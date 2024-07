Les conférences 2.0 suscitent des conversations mondiales avec HackerNoon comme partenaire média estimé

Réunissant les innovateurs, HackerNoon élève les conférences 2.0, en mettant en lumière les enseignements des principaux événements industriels de Dubaï pour un public mondial.





Dubaï, Émirats arabes unis — 26 mars 2024 - La série de conférences 2.0 comprenant cinq événements mondiaux — les conférences sur la santé, le marketing, le CXO, Internet et l'éducation 2.0 — a été organisée avec succès à l'InterContinental, Dubai Festival City, Dubaï, Émirats arabes unis, du 20 février. –22 décembre 2024. Les participants ont eu droit à une expérience sans précédent, obtenant des informations incroyables de la part des leaders de l'industrie, discutant de sujets d'actualité et profitant d'opportunités de réseautage et de collaboration. HackerNoon , en tant que partenaire média de l'événement, a joué un rôle crucial dans l'amplification de la portée et de l'engagement de la conférence, en tirant parti de sa vaste expertise en matière de technologie et de journalisme d'affaires pour mettre en évidence les moments et les idées clés de l'événement.





L'essence des conférences 2.0 réside dans le rassemblement de professionnels avant-gardistes de divers secteurs. Il promeut l'innovation et la réflexion stratégique en mettant en relation les participants avec des experts et des leaders d'opinion. Cette initiative est ancrée dans une mission visant à encourager la résolution créative de problèmes, à promouvoir de nouvelles perspectives et à faciliter le partage d'idées révolutionnaires. La conférence offre bien plus que de simples présentations ; c'est une plateforme pour établir des relations professionnelles durables et partager des expériences précieuses.





HackerNoon, connu pour son engagement à fournir un espace permettant aux technologues de partager leurs connaissances et leurs idées, a contribué de manière significative au succès des conférences 2.0. Avec une communauté de plus de 45 000 écrivains et 4 millions de lecteurs mensuels, HackerNoon a veillé à ce que les idées et les innovations partagées lors de la conférence atteignent un public plus large. Cette collaboration a permis la diffusion d'idées et de stratégies de pointe discutées lors de l'événement, rendant le contenu accessible à une communauté mondiale intéressée par les avancées technologiques et les tendances de l'industrie.





« La collaboration avec HackerNoon a apporté une nouvelle dimension à notre conférence. Leur couverture a élargi notre portée et a contribué à mettre en valeur les contributions et les idées importantes partagées par nos conférenciers et participants », a commenté Yashasvi Kapoor, responsable des relations avec les délégués aux conférences 2.0.





Cette collaboration stratégique entre HackerNoon et The 2.0 Conferences a apporté des avantages tangibles, améliorant l'expérience des participants et élargissant l'influence de l'événement. Le partenariat a permis aux idées innovantes des conférences d'atteindre un public mondial, exploitant une compréhension et une appréciation plus profondes du potentiel de façonner l'avenir.





À propos des conférences 2.0

Les conférences 2.0 ont pour objectif de rassembler des leaders d'opinion et des innovateurs de divers secteurs pour partager des idées, des stratégies et des idées. Axée sur la promotion de l'innovation et de la réflexion stratégique, la série de conférences vise à inspirer le changement et à stimuler le progrès dans plusieurs secteurs. Notre engagement à créer des liens significatifs et des opportunités d’apprentissage garantit une expérience précieuse et percutante pour tous les participants. Pour plus d'informations, consultez leur site Web - www.the2conf.com .