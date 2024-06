Pourquoi Rust pourrait être le langage de programmation qu'il vous faut en 2024

Les langages de programmation ont façonné le monde numérique dans lequel nous nous trouvons. Ils ont permis aux développeurs de repousser les limites et d'innover en même temps. Au fil des années, différentes langues sont apparues, nous amenant là où nous en sommes aujourd'hui.





Pour tous ceux qui débutent, ils se retrouveront peut-être à examiner les langages de programmation standard, mais qu'en est-il de quelque chose de différent ? Je pense à Rust, mais pourquoi mérite-t-il votre attention, et pourquoi pourrait-il être le langage qui vous convient en 2024 ?

Qu’est-ce que la rouille ?

La sécurité et les performances sont quelque chose que tout le monde souhaite lorsqu'il s'agit d'utiliser un logiciel, en particulier ceux qui travaillent dans certains secteurs tels que les avocats et les entreprises telles que Marcroft libéré . C'est exactement ce que propose Rust, développé par Mozilla Research.





Il a attiré l'attention pour son approche innovante de la gestion de la mémoire et son système de type robuste. Alors, qu’est-ce que cela offre aux développeurs ? Essentiellement, cela leur donne les outils et les abstractions qui leur donnent la liberté d'écrire du code rapidement mais aussi en toute sécurité et simultanément.





Sa syntaxe combine des fonctionnalités de langage moderne avec un contrôle de bas niveau, ce qui la rend adaptée à un large éventail d'applications, des systèmes embarqués aux serveurs Web.

Sécurité et performances

J’ai donc évoqué la sécurité et les performances, mais qu’est-ce que tout cela signifie ? Eh bien, pour être honnête, l'une des caractéristiques déterminantes de Rust est son engagement en faveur de la sécurité de la mémoire sans compromettre les performances.





Si nous jetons un bref coup d'œil à des systèmes comme C ou C++, où la gestion de la mémoire peut être semée d'erreurs, ainsi que des failles de sécurité dans les délais, il est clair que Rust offre quelque chose de plus.





Le système de propriété et le vérificateur d'emprunt de Rust offrent des garanties au moment de la compilation contre les pièges courants tels que le déréférencement de pointeur nul et les courses de données. En appliquant des règles strictes au moment de la compilation, le pouvoir est entre les mains des développeurs.





Ils ont la possibilité d'écrire du code à la fois sûr et performant, réduisant ainsi le risque d'erreurs d'exécution et de vulnérabilités tout en optimisant l'utilisation des ressources.

La concurrence simplifiée

Les processeurs multicœurs et les systèmes distribués sont bien plus que des mots à la mode. En fait, l’époque dans laquelle nous nous trouvons a été définie et caractérisée par ceux-ci. Alors, explorons les performances et l'évolutivité pendant que nous sommes ici, car le code parallèle est devenu essentiel pour maximiser ces deux éléments.





J'espère que je dresse un tableau ici, mais l'approche de Rust en matière de concurrence s'articule autour de threads légers connus sous le nom de « fonctions asynchrones » et de « blocs asynchrones », qui exploitent le modèle de propriété du langage pour garantir la sécurité des threads sans sacrifier l'efficacité.





Avec la prise en charge intégrée de la programmation asynchrone grâce à des fonctionnalités telles que la syntaxe « async/await » et le runtime Tokio, Rust simplifie le développement d'applications hautement concurrentes, permettant aux développeurs d'exploiter tout le potentiel des architectures matérielles modernes.

Communauté et écosystème

À ce stade, Rust mérite une tape dans le dos, un coup de chapeau pour ses mérites techniques, mais je pense que nous devrions regarder au-delà de cela. Que pensez-vous du groupe vivant et ouvert qui valorise l’échange d’expertises et l’accompagnement des débutants ?





Les membres fondateurs de la communauté Rust accueillent des programmeurs de différents horizons via divers forums en ligne, espaces de discussion, rencontres locales et symposiums pour favoriser le partage d'informations et favoriser l'apprentissage collaboratif.





En effet, en 2024, profiter de la facilité et de la joie de travailler ensemble, de communiquer et de se développer mutuellement semble être une tendance là pour rester.





De plus, l'écosystème croissant de bibliothèques, de frameworks et d'outils de Rust offre une richesse de ressources pour créer diverses applications, qu'il s'agisse d'un serveur Web utilisant le framework Rocket ou d'un système embarqué exploitant la caisse embarquée-hal.





En adoptant Rust, les développeurs ont non seulement accès à un langage puissant, mais font également partie d'un écosystème florissant qui favorise l'innovation et la collaboration.

Enfin

Que vous ayez entendu parler de Rust ou non, pour les développeurs qui cherchent à aller de l'avant, cela pourrait être un investissement stratégique intéressant. Comme mentionné, grâce à la sécurité, aux performances et à la concurrence, les développeurs disposent des outils nécessaires pour relever les défis liés au développement de logiciels dans le monde moderne.





Que vous soyez un programmeur avec une vaste expérience derrière vous, ou quelqu'un qui plonge simplement ses pieds dans les eaux fraîches du monde de la programmation, Rust est une plate-forme qui mérite d'être réfléchie. En utilisant Rust, vous pouvez créer des logiciels fiables, efficaces et évolutifs. Alors, démarquez-vous, pérennisez vos compétences et faites partie de quelque chose de différent avec Rust.

Source de l'image