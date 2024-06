Révolutionner l'infrastructure Web3 : la collaboration entre les serveurs Zeeve et Cherry

Zeeve, l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures blockchain gérées, a dévoilé une intégration stratégique avec Cherry Servers, un fournisseur complet d'infrastructure de cloud privé. Cet effort de collaboration enrichit non seulement la plate-forme Zeeve, faisant bénéficier ses plus de 27 000 utilisateurs d'options cloud étendues, mais permet également à Cherry Servers d'offrir des services Web3 à sa clientèle mondiale.

Donner du pouvoir aux développeurs avec les serveurs Cherry

Les serveurs Cherry, forts de plus de deux décennies d'expérience, se sont imposés comme un choix privilégié parmi les développeurs en offrant des performances de premier ordre, une qualité de machine inébranlable et un support dédié, le tout à des prix compétitifs. Le partenariat avec Zeeve augmente les offres existantes de Cherry Servers, offrant aux entreprises une solution complète pour leur croissance. Il répond également aux préoccupations de NodeOps liées à la disponibilité, au volume des demandes et à la sécurité.

Une collaboration synergique

Le Dr Ravi Chamria, co-fondateur et PDG de Zeeve, a décrit cette collaboration comme une fusion d'expertise en infrastructure et Web3 dans le but d'élever l'infrastructure Web3 vers de nouveaux sommets. Cette intégration permet aux serveurs Cherry de passer en toute transparence à un statut prêt pour le Web3, en exploitant les capacités robustes apportées par Zeeve. Le partenariat permet à Cherry Servers d'offrir à ses clients un accès aux possibilités illimitées du Web3, soutenu par le support indéfectible et le moteur Web3 avancé de Zeeve. Ensemble, ils visent à redéfinir l'infrastructure Web3 en intégrant des fonctionnalités de niveau entreprise dans les serveurs Cherry pour les nœuds, les réseaux et l'infrastructure blockchain.

Accélérer le développement de la blockchain

L'intégration entre Zeeve et Cherry Servers accélérera le développement de la blockchain et le déploiement de solutions d'entreprise. Il y parvient en combinant la technologie cloud de Cherry Servers avec l'infrastructure sans code de Zeeve et une vaste expérience Web3. La plate-forme de déploiement en un clic de Zeeve simplifie le processus permettant aux professionnels de l'informatique d'entreprise de déployer et de gérer les nœuds et les réseaux blockchain. Cela garantit une transition transparente du MVP à la production avec un délai d’exécution minimal. En réduisant les défis et les coûts de déploiement, cette collaboration permet aux développeurs et aux intégrateurs de systèmes d'entrer rapidement sur le marché et d'améliorer le retour sur investissement des cas d'utilisation en production.

Capacités Web3 optimales

Selon Ghan Vashishtha, co-fondateur et CTO de Zeeve, libérer tout le potentiel du Web3 nécessite un alignement avec la bonne infrastructure cloud. Les systèmes de Cherry Servers sont méticuleusement configurés pour répondre aux exigences uniques du Web3, avec les meilleurs microprocesseurs de leur catégorie, des serveurs cloud sans système d'exploitation et des centres de données distribués à l'échelle mondiale qui améliorent considérablement les opérations IOPS. Cela se traduit par des performances optimales, une bande passante supérieure et une latence globale minimale. Couplée à la valeur ajoutée distinctive de Zeeve, cette collaboration ouvre la voie à un écosystème Web3 rationalisé et efficace. Il améliore la fiabilité et favorise le développement de solutions innovantes.

Une alliance stratégique

Alors que de nombreux fournisseurs de cloud explorent ou lancent des services Web3, un processus qui nécessite des investissements substantiels et des équipes dédiées, le partenariat entre Cherry Servers et Zeeve revêt une immense importance. Il fournit aux serveurs Cherry une voie transparente vers la préparation à la blockchain, permettant d'améliorer ses offres cloud existantes. Zeeve apporte confiance, conformité et assistance experte pour garantir la résilience et la robustesse des nœuds et des réseaux Web3 . Cette évolution stratégique élève les deux partenaires, en offrant une qualité d'infrastructure supérieure, une automatisation avancée du réseau, une sécurité au niveau de l'entreprise et un support inégalé pour les initiatives blockchain.





