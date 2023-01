Roblox em apuros

LEARN MORE ABOUT @SHEHARYARKHAN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @SHEHARYARKHAN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

👋 Bem-vindo ao Tech Company News Brief do HackerNoon, uma coleção semanal de qualidade tecnológica que combina os dados proprietários do HackerNoon com as tendências da Internet para determinar quais empresas estão subindo e descendo na consciência pública. Diga a seus amigos e familiares para se inscrever aqui .





Imagine ter que se inscrever em um novo aplicativo de telefone usando Facebook apenas para descobrir que suas informações de login foram roubadas. Aparentemente, foi isso que aconteceu com ~ 1 milhão de usuários do Facebook cujas informações de login podem ter sido comprometidas por meio de aplicativos maliciosos .





Embora possam parecer autênticos, pelo menos à primeira vista, o Facebook listado uma série de bandeiras vermelhas que os usuários podem ter ignorado ou não estarem cientes. A gigante da mídia social notificou os afetados e também compartilhou detalhes dos 400 aplicativos maliciosos que estavam roubando informações dos usuários para a Apple Inc. e a Alphabet Inc., controladora do Google, para que fossem removidos de suas lojas de aplicativos.





Fora da brecha de segurança, a internet estava ocupada discutindo as grandiosas tentativas do Facebook de trazer o metaverso para as massas. O aplicativo de metaverso da empresa, Horizon Worlds, é tão ruim que nem os próprios funcionários do Facebook gostam dele. The Verge relatórios. O pior é que o executivo encarregado de construir e desenvolver o Horizon Worlds está forçando os funcionários a se conectarem ao aplicativo e " se apaixonar " com isso.





ainda é muito cedo para dizer o que o metaverso irá evoluir, e como isso New York Times repórter aponta corretamente, explicar o metaverso pelas lentes do Horizon Worlds seria como descrever a internet pelas lentes das salas de bate-papo da AOL (para os não-Boomers, a AOL era um mensageiro instantâneo que acabou sendo substituído pelas mídias sociais). Ainda assim, a impressão geral da repórter sobre a Horizon Worlds foi positiva (muito mais do que a dos próprios funcionários do Facebook), embora ela tenha conhecido um muito mais crianças do que ela havia previsto.





O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, já está apostando tudo no potencial do metaverso, e com o Conectar evento ao virar da esquina, vamos ouvir mais sobre o futuro da indústria do próprio CEO.





Facebook foi tendência no topo desta semana Classificações de tecnologia . 👑

A poderosa linha de chips não é suficiente para economizar as receitas da AMD 💵

AMD Os recém-lançados chips Ryzen 7000 podem ter a liderar no desempenho sobre Intel processadores de 12ª geração, mas a comemoração durou pouco. A empresa sediada em Santa Clara informou aos mercados na última quinta-feira que pode ter sido um pouco otimista demais sobre sua previsão de vendas, emitindo um correção de curso em torno de US$ 1 bilhão.





Com a pandemia do COVID-19 praticamente encerrada e as pessoas não mais confinadas em suas casas, as empresas estão relatando ganhos da maneira que deveriam antes de o coronavírus forçar o mundo inteiro a uma paralisação. AMD e seus pares, nvidia e Intel, se beneficiaram muito com o bloqueio quando os consumidores compraram ou atualizaram suas máquinas para jogos ou trabalho, resultando em vendas massivas para as empresas de tecnologia. Agora, os consumidores não são tão inclinados fazer alarde, levantando medos do uma crise tecnológica isso pode durar um tempo.





A Nvidia estava na 57ª posição esta semana, enquanto a Intel estava na 64ª posição.

Roblox Obtém Flak 👨‍⚖️

roblox também beneficiou muito de bloqueios relacionados ao COVID-19, mas foi notícia esta semana por um motivo totalmente diferente. Uma ação movida em San Francisco acusa a plataforma de jogo centrada na juventude de permitir a exploração sexual e financeira de uma menina menor de idade por homens adultos, fazendo com que a vítima tentativa de suicídio .





Agora se você seguiu Roblox por qualquer período de tempo, você sabe que sua plataforma atrai todos os tipos de pedófilos que tentam preparar um público jovem. Portanto, o processo em si não é surpreendente; no entanto, ele vai um passo além ao também responsabilizar Discord, Snapchat e Meta por permitir a exploração e o declínio geral da saúde mental da vítima.





Roblox ficou em 2º lugar esta semana. F * ck pedos.

Pelo menos um gigante da tecnologia entende (talvez) ⛅

Amazonas está levando as mudanças climáticas a sério. Pelo menos, o suficiente para anunciar um plano de € 1 bilhão para atualizar sua frota de caminhões na Europa nos próximos cinco anos, Reuters relatórios .





O investimento fará com que a maior empresa de comércio eletrônico do mundo mais do que triplique sua frota de vans elétricas na Europa para 10.000 veículos, enquanto investe em milhares de estações de recarga em instalações em toda a Europa. Também investirá na duplicação de sua rede europeia de hubs de "micromobilidade" de mais de 20 cidades hoje, informou a Reuters.





A Amazon ficou em terceiro lugar esta semana.

E isso é um embrulho! Obrigado por ler a edição #20 do Tech Company News Brief! Vejo vocês na próxima semana. PAZ ☮️





— Sheharyar Khan, Editor, Business Tech @ HackerNoon