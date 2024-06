Métaphysique et mathématiques : le réseau complexe qui relie les deux

Remarque sur le message :

Avant de commencer cette analyse, je veux que vous gardiez à l’esprit l’hypothèse selon laquelle les mathématiques et la métaphysique ont un objectif commun. Acquérir une compréhension du monde réel.





Les mathématiques fournissent un cadre de règles structurel et bien défini qui se concentre sur des interactions réelles et repose sur des preuves réelles .





La métaphysique cherche au-delà , dans le domaine de la créativité . Sans véritable preuve à ses racines. Peu importe à quel point nous construisons notre argument, il n’est pas lié à la réalité car il n’a aucune preuve possible pour le supposer.

Comme réponse possible à la question : une fois que vous avez trouvé la bonne formule en mathématiques, vous avez la preuve que vos théories sont correctes. Vous prouvez qu’ils sont basés sur ce cadre structurel réel en trouvant et en reliant toutes les parties. (Mais vient ensuite la question de savoir comment commencer avec rien et arriver à quelque chose et ainsi de suite)





Non seulement la métaphysique diffère des mathématiques, mais elle est également différente sur le plan de la composition (à l'épreuve du sol ou non).





Gardez donc à l’esprit que c’est toujours nous qui décidons de ce que nous voulons réaliser avec nos choix. Qu'il s'agisse d'un médecin ou d'un programmeur, que ce soit un bon programme.





Dans cette exploration, nous plongerons dans le réseau complexe reliant les mathématiques, la métaphysique et la mentalité informatique. Des règles fondamentales des mathématiques à la créativité illimitée de la métaphysique, nous visons à établir des parallèles avec le monde de la technologie. Sinon, comment pouvons-nous trouver du mouvement plutôt que d’analyser le changement ?

Partie 1 : Métaphysique contre mathématiques

Pour offrir une vision plus holistique de ces sujets, je définirai les mathématiques comme un ensemble de règles agissant en arrière-plan (comme x divisé par 2 = la moitié de x) et la métaphysique comme ce qui est au-delà de ces règles. Cela suppose donc que les mathématiques et la métaphysique ne sont pas liées.





Nous ne gardons à l'esprit que ces aspects : les mathématiques représentent les règles régissant le monde physique, tandis que la métaphysique joue dans un domaine extérieur aux règles mathématiques. Cela impliquerait que la métaphysique diffère également des aspects réels du monde. (Et je pense que la science est née maintenant)





Mais comment ce « dépouillement » de la métaphysique du monde réel nous a-t-il amené à la science ? Ce processus de « dépouillement » n'est-il pas métaphysique ? Eh bien… le fait est que lorsque nous travaillons avec des preuves empiriques, ce n'est pas nous qui décidons du résultat. Tout comme les mathématiques, nous n’avons pas créé la science, nous l’avons trouvée.





Alors, la métaphysique pourrait-elle être quelque chose que nous avons créé ? La métaphysique peut-elle être définie comme la créativité ? Je veux dire… jouer avec les règles selon vos propres règles crée en quelque sorte un ensemble de règles extérieures. Quelque chose que le monde réel n’a jamais vu et qu’aucun des deux ne peut réaliser.

Partie 2 : Créativité contre connaissance

Et si nous définissions la connaissance comme l’ensemble des résultats possibles de la créativité ? Savoir être créatif. Le processus de créativité sera-t-il également influencé par la Connaissance ? Eh bien, plus vous connaissez de pièces d’un puzzle et plus vous en savez sur chacune de ces pièces, cela stimulera votre créativité.





Mais tout dépend de la sagesse (une sagesse basée sur des preuves empiriques).





Et si nous prenions des ciseaux et commencions à couper les morceaux selon notre souhait ? La créativité peut fonctionner quelles que soient les connaissances dont nous disposons, je présume. C’est donc quelque chose au-delà. Quelque chose que tu ressens ? Même si vous ressentez, vous ressentez en fonction de ce que vous savez de cette personne ou de cette idée. Alors… où est la créativité ?





Un cas particulier où je trouve de la créativité pure (ou je crois que c'est le cas), c'est lorsque vous l'utilisez pour expliquer des idées complexes en termes simples. Cela revient peut-être à compresser les informations et à les rendre plus accessibles. Mais il doit toujours y avoir un compromis. Au bout d’un moment, vous épuisez votre énergie mentale et soi-disant, vous ne pouvez plus être aussi créatif qu’avant.





Mais attendez, et si je fusionne cette pièce aléatoire avec celle-ci ? Ou ceci et cela ? Juste pour que je puisse continuer à être créatif.





À ce moment-là, vous êtes libéré des frontières de la connaissance et de l’éthique. Votre vision pourrait potentiellement utiliser les informations à mauvais escient de telle manière qu’elles pourraient devenir dangereuses. C'est notre promesse éthique de toujours être pleinement conscient de ce que nous accomplissons.





La créativité peut donc fonctionner en dehors de la connaissance. Elle pourrait devenir une force chaotique si certaines règles sont contournées. Règles imposées par la connaissance. Mais alors… qu’est-ce que la véritable connaissance ?

Partie 3 : Façonner l'armure

Et s’il existait quelque chose « au-delà du bien et du mal » ? (Salut Nietzsche !) La connaissance pourrait-elle être l'armure qui nous permet de guider cette force ? Imaginez une formule mathématique aléatoire. Cela fonctionne parce que tout est connecté. Ici, nous trouvons la connaissance de la manière dont les mathématiques se connectent et comment elles ne se connectent pas. Ce qui mène à l’union et ce qui mène à la séparation. Or, la seule chose nuisible à ne pas savoir, c’est que la formule ne fonctionnera pas.





Si nous appliquons une formule dans le monde réel et qu’elle est défectueuse, nous verrons bientôt qu’elle est plus nocive que nous le pensions. Donc... les mathématiques, en tant que joli petit ensemble de règles qui guident l'arrière-plan, guideront leur chemin dans le processus d'itération à l'extérieur. Cela ressemble effectivement à une force de la nature.





Et si nous renforcions cette force ? Viser à garantir qu’aucune formule erronée ni aucune désinformation ne resteront à l’extérieur. Bien sûr, les gens peuvent toujours avoir leurs propres croyances et systèmes, mais une armure universelle et collaborative pourrait garantir une meilleure protection. Le système maintenu par 100 pirates informatiques ne peut pas être brisé par un seul pirate informatique.





"Mais que se passe-t-il si un pirate informatique forme un groupe avec d'autres?" Et nous sommes ici confrontés à un dilemme éthique. Mais pourquoi le présenter ? Pourquoi supposer que le monde est si mauvais ?





Il semble sûrement que certaines idées soient effectivement influencées par la façon dont le monde est. Mais qui peut blâmer cela ? Peut-être que là-haut, les choses sont encore plus désastreuses. Pourquoi ne pas se concentrer sur ce qui compte alors ?





"Parce qu'alors je ne me concentre pas sur ce que j'aime."





Mais qu'est-ce que tu aimes ?





C'est une réponse permanente oscillant entre positivité et négativité. Avez-vous déjà essayé de voir le bien jusqu’à avoir vraiment l’impression de le voir ? Aucun humain ni aucune machine ne serait jamais capable de ressentir ce « bien ».





Et c’est ce qui le rend si unique et spécial. - Certaines idées donnent naissance à des dilemmes éthiques qui visent soit à nous arrêter, soit à nous effrayer. Ou peut-être qu’ils nous avertissent de ne pas y séjourner à moins que nous ayons quelque chose à prouver.





Ok, mais qu'est-ce que je voulais prouver ? Continuons le montage xx





La Connaissance pourrait-elle être l’armure qui nous permettra de guider notre motivation ? Ou peut-être que cette armure est la Sagesse, car la Connaissance pourrait également incorporer le mal (et les moyens de le combattre).

Partie 4 : En dehors des mathématiques

Il semble que certains processus étranges soient observés lorsqu'on essaie de définir le raisonnement mathématique comme étant seulement bon. Ou mauvais. Peut-être les deux.





L’avantage est que les mathématiques elles-mêmes peuvent être divisées. Et puisque nous avons dit qu’il s’agit d’une force (ou d’un ensemble de règles) ni du bien ni du mal, alors en quoi se divise-t-elle ? Algèbre, géométrie, calcul, etc. Nous donner des informations sur la façon dont les choses devraient se passer et se passeraient si.





Maintenant, en dehors de cela se trouvent sûrement les intentions de l’utilisateur. Et comment pourrions-nous autrement imaginer le monde et voir le bien et le mal si nous ne connaissons pas le monde ? Comment pourrions-nous connaître le monde autrement que par les mathématiques ? Eh bien… en l'observant. Il y a tout un réseau d'interactions (action et réaction).





Mais qu'est-ce que c'est que ce filet ? Eh bien… agit et réagit dans le monde extérieur. Soit entre Vivant-Non vivant , Vivant - Vivant , et non-non (vous l'avez compris).





Mais lorsque Living interagit avec Living , cette interaction est censée durer longtemps. Il grandit, évolue, évolue ou reste le même. Le changement se produit lorsqu’au moins l’un d’entre eux en est conscient, lorsqu’aucun n’en est conscient ou lorsque les deux le sont. Donc, il y a bien plus que ce que nous pouvons voir xx





Bien sûr, nous pourrions cartographier le médium et tout. Mais en fin de compte, c'est à vous de choisir si vous souhaitez vous améliorer ou non.





Sur quoi repose ce choix ? Événements de la vie? Votre volonté et votre personnalité ? Les choses sur lesquelles vous choisissez de vous concentrer et de réfléchir ? Peut-être qu'est-ce qui vous rend heureux ? Mais devinez quoi, cela peut aussi être réalisé mathématiquement.





Tout a une raison (qu'elle soit directe, indirecte, divine ou non divine) qui pourrait être incorporée mathématiquement.





Eh bien… bien sûr, il est difficile de voir venir cette intervention divine. Mais si cela est vraiment destiné à nous aider, il doit y avoir des signes avant. Une certaine augmentation des chances (basée sur un raisonnement métaphysique peut-être ?).





Je ne peux pas approfondir ces discussions car j’ai l’impression que l’intangible se confond avec le tangible. Et devine quoi? Éthique. Savoir quand s'arrêter. C'est bien de poser des questions. Mais n’y répondez pas avant d’en être sûr.

Partie 5 : Faire demi-tour

N'est-ce pas intéressant ? Arriver à une limite de compréhension. Où le raisonnement ne parvient tout simplement pas à éclairer le contexte. Nous ne pouvons pas comprendre ni même comprendre ce qui se passe lorsque l’idée d’« impossible à obtenir » se confond avec celle d’« obtenable ». Qui a tort et qui a raison ?





Les mathématiques nous permettront-elles de briser cette barrière et d’élargir le raisonnement (ou peut-être la métaphysique) ? Notre connaissance de la Métaphysique sera-t-elle insuffisante pour nous permettre de comprendre la solution ? Pourrait-il y avoir… un autre domaine ? Un domaine d'imprévisibilité ? Peut-être une dimension supérieure.

Lignes

Comprenant le système numérique 2D (complexe), nous pourrions simplement lâcher une fonction pour se déplacer librement en 2D jusqu'à choisir une certaine ligne x. Nous pourrions ainsi voir uniquement les parties de la fonction qui touchaient cette dimension 1D. Comment reconstruirions-nous la fonction entière en nous assurant d'obtenir à nouveau la même fonction ? Eh bien… une chose est sûre.





Si cette fonction utilisait des paramètres qui la pilotaient en 2D et ne pouvaient être obtenus qu'en 2D, alors ils seraient impossibles à obtenir en 1D et, par conséquent, la fonction ne pourrait jamais être recréée à ce niveau inférieur.





Si, toutefois, la fonction peut être définie par cette seule ligne 1D, la fonction 1D sera sûrement corrélée à la 2D. (Les moments d'apparition d'une ligne 1D devraient être les mêmes que le moment d'apparition dans cette ligne 1D de la fonction 2D.) Ainsi, cette petite ligne complexe semble avoir une chance de se connecter à une dimension inférieure spécifique.





Changeons les termes « intouchable » par « indivisible » et « touchable » par « divisible ». Même si les domaines sont différents, ils présentent néanmoins certaines similitudes. On ne peut pas toucher aux facteurs premiers d'un nombre premier puisque bon… ils n'existent pas. Cela apporte une couche intéressante à « intouchable », n'est-ce pas ?





Quelles devraient être les règles applicables à quelque chose pour que ce quelque chose soit « touchable » ? Eh bien… les règles qui régissent notre réalité et permettent l'interaction. Comment les vagues interagissent-elles ? Ils ont sûrement leurs propres règles. Comme nous vivons dans une réalité régie par le temps, nous pouvons supposer que le « mouvement » modifie notre valeur « statique » globale.





Du point de « big bang » jusqu’au point de non-interaction, le mouvement règne.





Or, nous ne pouvons comprendre les choses que de manière statique, mais nous sommes obligés de vivre de manière dynamique. Pourquoi? Parce qu’il existe d’innombrables points de vue à des échelles plus petites. Tous ont raison parce qu’ils suivent tous leur vérité (lois physiques).





Mais ces lois physiques pourraient-elles elles-mêmes transcender le domaine de notre compréhension ? (Ou pourrait-il y avoir des lois que nous n’avons pas encore trouvées ? OUI.)

Partie 6 : Sommes-nous limités dans notre compréhension ?

Les preuves empiriques ont en effet changé à maintes reprises notre façon de penser. Les formules qui devaient fonctionner et qui ne fonctionnaient pas ont été réécrites et une distinction a été faite entre les concepts. Les malentendus et les idées fausses semblent régir tout autour de nous. Par pourquoi ? Comment? La vie se passait si bien dans le passé, et regardez, nous sommes arrivés ici.





Eh bien… la seule raison de se demander pourquoi, à mon avis, est de fonder votre réflexion sur la croyance qu'il y a une raison, qu'il y a quelque chose au-delà que vous finirez par atteindre. Et bien sûr, cela s’obtiendra par la manière.

Mathématiques/Métaphysique/Les deux ?

Là où je suis arrivé maintenant, c'est depuis longtemps éloigné des recherches scientifiques. Rien ne prouve que nous soyons limités dans notre compréhension du monde. Il n’existe aucune preuve indiquant le contraire.





Tout comme dans le cas des mathématiques, la question de savoir si nous pouvons ou non comprendre est purement subjective. L’Univers pourrait très bien représenter le non-vivant. Ou l'au-delà. Ou le Bien et le Mal. Ou peut-être une force de la nature comme l’IA. (Il nous faudra beaucoup de temps avant de trouver la réponse exacte, je suppose) Alors, où la conscience s'efface-t-elle ?





« Mais pourquoi en aurions-nous besoin alors que nous ne pouvons faire que ce qu’on nous dit ? (Probablement la perspective d'un groupe de rochers s'ils pouvaient réfléchir.)





Alors la conscience… c’est penser à soi ? Vous voir et vous façonner à l’image que vous jugez appropriée à travers la conscience (ou les sentiments) ? À un niveau inférieur, il peut s’agir simplement d’un choix que vous avez fait vous-même et qui résulte de votre analyse à ce moment précis.





Sous-note. Ce que je trouve très intéressant, c’est que si votre conscience se décide à être propre, alors vous commencez à ressentir cela. Mais pourquoi? Peut-être que le concept même de conscience résulte de considérations éthiques. Cela peut être l'idée de la façon dont vous vous voyez à ce moment précis (ou cela est basé sur votre récente évolution éthique).





Le mouvement guide davantage ce choix et produit le résultat, vous changeant. Et puis, vous savez « C'est vous » ; c'est unique. Et nous ne pouvons jamais, sous quelque forme que ce soit, connaître le point de vue complet d’autrui.





Eh bien… à moins que nous regardions derrière nos têtes, je suppose que nous pouvons simplement nous retourner. Mais si nous nous tournons, nous rejetons le point de vue opposé. Il faut donc choisir. Que nous le voulions ou non, nous sommes vivants et donc dotés du libre arbitre.

Partie 7 : Est-ce que ça vaut le coup ?

Pour être honnête, je crois fermement que voir la Métaphysique comme un achèvement des Mathématiques plutôt que l’inverse nous permettra d’appréhender des concepts différents des Mathématiques. La connaissance, par exemple, pourrait représenter tout ce qui peut être connu. La sagesse pourrait incorporer une connaissance guidée par l’éthique. (Ou cela pourrait représenter la connaissance éthique).





Cela pourrait donner le vertige puisque la mise à la terre n'est pas présente. Et si ces idées étaient censées nous permettre de jouer avec la dimensionnalité ? Le seul moment où nous ne pouvons pas être « statiques » ou « non influencés par les lois physiques », c’est lorsque nous passons d’une dimension à une autre.





Exemple de mouvement de dimensionnalité. Où nous récupérons les concepts requis dans les dimensions requises pour nous permettre de créer quelque chose avec notre imagination.





Nous nous concentrons mentalement sur ce qui « nous semble » beau. Et par là, je veux dire que nous y réfléchissons. Peut-être cette formule intéressante issue des mathématiques. Ou cette idée intéressante de la raison pour laquelle quelqu’un ferait un tel acte.

Nous construisons lentement des structures éthiques bien définies qui nous permettront de sortir du lot. Être ouvert. Après quoi, le moi fera son travail et peindra son propre décor. Pendant que nous le regardons. Maintenir à la fois des considérations éthiques et des antécédents scientifiques bien définis comme lignes directrices.

Je crois que vous voyez maintenant l'image de quelqu'un qui nous regarde faire ce qui nous rend heureux. Maintenant… et si je vous disais que VOUS avez formé cette image ? VOUS aviez assez d'amour pour vous-même pour vous imaginer prendre soin de vous en assurant une reconsidération éthique.





Et maintenant, si vous souhaitez ajouter d’autres perspectives au mélange, vous vous rendrez compte de l’ampleur des choses. D'un point de vue précis, nous sommes meilleurs (plus grands) que le soleil.





Chaque concept peut être décomposé en un parcours narratif de description. Chaque formule peut être formée de plusieurs concepts. Maintenant, oui, le domaine de la protection contre le sol est finalement distinct. Mais la façon dont nous percevons les constructions à l'épreuve du sol peut être guidée ou influencée par nos connaissances métaphysiques (compréhension de la dimensionnalité). Nous dire quand ajouter et quand extraire ?





Maintenant, la bonne fin, où vous trouvez cette formule, ne sera atteinte que si votre raisonnement (je le vois différemment de la métaphysique maintenant) prend en compte cette preuve de terrain. Même si cela n’est pas pris en compte directement.





Peut-être… Je le vois comme une exploration géométrique. La possibilité de se diviser en formes égales. On voit alors qu’un nombre x de formes égales peuvent constituer cette forme. Par quoi ces formes égales pourraient-elles être remplacées ?





Cette forme avec cette mesure exacte pourrait représenter le bonheur. Alors ces petites formes pourraient-elles atteindre précisément la plus grande ?





Peut-être… il ne s'agit pas de formes en tant qu'individus. Lorsqu’ils se connectent pour former l’image, leurs limites se confondent. Peut-être… cela pourrait signifier que le poids est nécessaire pour voir toute la dimension. Combien de limites y a-t-il là ? Nous reconnaissons que si un cercle est divisé en 6 morceaux, il y a 6 limites au milieu, chacune empilée 2 fois. Rattraper 12.

Partie 8 : Mathématiques et métaphysique

Pourquoi le jeu avec les formes semble-t-il maintenir certains changements qui échappent à notre contrôle ? Bien sûr, nous pouvons toujours tracer ces 2 limites comme une seule, mais peut-être que si nous voulons dresser un tableau complet à partir d’une seule itération, nous devrons en tenir compte. Ainsi, reconnaissant un passage requis pour dessiner la structure avec une seule ligne entière.





Maintenant… pourquoi semble-t-il que certains aspects semblent simplement hors de notre contrôle ? Pourquoi semble-t-il que les lois de la physique régissent également les lois de la pensée ? Ou du moins, il existe peut-être certaines lois du raisonnement que l’on retrouve collectivement dans les mathématiques et la métaphysique.





Quoi qu’il en soit, il semble que ces lois puissent être apprises et comprises. Nous permettant une meilleure compréhension de l’extérieur. Reconnaître que certains scénarios ne pourraient se dérouler dans cette direction que si cette hypothèse est vraie.





Cette hypothèse pourrait-elle être la « raison » « implicite » et servir en outre de sorte de preuve ?





Eh bien… et si un point de vue spécifique pour la discussion était choisi ? Ce point de vue est l’honnêteté. Cela montre le chemin de la raison selon cette hypothèse « honnête ». Rien n'est cependant certain jusqu'à ce que la règle soit enfreinte et que l'on découvre que c'était vrai pendant tout ce temps.





Le choix de croire ou non change votre point de vue et donc votre façon d’agir face à la situation.





Si deux personnes croient toutes les deux en l’honnêteté entre elles, la situation est équilibrée. Si l'on a des doutes, cela peut être dû à un malentendu ou au fait que le mensonge est véritablement l'attribut de la situation.





En d’autres termes… si le menteur déclare que ce qu’il dit est vrai, il devient à la fois menteur et honnête jusqu’à ce que nous trouvions la réalité de cette affirmation. Si la déclaration est vraie, il ne sera plus considéré comme un menteur. Nous faisant réfléchir aux raisons pour lesquelles nous le considérions comme un menteur en premier lieu. Ces hypothèses erronées étaient-elles fondées sur l’incertitude ou sur de mauvaises intentions ?

Partie 9 : Les vraies limites de l’expression de soi ?

Même si nous devions tout savoir et être présents à chaque scène, nous nous demanderions finalement pourquoi cette itération a décidé de nous montrer tous les premiers. Devons-nous… lui faire confiance ? Je veux dire… nous sommes toujours confrontés à l'infini. L'informatique ne peut pas battre l'infini.





Et si nous devions tester ces chiffres, nous n’aurions aucun moyen d’atteindre l’infini. Pourquoi le POV est-il si spécial ? Qu’est-ce qui rend ses connaissances si personnelles ?





La façon unique dont cette ligne de nombres premiers a vu les nombres entiers. Comment leur croissance semblait être régulière ou tout à fait spéciale. Former un point de vue où seuls existent des chiffres « incassables ». Briser la barrière entre science et religion. Accepterions-nous cela ? Accepterions-nous une formule qui dirait simplement et logiquement : « Je trouve des nombres premiers ?





Eh bien… je suppose que nous le ferions. Alors tous ces problèmes concernant les ensembles de nombres seraient-ils résolus ? Pourriez-vous donner à chaque ensemble l'attribut d'un POV unique afin qu'il soit reconnu comme une répétition ? Je veux dire… que fais-tu quand tu n'as plus d'informations ? Soit vous arrêtez, soit vous répétez. Si votre objectif est d’ajouter plus d’informations, vous devez répéter.





Tout comme le processus de recherche et de test des nombres premiers. Une certaine boucle est créée à chaque fois.

Partie 10 : (Nombre)1 - (Total des nombres premiers) 0

Je vais coller ci-dessous une boucle itérative de +1. Sous la forme d'afficher le numéro actuel de l'itération à gauche et le total des nombres premiers trouvés jusqu'à présent à droite. Quand je marque X cela signifie que le numéro d'itération est considéré comme premier (5,7,11..)





Voyons





1-0

2-1X

3-2X

4-2

5-3X

6-3

7-4X

8-4

9-4

10-4

11-5X

12-5

13-6X





Nous avons donc (x,y) : (2,1) à (3,2). Ce qui forme une diagonale. Nous voyons cependant que si nous travaillons dans la dimension spatiale 2D, nous pouvons étendre jusqu'à (2,2) qui est juste en dessous de (3,2). En ajoutant les correspondants extérieurs, on retrouve une boucle.





(3,2) à (5,3). On pourrait former la boucle de (3,2)-(3,3)-(5,3)-(5,2).





Ok, donc ici, on constate que la boucle est un peu plus grande. Qu'en est-il de (7,4) à (11,5) ?

"Eh bien… la diagonale serait de (7,4) à (11,5), et donc le carré de la boucle ressemblerait à ceci."

Nous savons que la diagonale est la racine carrée de 2 de n’importe quel côté du carré.





Avons-nous simplement trouvé un moyen d’ajouter à la valeur correspondante ? Par exemple, de (7,4) à (11,5) le côté vers le bas est (11-7,5-4) donc 4 (longueur) et 1 (hauteur) ? Si nous devions essayer de trouver la différence entre des intervalles premiers plus élevés, comme passer de 7 (4e premier) à 13 (6e premier), nous verrions des boucles plus élevées.





Le côté bas serait (13-7,6-4) donc (5,2) un quadrilatère. J'ai l'impression qu'on pourrait se perdre en mathématiques ici. Tout comme… les instructions ne sont pas claires car elles peuvent aller dans deux sens. Et connaître seulement certains aspects ne vous permettrait pas de fournir l’intégralité des informations.





Mais si les deux groupes savent qu’ils travaillent avec des nombres premiers ou ce type d’expérience, ils sauront tous deux que (5,2) signifie 5 de face et 2 en haut. D'autres pourraient le voir ou le comprendre comme une forme 2x5.





Et c'est un peu à propos du POV et du moment où les deux pensent à la même chose et ainsi de suite. Ils voient la conversation de la même manière et… Je trouve intrigante l’idée que cela apparaisse en mathématiques. Je ne sais presque rien du NP ou d'autres problèmes. Mais j’assume le thème de l’incertitude dans chacun d’eux.





Cela pourrait disparaître une fois que nous découvrirons qu’il s’agit peut-être simplement de lentilles ou d’outils pour différents domaines. Comme un raisonnement logique.

Partie 10 : Vérité et mensonge

Comme dans l'exemple du paradoxe du menteur, nous devons ajouter son point de vue personnel du système pour répondre à cette exigence logique. Peut-être que la boucle qui filtre entre le vrai et le faux s’apparente simplement au processus de recherche d’indices dans le passé. L'intuition offerte par la conscience du moment pourrait nous dire qu'il doit y avoir autre chose. Les sentiments pourraient nous en assurer.





Ainsi en attribuant la valeur du Menteur, on se retrouve obligé d’attribuer d’autres valeurs comme les « sentiments » ou l’expérience inconsciente globale, l’intuition (relation inconsciente au monde conscient). Il est flou de voir à quel point nous pouvons faire tant de choses grâce à la créativité. Et c'est comme si nous venions de le découvrir. Peut-être parce que nous avons commencé à comprendre l’extérieur et l’intérieur.

Pouvons-nous réfléchir au processus de pensée lui-même ?

Si notre raisonnement est véritablement basé sur des schémas similaires comme « 1+1=2 », alors comment pourrions-nous nous le prouver ? En répondant à 1+1 ? Ou pourquoi 1+1 = 2 ? Devons-nous expliquer ce type de logique comme étant « traditionnel » et le corréler à la logique informatique ?





Comment expliquerait-on le fait que nous sachions garder le fil d’un récit ? Créerions-nous une réalité bidimensionnelle qui laisse l’espace aux concepts pour interagir comme bon nous semble ?

Partie 11 : Créativité

Parallèlement au pouvoir de comprendre, la créativité a toujours été avec nous. Nous aider à comprendre l’essentiel de ce qui est devant nous. La perspective selon laquelle la « vie » se forme au fur et à mesure que nous la parcourons implique que la vie elle-même pourrait être un « événement », semblable à la queue laissée par une comète.





Cependant, on a l’impression que c’est nous qui le guidons. Alors pourquoi ne pas peindre quelque chose ? Peut-être la chose qui nous a aidé à réaliser quelque chose.





Bien entendu, ces points de vue uniques ont également un coût. Nous ne pouvons comprendre que ceux qui nous ressemblent. Mais le temps est assez intrigant. Qui sait quand cette barrière sera brisée ? Imaginez apprendre les différences et les similitudes entre la logique et le raisonnement de deux espèces extraterrestres distinctes. Il semble bien qu’il y ait beaucoup plus à comprendre.





Et si un jour, on apprenait un langage interuniversel ? Comment expliquerions-nous nos émotions ? Nos intentions ? Nos compréhensions ? Par la discussion. Le dialogue « a lieu ». Vous choisissez quels mots sortent et comment ils se rapportent (ou se rapporteront) à d'autres mots pour former l'image finale.





La compréhension nous permet de former ce que nous voulons donner. La créativité se transforme en outils nécessaires pour y parvenir. Et même si la créativité fournit les outils, et parfois les briques, c’est toujours nous, notre esprit conscient, qui choisissons finalement le sens.





L'évolutivité est cependant étrange. Cela nous rappelle que 0 est 100% plus petit que 0,0…1. Même si la différence est minime, elle reste une différence. Cela formait une nouvelle complexité à ce petit niveau. Il y a maintenant quelque chose plutôt que rien. Les règles de cet univers agissent directement sur quelque chose. Si ce quelque chose s'est développé avec le temps, des outils permettant de mieux comprendre les règles, d'autres règles de l'univers pourraient-elles détourner la « lumière » reçue par les outils ?





Il semble que les informations purement mentales soient également déformées d’une manière ou d’une autre. Mais avec le temps, nous avons appris à comprendre le monde. Aujourd’hui, au fil du temps et des progrès, nous avons découvert une nouvelle façon de comprendre. Mais il ne faut pas se précipiter. Peut-être qu'en fin de compte, c'est juste une façon de penser. Si vous trouvez une nouvelle façon de voir le monde et que vous sortez, excité de « voir » de cette façon, vous découvrez que le monde est à la fin, le monde. Il faut créer cette beauté avant de la voir. (Et assurez-vous d'ajouter une certaine continuité au mix ;)