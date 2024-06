Auteurs: (1) Renato P. dos Santos, CIAGE – Centre d'Intelligence Artificielle Générative en Cognition et Éducation.

Question sur le plasma, un état de la matière

P1 * : mon professeur disait que le plasma est le quatrième état de la matière. mais le plasma n'est-il pas cette chose qu'on injecte dans une veine à l'hôpital ?*





ChatGPT * : Votre professeur a raison, et je comprends la confusion. Le terme « plasma » est utilisé à la fois en physique et en médecine, mais ils font référence à des concepts totalement différents. Décomposons-les :*





***1. Plasma (état de la matière) : ***





• En physique, le plasma est souvent appelé le « quatrième état de la matière » après les solides, les liquides et les gaz.





• Le plasma est comme un gaz, mais avec quelques différences clés. Dans le plasma, un nombre important d’atomes sont ionisés, ce qui signifie qu’ils ont perdu ou gagné des électrons. Cela confère au plasma des propriétés uniques, comme la capacité de conduire l’électricité et de répondre fortement aux champs électromagnétiques.





• Des exemples de plasmas incluent le soleil, les éclairs et les enseignes au néon. Le soleil est essentiellement une boule géante de plasma, avec des atomes d’hydrogène qui fusionnent pour former de l’hélium, libérant ainsi une énorme quantité d’énergie.





***2. Plasma (biologique) : ***





• Dans un contexte biologique ou médical, le plasma fait référence au composant liquide clair et jaunâtre du sang. C'est ce qui reste après avoir retiré les globules rouges et blancs et les plaquettes du sang.





• Le plasma représente environ 55 % du volume sanguin total et contient de l'eau, des sels, des enzymes, des hormones et des déchets. Il sert de moyen de transport pour acheminer les nutriments vers les cellules et évacuer les déchets.





• Lorsque les gens donnent du « plasma » dans un centre de don, ils donnent cette composante de leur sang.





Ainsi, même si les termes sont les mêmes, les contextes sont très différents. Il est essentiel de savoir à quel « plasma » on fait référence en fonction du sujet de discussion.





Cette distinction entre les deux concepts de plasma vous éclaire-t-elle ?





BingChat * : C'est une très bonne question. Le plasma est en effet le quatrième état de la matière, mais c'est aussi un terme utilisé en médecine pour décrire la partie liquide du sang. Laissez-moi vous expliquer la différence entre ces deux types de plasma.*





Le plasma en tant qu'état de la matière est un gaz qui a été chauffé ou électrifié au point où tout ou partie de ses atomes perdent leurs électrons. Cela crée un mélange d’ions chargés positivement et d’électrons chargés négativement qui peuvent conduire l’électricité et répondre aux champs magnétiques.





Le plasma est très répandu dans l’univers, car il constitue la plupart des étoiles, y compris le Soleil.





Le plasma se trouve également dans les éclairs, les néons et les écrans plasma[ 123 ].





Le plasma, qui fait partie du sang, est un liquide jaunâtre qui transporte de l'eau, des sels, des enzymes, des protéines, des hormones et d'autres substances dans tout le corps. Il contribue également à l’immunité, à la coagulation sanguine, à la tension artérielle et à l’équilibre du pH. Le plasma peut être donné pour aider les personnes qui ont perdu du sang à la suite d'une blessure, d'une intervention chirurgicale ou d'une maladie. Le plasma peut également être utilisé pour fabriquer des médicaments destinés aux personnes souffrant de certaines affections affectant leur sang[ 456 ]





Ainsi, comme vous pouvez le constater, le plasma peut signifier différentes choses selon le contexte. Les deux types de plasma sont importants pour la vie et la science, mais ce n’est pas la même chose. J'espère que cela vous aidera à comprendre la différence entre le plasma en tant qu'état de la matière et le plasma en tant que partie du sang.





Barde * : Oui, le plasma est le quatrième état de la matière. Il s’agit d’un état de matière hautement énergétique dans lequel certains ou tous les atomes ont été dépouillés d’un ou plusieurs de leurs électrons. Il en résulte un gaz d’ions chargés positivement et d’électrons chargés négativement.*





Le plasma est la forme de matière la plus abondante dans l’univers, représentant plus de 99 % de l’univers visible. On le trouve dans les étoiles, les nébuleuses et autres objets célestes. Le plasma se trouve également sur Terre, dans les éclairs, les aurores boréales et d’autres phénomènes naturels.





Le plasma est également utilisé dans diverses applications industrielles, telles que le soudage, le coupage au plasma et

fabrication de semi-conducteurs.





Le plasma injecté dans les veines à l’hôpital est un type de plasma sanguin. Le plasma sanguin est la partie liquide du sang qui reste après l'élimination des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. C'est un liquide jaunâtre qui contient des protéines, des anticorps et d'autres nutriments.





Le plasma sanguin est utilisé pour traiter diverses conditions médicales, notamment la déshydratation, la malnutrition et le choc. Il est également utilisé pour fabriquer des produits plasmatiques, tels que l’albumine et les immunoglobulines.





Donc, pour résumer, le plasma est à la fois le quatrième état de la matière et un type de plasma sanguin. Les deux ne sont pas liés, mais ils jouent tous deux un rôle important.





J'espère que cela aide à clarifier les choses. S'il vous plaît laissez-moi savoir si vous avez d'autres questions.





Claude * : Super observation ! Le plasma a en effet deux significations différentes en science :*





1. En chimie et en physique, le plasma est considéré comme le quatrième état de la matière, distinct des solides, des liquides et des gaz. Le plasma est constitué d'un gaz hautement ionisé contenant un mélange d'électrons libres, d'ions positifs et d'atomes neutres. Il peut être créé en chauffant un gaz à des températures très élevées. Les exemples naturels incluent la foudre et le Soleil.





2. En médecine, le plasma fait référence à la partie liquide du sang qui contient des protéines, des nutriments et des ions comme le sodium et le chlorure. Ce plasma transporte les cellules sanguines et aide à réguler les processus corporels. Il représente environ 55 % du volume sanguin total.





Donc en résumé :





• Le plasma scientifique est un état distinct de gaz ionisé, créé à des températures extrêmement élevées.





• Le plasma médical est la partie liquide du sang qui suspend les cellules sanguines et transporte les substances utiles.





Bien que les deux soient importants dans leurs domaines respectifs, ils ont des définitions et des propriétés très différentes. L’usage médical du terme est probablement plus familier à la plupart des gens. Mais le concept du plasma en tant qu’état de la matière est essentiel en physique et en chimie lorsqu’on étudie des phénomènes tels que les réactions de fusion nucléaire.





Faites-moi savoir si cette explication permet de différencier les deux significations ! C'est une distinction importante à comprendre.





ChatGPT commence de manière rassurante par « Votre professeur a raison » et « Je comprends la confusion », offrant une personnalisation et une touche personnelle . Il passe ensuite aux stratégies pédagogiques , abordant la nécessité de différencier systématiquement les deux significations avec "Décomposons-les" et exposant en détail une distinction claire entre le plasma en tant que quatrième état de la matière et le plasma sanguin dans le contexte médical avec la profondeur des détails et la recommandation de contenu. , ainsi qu'avec l' utilisation d'analogies et d'illustrations comparatives , en se référant à des exemples du monde réel pour expliquer le concept, comme le « soleil, la foudre et les enseignes au néon » ainsi que des personnes faisant un don de « « plasma » dans un centre de dons ». . Il termine l'explication avec Engagement & Interactivité en demandant « Cette distinction… clarifie-t-elle les choses pour vous ? », invitant à une réponse. BingChat commence également par donner un retour positif et une reconnaissance personnelle de la requête de l'utilisateur avec "C'est une très bonne question", en fournissant une personnalisation et une touche personnelle . Il passe ensuite aux stratégies pédagogiques avec "Laissez-moi vous expliquer la différence", donnant le ton pour une discussion structurée. explication avec une stratégie de méta-discussion et de cadrage de perspective qui contextualise l'importance des plasmas dans l'univers et la science médicale, l' utilisation d'analogies et d'illustrations comparatives, faisant référence au soleil, aux « éclairs, aux néons et aux écrans plasma », et des liens vers des sites externes. ressources, offrant une profondeur de détail et des recommandations de contenu. Il se termine par Renforcement et commentaires , soulignant l'importance du double sens du mot, en affirmant que « Les deux types de plasma sont importants pour la vie et la science » et « J'espère que cela vous aide à comprendre la différence » suivi d'une émoticône pour une touche amicale d'engagement et d'interactivité. Bard commence ses stratégies pédagogiques par l'affirmation simple « Oui » suivie d'une distinction détaillée des deux concepts avec la profondeur des détails et la recommandation de contenu, en passant par l'utilisation de l'analogie et de l'utilisation de l'analogie. Illustrations comparatives avec des exemples « d'éclairs, d'aurores et d'autres phénomènes naturels » pour une méta-discussion et un cadrage de perspective discutant des applications plus larges « dans une variété d'applications industrielles, telles que le soudage, le coupage au plasma et la fabrication de semi-conducteurs », ainsi que "pour traiter diverses conditions médicales, notamment la déshydratation, la malnutrition et le choc" pour fabriquer des produits "tels que l'albumine et les immunoglobulines". Il se termine par Engagement et interactivité dans « Veuillez me faire savoir si vous avez d'autres questions » et Personnalisation et touche personnelle par « J'espère que cela aidera à clarifier les choses ». Bard commence sa réponse par une affirmation simple, « Oui », démontrant ses stratégies pédagogiques. Il développe ensuite en profondeur les concepts, en mettant en évidence la profondeur des détails et la recommandation de contenu. Utilisant l' utilisation d'analogies et d'illustrations comparatives , il donne des exemples tels que « des éclairs, des aurores boréales et d'autres phénomènes naturels ». S'aventurant dans la méta-discussion et le cadrage de perspectives , il souligne les applications plus larges dans des secteurs tels que « le soudage, le coupage au plasma et la fabrication de semi-conducteurs », et l'utilité médicale « pour traiter une variété de conditions médicales, notamment la déshydratation, la malnutrition et le choc ». et la création de produits comme « l'albumine et l'immunoglobuline ». En conclusion, il confère une touche de personnalisation et de personnalité avec "J'espère que cela aide à clarifier les choses" et favorise l'engagement et l'interactivité avec "Veuillez me faire savoir si vous avez d'autres questions". Claude apprécie également l'observation de l'utilisateur avec "Excellente observation ! " démontrant la personnalisation et la touche personnelle . Il se tourne ensuite vers les stratégies pédagogiques pour faire une distinction claire entre les concepts, en utilisant l' utilisation de l'analogie et des illustrations comparatives en donnant les exemples de « la foudre » et du « Soleil ». Se développer dans la méta-discussion et Perspective Framing , il souligne le concept « est critique en physique et en chimie » avec des applications aux « réactions de fusion nucléaire ». Il se termine par une touche de personnalisation et de personnalité avec « Faites-moi savoir si cette explication aide » et fournit une méta-discussion et un cadrage de perspective. , en affirmant que « c'est une distinction importante à comprendre ».





Cet article est disponible sur arxiv sous licence CC BY-SA 4.0 DEED.