Révolutionner l'avenir : le parcours pionnier du PDG d'Ithaca, Dimitrios

Dans une conversation engageante avec Dimitrios, PDG de la startup révolutionnaire Ithaca, nous explorons sa transition fascinante des échelons supérieurs de Goldman Sachs au monde dynamique de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. Dimitrios partage des informations inestimables sur la manière dont sa vaste expérience en finance et ses projets entrepreneuriaux, notamment avec Nomisma, ont façonné sa vision stratégique pour Ithaca.

Aperçu exclusif : comment Ithaque se démarque dans l'espace cryptographique bondé

Ishan Pandey : Bonjour Dimitrios, je suis ravi de vous accueillir dans notre série « Derrière la startup ». Pouvez-vous partager un aperçu de votre parcours, en particulier de la manière dont vos expériences chez Goldman Sachs et votre implication dans des entreprises antérieures telles que Nomisma ont façonné votre perspective et votre approche dans votre rôle de PDG d'Ithaca ?

Dimitrios : J'ai la chance d'avoir connu les marchés au plus haut niveau sous tous les angles : depuis la réalisation de recherches universitaires avec des lauréats du prix Nobel à l'Université de Chicago, jusqu'à mon ascension au rang de partenaire dans les rangs de Goldman Sachs, et enfin grâce à mes propres entreprises. Goldman a une culture entrepreneuriale et j’ai eu la chance de prospérer dans cet environnement.





Que j'aie travaillé avec des équipes de marché pionnières en Europe dans les années 2000, que j'ai traversé la GFC ou que j'ai créé et dirigé des entreprises en Asie-Pacifique, ces expériences m'ont préparé à ce qui allait arriver. J'ai ensuite travaillé dans les matières premières, les marchés émergents et la cryptographie, et j'ai créé et dirigé une entreprise multi-family office. En cours de route, j'ai beaucoup appris, notamment des leçons difficiles sur l'allocation d'actifs et la gestion des risques.





J'ai commencé à me lancer dans la cryptographie en 2013 et j'étais trop tôt pour créer une entreprise de dérivés d'actifs numériques réglementée à Nomisma. Après avoir passé le dernier marché haussier et son dénouement dans une entreprise profondément impliquée dans le fonctionnement des marchés de la cryptographie, j'ai l'impression que ma longue carrière m'a préparé à construire Ithaque depuis le début.





Les produits dérivés constituent le segment le plus passionnant d’un marché véritablement révolutionnaire et j’ai la chance d’avoir l’expérience nécessaire pour saisir cette opportunité.

Ishan Pandey : En quoi le protocole de négociation d'options d'Ithaca diffère-t-il des solutions existantes sur les sites centralisés et décentralisés ?





Dimitrios : Je vais aller plus loin. Nous différons de tout ce qui a été présenté dans Tradfi, CeFi et DeFi dans suffisamment de dimensions pour que vous puissiez considérer notre approche comme révolutionnaire, à la fois en termes de création de liquidités au profit des utilisateurs finaux, mais également en termes de perturbation potentielle des marchés existants. . Notre innovation majeure réside dans la capacité de notre moteur d'appariement à intégrer directement une variété de règles généralement internalisées par les teneurs de marché, les mettant ainsi à profit au niveau de l'utilisateur pour améliorer la liquidité du marché.





Nous pouvons le faire parce que nous utilisons des enchères au lieu de carnets d’ordres limités continus. Même s’il existe un certain débat sur les mérites relatifs des adjudications dans le contexte des marchés spot/delta one, elles n’ont pas été mises en œuvre dans le contexte des produits dérivés où elles sont le plus nécessaires. Les principes de réplication et de domination du portefeuille dans le contexte d'une composabilité totale de tous les gains statiquement réplicables - y compris, soit dit en passant, les options numériques - permettent une liquidité synergique entre toutes les commandes pour que tous les produits fusionnent autour d'une seule enchère. On gagne beaucoup plus d’argent pour un dollar de liquidité donné.

Ishan Pandey : Comment Ithaca relève-t-elle les défis liés à la gouvernance en chaîne ?

Dimitrios : Nous présenterons un cadre de gouvernance cohérent en interne et aligné sur les incitations dans le contexte de notre système de points. Je suis convaincu que notre engagement communautaire, le soutien de nos investisseurs et notre expérience en conception de mécanismes et en financement d'entreprise nous permettront non seulement de répondre aux préoccupations habituelles, mais également de promouvoir la croissance saine de notre écosystème pour toutes les parties prenantes.

Ishan Pandey : Pourriez-vous nous donner un aperçu de la décision d'utiliser le traitement préalable au back-end Java hors chaîne et le règlement post-match Arbitrum dans l'architecture d'Ithaca ?

Dimitrios : Nous aimons décrire notre système comme un oracle hors chaîne qui gère l'appariement et l'optimisation des garanties ainsi que le règlement en chaîne. L'approche est bien établie parmi les autres protocoles DeFi. Quoi qu’il en soit, nous aimerions que la communauté se concentre sur notre innovation en matière d’ingénierie financière. L'intensité de calcul du moteur de correspondance ne permet pas d'effectuer des calculs en chaîne, mais il existe des solutions à la fois triviales et non triviales vers plus de manque de confiance et de décentralisation. C’est une route que nous suivrons après le lancement.

Ishan Pandey : Pouvez-vous expliquer les sources de revenus d'Ithaca, y compris les offres clés telles que les frais de négociation, le générateur de positions, l'optimisation des garanties et les stratégies préemballées ?

Dimitrios : Nos frais seront compétitifs par rapport à toute autre offre d’options DeFi ou DeFi. Compte tenu du fait que nous proposerons des options numériques liquides, nos frais associés, par transparence, seront parmi les meilleurs du marché.





Compte tenu également de notre avantage concurrentiel en matière de composabilité, notre structure tarifaire encouragera l'expérimentation de commandes conditionnelles personnalisées pour les utilisateurs expérimentés, ainsi que de stratégies et d'« histoires » prédéfinies pour les utilisateurs recherchant plus de commodité ou ayant besoin d'un peu plus de prise en main. Notre moteur d’optimisation des garanties de pointe sera gratuit au point d’utilisation.

Ishan Pandey : En tant que PDG, comment garantissez-vous la conformité et l'engagement réglementaire des opérations d'Ithaca ?

Dimitrios : Un consensus clair se dessine sur la manière dont les futurs protocoles DeFi se protègent eux-mêmes et protègent leurs utilisateurs des mines terrestres : nous suivons les meilleures pratiques en termes de juridictions restreintes et le protocole présente des conditions d'utilisation complètes et strictes.

Ishan Pandey : Comment voyez-vous l’évolution de l’avenir du trading de produits dérivés Web3 et quel rôle Ithaca joue-t-elle dans l’élaboration de cet avenir ?





Dimitrios : Les options sont inférieures à leur poids équivalent en crypto par rapport à toute autre classe d’actifs. Ithaca résoudra non seulement tous les problèmes, mais il est également conçu de manière unique pour fournir un cadre unifié permettant de raccourcir la création de marchés dérivés liquides sur de nouvelles classes d'actifs. Alors que les RWA se multiplient en chaîne et que les flux d'activités sociales sont « financiarisés », Ithaque est particulièrement bien placée pour être le véhicule de leur dérivatisation : l'opportunité est ahurissante.





N'oubliez pas d'aimer et de partager l'histoire !





Divulgation des intérêts acquis : cet auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de marque en tant qu'auteur. Que ce soit par le biais d'une rémunération directe, de partenariats médiatiques ou de réseautage, l'auteur a un intérêt direct dans la ou les entreprises mentionnées dans cette histoire. HackerNoon a examiné la qualité du rapport, mais les affirmations contenues dans le présent document appartiennent à l'auteur. #DYOR