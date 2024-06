Révolutionner l'éducation au trading avec Zak Westphal

Zak Westphal, originaire d'Austin, réussit dans le trading à haut risque

Zak Westphal est né et a grandi à Austin, au Texas. Dès son plus jeune âge, il était fasciné par la bourse et rêvait de devenir trader. Après avoir obtenu un diplôme en finance de l'Université du Texas à Austin, Westphal a déménagé à New York pour poursuivre sa passion.





« Ayant grandi à Austin, j'ai toujours été intéressé par les affaires et j'essayais de gagner de l'argent grâce à des entreprises entrepreneuriales », explique Westphal. "Déménager à New York m'a donné l'opportunité de vraiment plonger dans le monde du trading et de la finance à Wall Street."





Westphal a fait ses débuts en tant que trader pour compte propre dans une petite société de courtage. Travaillant de longues heures à analyser des graphiques et des données de marché, il a affiné ses stratégies de trading et développé un talent pour identifier les opportunités lucratives dans des secteurs volatils comme les crypto-monnaies et les penny stocks.





En quelques années, le compte de Westphal s'est considérablement développé grâce à des transactions toujours rentables. Il s'est révélé être un trader talentueux, capable de produire de solides rendements malgré des risques élevés. Son succès a attiré l'attention des sociétés d'investissement cherchant à recruter de jeunes talents.

Construire une plate-forme pour d'autres commerçants

En 2012, Westphal a décidé de se lancer seul et de lancer une plateforme éducative appelée StocksToTrade pour aider d'autres commerçants de détail à naviguer sur les marchés à risque. Son objectif était de fournir les outils et les connaissances qu’il aurait souhaité avoir à ses débuts.





"J'ai vu la nécessité d'éduquer les traders et de leur donner des règles du jeu équitables pour mettre en œuvre les mêmes stratégies que les professionnels", explique Westphal. "Trop de gens perdaient encore de l'argent simplement en apprenant les bases, essai par erreur."





StocksToTrade a rapidement attiré une clientèle fidèle grâce à sa vaste bibliothèque de cours de trading, ses outils d'analyse du marché en temps réel et ses programmes de mentorat. Les membres ont bénéficié d'un accès sans précédent aux idées et stratégies quotidiennes de Westphal. Il a partagé son approche de la gestion des risques, de l'identification des modèles et de l'exploitation de la volatilité, autant de compétences qu'il a développées au cours d'une décennie de trading réussie.





Aujourd'hui, StocksToTrade compte plus de 500 000 utilisateurs dans plus de 100 pays. Il est devenu l’une des destinations en ligne les plus populaires auprès des commerçants du monde entier. Le contenu éducatif engageant de Westphal et sa grande notoriété en tant que trader de premier plan lui ont valu d'être reconnu comme un expert de premier plan.

Appliquer un état d'esprit discipliné

Malgré le potentiel de récompenses massives dans ses domaines, Westphal reconnaît que le trading d’actifs volatils ouvre également la porte à des pertes démesurées s’il n’est pas effectué de manière responsable. Il attribue son succès au fait de cultiver un état d’esprit objectif, axé sur les données, capable de résister aux fluctuations émotionnelles.





"Ce qui différencie les traders constamment rentables, c'est la discipline : avoir une stratégie claire et s'y tenir sans se laisser emporter par la peur ou la cupidité", explique Westphal. "Vous devez regarder au-delà du bruit et vous concentrer uniquement sur les configurations à haute probabilité définies par des chiffres concrets, et non par des opinions."





L'approche de Westphal se concentre sur une gestion stricte des risques, un dimensionnement des positions en fonction de la taille du compte et une optimisation méthodique des stratégies basées sur des backtestings. Il souligne l'importance du trading sur papier pour prouver des concepts dans différents environnements de marché avant de risquer du capital.





Ce processus discipliné a permis à Westphal de profiter de secteurs spéculatifs qui rongent la plupart des traders qui manquent de son expérience et de son tempérament. C'est aussi ce qui lui a permis de bâtir une entreprise rentable en sensibilisant les autres à son cadre de travail.

Continuer à faire évoluer les stratégies

Même après plus d'une décennie sur les marchés, Westphal consacre encore beaucoup de temps et de ressources à l'amélioration de son système commercial. Il reconnaît que les stratégies doivent évoluer en même temps que la dynamique changeante du marché pour conserver un avantage.





"La complaisance est ce qui tue la plupart des traders. Vous devez constamment remettre en question vos hypothèses et analyser ce que vous avez fait de bien ou de mal", explique Westphal.





Grâce à des backtests rigoureux et à un examen des transactions passées, Westphal recherche des changements subtils dans des facteurs tels que les niveaux de volatilité, les rotations sectorielles ou les conditions macroéconomiques qui peuvent nécessiter des ajustements des indicateurs. Il expérimente également de nouveaux algorithmes et méthodes de criblage dans le but d’optimiser les performances.





Selon Westphal, cet état d’esprit de croissance distingue les meilleurs traders de ceux qui connaissent un succès temporaire. Il poursuit également sa mission consistant à fournir aux traders les dernières techniques grâce aux offres de formation continue de StocksToTrade.

Étendre la plateforme à l'échelle mondiale





Ces dernières années, Westphal s'est concentré sur l'expansion de la portée internationale de StocksToTrade. Il a vu une opportunité d'aider les commerçants du monde entier à acquérir les mêmes connaissances et les mêmes outils dont disposent principalement les Nord-Américains.





"Les marchés sont mondiaux, mais les ressources éducatives n'ont pas toujours été accessibles de la même manière partout", note Westphal. "Je voulais uniformiser les règles du jeu et connecter les commerçants du monde entier pour qu'ils apprennent les uns des autres."





StocksToTrade propose désormais du contenu éducatif dans plus de 15 langues. Westphal a également ajouté des programmes de mentorat localisés et des communautés sociales pour les commerçants internationaux. Les outils d'analyse et d'analyse mondiaux de la plateforme offrent aux membres une vue unifiée des opportunités dans le monde entier.





Cette expansion a porté ses fruits, puisque plus de la moitié des plus de 500 000 utilisateurs de StocksToTrade sont désormais basés en dehors des États-Unis. Westphal est particulièrement passionné par le fait d'aider les traders des régions en développement à acquérir les compétences nécessaires pour réussir grâce au trading de volatilité responsable.

La boucle est bouclée pour redonner

Après avoir connu un grand succès grâce au commerce et à son activité éducative, Westphal a bouclé la boucle en se concentrant sur l’autonomisation de la prochaine génération. Il a créé une fondation à but non lucratif qui propose des cours de trading gratuits et des bourses spécifiquement destinées aux étudiants.





"Je dois une grande partie de ma situation à ceux qui ont partagé librement leur sagesse. C'est gratifiant d'aider des jeunes de tous horizons à acquérir des compétences pratiques et à changer de trajectoire comme cette industrie l'a fait pour moi", déclare Westphal.





Grâce à un dévouement passionné à l'éducation, Westphal continue de former de nouveaux traders talentueux dans le monde entier. Il espère que son histoire servira d’inspiration pour montrer que les marchés volatils peuvent devenir des vecteurs de réussite lorsqu’ils sont exploités de manière responsable.





