Roblox en difficulté

LEARN MORE ABOUT @SHEHARYARKHAN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Imaginez que vous deviez vous inscrire à une nouvelle application téléphonique en utilisant Facebook pour constater que vos informations de connexion ont été volées. Apparemment, c'est ce qui est arrivé à ~ 1 million d'utilisateurs de Facebook dont les informations de connexion ont pu être compromises via applications malveillantes .





Imaginez que vous deviez vous inscrire à une nouvelle application téléphonique en utilisant Facebook pour constater que vos informations de connexion ont été volées. Apparemment, c'est ce qui est arrivé à ~ 1 million d'utilisateurs de Facebook dont les informations de connexion ont pu être compromises via applications malveillantes .





Bien qu'ils puissent sembler authentiques, du moins à première vue, Facebook listé un certain nombre de drapeaux rouges que les utilisateurs peuvent avoir ignorés ou dont ils n'étaient pas conscients. Le géant des médias sociaux a notifié les personnes concernées et a également partagé les détails des 400 applications malveillantes qui volaient les informations des utilisateurs à Apple Inc. et à la société mère de Google Alphabet Inc. afin qu'elles soient supprimées de leurs magasins d'applications.





En dehors de la faille de sécurité, Internet était occupé à discuter des nobles tentatives de Facebook d'apporter le métaverse aux masses. L'application métaverse de l'entreprise, Horizon Worlds, est si mauvaise que même les propres employés de Facebook ne l'aiment pas, Le bord rapports. Le pire, c'est que l'exécutif en charge de la construction et de la croissance d'Horizon Worlds oblige les employés à se connecter à l'application et " tomber amoureux " avec ça.





C'est toujours beaucoup trop tôt pour dire en quoi le métaverse évoluera, et comme cela New York Times journaliste le souligne correctement, expliquer le métaverse à travers l'objectif d'Horizon Worlds reviendrait à décrire Internet à partir de l'objectif des salons de discussion AOL (pour les non-Boomers, AOL était une messagerie instantanée qui a finalement été remplacée par les médias sociaux). Pourtant, l'impression générale de la journaliste sur Horizon Worlds était positive (bien plus que les propres employés de Facebook) même si elle a rencontré un beaucoup plus d'enfants qu'elle ne l'avait prévu.





Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, parie déjà sur le potentiel du métavers, et avec le Relier événement juste au coin de la rue, nous en apprendrons davantage sur l'avenir de l'industrie grâce au PDG lui-même.





Facebook était en tête des tendances de cette semaine Classements techniques . 👑

Une gamme de puces puissante ne suffit pas pour économiser les revenus d'AMD 💵

DMLA Les nouvelles puces Ryzen 7000 pourraient avoir le conduire sur la performance plus de Intel processeurs de 12e génération, mais la célébration a été de courte durée. La société basée à Santa Clara a informé les marchés jeudi dernier qu'elle était peut-être un peu trop optimiste quant à ses prévisions de ventes, publiant un correction de cap autour de 1 milliard de dollars.





La pandémie de COVID-19 étant pratiquement terminée et les gens n'étant plus confinés chez eux, les entreprises déclarent des revenus comme elles auraient dû l'être avant que le coronavirus n'immobilise le monde entier. AMD et ses pairs, Nvidia et Intel, ont largement profité du confinement lorsque les consommateurs acheté ou amélioré leurs machines pour le jeu ou le travail, entraînant des ventes massives pour les entreprises technologiques. Désormais, les consommateurs ne sont pas si enclins faire des folies, faire peur de un ralentissement technologique ça peut durer un moment.





Nvidia était à la 57ème place cette semaine tandis qu'Intel était à la 64ème place.

Roblox obtient Flak 👨‍⚖️

Roblox aussi grandement bénéficié des verrouillages liés au COVID-19, mais a fait la une des journaux cette semaine pour une raison totalement différente. Une plainte déposée à San Francisco accuse la plate-forme de jeu centrée sur les jeunes permettant l'exploitation sexuelle et financière d'une fille mineure par des hommes adultes, obligeant la victime à tentative de suicide .





Maintenant si vous avez suivi Roblox depuis longtemps, vous savez que sa plate-forme attire toutes sortes de pédophiles qui tentent de séduire un jeune public. Ainsi, le procès lui-même n'est pas surprenant; cependant, cela va encore plus loin en tenant également Discord, Snapchat et Meta pour responsables de l'exploitation et du déclin général de la santé mentale de la victime.





Roblox classé n ° 2 cette semaine. Putain de pédos.

Au moins un Tech Behemoth l'obtient (peut-être) ⛅

Amazone prend le changement climatique au sérieux. Au moins, assez pour annoncer un plan d'un milliard d'euros pour moderniser sa flotte de camions en Europe au cours des cinq prochaines années, Reuters rapports .





L'investissement permettra à la plus grande entreprise de commerce électronique au monde de plus que tripler sa flotte de fourgonnettes électriques en Europe pour atteindre 10 000 véhicules, tout en investissant dans des milliers de bornes de recharge dans des installations à travers l'Europe. Il investira également dans le doublement de son réseau européen de hubs de "micro-mobilité" à partir de plus de 20 villes aujourd'hui, a rapporté Reuters.





Amazon s'est classé n°3 cette semaine.

Et c'est un enveloppement! Merci d'avoir lu Tech Company News Brief Numéro 20 ! A la semaine prochaine. PAIX ☮️





— Sheharyar Khan, rédacteur en chef, Business Tech @ HackerNoon