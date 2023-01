Les 10 jeux PS2 les plus rares et pourquoi ils sont si difficiles à trouver

Trop long; Pour lire Certains des jeux PS2 les plus rares peuvent facilement atteindre 1 000 $ sur eBay ces jours-ci. Obscure est l'un des jeux d'horreur de survie PS2 les plus oubliés de la sixième génération. Echo Night Beyond, Futurama, Xenosaga 36..hack Quarantine, Blood Will Tell et Rule of Rose sont parmi les jeux d'horreur PS2 les plus rares de tous les temps. La génération PS2 n'était pas étrangère au gameplay exagéré et aux histoires bizarres, mais certains de ces jeux deviennent de plus en plus difficiles à trouver.

Bien que la génération PS2 ait l'impression que c'était il y a seulement un clin d'œil pour certains joueurs, le célèbre successeur de Sony à la PlayStation 1 rejoint désormais confortablement les rangs des consoles de jeu rétro. Les lasers commencent à lâcher, les plateaux de disques commencent à se casser et les jeux deviennent difficiles à trouver. Ils deviennent également coûteux. Certains des jeux PS2 les plus rares peuvent facilement atteindre 1 000 $ sur eBay ces jours-ci.

Plonger dans le monde des jeux PS2 en 2022 est un voyage assez intéressant et illustre pourquoi la console est toujours aussi appréciée aujourd'hui et pourquoi certains de ces jeux sont si rares et chers maintenant. En tant que l'une des dernières consoles encore fidèles aux notions désuètes de verrouillage de région, de panique morale et d'impressions limitées, les histoires entourant certains de ces jeux PS2 sont vraiment fascinantes. Dans cet article, nous allons passer en revue les 10 jeux PS2 les plus rares du moment et découvrir ce qui a rendu ces jeux si convoités en premier lieu. Aux fins de cet article, toutes les informations sur les prix seront recueillies par Pricecharting.com et basées sur les prix complets en boîte (CIB) que la plupart des collectionneurs recherchent de nos jours.

10. Obscur

De nombreux joueurs rétro désigneront Obscure comme l'un des jeux d'horreur de survie PS2 les plus oubliés de la sixième génération. Aujourd'hui, des jeux comme Resident Evil, Silent Hill, Siren et Fatal Frame détiennent tous des statuts légendaires au sein de la base de fans d'horreur qu'Obscure n'a jamais atteint; cependant, cela en ferait un candidat de choix pour devenir l'un des jeux PS2 les plus rares de tous les temps. Cette interprétation de l'American College du début des années 2000 sur l'horreur de survie permettait aux joueurs d'échanger entre cinq personnages et avait même un mode coopératif qui était assez unique dans le genre à l'époque.

Actuellement, Obscure coûte environ 200 $ sur la plupart des marchés en ligne en raison de mauvaises notes et d'une petite série d'impressions en 2004. Ce qui est particulièrement intéressant à propos d'Obscure, c'est que, contrairement à de nombreux jeux figurant sur cette liste, il n'était pas exclusif à la PS2. . En fait, il dispose même d'un port PC que les joueurs peuvent acheter sur Steam dès maintenant. Obscure n'est pas un jeu particulièrement difficile pour quiconque veut y jouer numériquement, mais le prix est toujours élevé en ligne. Le prix d'Obscure nous dit que les fans adorent jouer à l'horreur de survie sur PS2 et sont prêts à débourser de l'argent supplémentaire pour obtenir des jeux spécifiquement pour ce système. Il y a une nouveauté parmi les collectionneurs rétro pour PS2 et l'horreur de survie alors que le genre a grandi et a affiné son style fortement à cette époque. Près de 20 ans plus tard, même le modeste Obscure retrouve un regain d'intérêt grâce au célèbre catalogue de jeux d'horreur de la PS2.

9. Nuit d'écho au-delà

La génération PS2 n'était pas étrangère au gameplay exagéré et aux histoires bizarres ; après tout, ces styles de jeux sont devenus certains des titres les plus vendus sur la plate-forme. Cependant, Echo Night Beyond a fait un pas dans une direction différente, offrant une expérience narrative de science-fiction au rythme plus lent. Développé par FromSoftware et sorti en 2004, Echo Night Beyond se déroule comme un mystère de meurtre dans un manoir hanté mais dans l'espace. Malheureusement, tout le monde n'était pas désireux de choisir ce jeu, ce qui a conduit à un autre cas d'impressions limitées avant l'arrêt pur et simple.

Comme beaucoup de titres FromSoftware de cette époque, Echo Night Beyond a beaucoup de bonnes idées, mais l'exécution était maladroite et médiocre. Il faudrait plusieurs essais à FromSoftware pour vraiment affiner son métier. De plus, la nature plus lente du jeu et le manque d'action ont fait que de nombreux joueurs ont abandonné ce jeu à l'époque. Echo Night Beyond est devenu de plus en plus rare au fil du temps, d'autant plus que certains collectionneurs rétro prétendent qu'il s'agit de l'un de ces joyaux cachés de la PS2 et semblent aimer s'accrocher à leurs copies. De nos jours, Echo Night Beyond coûte environ 205 $ pour une copie complète dans la boîte.

8. Futurama

Futurama est l'une des sitcoms animées les plus célèbres des années 2000, juste à côté des Simpsons, South Park et Family Guy, mais la série a également été sujette à de nombreuses turbulences internes. En 2003, Futurama a été annulé après de nombreuses disputes entre Fox et les showrunners. Cependant, un lien avec le jeu vidéo était déjà en développement au moment où l'émission en était à sa dernière diffusion.

Le 12 août 2003, deux jours après la diffusion du dernier épisode de Futurama sur Fox, une adaptation de jeu vidéo développée par Vivendi Games sortait. Malheureusement, le jeu a été jugé médiocre et seuls les fans inconditionnels de la série ont décidé de se procurer des copies. Lorsqu'il est combiné avec la fin de la première série de Futurama sur Fox, le jeu PS2 a connu une série d'impressions très limitée avant de tomber dans l'obscurité et de devenir l'un des jeux PS2 les plus rares. Sur eBay et pricecharting.com, vous pouvez désormais trouver Futurama sur PS2 pour environ 230 $ .

7. Xenosaga 3

Avant que Monolith Soft ne crée l'incroyable série de jeux Xenoblade sur Wii et Nintendo Switch , il a créé le Xenosaga des jeux sur les consoles PlayStation. Dans l'ensemble, Xenosaga était un peu mitigé, avec trois jeux de qualité variable. Cependant, une chose sur laquelle les critiques et les joueurs étaient d'accord était que Xenosaga 3 était le meilleur du groupe.

En raison des critiques mitigées des deux premiers jeux, Xenosaga Episode 3 avait moins d'exemplaires imprimés car Bandai Namco prévoyait des ventes et des critiques similaires à celles des deux entrées précédentes. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Xenosaga 3 exploserait comme il l'a fait. Mais, grâce au timing maladroit de la sortie de la PS3 la même année, Bandai Namco n'a pas publié beaucoup de copies de Xenosaga 3, s'attendant à ce que les joueurs passent à la nouvelle console. Xenosaga 3 coûte 250 $ en ce moment, mais la couverture lenticulaire exclusive limitée de Best Buy est considérablement plus rare et coûte 330 $ beaucoup plus élevé.

6. .hack 4 : Quarantaine

La série .hack est l'une des franchises les plus insaisissables pour les collectionneurs de jeux, car même au moment de sa popularité, .hack attrapait des critiques pour être si cher. Contrairement à de nombreuses suites de franchise aujourd'hui qui fonctionnent comme des jeux autonomes entièrement jouables à part entière, .hack Quarantine exige que les joueurs aient joué et compris les trois jeux précédents pour savoir ce qui se passe. La barrière à l'entrée pour .hack Quarantine était de 150 $ pour trois matchs en 2003, alors que la franchise fonctionnait toujours.

Inutile de dire que .hack Quarantine était assez niche, et seuls les fans les plus dévoués ont englouti les copies en circulation. De plus, en tant que quatrième et dernier jeu de la série, Quarantine est l'entrée qui complète l'ensemble .hack et forme même une œuvre d'art le long des épines lorsque les quatre jeux sont alignés. Sa capacité de collection a fait de .hack Quarantine l'un des jeux PS2 les plus rares, atteignant le prix jusqu'à 310 $ sur les marchés en ligne.

5. Silent Hill : Souvenirs brisés

La série Silent Hill était destinée à apparaître sur cette liste à un moment donné, mais étonnamment, ce serait l'oublié Silent Hill: Shattered Memories qui figurerait sur la liste des jeux PS2 les plus rares au lieu de Silent Hill 2 ou 3 acclamé par la critique. Shattered Memories a réinventé le jeu original PS1 Silent Hill et a été initialement développé pour la Nintendo Wii avec des ports pour la PS2 et la PSP. Curieusement, Konami n'a jamais mis le feu vert à un port PS3 malgré la sortie de Shattered Memories en 2009, bien après la mise sur le marché de la PS3.

En raison du fait que de nombreux joueurs d'aujourd'hui ont un certain mépris pour les commandes de mouvement Wii de Shattered Memories mais ont toujours envie d'un correctif Silent Hill, la version PS2 est devenue la version incontournable pour les joueurs rétro. Malheureusement, ce jeu avait une impression limitée car de nombreux joueurs étaient déjà passés à la PS3, et Shattered Memories se vendait assez mal sur PS2. À l'heure actuelle, vous pouvez vous attendre à payer environ 330 $ pour une copie, et ce prix ne fait qu'augmenter car Konami a manifesté son intérêt pour la création de nouveaux jeux Silent Hill.

4. Terrain hanté

Tout au long des époques PS1 et PS2, Capcom était au sommet de son jeu avec l'horreur de survie, définissant pratiquement l'avenir du genre avec Resident Evil 4. Naturellement, il serait logique que l'un des derniers jeux les plus sous-estimés de Capcom sur la plate-forme finisse étant l'un des jeux PS2 les plus rares en ce moment. En tant que successeur spirituel de la franchise Clock Tower, Haunting Ground résoudrait de nombreux problèmes rencontrés par les fans avec Clock Tower 3, mais malheureusement, le jeu a connu une course très limitée en raison de mauvaises notes.

Haunting Ground peut maintenant être trouvé pour 340 $ sur Internet, et ce prix a augmenté de façon astronomique au cours des deux dernières années. La rareté et la hausse des prix sans précédent de Haunting Ground peuvent probablement être attribuées à l'excellente réputation actuelle de Capcom auprès des joueurs. Entre les remakes fantastiques de Resident Evil 2 et 3 et le bien accueilli Resident Evil Village, les fans se sentent nostalgiques de certaines horreurs de survie classiques de Capcom ces jours-ci. Bien qu'il ait été mal évalué à l'époque, Haunting Ground est également devenu un peu culte au fil des années. Ceux qui peuvent trouver une copie dans la nature ont tendance à la conserver.

3. Le sang nous le dira

Blood Will Tell fait facilement la coupe comme l'un des joyaux cachés de la PS2, étant un jeu sous-estimé qui a été éclipsé par les plus grands titres de la plate-forme. Sorti en 2004, Blood Will Tell est une adaptation en jeu vidéo du manga Dororo créé par Osamu Tezuka et édité par Sega . À l'époque, Blood Will Tell a reçu des critiques très mitigées faisant l'éloge de l'histoire mais critiquant son gameplay daté.

Au fil du temps, cependant, les joueurs ont eu vent que Blood Will Tell avait en fait de bonnes idées à l'époque et était de toute évidence bien meilleur que ce que disaient la plupart des critiques à l'époque. Le statut de classique culte en herbe de Blood Will Tell commencerait à propulser le titre sur les listes les plus recherchées alors que les joueurs rétro voulaient voir en quoi consistait ce jeu. Ces jours-ci, le slice-em-up 2004 de Sega coûte environ 350 $ .

2. Règle de Rose

De nos jours, les jeux sont plus respectés dans leur intention artistique, avec moins de panique morale entourant des titres plus pointus avec des récits évocateurs. Cependant, au milieu des années 2000, il semblait que les politiciens du monde entier visaient les jeux vidéo comme la source des maux de la société. Alors que Grand Theft Auto parvenait de justesse à échapper aux griffes de la prohibition, Rule of Rose n'aurait pas cette chance.

Rule of Rose a été développé par le studio japonais Atlus, une équipe qui contourne souvent des problèmes sensibles avec leurs populaires franchises Persona et Shin Megami Tensei. Avec Rule of Rose, Atlus a décidé d'aborder le sujet de la maltraitance des enfants et de la nature étrange des enfants en général, et cela a ensuite été la source de controverses. L'UE a purement et simplement interdit le jeu, laissant toute une partie du monde à la recherche d'importations en provenance d'Amérique du Nord et du Japon. De plus, Rule of Rose s'est très mal vendu en Occident en raison d'un lancement bien après la sortie de la PS3 dans les rayons des magasins. En ce qui concerne les jeux PS2 les plus rares, Rule of Rose est l'un de ces éléments du «Saint Graal» que certains joueurs ne reverront peut-être jamais à l'air libre; il se vend actuellement près de 650 $ .

1. Kuon

Kuon prend le titre de jeu PS2 incontesté le plus rare pour le moment, et ce n'est même pas proche. Ce jeu d'horreur de survie japonais a principalement volé sous le radar lors de sa sortie en 2004. En fait, il n'a même pas été très bien évalué et a obtenu un 57/100 sur Metacritic. Kuon est sans aucun doute un jeu visuellement convaincant, situé dans une belle interprétation de la période Heian du Japon, avec un récit engageant qui joue sur le folklore japonais pour ses frayeurs. Pourtant, le jeu est embourbé par un gameplay approximatif et des énigmes étranges. En raison du panoramique critique du jeu et de la nature de niche de l'horreur japonaise en Occident à l'époque, Kuon a reçu une impression extrêmement limitée et s'est principalement retrouvé dans des bacs à prix réduits dans GameStops et EB Games en raison d'un manque d'intérêt.

C'était jusqu'au lancement de Dark Souls en 2011.

La sortie de Dark Souls a attiré l'attention du développeur FromSoftware, et il se trouve que c'était aussi le studio en charge de Kuon en 2004. Au fur et à mesure que Souls-mania grandissait au cours de la dernière décennie, l'intérêt pour le catalogue arrière de FromSoftware augmentait également, ce qui rend le nombre limité d'exemplaires Kuon sortis dans la nature extrêmement convoités. Au moment d'écrire ces lignes, Kuon coûte près de 850 $ CIB, avec des versions scellées à 1 400 $ , ce qui en fait le jeu PS2 le plus rare à l'heure actuelle et le jeu « Saint Graal » incontesté pour les collectionneurs PS2. C'est un titre d'horreur qui effrayera à la fois vous et votre portefeuille.

Réflexions finales sur les 10 jeux PS2 les plus rares

Pour ceux d'entre nous qui étaient là quand la PS2 était en plein essor, il peut être un peu surréaliste de voir ce qui était un jeu à 10 $ finir par valoir le prix d'une nouvelle console aujourd'hui. De nombreux joueurs d'aujourd'hui peuvent regretter d'avoir vendu ce tiroir rempli de jeux PS2 à GameStop pour un crédit en magasin pendant les jours Xbox 360 parce que je sais que je le fais. Cela dit, il convient également de mentionner que tant de ces jeux sont rares car ils ne sont vraiment pas si géniaux.

La subjectivité jouera évidemment un rôle ici, mais en tant que personne qui a joué à plusieurs de ces jeux sur PS2 ou par d'autres moyens, je peux affirmer que bon nombre de ces jeux ne sont que des ratés. Kuon, le jeu le plus convoité de cette liste, est une véritable fête de la sieste lorsque vous réalisez qu'il existe tout un mécanisme qui vous permet de recharger votre santé, tuant à son tour la tension et l'horreur de tout le jeu. Certains des meilleurs jeux de la liste, comme Xenosaga 3 et Silent Hill, sont vraiment bons et peuvent valoir leur prix élevé ces jours-ci pour la bonne personne, mais ce n'est pas parce qu'il s'agit de certains des jeux PS2 les plus rares de tous les temps. ce sont forcément les meilleurs jeux PS2 de tous les temps. N'oubliez pas d'acheter intelligemment et de collectionner les jeux rétro de manière responsable.

