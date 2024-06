Penetrationstests und Schwachstellenscans

In diesem Artikel werde ich die Bereiche des Schwachstellenscans und des Penetrationstests untersuchen und dabei die subtilen Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Phasen und Prozessen hervorheben, die an jedem Schritt beteiligt sind. Außerdem werde ich am Ende noch ein paar Tools genauer unter die Lupe nehmen, die sich auf die Automatisierung der Aufgabe konzentrieren. Um die Sache einfach und lehrreich zu gestalten, werde ich die grundlegenden Schritte eines Pentests und einer Schwachstellenbewertung aufschlüsseln. Lass uns anfangen!

Was ist Penetrationstest?

Penetrationstests, auch Pentesting genannt ist ein Prozess, bei dem Sicherheitslücken identifiziert und behoben werden, indem ein befreundeter Hacker simuliert wird. Es handelt sich um einen systematischen Ansatz, der mit der Planung und Sammlung von Informationen beginnt und je nach Zielsetzung mit der Berichterstattung über die Ergebnisse oder der Sicherstellung eines kontinuierlichen Zugriffs endet. Hierbei handelt es sich um ein Standardverfahren, das dazu beiträgt, die Sicherheit der digitalen Umgebung einer Organisation zu verbessern. Die folgenden Phasen sind beteiligt:









Planung und Aufklärung

Während der Planungsphase ist es von entscheidender Bedeutung, alle relevanten Informationen über das Ziel zu erhalten, einschließlich Details über die verwendete Technologie und seine Daten im Falle eines Phishing-Angriffs. Diese Informationen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Werkzeuge, Techniken und anderen Details, die den gesamten Prozess prägen.





Der nächste Schritt ist eine Umfrage, bei der die meisten wesentlichen Daten erhoben werden. Es gibt zwei grundlegende Aufklärungsansätze: aktive und passive. Während beide Methoden das gleiche Ziel erreichen, ist die aktive Aufklärung durchsetzungsfähiger und wahrscheinlicher, um wahrgenommen zu werden. Im Gegensatz dazu sammelt die passive Aufklärung Informationen indirekt und ist verdeckter und schwieriger zu identifizieren. Jede Methode hat eine andere Betriebszeit, wobei passive Methoden manchmal komplexer und zeitaufwändiger sind, während aktive Methoden schneller, aber weniger detailliert sind.

Scannen

Der Scanvorgang ähnelt der Durchführung einer umfassenden Untersuchung. Das Hauptziel besteht darin, tiefer in das Ziel vorzudringen und wertvolle Informationen zu sammeln. Es ähnelt dem Durchsuchen eines unordentlichen Stapels von Dingen, um die verborgenen Schätze zu finden.





Unser Ziel ist es, wichtige Informationen zu erhalten, die es uns ermöglichen, mit minimalem Verdacht in das System einzudringen. Wir nutzen verschiedene Scans, die auf die jeweilige Aufgabe zugeschnitten sind. Wenn wir beispielsweise mit einer Webanwendung arbeiten, suchen wir nach Schwachstellen wie CSRF-Potenzial und XSS-Endpunkten. Wir untersuchen Zugangspunkte, untersuchen auf Ports laufende Dienste und ermitteln das Vorhandensein von Firewalls oder WAFs in einem Netzwerk. Die Möglichkeiten zum Scannen sind zahlreich und vielfältig.









Ausbeutung und Zugangsverschaffung

Sobald ein Hacker eine Schwachstelle entdeckt, die ausgenutzt werden kann, kann es nur kurze Zeit dauern, bis er einen umfassenden Angriff startet. Das Ausnutzen einer Sicherheitslücke bedeutet, sich unbefugten Zugriff auf das System eines Opfers zu verschaffen. Angreifer müssen vorsichtig sein und den direkten Kontakt mit dem Zielsystem vermeiden, um nicht erwischt zu werden.



Es gibt mehrere Szenarien für illegalen Zugriff, die häufigsten sind jedoch Remote Code Executions (RCEs) und Hintertüren. RCE-Schwachstellen sind kernbasierte Probleme, die unerwünschte Eingaben oder Ausgaben und manchmal auch Manipulationen an der Codelogik ermöglichen. RCEs stellen die gefährlichste Art von Schwachstelle dar und sind oft mit einem großen Risiko behaftet. Es gibt zwei Arten von Hintertüren: benutzerdefiniert und falsch konfiguriert. Bei benutzerdefinierten Hintertüren wird das Ziel dazu verleitet, eine schädliche Datei herunterzuladen, während bei falsch konfigurierten Hintertüren auf ein Entwicklerportal zugegriffen wird.

Zugriff aufrechterhalten

Lassen Sie uns das Konzept der Zugriffserhaltung genauer besprechen. Erwägen Sie die Aufbewahrung eines Sicherungsschlüssels an einem sicheren Ort für den Fall, dass Ihr Primärschlüssel verloren geht oder Sie eine unerwartete Pause einlegen müssen. Dieser Backup-Zugriff dient nicht nur der Vorsichtsmaßnahme, sondern ermöglicht Ihnen auch eine mühelose Navigation in der digitalen Welt. Ein weiterer Vorteil ist der jederzeitige Zugriff auf wichtige Informationen. Daher ist die Wahrung des Zugriffs wie ein zuverlässiger Begleiter auf Ihrer digitalen Reise, der sicherstellt, dass Sie stets auf alle auftretenden Situationen vorbereitet sind.





Im Fall der Maschine des Opfers gleicht der Backup-Zugriff einem gestohlenen Backup-Schlüssel. Der Hacker kann jederzeit problemlos auf den persönlichen oder beruflichen Bereich des Opfers zugreifen, ohne entdeckt zu werden, wenn er auf Nummer sicher geht.

Bericht und Kontrolle

Als ethischer Hacker ist die Erstellung eines Berichts für Ihre Arbeit von entscheidender Bedeutung. Im Bericht müssen Sie alle von Ihnen unternommenen Schritte, die von Ihnen entdeckten Probleme, die von Ihnen genutzten Exploits, die gefährdeten Vermögenswerte und die erzielten Ergebnisse erläutern. Obwohl der Bericht eine entmutigende Aufgabe sein kann, sind die darin enthaltenen Informationen wertvoll. Wenn das Unternehmen weiß, welche Vermögenswerte gefährdet sind, kann es der Angriffsprävention Priorität einräumen, um die Infrastruktur wirksam zu schützen.





Allerdings ist der Prozess des Penetrationstests nicht so kompliziert, wie es zunächst scheinen mag. Dabei geht es in erster Linie darum, die Auswirkungen der Tests zu verstehen. Hacker haben im Allgemeinen ein gutes Verständnis für dieses Konzept, einige spezialisieren sich jedoch auf bestimmte Aufgaben innerhalb des Prozesses.





Was ist Schwachstellenscan?

Wir werden jetzt diskutieren Schwachstellenscan , ein Abschnitt des Pen-Testing-Prozesses. Diese Phase fällt in die Scanphase und beinhaltet das Durchgehen einer umfangreichen Liste von Problemen und Fehlkonfigurationen. Der Schwachstellenbewertungsprozess zielt darauf ab, viele Daten zu analysieren und Reverse-Engineering-Exploits und Fehler zu untersuchen, die die Schwachstellen verursachen. Online-Datenbanken wie Exploit-db enthalten Auflistungen von Exploits für CVEs, auf die häufig verwiesen wird. Diese Datenbanken stellen Informationen wie Exploit-bezogenen PoC-Code und andere relevante Details bereit.





Die Schwachstellenbewertung erfordert einen hohen Zeit- und Arbeitsaufwand. Ziel ist es hier, einen Exploit zu finden. Je genauer der Exploit ist, desto besser ist das Verständnis der Informationen. Wenn Sie beispielsweise eine Aufgabe zur CSP-Analyse haben, stellen Sie möglicherweise fest, dass die CSP-Richtlinie vorhanden ist, um die Webanwendung vor möglichen XSS-Angriffen zu schützen. Doch selbst wenn der Platzhalter vorhanden ist, können Sie ihn nicht ausnutzen, ohne die anfälligen Endpunkte zu kennen. Wenn es auf der Website keine möglichen oder zugänglichen Endpunkte für XSS gibt, wie werden Sie es dann ausnutzen? In solchen Szenarien ist ein tieferes Verständnis der Situation notwendig.

Daher ist das Scannen und Bewerten von Schwachstellen eine wichtige, aber zeitaufwändige Aufgabe, die ein gründliches Verständnis der Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Informationen erfordert.





Penetrationstest-Tools

Im Laufe der Zeit haben Penetrationstest-Tools eine bedeutende Entwicklung durchlaufen, die die sich ständig verändernde Landschaft der Cybersicherheitsbedrohungen widerspiegelt. Frühe Werkzeuge waren oft einfach und hatten einen begrenzten Einsatzbereich. Allerdings haben sich Penetrationstest-Tools als Reaktion auf die zunehmende Komplexität von Cyber-Bedrohungen zu starken, umfassenden Lösungen entwickelt. Diese Tools vermitteln Unternehmen ein umfassendes Verständnis ihrer Sicherheitslage, indem sie neben der Identifizierung von Schwachstellen auch tatsächliche Cyberangriffe simulieren.





Bei den Tools zur Schwachstellenbewertung wurden bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Moderne Tools nutzen Spitzentechnologien wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um ihre Fähigkeit zur Erkennung und Einstufung von Schwachstellen zu verbessern. Um diese Tools über die neuesten Cyber-Bedrohungen und -Schwachstellen auf dem Laufenden zu halten, ist die Integration von Threat-Intelligence-Feeds zu einer Standardfunktion geworden. Darüber hinaus haben intuitive Benutzeroberflächen die Zugänglichkeit dieser Tools für ein breiteres Spektrum von Sicherheitsexperten verbessert.





Auch Exploitation-Frameworks, wie beispielsweise weit verbreitete Plattformen wie Metasploit, haben eine bedeutende Entwicklung erfahren. Diese Frameworks bieten jetzt eine benutzerfreundlichere Erfahrung und ermöglichen es Sicherheitsexperten, den Ausnutzungsprozess effizient zu automatisieren. Die Frameworks haben sich weiterentwickelt, um ein breiteres Spektrum an Schwachstellen zu unterstützen, und sind zu wesentlichen Bestandteilen der Arsenale von Penetrationstestern geworden. Durch die Integration mit Threat-Intelligence-Quellen wurden die Präzision und Effektivität von Ausnutzungsversuchen weiter verbessert.

Automatisierung von Penetrationstests.

Die Automatisierung von Penetrationstestprozessen hat die Wirksamkeit und Effizienz von Sicherheitsbewertungen verändert. Durch die Automatisierung werden Tests beschleunigt, sodass Unternehmen häufigere und ausführlichere Sicherheitsbewertungen durchführen können. Plattformen für die Orchestrierung sind zu wesentlichen Elementen geworden und bieten einen zentralen Rahmen für die Verwaltung des gesamten Penetrationstest-Lebenszyklus. Mithilfe dieser Plattformen können Sicherheitsteams die Ressourcennutzung optimieren und die Bewertungszeiten verkürzen, indem sie wiederkehrende Aufgaben wie das Scannen von Schwachstellen und die Ausführung von Exploits automatisieren.





Eine bemerkenswerte Entwicklung in der Automatisierung ist die gute Integration in DevOps-Prozesse. Penetrationstest-Tools werden weiterentwickelt, um sich nahtlos in DevOps-Workflows zu integrieren, da immer mehr Unternehmen sie für eine kontinuierliche und schnellere Softwarebereitstellung nutzen. Sicherheit ist ein entscheidender Bestandteil des Softwareentwicklungslebenszyklus, da die Automatisierung die Integration von Sicherheitstests in verschiedenen Phasen der Entwicklungspipeline gewährleistet.





Automatisierung gilt auch für Cloud-Umgebungen, in denen Instrumente erstellt oder geändert werden, um die Sicherheit der Cloud-Infrastruktur zu bewerten. Mit der Popularität des Serverless Computing sind neue Herausforderungen entstanden. Um gründliche Sicherheitsbewertungen für serverlose Architekturen bereitzustellen, bewältigen automatisierte Tools diese Herausforderungen.





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung von Penetrationstest-Tools und die Einbindung von Automatisierung in Arbeitsabläufe eine dynamische Reaktion auf die sich verändernde Natur der Bedrohungslandschaft darstellen. Mit

Dank der immer fortschrittlicheren und effektiveren Tools können Sicherheitsexperten nun Cyber-Gegner ausmanövrieren und die allgemeine Sicherheitslage eines Unternehmens verbessern. Das ständige Bemühen, sensible Daten und digitale Vermögenswerte zu schützen, wird in hohem Maße von der weiteren Weiterentwicklung dieser Tools im Zuge der Weiterentwicklung der Technologie abhängen

Pentesting der Automatisierungs-Workflow-Entwicklung

Bei der Erstellung eines Workflow-basierten Automatisierungssystems für Penetrationstests sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Die klare Definition von Zielen und die Bewertung aktueller Abläufe sind die ersten Schritte, um Bereiche zu identifizieren, die für die Automatisierung bereit sind. Die Auswahl der richtigen Tools ist von entscheidender Bedeutung und erfordert ein Gleichgewicht zwischen Anpassungsfähigkeit, Integrationspotenzial und Anpassungsmöglichkeiten.





Ein entscheidender Schritt im Prozess ist die Gestaltung der Arbeitsabläufe, die einen logischen Ablauf der Aufgaben von der Aufklärung bis zur Berichterstattung erfordert. Durch die Integration von DevOps-Praktiken wird garantiert, dass die Entwicklungspipeline und die Sicherheitstests nahtlos zusammenarbeiten. Darüber hinaus erfordert die Berücksichtigung von Cloud- und Hybridumgebungen eine Anpassung an die besonderen Schwierigkeiten, die diese Umgebungen mit sich bringen.





Regelmäßige Tests und laufende Überwachung sind wesentliche Elemente, die proaktive Maßnahmen erfordern, um neue Bedrohungen schnell zu erkennen und zu neutralisieren. Damit das Sicherheitsteam das System verstehen und effektiv nutzen kann, sind eine umfassende Dokumentation des automatisierten Arbeitsablaufs und Schulungen erforderlich.





Stellen Sie sich eine Situation vor, in der ein Sicherheitsexperte damit beauftragt wird, eine Webanwendung auf Schwachstellen zu testen. Ziel ist es, potenzielle Schwachstellen in der Web-Infrastruktur der Anwendung zu finden. Dieses Beispiel konzentriert sich auf die Aufzählung von Webanwendungen, den ersten Schritt im Penetrationstestprozess.





Der nächste Schritt besteht darin, mit Nmap das Netzwerk nach offenen Ports und Webserverdiensten zu durchsuchen. Um die Angriffsfläche und mögliche Eintrittspunkte zu verstehen, ist die Kenntnis dieser Informationen erforderlich. Nmap verwendet die Ausgabe von Sublist3r, um einen gezielten Scan zu leiten, der sich auf die gefundenen Subdomains konzentriert. Nach dem Netzwerkscan richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Scannen von Webanwendungen. Tools wie Burp Suite werden verwendet, um häufige Schwachstellen wie SQL-Injection und Cross-Site-Scripting zu finden. Die Konfiguration der Burp Suite basiert auf den Erkenntnissen des Netzwerkscans, was eine zielgerichtete und effektive Auswertung gewährleistet.





Der Prozess umfasst die Verzeichnis- und Dateiaufzählung mithilfe von Dirb, um die Analyse weiter zu verfeinern. In diesem Schritt wird anhand der Scandaten der Webanwendung nach versteckten Ressourcen auf dem Webserver gesucht. Die Einstellungen von Nikto, einem Programm zur gründlicheren Schwachstellenanalyse, werden von den Erkenntnissen von Dirb beeinflusst. Nikto bietet einen umfassenden Bericht über mögliche Sicherheitsrisiken, indem es den Webserver auf bekannte Schwachstellen, Fehlkonfigurationen und veraltete Softwareversionen scannt.





Die reibungslose Workflow-Integration dieser Tools zeigt, wie vernetzt sie sind. Die Aufzählung von Webanwendungen wird durch einen optimierten Prozess erleichtert, bei dem die Ausgabe eines Tools die Konfiguration eines anderen Tools beeinflusst. Die Erfahrung eines Sicherheitsexperten ist entscheidend für den Erfolg des Workflows, um Ergebnisse zu interpretieren, Konfigurationen zu ändern und mögliche Angriffspunkte zu erkennen. Der Arbeitsablauf muss kontinuierlich verbessert werden, um mit sich ändernden Bedrohungen Schritt zu halten und den Sicherheitsstatus der Webanwendung im Laufe der Zeit aufrechtzuerhalten. Die Erstellung und Verwaltung dieser Arbeitsabläufe erfordert ständige Liebe zum Detail und Kenntnisse der sich schnell verändernden Cybersicherheitslandschaft.









Es ist jedoch wichtig zu erkennen, wie kompliziert und herausfordernd dieser Prozess ist. Die Komplexität der Erstellung und Verwaltung eines starken Automatisierungsworkflows nimmt zu, da Unternehmen versuchen, der sich ständig verändernden Landschaft der Cyber-Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein. Die inhärenten Herausforderungen der Automatisierung von Penetrationstests werden auf die Dynamik von IT-Umgebungen, die Vielfalt der Testanforderungen und die sich ständig weiterentwickelnde Bedrohungslandschaft zurückgeführt. Um diese Komplexität zu bewältigen, sind ständiges Engagement, die Weiterentwicklung von Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Verständnis der einzigartigen Sicherheitsanforderungen des Unternehmens erforderlich. Die Erstellung eines automatisierten Penetrationstest-Workflows, der gut funktioniert und flexibel ist, ist eine schwierige Aufgabe, die ständige Liebe zum Detail und Erfahrung erfordert, um der Cybersicherheitskurve immer einen Schritt voraus zu sein.





Automatisierung mit Open-Source-Lösungen

Die Entwicklung von Arbeitsabläufen mit Tools, die sich leicht integrieren lassen, ist im sich ständig verändernden Bereich der Cybersicherheit von entscheidender Bedeutung. Es gibt mehrere Lösungen, die man finden kann, um einen vollautomatischen Code zu entwickeln, der für alle Möglichkeiten funktioniert, und die andere, einfachere Möglichkeit besteht darin, eine vorgefertigte Lösung zu verwenden. Ich werde beide Lösungen erklären.





Codieren Sie das System

Wir werden die Schritte besprechen, wie wir dies codieren können, da ich nur den Prozess kenne, nicht die ganze Sache. Es hängt hauptsächlich davon ab, was Sie automatisieren möchten. Es gibt mehrere Dinge, die Sie in der Cybersicherheit automatisieren können, vor allem durch Penetrationstests. Wenn Sie von Grund auf neu bauen, ist es nicht möglich, ein ganzes System ganz alleine von Grund auf neu zu erstellen. Wenn Sie das tun möchten, stellen Sie eine Gruppe von Programmierern und anderen Leuten zusammen und gründen Sie dafür ein Unternehmen. Die beste Vorgehensweise besteht hier darin, mehrere Skripte zu erstellen, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren, aber unterschiedliche Aufgaben erfüllen.





Bei der Programmierung einer solchen Automatisierung müssen wir einige Dinge berücksichtigen:

Die Komplexität : Die Anzahl der verwendeten Werkzeuge und die Schritte, die ein Werkzeug benötigt, um die Aufgabe zu erledigen. Nehmen wir zum Beispiel an, ich scanne eine Website und verwende für diesen Job drei Tools: Amass, Nmap und DnsDumpster. Alle drei können für die Aufzählung von Web-Apps verwendet werden. Wir werden gleich sehen, wie diese zusammenhängen.

: Die Anzahl der verwendeten Werkzeuge und die Schritte, die ein Werkzeug benötigt, um die Aufgabe zu erledigen. Nehmen wir zum Beispiel an, ich scanne eine Website und verwende für diesen Job drei Tools: Amass, Nmap und DnsDumpster. Alle drei können für die Aufzählung von Web-Apps verwendet werden. Wir werden gleich sehen, wie diese zusammenhängen. Die Zeit: Die Zeit, die diese Integration in Anspruch nimmt, ist sehr lang. Etwas von Grund auf neu zu entwickeln, erfordert Zeit zum Entwickeln und Überarbeiten. In diesem Fall läuft der Zeitaufwand auf die Recherche hinaus. Hauptsächlich wie die verschiedenen Komponenten oder Tools integriert werden können, sagen wir mal, ich möchte Nmap mit Nikto und Wpscan integrieren. Wonach suche ich in Nmap, das bei der Optimierung und als Upgrade besser helfen kann?

Die Zeit, die diese Integration in Anspruch nimmt, ist sehr lang. Etwas von Grund auf neu zu entwickeln, erfordert Zeit zum Entwickeln und Überarbeiten. In diesem Fall läuft der Zeitaufwand auf die Recherche hinaus. Hauptsächlich wie die verschiedenen Komponenten oder Tools integriert werden können, sagen wir mal, ich möchte Nmap mit Nikto und Wpscan integrieren. Wonach suche ich in Nmap, das bei der Optimierung und als Upgrade besser helfen kann? Die Codierung: Bei der Codierung sind einige Dinge zu beachten. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Ausgabeverarbeitung der ausgegebenen Rohdaten. Basierend auf Ihren Recherchen und Anforderungen können Sie Regex verwenden, um die erforderlichen Daten wie URL, IP, Port usw. zu extrahieren. Dies ist wichtig, da Sie auf diese Weise die gesamte Karte verbinden.





Nehmen wir also an, dass ich Subdomain-Adressen sammle, die IP-Adressen extrahiere und dann eine skriptbasierte Schwachstellenanalyse mit Nmap durchführe. Und so sieht es aus:









Im obigen Bild habe ich gezeigt, wie wir drei Tools miteinander verbinden können. Ich weiß, dass es irgendwie sinnlos ist, DnsDumpster in der Mitte zu verwenden, aber es ist nur eine Referenz. So können wir es integrieren. Zumindest eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, weitere Tools und alle anderen Verfeinerungen und Optimierungen hinzuzufügen und es komplexer zu machen, aber lassen Sie es uns einfach halten.





Stellen Sie sich jetzt das Potenzial vor, das sich aus der völligen Neugestaltung Ihrer Sicherheitsprozesse mit Schwerpunkt auf Automatisierung und Effizienz ergibt. Sie benötigen einige grundlegende Werkzeuge, bevor Sie sich auf eine solche Reise begeben können. Python ist ein leistungsstarker Verbündeter für Skripterstellung und Automatisierung, mit vielen Paketen, die gut in den Workflow-Entwicklungsprozess passen. Sublist3r ist sehr nützlich, um jede Subdomain aufzulisten. Nutzen Sie die Möglichkeiten von Nmap zum Netzwerkscannen. Verwenden Sie Burp Suite, um das Scannen von Webanwendungen zu verbessern, Dirb, um Verzeichnisse und Dateien aufzulisten, und Nikto, um eine detaillierte Schwachstellenanalyse durchzuführen. Zusammen bieten diese Tools einen starken und effizienten Arbeitsablauf für Penetrationstests.





Aber das Abenteuer endet nicht nur mit den Werkzeugen. Entdecken Sie Python-Pakete für Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD) auf GitHub, um kollaborative Elemente zu integrieren. Die Verwendung von Tools wie GitHub Actions, GitLab CI oder Jenkins zum Einrichten einer kontinuierlichen Integrations- und Testpipeline garantiert, dass Ihr Workflow effektiv ist und regelmäßig aktualisiert und getestet wird. Ihre Sicherheitsautomatisierungslösung wird durch die Integration mit CI/CD-Prozessen noch ausgefeilter und gewährleistet so ihre Flexibilität angesichts sich ändernder Cybersicherheitsbedrohungen.





Nutzen Sie ein bestehendes System.

Für diejenigen, die nicht in der Lage sind, das System zu programmieren oder zu faul dazu sind und eine einfache Lösung suchen, stehe ich Ihnen zur Seite. Ich habe eine Liste von Tools, die die Aufgabe für Sie automatisieren können. Die unten aufgeführten Tools sind wie folgt: Die Open-Source-Tools konzentrieren sich auf bestimmte Aspekte des Prozesses und nicht auf den gesamten Prozess. Kommen wir nun zur Auflistung der Tools. Die Links zu den Open-Source-Tools sind in den Quellen erwähnt:

Rayder: Hierbei handelt es sich um ein Tool, bei dem es sich um eine Workflow-Anwendung handelt, die die Ausführung komplizierter Orchestrierungszuordnungen vereinfacht. Dieses Tool verwendet YAML, um verschiedene Befehle und Tools zum Ausführen von Aufklärungsaufgaben zuzuordnen. Mit diesem Tool können wir angeben, wie die Befehle ausgeführt werden müssen, um die Ausgaben zu speichern und zu lokalisieren.

Hierbei handelt es sich um ein Tool, bei dem es sich um eine Workflow-Anwendung handelt, die die Ausführung komplizierter vereinfacht. Dieses Tool verwendet YAML, um verschiedene Befehle und Tools zum Ausführen von Aufklärungsaufgaben zuzuordnen. Mit diesem Tool können wir angeben, wie die Befehle ausgeführt werden müssen, um die Ausgaben zu speichern und zu lokalisieren. MetaHub: MetaHub ist ein kontextualisierendes Framework, das dabei hilft, die Zusammenstellung und Kontextualisierung aller Assets basierend auf den Umgebungen und Kernanforderungen zu automatisieren. Dieses Tool ist für Cloud- und AWS-bezogene Vorgänge gedacht und konzentriert sich nicht auf reguläre Aufgaben.

MetaHub ist ein kontextualisierendes Framework, das dabei hilft, die Zusammenstellung und Kontextualisierung aller Assets basierend auf den Umgebungen und Kernanforderungen zu automatisieren. Dieses Tool ist für Cloud- und AWS-bezogene Vorgänge gedacht und konzentriert sich nicht auf reguläre Aufgaben. Vortex: Dieses Tool ist eine Automatisierung für mehrere Aufgaben, einschließlich Aufklärung, Aufzählung und schließlich Ausbeutung. Es ist ein wahnsinnig gutes Werkzeug und ein Muss.

Dieses Tool ist eine Automatisierung für mehrere Aufgaben, einschließlich Aufklärung, Aufzählung und schließlich Ausbeutung. Es ist ein wahnsinnig gutes Werkzeug und ein Muss. Osmedeus: Dies ist ein riesiges Framework, das fast alle Anforderungen abdeckt, um ein gutes Aufzählungs- und Aufklärungsframework für die Automatisierung zu erstellen. Dieses Tool scannt Git-Repos, Domänen und Cloud-Distributionen. Also ja, das ist riesig, schnell und zuverlässig.





Dies waren die vier kostenlosen Optionen, die es meiner Meinung nach wert waren, mit Ihnen allen geteilt zu werden. Ich werde die Links zu jedem von ihnen unten teilen. Bei Interesse können Sie sich diese anschauen. Wenn Sie auch ein paar weitere Automatisierungstools ausprobieren möchten, die ich mir ausgedacht habe, können Sie sich meine GitHub- Repos ansehen. Wenn sie Ihnen gefallen, geben Sie ihnen einen Stern oder beteiligen Sie sich an den Diskussionen, um Ihre Ansichten und Ideen zu äußern.





Dies war meine Sicht auf die Automatisierung von Penetrationstests, entweder durch Programmierung oder durch die Verwendung vorhandener Lösungen. Unser Endziel besteht darin, die Systeme auf die eine oder andere Weise zu hacken.

