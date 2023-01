Que s'est-il passé cette semaine dans le jeu crypto et les NFT

Recevez les actualités les plus importantes dans le monde du jeu Web3 et des NFT : - Les redevances NFT ont suscité un débat houleux. - Comment vous pouvez obtenir un bonbon Genesis Pass gratuit. - La tendance du jeu web3 qui ne cesse de croître malgré les conditions du marché. - Le Seigneur des Anneaux arrive sur le web3.

Décomposons chaque histoire.

Photo par Afif Ramdhasuma sur Unsplash

Tout a commencé à l'été 2022 avec SudoSwap lorsqu'ils ont réduit les frais de négociation à 0,5 % et supprimé les royalties du créateur.

Peu de temps après, X2Y2 a fait un geste similaire, ajoutant des redevances facultatives.

La semaine dernière, Magic Eden, le principal marché NFT sur Solana, est également passé aux redevances NFT facultatives, déclenchant un débat à l'échelle de l'industrie.

Ainsi, à l'heure actuelle, plus de + 30% du marché NFT est dominé par des marchés NFT qui n'utilisent pas de redevances.

Voici pourquoi c'est important :

Les redevances fournissent aux créateurs de NFT des flux de trésorerie provenant des ventes NFT secondaires. Alors que les créateurs gagnent de l'argent grâce à la menthe, être payé régulièrement à partir des redevances est une autre excellente source de revenus.

L'un des principaux cas d'utilisation des NFT était la monétisation disponible pour les créateurs. Il y a deux côtés à cet argument, nous aimerions donc vous présenter 2 équipes :

1) Redevances de l'équipe Pro

2) Équipe Anti Redevances

Écoutons les deux côtés.

Redevances Team Pro : les créateurs se sont vu promettre une meilleure monétisation sur le web3 avec les redevances NFT. Maintenant, il semble qu'au mieux, ils ont été induits en erreur et, au pire, trompés d'une autre source de revenus.

Team Anti Royalties : les fondateurs de NFT gagnent plus d'argent avec les menthes que les redevances NFT. Le créateur moyen de NFT sur Magic Eden ne tire que 8% de ses revenus des redevances.

Redevances Team Pro : Bien que cela puisse être vrai pour les collections 10k NFT, pas pour les artistes 1/1. Tylor Hobbs, le créateur de Fidenza, a gagné 4 millions de dollars grâce aux redevances NFT.

Team Anti Royalties : Bien sûr, mais le problème est que les redevances ne sont pas exécutoires en chaîne, donc les commerçants trouveront des moyens de ne pas les payer.

Redevances Team Pro : Nous devrions donc essayer de les faire respecter d'une manière ou d'une autre.

Team Anti Royalties : Le génie est sorti de la bouteille. Il existe de nombreux marchés NFT qui n'ont pas de redevances exécutoires, il serait donc difficile de changer cela.

Team Pro Royalties : Quelles sont donc les solutions potentielles ?

Équipe anti-royautés :

Tous ne sont pas idéaux :

Posséder une partie de votre collection NFT de la même manière que les projets possèdent un % de leurs jetons.

Redevances Team Pro : Cela ressemble plus à l'équité. Les redevances offrent aux créateurs un flux de trésorerie potentiel.

Tip Jar, afin que les traders NFT puissent donner de l'argent à leurs créateurs préférés.

Team Pro Royalties : Ne sommes-nous pas de retour à la case départ avec le Tip Jar ? Les dons étaient également disponibles sur le Web2.



Mettre sur liste noire les personnes qui ne paient pas de royalties.

Redevances Team Pro : le travail principal d'un créateur est de créer, pas de surveiller les personnes qui ne les paient pas.

Notre avis :

Comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement dans une situation difficile en ce qui concerne les redevances des créateurs. Il est difficile de voir une solution, mais nous avons l'impression que les créateurs ont été un peu trompés par tout le battage médiatique "Les NFT sont une meilleure monétisation aussi pour les créateurs".

Le problème est que même si la plupart des projets rapportent plus d'argent grâce aux menthes qu'aux redevances, en particulier dans le marché baissier, les effets en aval seront pires.

Les meilleurs artistes comme Tyler Hobbs peuvent encore faire un tabac avec leurs menthes, mais qu'en est-il des petits créateurs ?





Photo de Nimi Diffa sur Unsplash



Mighty Bear Games distribue gratuitement des NFT MightyNet Genesis Pass pour son prochain jeu.

Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous pouvez obtenir une place sur la liste d'autorisation pour la menthe.

Il n'y aurait que 1337 NFT qui frapperaient gratuitement sur Ethereum.

La Monnaie se déroulera en trois phases :

Liste d'autorisation des partenaires à la menthe le 5 novembre à 18 h UTC.

Liste d'autorisation générale à la menthe le 6 novembre à 18 h UTC.

Monnaie publique le 9 novembre à 18h UTC.

Si vous êtes un constructeur web3 ou titulaire d'un certain projet NFT, vous pouvez demander la liste d'autorisation générale.

Si ce n'est pas le cas, suivez le jeu sur Twitter pour suivre le processus de fabrication.

Gardez à l'esprit qu'il y aurait une Monnaie publique s'il y avait un stock restant.

Vous pouvez être inscrit sur la liste d'autorisation générale si vous détenez un NFT d'au moins 2 des collections suivantes pendant 2 mois minimum dans un portefeuille :

CryptoPunks

BAYC

MAYC

CloneX

Griffonnages

Griffonnages de l'espace

Preuve collective

Oiseaux lunaires

CyberKongz

KaijuKingz

Chats sympas

Pingouins grassouillets

Cybercourtiers

Runes oubliées

Culte des sorciers

DigiDaigaku

Graphiques arborescents

Butin

Renga

Détenteurs d'Axie Infinity Land

Axes d'origine Axie Infinity

En frappant un Genesis Pass NFT, vous :

Obtenez un accès anticipé à tous les jeux MightyNet.

Sera le premier à découvrir les nouvelles fonctionnalités et le contenu.

Obtenez des aperçus et des premiers dibs sur les prochaines baisses NFT pour les jeux MightyNet.

Accès aux chaînes Discord privées et à l'assistance premium.

Recevez des avantages exclusifs dans le jeu comme des cosmétiques.





Donc, si vous n'êtes pas sur la liste d'autorisation et que vous souhaitez créer le Genesis Pass, vous pouvez postuler ici .

Nous avons postulé, nous vous souhaitons donc bonne chance et à bientôt de l'autre côté.

Photo de Ryoji Iwata sur Unsplash



Nos amis de DappRadar ont publié un rapport détaillé sur les jeux de crypto , et nous avons adoré.

Nous avons trouvé quelque chose de fascinant - l'ensemble de l'espace move-to-earn (M2E) devient de plus en plus populaire dans ces conditions baissières.

Nous avons déjà couvert une application mobile pour gagner, Sweatcoin , il y a quelques semaines.

Le mois dernier, StepN, l'application qui a rendu populaire tout l'espace M2E, a célébré son premier anniversaire.

Pendant ce temps, il a amassé +3 millions d'utilisateurs mensuels. Mais depuis mars, l'utilisation est en baisse.

Sweatcoin, en revanche, se développe.

Son jeton natif, SWEAT, compte plus de +13,5 millions de détenteurs de jetons avec plus de 1,3 million d'utilisateurs actifs.

Nous utilisons l'application depuis que nous l'avons mentionnée dans la newsletter, gagnant ces doux jetons SWEAT.

Et d'autres applications mobiles pour gagner sont à venir.

L'application Step sera disponible sur iOS et Android le 1er décembre.

Plus de 45 millions de personnes se sont pré-inscrites au projet, ainsi que l'un des plus grands sprinteurs de tous les temps, Usain Bolt.

Genopets a déposé une application.

Il s'agit d'une application mobile basée sur Solana qui utilise la réalité augmentée, similaire à PokemonGo.

Il est tombé sur les appareils Android et iOS en septembre.

Et ce n'est pas tout dans le monde du M2E.

OliveX Metaverse s'est associé à The Sandbox.

Il créera un nouvel espace dans The Sandbox Metaverse pour promouvoir les différents partenaires de la marque :

Tribu3

Esthétique de la salle de sport

Innovation ludique

OliveX prévoit d'introduire de nouveaux produits dans The Sandbox Metaverse. Donc, beaucoup de terrain a été couvert par les applications M2E, jeu de mots. Nous aimons le fait que les applications qui font bouger les gens se développent. C'est une tendance saine et positive. Nous garderons un œil sur tout l'espace pour voir si la tendance va devenir un pilier.

Photo par Ergo Zakki sur Unsplash



Warner Bros publiera 10 999 NFT basés sur le premier film du Seigneur des Anneaux - La Communauté de l'Anneau.

La baisse NFT fait partie de la nouvelle initiative cinématographique "Warner Bros Movieverse".

Cela fait de Warner Bros l'un des premiers grands studios de médias à supprimer les NFT de leur populaire collection de films.

Les utilisateurs peuvent choisir entre deux types de NFT du Seigneur des Anneaux :

Mystery Edition (10 000 NFT à 30 $ chacun.) Ici, les utilisateurs peuvent frapper au hasard un NFT commun, peu commun ou rare. Ces NFT seront basés sur les trois lieux de tournage - The Shire, Rivendell et Mines of Moria. La frappe de l'un de ces NFT donnera aux utilisateurs l'accès à la version 4K du film, 8 heures de fonctionnalités spéciales et des commentaires. Il y aurait également des images spécifiques à l'emplacement et des objets de collection AR. Epic Edition (999 NFT à 100 $ chacun.)

Les utilisateurs obtiennent des galeries d'images et des objets de collection numériques AR de The Shire, Rivendell et Mines of Moria. Ils reçoivent également la version 4K du film + les 8 heures de reportages spéciaux et de commentaires.





Warner Bros collabore avec Eluvio, une startup blockchain, pour la baisse NFT.

Eluvio aide les entreprises avec différents outils pour produire du contenu Web3 comme le streaming, la billetterie basée sur la blockchain et le commerce électronique.

C'est une énorme nouvelle pour l'espace médiatique mondial.

Warner Bros détient les droits de franchises établies comme Harry Potter, l'univers DC et Game of Thrones, ainsi que notre dessin animé préféré, Tom et Jerry.

Si la chute du Seigneur des Anneaux est réussie, nous pouvons nous attendre à plus de NFT de Warner Bros.

