SocialFi réinventé : comment le lancement de Friendzone façonne l'avenir

Le lancement de Friendzone marque l'aube d'une nouvelle ère pour les médias sociaux décentralisés

Le paysage décentralisé des médias sociaux a reçu un élan majeur lorsque Friendzone, un protocole SocialFi pionnier, a officiellement lancé son marché du capital social sur le réseau Polygon Proof-of-Stake. Ce lancement représente un changement de paradigme qui pourrait redéfinir la manière dont les utilisateurs interagissent et s'engagent sur les réseaux sociaux en liant directement l'influence aux récompenses financières.





Friendzone a généré un buzz important dans la communauté Web3 pour son approche novatrice consistant à marier l'engagement des plateformes sociales traditionnelles avec des incitations monétaires tangibles débloquées par la technologie blockchain. Cependant, la construction d’un réseau social décentralisé durable comporte d’immenses défis techniques et économiques. Grâce à sa conception de protocole innovante et à son solide soutien financier, Friendzone pourrait avoir ce qu'il faut pour surmonter ces obstacles et ouvrir la voie à l'adoption généralisée d'un nouveau modèle de médias sociaux décentralisé.

Les problèmes avec les plateformes SocialFi existantes

Bien que l’idée de monétiser les interactions sociales via la cryptographie soit séduisante, les précédents projets SocialFi ont été confrontés à des obstacles majeurs à une adoption généralisée. Les principaux problèmes sont les problèmes d’évolutivité qui nuisent à l’expérience utilisateur à mesure que les réseaux se développent. À mesure que l’activité augmente, les coûts de transaction et les temps d’attente sur les blockchains comme Ethereum peuvent dégrader l’expérience sociale fluide à laquelle les utilisateurs s’attendent.









Les problèmes de liquidité pèsent également sur les premiers protocoles SocialFi, car les marchés initiaux sont trop petits pour faire correspondre efficacement les acheteurs et les vendeurs de jetons sociaux. Ce manque de liquidité décourage les nouveaux utilisateurs et limite les effets de réseau. Sans solutions à ces problèmes, les médias sociaux décentralisés restent un concept de niche plutôt qu’une véritable alternative accessible au grand public.

L'approche différenciée de Friendzone

Friendzone vise à surmonter ces obstacles grâce à une conception de protocole innovante axée sur l'évolutivité, la liquidité et la distribution de la juste valeur. Au cœur de son modèle se trouve une courbe de liaison adaptative qui fixe les prix des jetons de manière dynamique en fonction des commentaires du marché en temps réel. Cela favorise une croissance soutenue sans contraintes d’accessibilité ou de goulets d’étranglement en matière de liquidité.





Le protocole intègre également un mécanisme de mise lié à la fois à la quantité et à la durée de la mise. Inspiré de Curve, ce « modèle veCRV » vise à distribuer les récompenses plus équitablement en fonction d'une contribution significative au succès des créateurs. Combiné aux contrôles personnalisés du créateur sur la monétisation du contenu, Friendzone donne du pouvoir à tous les utilisateurs tout en encourageant l'engagement sur le réseau.





En abordant de front l'évolutivité et la liquidité à travers son cadre économique, Friendzone espère réaliser ce qu'aucun autre projet SocialFi n'a : une plate-forme sociale capable de s'adapter à la popularité grand public tout en intégrant de manière transparente des incitations financières à la participation. En cas de succès, il pourrait devenir le principal modèle favorisant une véritable adoption des médias sociaux décentralisés.

Partenariat stratégique avec Polygon

Pour réaliser ses nobles ambitions, Friendzone s'est associé stratégiquement à Polygon, l'une des principales solutions de mise à l'échelle pour Ethereum. Le lancement sur le réseau Proof-of-Stake de Polygon exploite son évolutivité, sa vitesse et sa sécurité de pointe - des attributs clés nécessaires pour prendre en charge un réseau social décentralisé de taille significative.





La collaboration avec Polygon donne également à Friendzone l'accès à un vaste écosystème innovant de projets et de communautés. Cela le positionne bien pour explorer de nouveaux cas d’utilisation, accélérer la croissance et parvenir à l’interopérabilité entre les applications décentralisées. À mesure que Friendzone fait évoluer son réseau de créateurs et d'utilisateurs, l'approche de mise à l'échelle en couches de Polygon, notamment zkEVM, sera déterminante.

Fort soutien de l’industrie

Parallèlement au lancement du protocole, Friendzone a annoncé la clôture d'un important cycle de financement mené par les meilleurs investisseurs providentiels de l'espace Web3. Cela inclut les fondateurs et les dirigeants de projets de grande envergure tels que Synthetix, Illuvium, Pendle Finance, Immutable et plus encore. La levée de fonds de plus de 750 000 $ s'ajoute à une liste croissante de bailleurs de fonds stratégiques qui conseillent désormais Friendzone.





Cette démonstration de soutien de la part des poids lourds de l'industrie valide la vision nouvelle de Friendzone et souligne la conviction des investisseurs qu'elle peut réussir là où d'autres ont été confrontés à des défis. Avec sa conception différenciée et son équipe bien connectée, Friendzone semble bien placé pour transformer le secteur naissant des médias sociaux décentralisés.

Déploiement progressif et tests bêta

Pour garantir une expérience utilisateur fluide à mesure que l'intérêt augmente, Friendzone utilise une stratégie de déploiement progressif. En commençant par 1 000 des plus de 5 000 utilisateurs sur liste d’attente, le protocole intégrera des cohortes supplémentaires de 1 000 à mesure qu’il démontre sa stabilité.





Cette période de test bêta sera cruciale pour identifier les bogues, affiner le produit en fonction des commentaires des utilisateurs et établir les bases nécessaires à une mise à l'échelle responsable. Un premier système de récompenses basé sur des points sera également testé pour façonner les futures incitations communautaires.





Si tout se passe bien, l'approche progressive de Friendzone vise à éviter les difficultés croissantes d'un lancement incontrôlé du réseau principal qui pourrait compromettre l'expérience sociale fluide qu'il offre. À chaque étape progressive, il s’efforcera d’élever le protocole et de réaliser sa vision complète.

Réflexions finales sur Friendzone

Le lancement de Friendzone sur Polygon marque un moment décisif qui pourrait redéfinir l'avenir des médias sociaux. En liant directement l'influence à la valeur financière grâce à son cadre économique innovant, Friendzone promet de transformer la façon dont les utilisateurs s'engagent et les créateurs de contenu monétisent en ligne.





Son approche différenciée en matière d'évolutivité, de liquidité et de répartition de la juste valeur est conçue pour surmonter les défis qui ont freiné les réseaux sociaux décentralisés jusqu'à présent. Avec un fort soutien de l'industrie et un partenariat stratégique avec Polygon, Friendzone est bien placé pour réaliser ce qu'aucun autre projet SocialFi n'a pu réaliser : l'adoption généralisée d'un nouveau paradigme social tokenisé.





La période de bêta-test sera cruciale pour affiner son produit. Mais en cas de succès, Friendzone pourrait devenir la principale plateforme offrant aux communautés en ligne des incitations financières qui n’étaient jusqu’à présent possibles que grâce à la cryptographie. Son lancement représente l’aube d’une nouvelle ère qui pourrait repousser les limites de ce que permettent les applications décentralisées.





Divulgation des intérêts acquis : cet auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de marque en tant qu'auteur. Que ce soit par le biais d'une rémunération directe, de partenariats médiatiques ou de réseautage, l'auteur a un intérêt direct dans la ou les entreprises mentionnées dans cette histoire. HackerNoon a examiné la qualité du rapport, mais les affirmations contenues dans le présent document appartiennent à l'auteur. #DYOR