10 trò chơi PS2 hay nhất và tại sao chúng lại khó tìm

dài quá đọc không nổi Một số trò chơi PS2 hiếm nhất có thể dễ dàng đạt 1.000 đô la trên eBay những ngày này. Obscure là một trong những trò chơi kinh dị sinh tồn bị lãng quên nhất trên PS2 thế hệ thứ sáu. Echo Night Beyond, Futurama, Xenosaga 36..hack Quarantine, Blood Will Tell, và Rule of Rose là một trong những game kinh dị PS2 hiếm hoi nhất từ trước đến nay. Thế hệ PS2 đã không còn xa lạ với lối chơi đỉnh cao và những câu chuyện kỳ lạ, nhưng một số trò chơi này ngày càng khó tìm hơn.

Bất chấp cảm giác thế hệ PS2 chỉ mới xuất hiện trong nháy mắt đối với một số game thủ, người kế nhiệm nổi tiếng của Sony cho PlayStation 1 hiện đang thoải mái gia nhập hàng ngũ máy chơi game retro. Các tia laser bắt đầu phát ra, các khay đĩa bắt đầu vỡ và các trò chơi ngày càng khó tìm. Chúng cũng đang trở nên tốn kém. Một số trò chơi PS2 hiếm nhất có thể dễ dàng đạt 1.000 đô la trên eBay những ngày này.

Đi sâu vào thế giới của trò chơi PS2 vào năm 2022 là một cuộc hành trình khá thú vị và minh họa lý do tại sao máy chơi game vẫn được yêu thích đến ngày nay và tại sao một số trò chơi này lại hiếm và đắt đến vậy. Là một trong những bảng điều khiển cuối cùng vẫn còn mắc kẹt với những quan niệm cổ hủ về khóa vùng, sự hoảng loạn về đạo đức và số lượng bản in hạn chế, những câu chuyện xung quanh một số trò chơi PS2 này thực sự hấp dẫn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ liệt kê ra 10 trò chơi PS2 hiếm nhất ngay bây giờ và tìm hiểu điều gì đã khiến những trò chơi này được thèm muốn ngay từ đầu. Vì mục đích của phần này, tất cả thông tin giá cả sẽ được Pricecharting.com thu thập và dựa trên giá trong hộp (CIB) hoàn chỉnh mà hầu hết các nhà sưu tập tìm kiếm ngày nay.

Danh sách 10 trò chơi PS2 tốt nhất

10. Ít người biết đến

9. Echo Night Beyond

8. Futurama

7. Xenosaga 3

6. .hack cách ly

5. Silent Hill: Shattered Memories

4. .Haunting Ground

3. Blood Will Tell

2. Quy tắc hoa hồng

1. Kuon

10. Ít người biết đến

Nhiều game thủ retro sẽ chỉ ra Obscure là một trong những trò chơi kinh dị sinh tồn bị lãng quên nhất trên PS2 thế hệ thứ sáu. Ngày nay, các trò chơi như Resident Evil, Silent Hill, Siren và Fatal Frame đều giữ vị trí huyền thoại trong cơ sở người hâm mộ kinh dị mà Obscure chưa bao giờ đạt được; tuy nhiên, điều đó sẽ khiến nó trở thành một ứng cử viên hàng đầu để trở thành một trong những trò chơi PS2 hiếm nhất từ trước đến nay. American College đầu những năm 2000 này lấy đề tài kinh dị sinh tồn cho phép người chơi hoán đổi giữa năm nhân vật và thậm chí còn có chế độ co-op khá độc đáo đối với thể loại này vào thời điểm đó.

Hiện tại, Obscure có giá khoảng 200 đô la trên hầu hết các thị trường trực tuyến do điểm đánh giá kém và số lượng bản in ít ỏi vào năm 2004. Điều đặc biệt thú vị về Obscure là, không giống như nhiều trò chơi trong danh sách này, nó không dành riêng cho PS2 . Trên thực tế, nó thậm chí còn có một cổng PC mà người chơi có thể mua trên Steam ngay bây giờ. Ít người biết đến không phải là một trò chơi đặc biệt khó đối với bất kỳ ai nếu họ muốn chơi nó bằng kỹ thuật số, nhưng giá trực tuyến vẫn cao. Giá của Obscure cho chúng ta biết rằng người hâm mộ thích chơi thể loại kinh dị sinh tồn trên PS2 và sẵn sàng bỏ thêm tiền để mua các trò chơi dành riêng cho hệ máy đó. Có một sự mới lạ giữa các nhà sưu tập retro cho PS2 và kinh dị sinh tồn khi thể loại này phát triển và cải tiến phong cách của mình rất nhiều trong thời đại này. Gần 20 năm sau, ngay cả những người ít người biết đến cũng đang tìm thấy sự quan tâm mới nhờ danh mục trò chơi kinh dị nổi tiếng của PS2.

9. Echo Night Beyond

Thế hệ PS2 đã không còn xa lạ với lối chơi quá đỉnh và những câu chuyện kỳ quái; sau tất cả, những kiểu trò chơi đó đã trở thành một số tựa game bán chạy nhất trên nền tảng này. Tuy nhiên, Echo Night Beyond đã tiến một bước theo một hướng khác, mang đến trải nghiệm tường thuật khoa học viễn tưởng với nhịp độ chậm hơn. Được phát triển bởi FromSoftware và phát hành vào năm 2004, Echo Night Beyond diễn ra giống như một bí ẩn giết người lâu đài ma ám nhưng trong không gian. Thật không may, không phải tất cả mọi người đều quan tâm đến trò chơi này, dẫn đến một trường hợp số lượng in hạn chế khác trước khi ngừng phát hành hoàn toàn.

Giống như nhiều tựa game FromSoftware cùng thời kỳ đó, Echo Night Beyond có rất nhiều ý tưởng tuyệt vời, nhưng việc thực thi lại rườm rà và tầm thường. Sẽ phải mất nhiều lần thử để FromSoftware thực sự hoàn thiện thủ công của mình. Hơn nữa, tính chất chậm hơn của trò chơi và thiếu hành động có nghĩa là nhiều game thủ đã truyền tay nhau trò chơi này vào thời điểm đó. Echo Night Beyond ngày càng trở nên hiếm khi thời gian trôi qua, đặc biệt là khi một số nhà sưu tập cổ điển khẳng định đây là một trong những viên ngọc ẩn của PS2 và dường như rất thích thú với các bản sao của họ. Ngày nay, Echo Night Beyond có giá khoảng $ 205 cho một bản sao hoàn chỉnh trong hộp.

8. Futurama

Futurama là một trong những bộ phim hoạt hình sitcom nổi tiếng nhất thập niên 2000, xếp ngay sau The Simpsons, South Park và Family Guy, nhưng loạt phim này cũng chịu nhiều lục đục nội bộ. Năm 2003, Futurama bị hủy bỏ sau nhiều cuộc tranh cãi giữa Fox và các hãng chiếu. Tuy nhiên, một trò chơi điện tử kết hợp đã được phát triển vào thời điểm chương trình đi vào hoạt động cuối cùng.

Vào ngày 12 tháng 8 năm 2003, hai ngày sau khi tập cuối cùng của Futurama được phát sóng trên Fox, một trò chơi điện tử chuyển thể do Vivendi Games phát triển sẽ được phát hành. Thật không may, trò chơi bị coi là tầm thường và chỉ những người hâm mộ cứng cỏi của chương trình mới quyết định chọn bản sao. Khi kết thúc lần chạy Futurama trên Fox đầu tiên, trò chơi PS2 có số lượng bản in rất hạn chế trước khi rơi vào tình trạng mù mờ và giờ đây trở thành một trong những trò chơi PS2 hiếm nhất. Trên eBay và pricecharting.com, bây giờ bạn có thể tìm thấy Futurama trên PS2 với giá khoảng 230 đô la .

7. Xenosaga 3

Trước khi Monolith Soft tạo ra loạt trò chơi Xenoblade đáng kinh ngạc trên Wii và Nintendo Switch , nó đã tạo nên Xenosaga của trò chơi trên hệ máy PlayStation. Nhìn chung, Xenosaga có một chút hỗn hợp, có ba trò chơi với chất lượng khác nhau. Tuy nhiên, có một điều mà cả người đánh giá và game thủ đều đồng ý rằng Xenosaga 3 mới là thứ tốt nhất trong nhóm.

Do có nhiều đánh giá trái chiều về hai trò chơi đầu tiên, nên Tập 3 của Xenosaga có ít bản in hơn vì Bandai Namco dự báo doanh số và đánh giá tương tự như hai mục trước. Những gì nó không mong đợi là Xenosaga 3 sẽ nổ tung như cách nó đã làm. Tuy nhiên, do thời điểm phát hành PS3 khó khăn cùng năm đó, Bandai Namco đã không phát hành nhiều bản sao của Xenosaga 3, mong đợi người chơi chuyển sang bảng điều khiển mới. Xenosaga 3 hiện có giá 250 đô la , nhưng Nắp dạng thấu kính độc quyền của Best Buy hiếm hơn đáng kể và có giá cao hơn nhiều là 330 đô la .

6. .hack 4: Kiểm dịch

Sê-ri .hack là một trong những nhượng quyền thương mại khó nắm bắt nhất đối với các nhà sưu tập trò chơi vì ngay cả vào thời điểm nổi tiếng của nó, .hack đã gặp phải một số thất bại vì quá đắt. Không giống như nhiều phần tiếp theo của nhượng quyền thương mại ngày nay hoạt động như một trò chơi độc lập hoàn toàn có thể chơi được theo đúng nghĩa của chúng, .hack Quarantine yêu cầu người chơi phải chơi và hiểu ba trò chơi trước đó để biết điều gì đang xảy ra. Rào cản gia nhập .hack Quarantine là 150 đô la khổng lồ cho ba trò chơi vào năm 2003 khi nhượng quyền thương mại vẫn đang tiếp tục.

Không cần phải nói, .hack Quarantine khá thích hợp và chỉ những người hâm mộ tận tụy nhất mới ngấu nghiến các bản đang lưu hành. Hơn nữa, là trò chơi thứ tư và cũng là trò chơi cuối cùng trong sê-ri, Quarantine là mục nhập hoàn thành tập hợp .hack và thậm chí tạo thành một tác phẩm nghệ thuật dọc theo cột sống khi cả bốn trò chơi được xếp thẳng hàng. Khả năng sưu tập của nó đã khiến .hack Quarantine dễ dàng trở thành một trong những trò chơi PS2 hiếm nhất, có giá lên tới 310 đô la trên các chợ trực tuyến.

5. Silent Hill: Shattered Memories

Sê-ri Silent Hill được định xuất hiện trong danh sách này vào một thời điểm nào đó, nhưng đáng ngạc nhiên, nó sẽ là Silent Hill: Shattered Memories bị lãng quên khi lọt vào danh sách trò chơi PS2 hiếm nhất thay vì Silent Hill 2 hoặc 3. Shattered Memories đã tái hiện lại trò chơi gốc trên PS1 Silent Hill và ban đầu được phát triển cho Nintendo Wii với các cổng cho PS2 và PSP. Thật kỳ lạ, Konami chưa bao giờ bật đèn xanh cho cổng PS3 mặc dù đã phát hành Shattered Memories vào năm 2009, ngay sau khi PS3 có mặt trên thị trường.

Do nhiều game thủ ngày nay khinh thường các điều khiển chuyển động Wii của Shattered Memories nhưng vẫn muốn sửa lỗi Silent Hill, phiên bản PS2 đã trở thành phiên bản dành cho những game thủ retro. Thật không may, trò chơi này có số lượng in hạn chế vì nhiều game thủ đã chuyển sang PS3, và Shattered Memories bán khá kém trên PS2. Ngay bây giờ, bạn có thể phải trả khoảng 330 đô la cho một bản sao và mức giá đó chỉ ngày càng cao hơn khi Konami bày tỏ sự quan tâm đến việc tạo ra các trò chơi Silent Hill mới.

4. Vùng đất ám ảnh

Trong suốt kỷ nguyên PS1 và PS2, Capcom đã đứng đầu trò chơi của mình với thể loại kinh dị sinh tồn, thực tế xác định tương lai của thể loại này với Resident Evil 4. Đương nhiên, sẽ có ý nghĩa rằng một trong những trò chơi cuối cùng và bị đánh giá thấp nhất của Capcom trên nền tảng này sẽ kết thúc. là một trong những trò chơi PS2 hiếm nhất hiện nay. Là người kế thừa tinh thần của nhượng quyền Clock Tower, Haunting Ground sẽ khắc phục nhiều vấn đề mà người hâm mộ gặp phải với Clock Tower 3, nhưng thật không may, trò chơi có thời gian chạy rất hạn chế do điểm đánh giá kém.

Hiện có thể tìm thấy Haunting Ground với giá 340 đô la trên internet và mức giá đó đã tăng một cách phi thường trong hai năm qua. Sự hiếm có chưa từng có và sự tăng giá chưa từng có của Haunting Ground có thể là do vị thế xuất sắc hiện tại của Capcom với các game thủ. Giữa những bản làm lại tuyệt vời của Resident Evil 2 và 3 và Làng Resident Evil được đón nhận nồng nhiệt, người hâm mộ cảm thấy hoài niệm về một số kinh dị sinh tồn kinh điển của Capcom ngày nay. Mặc dù bị đánh giá là kém cỏi vào thời điểm đó, nhưng Haunting Ground cũng đã đạt được một chút đình đám sau nhiều năm trôi qua. Những người có thể tìm thấy một bản sao ngoài tự nhiên có xu hướng giữ chặt nó.

3. Blood Will Tell

Blood Will Tell dễ dàng trở thành một trong những viên ngọc ẩn của PS2, là một trò chơi bị đánh giá thấp và bị lu mờ bởi những tựa game lớn nhất của nền tảng này. Được phát hành vào năm 2004, Blood Will Tell là một trò chơi điện tử chuyển thể từ manga Dororo được tạo ra bởi Osamu Tezuka và được xuất bản bởi Sega . Vào thời điểm đó, Blood Will Tell nhận được nhiều ý kiến trái chiều khen ngợi câu chuyện nhưng lại chỉ trích lối chơi lỗi thời của nó.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, các game thủ đã nhận ra rằng Blood Will Tell thực sự có một số ý tưởng tuyệt vời vào thời điểm đó và được tất cả các tài khoản tốt hơn nhiều so với những gì hầu hết các bài đánh giá vào thời điểm đó nói. Tình trạng kinh điển đình đám vừa chớm nở của Blood Will Tell sẽ bắt đầu đưa tựa game này vào danh sách được mong đợi nhất vì những game thủ retro muốn xem trò chơi này có nội dung gì. Ngày nay, bộ sưu tập năm 2004 của Sega có giá khoảng 350 đô la .

2. Quy tắc hoa hồng

Ngày nay, các trò chơi được coi trọng hơn trong mục đích nghệ thuật của chúng, với ít hoang mang về đạo đức hơn xung quanh các tựa game phù hợp với những câu chuyện đầy sức gợi. Tuy nhiên, vào giữa những năm 2000, có vẻ như các chính trị gia ở khắp mọi nơi đang nhắm mục tiêu trò chơi điện tử là nguồn gốc của các tệ nạn xã hội. Trong khi Grand Theft Auto hầu như không thoát khỏi nanh vuốt của sự cấm đoán, thì Rule of Rose sẽ không may mắn như vậy.

Rule of Rose được phát triển bởi studio Atlus của Nhật Bản, một nhóm thường xoay quanh các vấn đề nhạy cảm với các thương hiệu nổi tiếng Persona và Shin Megami Tensei của họ. Với Quy tắc Hoa hồng, Atlus quyết định đi sâu vào chủ đề lạm dụng trẻ em và bản chất kỳ quặc của trẻ em nói chung, và sau đó nó là nguồn gốc của cuộc tranh cãi. EU đã cấm hoàn toàn trò chơi này, khiến toàn bộ thế giới phải tìm kiếm hàng nhập khẩu từ Bắc Mỹ và Nhật Bản. Ngoài ra, Rule of Rose bán rất kém ở phương Tây do ra mắt rất tốt sau khi PS3 có mặt trên các kệ hàng. Về các trò chơi PS2 hiếm nhất, Rule of Rose là một trong những vật phẩm "chén thánh" mà một số game thủ có thể không bao giờ nhìn thấy khi mở cửa nữa; nó hiện được bán với giá gần $ 650 .

1. Kuon

Kuon nhận danh hiệu này là trò chơi PS2 hiếm nhất không thể tranh cãi vào thời điểm hiện tại, và nó thậm chí còn chưa kết thúc. Trò chơi kinh dị sinh tồn của Nhật Bản này chủ yếu bay dưới tầm kiểm soát khi nó được phát hành vào năm 2004. Trên thực tế, nó thậm chí không được đánh giá tốt chút nào và giữ vị trí 57/100 trên Metacritic. Kuon chắc chắn là một trò chơi hấp dẫn về mặt hình ảnh, lấy bối cảnh tái hiện tuyệt đẹp về thời kỳ Heian của Nhật Bản, với một câu chuyện hấp dẫn thể hiện sự đáng sợ của văn hóa dân gian Nhật Bản. Tuy nhiên, trò chơi vẫn bị sa lầy bởi một số lối chơi thô bạo và những câu đố kỳ lạ. Do tính chất quan trọng của trò chơi và bản chất thích hợp của kinh dị Nhật Bản ở phương Tây vào thời điểm đó, Kuon nhận được bản in cực kỳ hạn chế và hầu như chỉ được đưa vào thùng giảm giá trên khắp GameStops và EB Games do không được quan tâm.

Đó là cho đến khi Dark Souls ra mắt vào năm 2011.

Việc phát hành Dark Souls đã khiến nhà phát triển FromSoftware được hoan nghênh rộng rãi, và khi nó xảy ra, đó cũng là studio phụ trách Kuon vào năm 2004. Khi Souls-mania phát triển trong suốt thập kỷ qua, sự quan tâm đến danh mục sau của FromSoftware cũng vậy, khiến số lượng có hạn các bản sao Kuon được phát hành trong tự nhiên cực kỳ thèm muốn. Tại thời điểm viết bài, Kuon có giá gần 850 đô la CIB, với các phiên bản niêm phong có giá 1.400 đô la , khiến nó trở thành trò chơi PS2 hiếm nhất hiện nay và là trò chơi “chén thánh” không thể tranh cãi cho những người sưu tập PS2. Đó là một tiêu đề kinh dị sẽ khiến cả bạn và ví tiền của bạn sợ hãi.

Chốt lại những suy nghĩ về 10 trò chơi PS2 Rhest

Đối với những người trong chúng ta, những người xung quanh khi PS2 đang phát triển mạnh, có thể hơi kỳ quái khi thấy những gì từng là một trò chơi 10 đô la cuối cùng lại xứng đáng với giá của một chiếc máy chơi game mới ngày nay. Nhiều game thủ ngày nay có thể hối tiếc khi bán ngăn kéo chứa đầy trò chơi PS2 đó cho GameStop để lấy một số tín dụng tại cửa hàng trong những ngày Xbox 360 vì tôi biết tôi làm vậy. Điều đó nói rằng, cũng cần phải nhắc lại rằng rất nhiều trò chơi trong số này rất hiếm vì chúng thực sự không tuyệt vời như vậy.

Sự chủ quan rõ ràng sẽ đóng một yếu tố ở đây, nhưng với tư cách là một người đã chơi nhiều trò chơi này trên PS2 hoặc thông qua các phương tiện khác, tôi có thể nói rằng một số trò chơi trong số này chỉ là trò chơi ngu ngốc. Kuon, trò chơi được thèm muốn nhất trong danh sách này, là một trò chơi khá thú vị khi bạn nhận ra rằng có cả một thợ máy cho phép bạn nạp lại sức khỏe, từ đó giết chết sự căng thẳng và kinh hoàng của toàn bộ trò chơi. Một số trò chơi hay hơn trong danh sách, như Xenosaga 3 và Silent Hill, chắc chắn là tốt và có thể xứng đáng với mức giá yêu cầu cao ngày nay đối với đúng người, nhưng chỉ vì đây là một số trò chơi PS2 hiếm nhất không có nghĩa là chúng nhất thiết phải là trò chơi PS2 hay nhất từ trước đến nay. Hãy nhớ mua sắm thông minh và thu thập các trò chơi cổ điển một cách có trách nhiệm.

