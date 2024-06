Por que Rust pode ser a linguagem de programação para você em 2024

As linguagens de programação moldaram o mundo digital em que nos encontramos. Elas permitiram que os desenvolvedores ultrapassassem limites e inovassem ao mesmo tempo. Ao longo dos anos, diferentes línguas chegaram, trazendo-nos onde estamos hoje.





Para quem está começando, pode se deparar com linguagens de programação padrão, mas e algo diferente? Estou pensando em Rust, mas por que ele merece sua atenção e por que pode ser a linguagem certa para você em 2024?

O que é ferrugem?

Segurança e desempenho são algo que todos desejam quando se trata de usar software. Rust, desenvolvido pela Mozilla Research, oferece exatamente isso.





Ele ganhou atenção por sua abordagem inovadora ao gerenciamento de memória e sistema de tipos robusto. Então, o que isso oferece aos desenvolvedores? Essencialmente, fornece-lhes as ferramentas e abstrações que lhes dão a liberdade de escrever código de forma rápida, mas também segura e simultânea.





Sua sintaxe combina recursos de linguagem moderna com controle de baixo nível, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações, desde sistemas embarcados até servidores web.

Segurança e Desempenho

Então, mencionei segurança e desempenho, mas o que tudo isso significa? Bem, para ser honesto, uma das características que definem o Rust é o seu compromisso com a segurança da memória sem comprometer o desempenho.





Se dermos uma breve olhada em C ou C++, onde o gerenciamento de memória pode estar repleto de erros, bem como vulnerabilidades de segurança no tempo de espera, fica claro por que Rust oferece algo mais.





O sistema de propriedade e o verificador de empréstimo do Rust fornecem garantias em tempo de compilação contra armadilhas comuns, como desreferenciação de ponteiro nulo e corridas de dados. Ao impor regras estritas em tempo de compilação, o poder está nas mãos dos desenvolvedores.





Eles têm o escopo de escrever código que seja seguro e de alto desempenho, reduzindo a probabilidade de erros e vulnerabilidades de tempo de execução e, ao mesmo tempo, otimizando a utilização de recursos.

Simultaneidade facilitada

Processadores multi-core e sistemas distribuídos são muito mais do que palavras da moda. Na verdade, a era em que nos encontramos foi definida e caracterizada por estes. Então, vamos explorar o desempenho e a escalabilidade enquanto estamos aqui, porque o código paralelo se tornou essencial para maximizar ambos.





Espero estar pintando um quadro aqui, mas a abordagem de Rust para a simultaneidade gira em torno de threads leves conhecidos como 'funções assíncronas' e 'blocos assíncronos', que aproveitam o modelo de propriedade da linguagem para garantir a segurança do thread sem sacrificar a eficiência.





Com suporte integrado para programação assíncrona por meio de recursos como a sintaxe 'async/await' e o tempo de execução Tokio, Rust simplifica o desenvolvimento de aplicativos altamente simultâneos, permitindo que os desenvolvedores aproveitem todo o potencial das arquiteturas de hardware modernas.

Comunidade e Ecossistema

Neste ponto, Rust merece um tapinha nas costas, uma gorjeta por seus méritos técnicos, mas acredito que devemos olhar além disso. Que tal o grupo animado e de coração aberto que valoriza muito a troca de conhecimentos e o apoio aos iniciantes?





Os membros fundadores da comunidade Rust dão as boas-vindas a programadores de diferentes estilos de vida por meio de vários fóruns online, espaços de bate-papo, encontros locais e simpósios para adotar o compartilhamento de informações e promover a aprendizagem colaborativa.





Na verdade, em 2024, desfrutar da facilidade e da alegria de trabalhar juntos, comunicar-se e estender-se mutuamente parece uma tendência que veio para ficar.





Além disso, o crescente ecossistema de bibliotecas, estruturas e ferramentas do Rust oferece uma riqueza de recursos para a construção de diversas aplicações, seja um servidor web usando a estrutura Rocket ou um sistema embarcado aproveitando a caixa hal incorporada.





Ao adotar o Rust, os desenvolvedores não apenas obtêm acesso a uma linguagem poderosa, mas também se tornam parte de um ecossistema próspero que promove a inovação e a colaboração.

Finalmente

Quer você já tenha ouvido falar de Rust ou não, para desenvolvedores que buscam progredir, então pode ser um investimento estratégico que vale a pena. Conforme mencionado, por meio de segurança, desempenho e simultaneidade, os desenvolvedores têm as ferramentas necessárias para lidar com os desafios que acompanham o desenvolvimento de software no mundo moderno.





Quer você seja um programador com muita experiência ou alguém que está apenas mergulhando nas águas frias do mundo da programação, Rust é uma plataforma na qual vale a pena pensar. Usando Rust, você pode construir software confiável, eficiente e escalonável. Então, diferencie-se, prepare suas habilidades para o futuro e torne-se parte de algo diferente com Rust.

