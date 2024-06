Revolucionando o Futuro: A Jornada Pioneira do CEO da Ithaca, Dimitrios

Em uma conversa envolvente com Dimitrios, CEO da inovadora startup Ithaca, exploramos sua fascinante transição dos altos escalões da Goldman Sachs para o mundo dinâmico da criptomoeda e da tecnologia blockchain. Dimitrios compartilha informações valiosas sobre como sua extensa experiência em finanças e seus empreendimentos empresariais, especialmente com a Nomisma, moldaram sua visão estratégica para Ithaca.

Insight exclusivo: como Ithaca se destaca no lotado espaço criptográfico

Ishan Pandey: Olá Dimitrios, tenho o prazer de recebê-lo em nossa série "Behind the Startup". Você pode compartilhar insights sobre sua experiência, especialmente como suas experiências na Goldman Sachs e seu envolvimento em empreendimentos anteriores, como o Nomisma, moldaram sua perspectiva e abordagem em sua função como CEO da Ithaca?

Dimitrios: Sinto-me abençoado por ter experimentado mercados ao mais alto nível sob todas as perspectivas: desde a realização de investigação académica com vencedores do Prémio Nobel na Universidade de Chicago, até à ascensão à parceria através das fileiras da Goldman Sachs e, finalmente, através dos meus próprios empreendimentos. Goldman tem uma cultura empreendedora e tive a sorte de prosperar nesse ambiente.





Quer eu estivesse trabalhando com equipes de mercado pioneiras na Europa na década de 2000, navegando pelo GFC ou construindo e liderando negócios na Ásia-Pacífico, essas experiências me prepararam para o que estava por vir. Passei a trabalhar em commodities, mercados emergentes e criptografia, e construí e liderei um negócio multi-family office. Ao longo do caminho aprendi muito, incluindo lições difíceis sobre alocação de ativos e gestão de riscos.





Comecei a me envolver com criptografia em 2013 e ainda era muito cedo para construir um negócio regulamentado de derivativos de ativos digitais em Nomisma. Agora, tendo passado o último mercado altista e seu desfecho em uma empresa que estava profundamente envolvida no funcionamento dos mercados de criptografia, sinto como se minha longa carreira estivesse me preparando para construir Ithaca o tempo todo.





Os derivados são o segmento mais interessante num mercado verdadeiramente revolucionário e tenho a sorte de ter a experiência necessária para aproveitar esta oportunidade.

Ishan Pandey: Como o protocolo de negociação de opções de Ithaca difere das soluções existentes em locais centralizados e descentralizados?





Dimitrios: Vou dar um passo adiante. Diferimos de tudo o que foi apresentado em Tradfi, CeFi e DeFi em dimensões suficientes para que você possa considerar nossa abordagem revolucionária, tanto em termos de criação de liquidez para o benefício dos usuários finais, mas também em termos de potencial perturbação nos mercados existentes. . A nossa principal inovação é a capacidade do nosso motor de correspondência incorporar diretamente uma variedade de regras que normalmente são internalizadas pelos criadores de mercado, aplicando-as ao nível do utilizador para melhorar a liquidez do mercado.





Podemos fazer isso porque utilizamos leilões em vez de livros de pedidos com limite contínuo. Embora haja algum debate sobre os méritos relativos dos leilões no contexto dos mercados à vista/delta um, eles não foram implementados no contexto dos derivados, onde são mais necessários. Os princípios de replicação e dominância de carteira no contexto da total composição de todos os pagamentos estaticamente replicáveis - incluindo, a propósito, opções digitais - permitem que a liquidez sinérgica em todas as ordens para que todos os produtos se unam em torno de um único leilão. Obtém-se um dinheirinho muito maior por um determinado dinheirinho de liquidez.

Ishan Pandey: Como Ithaca aborda os desafios relacionados à governança na cadeia?

Dimitrios: Apresentaremos uma estrutura de governança internamente consistente e alinhada com incentivos no contexto do nosso sistema de pontos. Estou confiante de que o nosso envolvimento comunitário, o nosso apoio aos investidores e a nossa experiência na concepção de mecanismos e finanças corporativas não só nos permitirão abordar as preocupações habituais, mas também promover o crescimento saudável do nosso ecossistema para todas as partes interessadas.

Ishan Pandey: Você poderia fornecer informações sobre a decisão de usar o processamento pré-jogo de back-end Java off-chain e a liquidação pós-jogo Arbitrum na arquitetura de Ithaca?

Dimitrios: Gostamos de descrever nosso sistema como um oráculo fora da cadeia que gerencia a correspondência e a otimização de garantias, bem como a liquidação na cadeia. A abordagem está bem estabelecida entre outros protocolos DeFi. De qualquer forma, gostaríamos que o foco da comunidade estivesse na nossa inovação em engenharia financeira. A intensidade computacional do mecanismo de correspondência não permite cálculos em cadeia, mas existem soluções triviais e não triviais para mais falta de confiança e descentralização. Esta é uma estrada que percorreremos após o lançamento.

Ishan Pandey: Você pode explicar os fluxos de receita de Ithaca, incluindo as principais ofertas como taxas de negociação, construtor de posição, otimização de garantias e estratégias pré-embaladas?

Dimitrios: Nossas taxas serão competitivas com qualquer outra oferta de opções DeFi ou DeFi. Considerando o fato de que ofereceremos opções digitais líquidas, nossas taxas associadas por transparência serão líderes de mercado.





Considerando ainda nossa vantagem competitiva de composição, nossa estrutura de taxas incentivará a experimentação com pedidos condicionais personalizados para usuários experientes e estratégias e “histórias” predefinidas para usuários que procuram mais conveniência ou que precisam de um pouco mais de controle. Nosso mecanismo de otimização de garantias de última geração será gratuito no ponto de uso.

Ishan Pandey: Como CEO, como você garante a conformidade e o envolvimento regulatório para as operações de Ithaca?

Dimitrios: Há um consenso claro emergente sobre como os aspirantes a protocolos DeFi protegem a si mesmos e a seus usuários contra minas terrestres: seguimos as melhores práticas em termos de jurisdições restritas e o protocolo apresenta termos e condições de uso completos e rigorosos.

Ishan Pandey: Como você vê a evolução do futuro da negociação de derivativos Web3 e que papel Ithaca desempenha na definição desse futuro?





Dimitrios: As opções estão abaixo de seu peso equivalente em criptografia em comparação com qualquer outra classe de ativos. Ithaca não só abordará todos os pontos problemáticos, mas também foi concebido exclusivamente para fornecer uma estrutura unificada para reduzir a criação de mercados de derivados líquidos em novas classes de ativos. À medida que os RWA se aglomeram em cadeia e os fluxos de actividade social são “financeirizados”, Ithaca está numa posição única para ser o veículo da sua derivatização: a oportunidade é incompreensível.





Não se esqueça de curtir e compartilhar a história!





Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica por meio de nosso programa de marca como autor. Seja por meio de remuneração direta, parcerias com a mídia ou networking, o autor tem interesse nas empresas mencionadas nesta história. HackerNoon revisou a qualidade do relatório, mas as reivindicações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR