The Crazy Rise of Crazy Eddie : comment un magasin d'électronique dans les années 80 a trompé les investisseurs

En 1984, le magasin d'électronique de Crazy Eddie a lancé une introduction en bourse majeure. La société avait des revenus annuels d'environ 134 millions de dollars - aujourd'hui, c'est environ 372 millions de dollars. C'était une sensation culturelle grâce à des publicités parodiées même dans l'émission humoristique SNL. Pour éviter de payer des impôts, le chef de Crazy Eddie a caché des bénéfices, payé des salaires "au noir" et dupé les auditeurs en les présentant aux employées du magasin. Mais à la fin, il a échoué à cause de concurrents et d'une scission dans la famille.

En septembre 1984, le marché boursier américain traversait une phase baissière, mais cela n'a pas empêché le magasin d'électronique de Crazy Eddie de lancer une importante introduction en bourse. En 2022, il est peu probable que les investisseurs soient captivés par les magnétoscopes et les chaînes stéréo, mais l'industrie en était à ses balbutiements à cette époque.





L'année précédant l'introduction en bourse, Crazy Eddie avait des revenus annuels d'environ 134 millions de dollars - aujourd'hui, c'est environ 372 millions de dollars. Et la société était également en tête de la rentabilité parmi ses concurrents à New York. C'était une sensation culturelle grâce à des publicités parodiées, même dans l'émission humoristique SNL.





Les investisseurs ont acheté 1,7 million d'actions à 8 dollars pièce le premier jour des ventes, et trois ans plus tard, elles avaient déjà presque décuplé. Mais plus ils montaient, plus le propriétaire de l'entreprise, Eddie Antar, et sa famille, qui s'intéressaient peu à la loi, devenaient risqués.





"C'était les Goodfellas , sauf qu'ils opéraient avec des mallettes au lieu d'armes à feu" - a déclaré l'avocat au Philadelphia Inquirer





La folle ascension de "Crazy Eddie"

Eddie Antar, alors âgé de 22 ans, a ouvert son premier magasin d'électronique en 1969 à Brooklyn. Vêtu de son pantalon de survêtement de banlieue typique des « durs à cuire », le jeune homme chauve savait que les magasins équipés d'enceintes, de magnétoscopes et de téléviseurs deviendraient un point d'attraction pour les Américains.





Antar a ouvert son deuxième magasin en 1973, deux ans plus tard, il en a ouvert un autre et en 1979, il dirigeait huit magasins. Sa famille, qui faisait partie de la communauté juive syrienne, l'aidait : son père, son oncle et ses frères. Ils se sont occupés des opérations, et pendant ce temps, Eddie a fait tout ce qu'il pouvait pour faire connaître les magasins Crazy Eddie dans tout New York.





Il a embauché le spécialiste Larry Weiss, qui connaissait les bonnes personnes dans l'industrie de la radio et de la musique. En tant que directeur du marketing, il a fait du DJ radio Jerry Carroll le visage de la marque, même s'il a même considéré le chanteur James Brown.





Les publicités reflétaient l' esprit et les tendances musicales de l'époque. Carroll prononçait constamment le slogan: "Les prix chez Crazy Eddie sont fous." Au début des années 1980, Eddie dépensait environ 5,5 millions de dollars en publicité (plus de 15 millions de dollars en 2022) et affirmait que Crazy Eddie était le plus grand annonceur de New York.





Les magasins Crazy Eddie ont séduit les Américains car ils étaient ouverts même les jours fériés et les dimanches, ce que de nombreux autres détaillants ne pouvaient pas se vanter. De plus, Antar indiquait rarement les prix dans les publicités mais garantissait toujours les meilleures offres en ville et proposait de baisser le prix d'un produit si un concurrent le vendait à un prix inférieur.





Larry Weiss, le spécialiste du marketing, a noté la bravoure d'Antar, mais il n'avait aucune idée où sa prise de risque menait Eddie.

Ventes, paies et assurances frauduleuses

Chaque jour, dès que les gérants de Crazy Eddie fermaient les magasins, ils se rassemblaient chez Antar avec des sacs remplis d'argent liquide, de chèques et de reçus. Une partie de l'argent qu'ils gagnaient couvrait les dépenses et le reste, ils le cachaient pour pouvoir payer moins d'impôts.





Au début, dans une mallette. Puis, quand il a cessé de se fermer, sous le radiateur. Après cela, ils ont apporté l'argent au père d'Antar quand il n'y avait plus de place. Il a gardé 3,5 millions de dollars dans le faux plafond - environ 11 millions de dollars en 2022.





Selon un membre de la famille , Eddie s'est retrouvé avec les deux tiers de l'argent caché et son père avec le reste. De 1969 à 1979, la société :





Ventes minimisées en thésaurisant de l'argent pour éviter de payer des impôts.

Employés payés au noir pour la même raison.

Appliqué pour des raisons exagérées ou fausses pour les prestations d'assurance.





"Crazy Eddie avait cette mentalité: rien ne devrait aller au gouvernement", a déclaré Sam Antar expliquant les actions de l'entreprise à ce moment-là. Plus Antar accumulait d'argent, plus il partait souvent en vacances en Europe et en Amérique du Sud et achetait également des biens immobiliers et des voitures dans les villes côtières américaines. Et il avait toujours environ 200 000 $ sous son lit, juste au cas où.





Mais, malgré son style de vie coûteux en tant que cadre, Antar a gardé un profil bas et n'a accordé d'interviews à personne. Le visage des magasins a longtemps été rendu célèbre par Jerry Carroll des publicités. Avec la presse, les salariés ont communiqué - le plus souvent sous couvert d'anonymat. Personne ne voulait irriter le patron, qui valorisait la loyauté, comme l'écrivait le New York Daily News en 1984.

Mettez le stock pour 8 $ et vendez-le pour 79 $

L'argent que la famille a économisé grâce aux ventes était suffisant pour vivre confortablement. Mais pourquoi se contenter de millions quand on peut en obtenir des dizaines à la fois ? Et vers 1980, Antar a trouvé un moyen de réussir - en inscrivant Crazy Eddie en bourse.





« Si une entreprise déclare 1 million de dollars de bénéfices et négocie 1 million d'actions en circulation, son bénéfice par action est de 1 $. Mais il peut, après tout, gonfler artificiellement ses bénéfices, augmentant ainsi sa trésorerie par action également » - Sam Antar





La famille l'a fait, et un stratagème frauduleux établi de longue date l'a aidé à le faire. Pour créer l'illusion avant l'introduction en bourse que les bénéfices de la société augmentaient régulièrement, Antar a mis de côté moins d'argent et a fait plus de contributions aux livres. Ils ont également payé aux employés des salaires «gris» plutôt que «noirs».





"C'est ironique que nous ayons dû travailler honnêtement pendant un certain temps pour nous préparer à une plus grande arnaque" - Sam Antar





De 1980 à 1984, dit-il, ils n'ont pratiquement pas économisé un centime, bien qu'ils aient auparavant accumulé 3 millions de dollars par exercice.





Le 13 septembre 1984, la société est entrée en bourse, émettant 1,7 million d'actions, que les investisseurs ont immédiatement achetées - à 8 $ chacune. Et pour récupérer l'argent que la famille a "perdu" alors que l'entreprise fonctionnait honnêtement, les Antar ont imaginé de nouveaux stratagèmes :





Ils ont gonflé les niveaux de stock des magasins en déplaçant les marchandises d'un endroit à un autre. Après tout, plus la chaîne avait de marchandises, plus elle pouvait en faire.

Les bénéfices précédemment blanchis sont réinjectés dans l'entreprise pour gonfler les revenus.

Ils ont trompé les commissaires aux comptes. Sam Antar les a mis en place avec les employées les plus attirantes de Crazy Eddie pour endormir les auditeurs.



De 1984 à 1987, la société exploitait 43 magasins et le cours de son action atteignait 79 dollars. Antar et d'autres membres de la famille ont vendu la plupart de leurs titres à ce prix gonflé - sans doute à hauteur de 90 millions de dollars.

Une scission dans la famille

Roger Taylor, Brian May, John Deacon et Freddie Mercury de Queen assistent à la soirée d'album "Hot Space" au Crazy Eddie's à New York le 27 juillet 1982. (Photo de Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images)





Malgré la croissance de l'empire commercial, il n'y avait pas eu d'idylle dans la famille depuis longtemps. Crazy Eddie a été précédé par ERS Electronics, connu publiquement sous le nom de Sights and Sounds. Elle a été fondée en 1969 par Eddie, son père, et un autre cousin, Ronnie Guindy.





En 1970, le magasin a rencontré des problèmes juridiques et financiers que Guindy ne croyait pas pouvoir résoudre. Il a vendu sa part à Eddie, qui a finalement pris une participation majoritaire, renommé le magasin et assumé la position tacite de « patriarche de la famille », évinçant son père.





C'est un sentiment de jalousie né de cette histoire qui a commencé à courir dans la famille. Mais le tournant s'est produit à la veille de 1983, quelques mois avant l'introduction en bourse. Le père d'Antar avait eu vent de la liaison de son fils et avait averti sa femme de son prochain rendez-vous avec sa maîtresse. Eddie a été pris en flagrant délit et la querelle au sein de la famille a éclaté avec une vigueur renouvelée.





Entre-temps, le succès de l'entreprise décline, mais pas seulement à cause des dissensions familiales. Le marché de l'électronique était en croissance et la concurrence aussi. En 1987, Crazy Eddie a commencé à perdre des bénéfices et l'action est tombée en dessous des niveaux d'introduction en bourse. En novembre de la même année, Crazy Eddie a été racheté par un groupe d'investissement dirigé par l'entrepreneur Elias Zinn, retirant les Antar des postes de direction.





Eddie considérait l'accord comme un plus : si quoi que ce soit, les nouveaux propriétaires seraient accusés de fraude plus tard. Mais Elias Zinn a repris les inspections quelques semaines après l'achat. Il a immédiatement découvert que les magasins étaient surstockés de 40 millions de dollars. Les magasins ont rapidement fermé et l'entreprise a fait faillite en 1989.

Eddie Antar et la prison

Bientôt, cependant, Eddie eut un problème pire. Deux anciens employés et son père se sont associés contre lui et, ensemble, ils ont déposé une plainte pour fraude auprès de la SEC. C'est alors que le FBI s'est impliqué dans l'enquête.





En février 1990, Antar a fui le pays et a passé les deux années suivantes à vivre avec 60 millions de dollars en espèces et de faux passeports brésiliens et israéliens pour se déplacer rapidement.





En juin 1992, les autorités américaines ont détecté un transfert suspect entre des comptes appartenant prétendument à Eddie. Le 24, il a été arrêté par la police israélienne - dans la banlieue de Tel-Aviv. La police a trouvé 60 000 dollars en espèces, de faux passeports et certificats de naissance, ainsi que des documents pour des sociétés fictives au Libéria dans la maison. Un an plus tard, Antar était jugé pour avoir fraudé des actionnaires investisseurs de centaines de millions de dollars.





Cependant, les procureurs n'avaient que peu ou pas de preuves de fraude réelle, et le schéma d'inventaire n'était pas des plus faciles à comprendre. Alors Eddie aurait bien pu s'en tirer s'il n'avait pas abandonné son cousin Sam avant de s'enfuir. En tant que directeur financier, Sam a subi de nombreuses pressions de la part des autorités et a fini par plaider coupable en échange de son témoignage et de devenir également le principal témoin de l'accusation.





L'avocat Michael Chertoff a qualifié Eddie de "Dark Vador du monde capitaliste", mais il n'y avait rien de sophistiqué dans ses stratagèmes. L'avocat américain Paul Weisman a déclaré qu'ils étaient tous "plus primitifs que jamais".





En 1999, Antar est sorti de prison et, avec l'ancien directeur marketing Larry Weiss, a lancé la boutique en ligne. Mais il n'y avait pas de place pour eux sur le marché de l'électronique qui avait changé depuis, donc l'entreprise a échoué.





Jusqu'à sa mort (2016), Eddie a donné des interviews occasionnelles et a tout blâmé sur sa famille. Et il se considérait plus comme un pionnier que comme un imposteur :





"Tout le monde connaît Crazy Eddie. Que puis-je vous dire ? J'ai changé d'entreprise. J'ai changé toute l'entreprise.





Je vous conseille également de lire :