont attribués à la nature dynamique des environnements informatiques, à la diversité des exigences en matière de tests et à l'évolution constante du paysage des menaces. Pour faire face à cette complexité, il faut un engagement constant, un développement des compétences et une compréhension sophistiquée des exigences de sécurité uniques de l’entreprise. Créer un flux de travail automatisé de tests d'intrusion qui fonctionne bien et qui est flexible est une tâche difficile qui nécessite une attention continue aux détails et à l'expérience pour garder une longueur d'avance sur la courbe de la cybersécurité.





Automatisation avec des solutions Open Source

Le développement de workflows avec des outils qui s’y intègrent facilement est crucial dans le domaine en constante évolution de la cybersécurité. Il existe plusieurs solutions que l'on peut proposer pour développer un code entièrement automatisé qui fonctionne pour toutes les possibilités, et l'autre moyen plus simple consiste à utiliser une solution prête à l'emploi. Je vais vous expliquer les deux solutions.





Coder le système

Nous discuterons des étapes à suivre pour coder cela, car je connais simplement le processus, pas le tout. Cela dépend principalement de ce que vous souhaitez automatiser. Il existe plusieurs choses que vous pouvez automatiser en matière de cybersécurité, principalement lors des tests d'intrusion. Si vous construisez à partir de zéro, il n'est pas possible de construire un système entier à partir de zéro tout seul. Si vous voulez le faire, rassemblez un groupe de programmeurs et d'autres personnes et créez une entreprise pour cela. La meilleure solution ici consiste à créer plusieurs scripts qui fonctionnent sur le même principe mais effectuent des tâches différentes.





Lors de la programmation d’une telle automatisation, nous devons prendre en compte quelques éléments :

La complexité : le nombre d'outils utilisés et les étapes nécessaires à un outil pour accomplir la tâche. Par exemple, disons que je scanne un site Web et que j'utilise 3 outils pour ce travail : Amass, Nmap et DnsDumpster. Les trois peuvent être utilisés pour l’énumération d’applications Web. Nous verrons comment ceux-ci sont connectés dans un instant.

: le nombre d'outils utilisés et les étapes nécessaires à un outil pour accomplir la tâche. Par exemple, disons que je scanne un site Web et que j'utilise 3 outils pour ce travail : Amass, Nmap et DnsDumpster. Les trois peuvent être utilisés pour l’énumération d’applications Web. Nous verrons comment ceux-ci sont connectés dans un instant. Le temps : Le temps pris par cette intégration est important. Développer quoi que ce soit à partir de zéro prend du temps à développer et à réviser. Dans ce cas, le temps consacré se résume à la recherche. Principalement comment les différents composants ou outils peuvent être intégrés, disons que je souhaite intégrer Nmap avec Nikto et Wpscan. Qu'est-ce que je recherche dans Nmap qui puisse mieux aider à l'optimisation et à la mise à niveau ?

Le temps pris par cette intégration est important. Développer quoi que ce soit à partir de zéro prend du temps à développer et à réviser. Dans ce cas, le temps consacré se résume à la recherche. Principalement comment les différents composants ou outils peuvent être intégrés, disons que je souhaite intégrer Nmap avec Nikto et Wpscan. Qu'est-ce que je recherche dans Nmap qui puisse mieux aider à l'optimisation et à la mise à niveau ? Le codage : il y a quelques éléments à prendre en compte lors du codage et il s'agit principalement de la gestion des données brutes de sortie. En fonction de vos recherches et de vos besoins, vous pouvez utiliser l'expression régulière pour extraire les données nécessaires telles que l'URL, l'adresse IP, le port, etc. Ceci est important car c'est ainsi que vous allez connecter l'intégralité de cette carte.





Donc, sur cette base, supposons que je vais collecter des adresses de sous-domaines, extraire les adresses IP, puis effectuer une analyse de vulnérabilité basée sur un script à l'aide de Nmap. Et voici à quoi ça ressemble :









Ainsi, dans l'image ci-dessus, j'ai montré comment nous pouvons interconnecter trois outils. Je sais que c'est un peu inutile d'utiliser DnsDumpster au milieu, mais c'est juste une référence. C’est ainsi que nous pouvons l’intégrer. Au moins une des façons d'y parvenir est d'y ajouter plus d'outils et toutes autres sophistications et optimisations et de le rendre plus complexe, mais gardons les choses simples.





Imaginez maintenant le potentiel qui découle de la création de vos processus de sécurité à partir de zéro en mettant l'accent sur l'automatisation et l'efficacité. Vous avez besoin de quelques outils de base avant de pouvoir vous lancer dans un tel voyage. Python est un allié puissant pour les scripts et l'automatisation, avec de nombreux packages qui s'intègrent bien au processus de développement de flux de travail. Sublist3r est très utile pour énumérer chaque sous-domaine. Profitez des capacités de Nmap pour l'analyse réseau. Utilisez Burp Suite pour améliorer l'analyse des applications Web, Dirb pour énumérer les répertoires et les fichiers et Nikto pour effectuer une analyse approfondie des vulnérabilités. Combinés, ces outils fournissent un flux de travail solide et efficace pour les tests d'intrusion.





Mais l’aventure ne s’arrête pas aux seuls outils. Explorez les packages Python pour l'intégration continue et le déploiement continu (CI/CD) sur GitHub pour incorporer des éléments collaboratifs. L'utilisation d'outils tels que GitHub Actions, GitLab CI ou Jenkins pour mettre en place un pipeline d'intégration et de test continu garantit que votre flux de travail est efficace, mis à jour et testé régulièrement. Votre solution d'automatisation de la sécurité gagne en sophistication supplémentaire grâce à cette intégration avec les processus CI/CD, garantissant sa flexibilité face à l'évolution des menaces de cybersécurité.





Utilisez un système existant.

Donc, pour ceux qui ne sont pas capables de coder le système ou qui sont trop paresseux pour le faire et qui veulent une solution simple, je vous soutiens, j'ai une liste d'outils qui peuvent automatiser la tâche pour vous. Les outils répertoriés ci-dessous sont comme ceci : les outils open source se concentrent sur certains aspects du processus et non sur l'ensemble du processus. Passons maintenant à la liste des outils. Les liens vers les outils open source sont mentionnés dans les sources :

Rayder : Il s'agit d'un outil qui est une application de workflow simplifiée pour exécuter un mappage d'orchestration complexe. Cet outil utilise YAML pour mapper différentes commandes et outils afin d'exécuter des tâches de reconnaissance. Cet outil nous permet de mentionner comment les commandes doivent s'exécuter, de sauvegarder et de localiser les sorties.

Il s'agit d'un outil qui est une application de workflow simplifiée pour exécuter un mappage complexe. Cet outil utilise YAML pour mapper différentes commandes et outils afin d'exécuter des tâches de reconnaissance. Cet outil nous permet de mentionner comment les commandes doivent s'exécuter, de sauvegarder et de localiser les sorties. MetaHub : MetaHub est un framework de contextualisation qui permet d'automatiser la compilation et la contextualisation de tous les actifs en fonction des environnements et des exigences de base. Cet outil est destiné aux opérations liées au cloud et à AWS, et ne se concentre sur aucune des tâches habituelles.

MetaHub est un framework de contextualisation qui permet d'automatiser la compilation et la contextualisation de tous les actifs en fonction des environnements et des exigences de base. Cet outil est destiné aux opérations liées au cloud et à AWS, et ne se concentre sur aucune des tâches habituelles. Vortex : cet outil permet d'automatiser plusieurs tâches, notamment la reconnaissance, l'énumération et enfin l'exploitation. C'est un très bon outil et un incontournable.

cet outil permet d'automatiser plusieurs tâches, notamment la reconnaissance, l'énumération et enfin l'exploitation. C'est un très bon outil et un incontournable. Osmedeus : Il s'agit d'un cadre énorme, et il couvre presque toutes les exigences pour créer un bon cadre d'énumération et de reconnaissance pour l'automatisation. Cet outil analyse les dépôts git, les domaines et les distributions cloud. Alors oui, c'est énorme, rapide et fiable.





Ce sont les quatre options gratuites qui valent la peine d’être partagées avec vous tous. Je partagerai les liens vers chacun d’eux ci-dessous. Vous pouvez les consulter si vous êtes intéressé. Si vous souhaitez également essayer quelques outils d'automatisation supplémentaires que j'ai proposés, vous pouvez consulter mes dépôts GitHub , et si vous les aimez, donnez-leur une étoile ou rejoignez les discussions pour donner votre point de vue et vos idées.





C'était mon point de vue sur l'automatisation des tests d'intrusion, soit en le programmant, soit en utilisant des solutions existantes. Notre objectif final est de pirater les systèmes d’une manière ou d’une autre.

