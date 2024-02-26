SocialFi 重新构想：Friendzone 的推出如何塑造未来

Friendzone 的推出标志着去中心化社交媒体新时代的黎明

随着领先的 SocialFi 协议 Friendzone 在 Polygon 权益证明网络上正式推出其社交资本市场，去中心化社交媒体格局得到了重大推动。此次发布代表了一种范式转变，可以通过将影响力与经济奖励直接联系起来，重新定义用户在社交媒体上的互动和参与方式。





Friendzone 因其将传统社交平台的参与与区块链技术解锁的有形货币激励相结合的新颖方法而在 Web3 社区中引起了巨大反响。然而，建立一个可持续的去中心化社交网络面临着巨大的技术和经济挑战。凭借其创新的协议设计和强大的资金支持，Friendzone 可能有能力克服这些障碍，并引领新的去中心化社交媒体模式被主流采用。

现有 SocialFi 平台的问题

虽然通过加密货币将社交互动货币化的想法很诱人，但之前的 SocialFi 项目在广泛采用方面面临着重大障碍。其中最主要的是随着网络规模的扩大而困扰用户体验的可扩展性问题。随着活动的增加，以太坊等区块链上的交易成本和等待时间可能会降低用户期望的无缝社交体验。









流动性挑战也困扰着早期的 SocialFi 协议，因为初始市场太小，无法有效匹配社交代币的买家和卖家。流动性的缺乏会阻碍新用户并限制网络效应。如果不解决这些问题，去中心化社交媒体仍然是一个小众概念，而不是主流受众可以使用的真正替代方案。

Friendzone 的差异化方法

Friendzone 旨在通过专注于可扩展性、流动性和公平价值分配的创新协议设计来克服这些障碍。其模型的核心是自适应联合曲线，可根据实时市场反馈动态设定代币价格。这促进了持续增长，而不受可及性或流动性瓶颈的限制。





该协议还纳入了与质押数量和期限相关的质押机制。受 Curve 的启发，这种“veCRV 模型”旨在根据对创作者成功的有意义贡献来更公平地分配奖励。结合对内容货币化的自定义创作者控制，Friendzone 为所有用户提供支持，同时激励整个网络的参与。





通过其经济框架解决可扩展性和流动性问题，Friendzone 希望实现其他 SocialFi 项目无法实现的目标：一个可以扩展到主流流行度，同时无缝整合参与财务激励的社交平台。如果成功，它可能会成为推动去中心化社交媒体真正采用的领先模式。

与Polygon建立战略合作伙伴关系

为了实现其远大抱负，Friendzone 与 Polygon 进行了战略合作，Polygon 是以太坊领先的扩展解决方案之一。 Polygon 权益证明网络的推出利用了其行业领先的可扩展性、速度和安全性——支持具有有意义规模的去中心化社交网络所需的关键属性。





与 Polygon 的合作还使 Friendzone 能够接触到由项目和社区组成的庞大创新生态系统。这使得它能够很好地探索新的用例、加速增长并实现跨去中心化应用程序的互操作性。随着 Friendzone 扩展其创作者和用户网络，Polygon 的分层扩展方法（包括 zkEVM）将发挥重要作用。

强大的产业后盾

在协议发布的同时，Friendzone 宣布完成由 Web3 领域顶级天使投资者牵头的一轮重大融资。其中包括 Synthetix、Illuvium、Pendle Finance、Immutable 等知名项目的创始人和领导层。这轮超过 75 万美元的融资让越来越多的战略支持者为 Friendzone 提供咨询服务。





行业重量级人物的支持证实了 Friendzone 的新颖愿景，并强调了投资者的信念，即它可以在其他公司面临挑战的地方取得成功。凭借其差异化的设计和人脉广泛的团队，Friendzone 似乎处于变革新生的去中心化社交媒体领域的有利位置。

逐步推出和 Beta 测试

为了确保随着兴趣的增长提供流畅的用户体验，Friendzone 正在采用渐进式推出策略。从 5,000 多名候补用户中的 1,000 名开始，该协议将在证明稳定性后增加 1,000 名用户。





这个 Beta 测试期对于识别错误、根据用户反馈微调产品以及建立负责任的扩展所需的基础至关重要。还将测试最初的基于积分的奖励系统，以塑造未来的社区激励措施。





如果一切顺利，Friendzone 的分阶段方法旨在避免不受控制的主网启动带来的成长烦恼，这可能会损害其提供的无缝社交体验。随着每一个进步的里程碑，它将努力提升协议并实现其完整愿景。

关于 Friendzone 的最终想法

Polygon 上 Friendzone 的推出标志着一个分水岭，可能会重新定义社交媒体的未来。通过其创新的经济框架将影响力与财务价值直接联系起来，Friendzone 承诺改变用户参与和内容创作者在线获利的方式。





其在可扩展性、流动性和公允价值分配方面的差异化方法旨在克服迄今为止阻碍去中心化社交网络的挑战。凭借强大的行业支持以及与 Polygon 的战略合作伙伴关系，Friendzone 完全有能力实现其他 SocialFi 项目无法实现的目标：主流采用新的代币化社交范式。





Beta 测试期对于完善其产品至关重要。但如果成功，Friendzone 可能会成为领先的平台，为在线社区提供迄今为止只能通过加密货币实现的经济激励措施。它的推出代表了一个新时代的黎明，这个新时代可能会突破去中心化应用程序的界限。





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